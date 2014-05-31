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Ваут ван Арт продлил контракт с командой Jumbo-Visma до конца 2026 года

Ваут ван Арт: "Jumbo-Visma предоставила мне больше возможностей, чем мог бы получить в другой команде"

 

 

 

  28-летний бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert) продлил контракт с командой Jumbo-Visma до конца 2026 года. Он пришёл в команду в марте 2019 года, с тех по одержал 32 победы, в том числе принёс Jumbo-Visma 9 выигранных этапов и зелёную майку Тур де Франс, победу на классике Монументе Милан-Сан-Ремо, классиках Страде Бьянке, Амстел Голд Рэйс, Е3, Гент-Вевельгем и Омлоп Хет Ниусблад, подиум на Париж-Рубэ, Туре Фландрии и Льеж-Бастонь-Льеж.

 

Ваут ван Арт продлил контракт с командой Jumbo-Visma до конца 2026 года

© A.S.O. / Pauline Ballet 

 

 Ваут ван Арт: «Очень хорошо чувствую себя в этой команде. Мы уже показали, что здесь я могу выступать на своём лучшем уровне. Это возможно в том числе и благодаря оборудованию и условиям, которые у меня есть в этой команде. Мы быстро достигли соглашения.

 

  Не думаю, что долгосрочное партнёрство несёт какие-то риски, потому что с каждым годом мы добивались лучших результатов. Один из девизов команды: «Становится лучше с каждым днём». И это не пустые слова. Мы продолжаем совершенствовать выступление, оборудование, всё. Поэтому я уверен, что в следующие четыре года мне не о чем волноваться, работая в этой команде.

 

  Мы постоянно стремимся к лучшему, поэтому я легко согласился на продление контракта. Я даю команде эту гарантию, а контракт обеспечивает мне спокойствие, необходимое для успешной карьеры в ближайшие годы. Я всегда ищу новых вызовов, мне ещё многое предстоит достичь. Иногда слышу критику, что команда даёт мне слишком мало возможностей. Но я считаю, что наоборот, команда уже предоставила мне больше возможностей, чем я мог бы найти где-либо ещё.

 

  Я вырос в этой команде. В другой команде я мог бы стать единоличным лидером на Гранд-турах, но тогда у меня была бы не так шла нога. Здесь, в Jumbo-Visma, у меня лучшие товарищи по команде, здесь я могу идеально готовиться к гонкам. Я уже много раз радовался здесь своим и командным успехам. Потрясающе быть частью такой команды. Думаю, это идеальный вариант, я счастлив, что нашёл здесь свой дом».

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «И как гонщик, и как личность, Ваут усиливает нашу команду. Он достиг высоких результатов, но также он является сильным командным игроком. Он поднимает нас на новые высоты. Мы рады, что он будет частью нашей команды в ближайшие четыре года».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 17:32 | Регистрация: 31.05.2014

    Это он погорячился, мог бы смело и до 2036 года))))

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:03 | Регистрация: 30.06.2017

    Эх жаль.. думал он перейдет в Локосфинкс.)))

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Крутим педали)

      Kay82

      Сегодня, 22:21 | Регистрация: 24.05.2021

      ччто ето ??

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Комментарии

  • Aboba
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (27)
    Aboba-Фото
    Самая "велосипедная" нация в мире:
    Эвенпул - третий.
    Сборная - восьмая.
    Сегарт - второй.
    Йорис - третья.
    Копецки - 9ая
    0 побед и провал сборной.
    Расскажите мне еще про "тренерский штаб лучше знает".
  • Ice
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (27)
    Ice-Фото

    Цитата: Aboba
    Очень смешно читать про классику жанра, когда ни одного попадания(
    Не нужно быть поваром, чтобы оценить еду
    Не нужно быть Гвардиолой, чтобы выбрать Месси, а не Кокорина.
    Не нужно быть известным экспертом, чтобы оценивать совершенно логические вещи.
    ПС. Снова вспомнил комментарий про Погачара, и снова заржал, учитывая выше написанное.
    Вы лучше тренерского штаба бельгийцев знаете что делать. Как это они с вами не посоветовались?) Не нужно быть Друзём, чтобы распознать типичного диванного эксперта)))

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Блин, наши выше только Таити, Каледонии и Самоа...даже такие колесили, но олимпийский принцип годен и для ЧМ - главное не победа, а участие. 

     

    Цитата: MVDP
    Цитата: RVL
    у мужиков у Моллемы зажевалась цепь

    А потом он еще умудрился с чайкой столкнуться

    Цитата: MVDP
    Эпик фэйл Нидерландов, всю дорогу ехали по двое. Кюнг наконец с золотом.

    Как раз успел в повторе на момент старта (и падения); это было жестко, прям нокаут. Ну а Кюнг действительно очень рад майке, золотоу и чемпионтсву, пускай только в ТТТ

    Прошу прощения в администрации на много картинок в теме.

  • uran
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (27)
    uran-Фото
    Цитата: RVL
    значит причина-удар об обочину.
    по сути соглашусь с Дрокером, выстегнулась нога и понеслась...обочина...шина..асфальт встал
    Пересмотрел видео: не видно что нога выстегнулась, вообще ощущение что заблокировало заднее колесо. Жаль Аннемик, на групповую ее шансы были очень высоки.
  • Kay82
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (3)
    Kay82-Фото
    ччто ето ??
  • RVL
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (27)
    RVL-Фото

    Горняк переобулся))

  • Aboba
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (27)
    Aboba-Фото
    Очень смешно читать про классику жанра, когда ни одного попадания(
    Не нужно быть поваром, чтобы оценить еду
    Не нужно быть Гвардиолой, чтобы выбрать Месси, а не Кокорина.
    Не нужно быть известным экспертом, чтобы оценивать совершенно логические вещи.
    ПС. Снова вспомнил комментарий про Погачара, и снова заржал, учитывая выше написанное.
  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (27)
    старт-шоссе 82-Фото

    Гонка получилась очень интересной, вообще сама дисциплина раз от раза становится все интересней.

    Болел за Италию, но не суждено. Пара Кюнг - Бисегер плюс Шмидт оказались сильнее звездного Итальянского трио к тому же и девчонки не подвели, а у Италии наоборот одна девушка выпала слишком рано.

    Датчане мужчины, здорово выступили, очень понравились, жалко девчонки непотянули выше своих сил.

    Голандия если бы не форс-мажор могли бы быть на третьем месте.

    .........

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (74)
    s75-Фото

    Пишут, что Инеос и Бора якобы желают заполучить Рубена Геррейро (EF). 

  • s75
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    Всё наилучшим образом сложилось для Йейтси. Ещё и на три года.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4886
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4285
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2112
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2110
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
9 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 2105
10 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2081

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