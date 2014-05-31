Ваут ван Арт продлил контракт с командой Jumbo-Visma до конца 2026 года

Ваут ван Арт: "Jumbo-Visma предоставила мне больше возможностей, чем мог бы получить в другой команде"

28-летний бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert) продлил контракт с командой Jumbo-Visma до конца 2026 года. Он пришёл в команду в марте 2019 года, с тех по одержал 32 победы, в том числе принёс Jumbo-Visma 9 выигранных этапов и зелёную майку Тур де Франс, победу на классике Монументе Милан-Сан-Ремо, классиках Страде Бьянке, Амстел Голд Рэйс, Е3, Гент-Вевельгем и Омлоп Хет Ниусблад, подиум на Париж-Рубэ, Туре Фландрии и Льеж-Бастонь-Льеж.

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Ваут ван Арт: «Очень хорошо чувствую себя в этой команде. Мы уже показали, что здесь я могу выступать на своём лучшем уровне. Это возможно в том числе и благодаря оборудованию и условиям, которые у меня есть в этой команде. Мы быстро достигли соглашения.

Не думаю, что долгосрочное партнёрство несёт какие-то риски, потому что с каждым годом мы добивались лучших результатов. Один из девизов команды: «Становится лучше с каждым днём». И это не пустые слова. Мы продолжаем совершенствовать выступление, оборудование, всё. Поэтому я уверен, что в следующие четыре года мне не о чем волноваться, работая в этой команде.

Мы постоянно стремимся к лучшему, поэтому я легко согласился на продление контракта. Я даю команде эту гарантию, а контракт обеспечивает мне спокойствие, необходимое для успешной карьеры в ближайшие годы. Я всегда ищу новых вызовов, мне ещё многое предстоит достичь. Иногда слышу критику, что команда даёт мне слишком мало возможностей. Но я считаю, что наоборот, команда уже предоставила мне больше возможностей, чем я мог бы найти где-либо ещё.

Я вырос в этой команде. В другой команде я мог бы стать единоличным лидером на Гранд-турах, но тогда у меня была бы не так шла нога. Здесь, в Jumbo-Visma, у меня лучшие товарищи по команде, здесь я могу идеально готовиться к гонкам. Я уже много раз радовался здесь своим и командным успехам. Потрясающе быть частью такой команды. Думаю, это идеальный вариант, я счастлив, что нашёл здесь свой дом».

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «И как гонщик, и как личность, Ваут усиливает нашу команду. Он достиг высоких результатов, но также он является сильным командным игроком. Он поднимает нас на новые высоты. Мы рады, что он будет частью нашей команды в ближайшие четыре года».