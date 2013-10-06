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Максимилиан Шахман досрочно завершает сезон 2022 года

Максимилиан Шахман досрочно завершил сезон 2022 года из-за синдрома усталости

 

 

  28-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann) досрочно завершает сезон 2022 года. Команда сообщила, что после медицинского обследования у Шахмана диагностирован синдром усталости. Поэтому было решено, что для полноценного восстановления и подготовки к сезону 2023 года Максимилиану Шахману необходим более длительный отдых. Шахман финишировал на Тур де Франс-2022, после чего стартовал в двух испанских классиках 30 и 31 июля, но не проехал их до конца.

 

 

Максимилиан Шахман досрочно завершает сезон 2022 года

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Максимилиан Шахман: «Благодарю команду за поддержку в это трудное для меня время. Отдых – единственная терапия, поэтому у меня будет более долгий перерыв, что даст мне возможность полностью восстановить здоровье и вернуться на свой уровень. Конечно, хочу выразить благодарность товарищам по команде, которым придётся компенсировать моё отсутствие в гонках. Моя цель – отдать им должное, хорошо выступая в следующем сезоне».

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «С Олимпиады прошлого года у Макса трудный период.  Из-за повторяющихся проблем со здоровьем его форма была нестабильной, он просто не смог заложить на тренировках необходимую базу. Иногда он показывал свой класс, например, на Туре Швейцарии, но были и падения.

 

  Сейчас мы понимаем, что Максу нужен перерыв, чтобы полностью восстановиться. Конечно, мы дадим ему эту необходимую паузу. Так же, как мы внимательно заботимся о молодых гонщиках, наша философия подразумевает баланс и дозировку давления на уже проявивших себя гонщиков, чтобы и дальше мы могли вместе добиваться успехов. Поэтому в соответствии с нашей философией временами приходится принимать и трудные решения.

 

  Макс, без сомнения, побеждающий гонщик, один из столпов нашей команды. Мне, как руководителю команды, тяжело видеть, как мучается такой топовый гонщик как Макс. Нет смысла биться головой о стену. Для Макса эта пауза означает, что у него уже начинается межсезонье. Когда он полностью восстановится, мы бы хотели пораньше начать подготовку к сезону 2023 года. Сейчас нацелены, что его сезон начнётся в Австралии».

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Теги к статье: Максимилиан Шахманн Maximilian Schachmann Bora-hansgrohe

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  1. drevgen

    Сегодня, 14:32 | Регистрация: 19.07.2016

    Ищщите мононуклеоз. Или парвовирус В19. Или еще чтото

    1. Имя: Андрей Вязов

      Meridale

      Сегодня, 16:00 | Регистрация: 6.10.2013

      Можно особо не искать ,а под лечение официально прописать то, что здоровому спортсмену запрещено)

  2. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Сегодня, 15:58 | Регистрация: 6.10.2013

    У меня такое каждый год.

  3. Имя: Андрей

    AlpenFlow

    Сегодня, 19:57 | Регистрация: 26.07.2021

    Цитата: Meridale
    У меня такое каждый год.
    Чем лечитесь?

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