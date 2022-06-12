Андреас Лекнессунд – победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2022

Андреас Лекнессунд выиграл 2-й этап Тура Швейцарии-2022 из сольного отрыва

23-летний норвежский велогонщик команды DSM Андреас Лекнессунд (Andreas Leknessund) выиграл 2-й этап Тура Швейцарии-2022 из сольного отрыва. Только через 25 км после старта восьми гонщикам, в числе которых был и Лекнессунд, удалось уехать от пелотона. Вскоре к ним переложились ещё двое, преимущество беглецов на последних шестидесяти километрах достигло около шести минут. На финальном подъёме дня за 20 км до финиша у отрыва всё ещё было около двух минут в запасе.

За 18 км до финиша Андреас Лекнессунд атаковал и уехал в одиночку, опередив в итоге пелотон на 38 секунд и взяв первую победу на этапе гонки Мирового тура в карьере. Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost) выиграл спринт из пелотона и начал праздновать победу, не зная, что победитель из отрыва уже пересёк финишную черту. Майкл Мэттьюс (BikeExchange-Jayco) замкнул тройку призёров этапа. Стивен Уильямс (Bahrain-Victorious) сохранил майку лидера.

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

Андреас Лекнессунд: «Мало что могу сказать, просто невероятно. Я очень счастлив, что принёс команде победу. Весь день пришлось ехать на полной скорости. Самым сложным был последний подъём. Возникло ощущение, что если удержу просвет на этом подъёме, то смогу продержаться и до финиша. На финальных километрах мне было тяжело, но это не мешало радоваться. Мы приехали сюда за победами на этапах, теперь одна уже есть. На остальных попробую ещё, посмотрим. Приятно атаковать и снова уезжать в отрывы, будем бороться за ещё один топовый результат».

Фил Уэст (Phil West), тренер команды DSM: «Мы опять хотели, чтобы наша команда была сплочённой и активной. Особое внимание уделяем отрывам, потому что после вчерашнего финиша увидели, что может произойти дополнительный просев. С такими профилем и подъёмом в конце этапа был шанс, что кто-то из отрыва атакует на финальном подъёме из небольшой группы, поэтому подготовили для этого почву. Все очень хорошо включились в работу в начале этапа, после атак постоянно проходила ротация, в итоге уехал сильный отрыв, в котором был Андреас.

Они начали наращивать преимущество, и Андреас сумел атаковать на финальном подъёме в одиночку и удержаться до финиша. Это фантастика. Надо отдать должное и остальным ребятам, которые на финальном подъёме вместе выдвинулись в голову пелотона и мешали другим командам организовывать преследование. В целом команда выступила хорошо. У нас красивая победа на втором этапе».

Майкл Мэттьюс: «Конечно, мы приехали за победой, но не настраивались на 100% на сегодняшний этап, потому что здесь будут более подходящие нам этапы. Хотя в финале шанс появился, я смог пройти подъёмы, ребята весь день удерживали меня на хорошей позиции, чтобы я смог преодолеть финальный подъём. Потом был спринт, но мы немного опоздали, один гонщик уехал в одиночку. После вчерашнего этапа сегодня чувствовал себя намного лучше, на следующих этапах у команды будут отличные шансы».