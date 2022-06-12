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Андреас Лекнессунд – победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2022

Андреас Лекнессунд выиграл 2-й этап Тура Швейцарии-2022 из сольного отрыва

 

 

 

  23-летний норвежский велогонщик команды DSM Андреас Лекнессунд (Andreas Leknessund) выиграл 2-й этап Тура Швейцарии-2022 из сольного отрыва.  Только через 25 км после старта восьми гонщикам, в числе которых был и Лекнессунд, удалось уехать от пелотона. Вскоре к ним переложились ещё двое, преимущество беглецов на последних шестидесяти километрах достигло около шести минут. На финальном подъёме дня за 20 км до финиша у отрыва всё ещё было около двух минут в запасе.

 

За 18 км до финиша Андреас Лекнессунд атаковал и уехал в одиночку, опередив в итоге пелотон на 38 секунд и взяв первую победу на этапе гонки Мирового тура в карьере. Альберто Беттиоль (EF Education  EasyPost) выиграл спринт из пелотона и начал праздновать победу, не зная, что победитель из отрыва уже пересёк финишную черту. Майкл Мэттьюс  (BikeExchange-Jayco) замкнул тройку призёров этапа. Стивен Уильямс (Bahrain-Victorious) сохранил майку лидера.

 

Андреас Лекнессунд – победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Андреас Лекнессунд – победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Андреас Лекнессунд – победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2022

 

 

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

 

  Андреас Лекнессунд: «Мало что могу сказать, просто невероятно. Я очень счастлив, что принёс команде победу. Весь день пришлось ехать на полной скорости. Самым сложным был последний подъём. Возникло ощущение, что если удержу просвет на этом подъёме, то смогу продержаться и до финиша. На финальных километрах мне было тяжело, но это не мешало радоваться. Мы приехали сюда за победами на этапах, теперь одна уже есть. На остальных попробую ещё, посмотрим. Приятно атаковать и снова уезжать в отрывы, будем бороться за ещё один топовый результат».

 

  Фил Уэст (Phil West), тренер команды DSM: «Мы опять хотели, чтобы наша команда была сплочённой и активной. Особое внимание уделяем отрывам, потому что после вчерашнего финиша увидели, что может произойти дополнительный просев. С такими профилем и подъёмом в конце этапа был шанс, что кто-то из отрыва атакует на финальном подъёме из небольшой группы, поэтому подготовили для этого почву. Все очень хорошо включились в работу в начале этапа, после атак постоянно проходила ротация, в итоге уехал сильный отрыв, в котором был Андреас.

 

  Они начали наращивать преимущество, и Андреас сумел атаковать на финальном подъёме в одиночку и удержаться до финиша. Это фантастика. Надо отдать должное и остальным ребятам, которые на финальном подъёме вместе выдвинулись в голову пелотона и мешали другим командам организовывать преследование. В целом команда выступила  хорошо. У нас красивая победа на втором этапе».

 

  Майкл Мэттьюс: «Конечно, мы приехали за победой, но не настраивались на 100% на сегодняшний этап, потому что здесь будут более подходящие нам этапы. Хотя в финале шанс появился, я смог пройти подъёмы, ребята весь день удерживали меня на хорошей позиции, чтобы я смог преодолеть финальный подъём. Потом был спринт, но мы немного опоздали, один гонщик уехал в одиночку. После вчерашнего этапа сегодня чувствовал себя намного лучше, на следующих этапах у команды будут отличные шансы».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Швейцарии-2022

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Теги к статье: Андреас Лекнессунд Andreas Leknessund DSM Тур Швейцарии Tour de Suisse велогонка Мирового тура

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La Route d'Occitanie

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Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Тур Швейцарии-2022?

Комментарии

  • Esperus2006
    Роман Барде примет участие в Т ... (1)
    Esperus2006-Фото
    Удачи ему, на Джиро мог и за победу бороться, не повезло
  • nightbuster33
    Giro d'Italia Giovani Under 2 ... (7)
    nightbuster33-Фото

     Сумашедший разрыв между первым и последним.Совсем не плохо молодые астанинцы,особенно эквадорец и кроссовер Д Тониатти,да и Николас Вино. Второй Вино.Александр заявлен на Тур Словении.Надежда в будущем на возрождение Астаны.

  • Gorn9k
    Примож Роглич – победитель Кри ... (32)
    Gorn9k-Фото

    Забавно как Роглича после падений и сходов перестали считать фаворитом.
    Человек так-то не слабее Погачара, три вуэльты и призы на тдф/джиро тому подтверждение

  • Mike88
    Примож Роглич – победитель Кри ... (32)
    Mike88-Фото

    Может Рогла шифруется? У них конечно сильная команда, но против UAE с Погги мне тоже кажется не потянут.

    Но  ТДФ тоже бывает непредсказуем, это всё гадания,

    может кто-то ещё. Главное, чтобы без серьёзных падений и травм обошлось.

  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич – победитель Кри ... (32)
    EL-Fenomeno-Фото

    Отклонюсь немного от темы, хотя остаюсь "в Дофине 2022". Мне вот непонятно выступление Марка П., который колесил в команде под капитанским номером на этой многодневке, но вообще не показал себя нигде. На седьмом этапе заехал 5-и или 6-м с конца, а на восьмом - последним, с отставанием в 29 минут (!!). Едва в лимит по времени вписАлся. При том что ещё год назад Палун взял на Дофине взял 2 горных этапа + майку. Тот же Чавито и даже Гуэрейро выступили намного лучше Марка, который в итоге аж 113-й по протоколу.  Неужели у нашего Падуна снова какая то болячка или травма по ходу гонки была !? 

    Цитата: Tamri
    Цитата: motte
    Дим, не верю, Рогги осыпается на гт, винго даже может быть сильнее где-то, но не разберут, хотя, психологически, это для Погги, но Погги просто же катается на велике!
    Главное, какую же интригу закрутил дофине перед туром аж голова кругом идет в предвкушении Батла-:)
    Рогги, Погги - ну ребята, пожалуйста, хоть иногда пишите не выдуманные вами клички, а хотя бы имена топов.. пока разобралась, что Погачар имеется в виду, перебрала половину пелотона))

    Не знаю как остальным, но на последних этапах мне явно слышилось из экрана ТВ, что Курдюков называл Вингегора как Виннегор. Если нет, пардон, значит немного глуховат))

    Цитата: BlAr
    Жаут д'Арк.

    sarcastic

  • sixpack
    Примож Роглич – победитель Кри ... (32)
    sixpack-Фото

    Цитата: Геродот
    Если вся юмба будет работать на Вингегора, у него будет хоть какой-то шанс на Туре.В иной ситуации - без шансов.А жаль, хочется увидеть реальную борьбу за победу с новым "каннибалом", а не попытку протащить "свадебного генерала" на подиум.

     

    вау! под аватаркой с USPS пишет не иначе сам Великий и Ужасный, что Роглича свадебным генералом назвал.

     

  • Victor
    Примож Роглич – победитель Кри ... (32)
    Victor-Фото
    Причём, ЖуЖу для друзей ещё и ЛаЛа )
    Это как, в своё время, Ярослава Поповича в пелотоне называли Попо, но для особых друзей он был Злавик
  • Earl57
    Тур Швейцарии-2022. Этап 2 (2)
    Earl57-Фото

    Ван Арт написал, что счастлив передать эстафету Альберто Беттиолю.

    Ему ответили: Хорошая попытка, мистер Ван Арт, но вы не можете покинуть группу))

  • Sezar
    Примож Роглич – победитель Кри ... (32)
    Sezar-Фото

    Время все расставит на свои места. Главное, чтобы без травм.

  • BlAr
    Примож Роглич – победитель Кри ... (32)
    BlAr-Фото

    У JV будет шанс против Погачара только в одном случае - если он сам это позволит! Приедет растренированным, заболеет, получит травму... Погачара на пике формы на ТдФ не сможет обогнать никто, ни одна команда.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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