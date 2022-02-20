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Питер Веенинг и Tристан Хоффман – новые спортивные директора велокоманды BikeExchange-Jayco

Питер Веенинг и Тристан Хоффман пополнили штат спортивных директоров велокоманды BikeExchange-Jayco

 

 

 

  Бывшие профессиональные нидерландские велогонщики - 51-летний Тристан Хоффман (Tristan Hoffman) и 40-летний Питер Веенинг (Pieter Weening) с 2022 года будут работать спортивными директорами в австралийской велокоманде BikeExchange-Jayco, которая начнёт 11-й сезон на уровне Мирового тура.

 

Питер Веенинг выступал в австралийской команде с 2012 по 2015 год, когда она называлась Orica-GreenEDGE.  Карьеру Веенинг завершил в середине 2020 года, выступая за команду Trek-Segafredo. Питер Веенинг является победителем этапов Джиро д’Италия и Тур де Франс, победителем Тура Польши и Тура Норвегии.

Питер Веенинг и Tристан Хоффман – новые спортивные директора велокоманды BikeExchange-Jayco

 

Photo courtesy of Getty Images

 

 

  Карьера Тристана Хоффмана завершилась в 2005 году, когда он выступал в команде CSC. Хоффман является призёром Париж-Рубэ-2004, дважды финишировал на Париж-Рубэ 4-м, становился двукратным победителем «Дварс доор Фландерен», призёром Гент-Вевельгем. У Тристана Хоффмана более чем десятилетний опыт работы спортивным директором в командах Мирового тура (CSC, High Road, Tinkoff-Saxo, Bahrain Merida).

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Мы очень рады приветствовать Питера и Тристана в команде в следующем сезоне. Питер, конечно, выступал с GreenEDGE всего шесть лет назад, поэтому он хорошо знаком с тем, как работает команда. Считаем, что он внесёт большой вклад в работу нашей группы спортивных директоров.

 

  У Тристана огромный опыт, особенно на бельгийских гонках, где успешно выступал, когда сам был велогонщиком. Он принесёт знания, особенно важные для нашего выступления в северных классиках.

 

  Так как в команду пришёл Дилан Груневеген, нам полезно включить в состав двух спортивных директоров из Нидерландов. Мы хорошо знакомы с ними обоими, я думаю, что Питер и Тристан впишутся в культуру нашей команды. Мы с нетерпением и радостью ждём начала работы с ними на пути к достижению главных целей в сезоне 2022 года».

 

  Питер Веенинг: «С большим нетерпением жду, когда снова начну работать с GreenEDGE Cycling. Для меня огромное преимущество, что я знаком со многими гонщиками и большинством персонала команды. Для меня большая честь работать в такой великолепной и большой команде как эта. Очень благодарен, что мне дали эту возможность. надеюсь, в совместной работе со всеми членами команды мы скоро сможем добиться результатов».

 

  Тристан Хоффман: «Мне очень нравится культура GreenEDGE Cycling, их стиль ведения гонок, он всегда атакующий. Конечно, они хотят побеждать ещё больше и на крупных гонках. Надеюсь, смогу помочь в этом. Я был спортивным директором 15 лет.

  В 2021 году у меня получился своего рода творческий отпуск, но за это время я по-настоящему ощутил, как сильно люблю велоспорт, который был частью моей жизни 30 лет, который много мне дал. Это моя страсть. Мне нравится быть вовлечённым в жизнь велоспорта, поэтому очень счастлив присоединиться к команде. Я наблюдал за выступлением команды последние 10 лет, хорошо знаю ребят. Все меня очень тепло приветствовали, с нетерпением жду начала работы».

 

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Теги к статье: BikeExchange-Jayco Питер Веенинг Тристан Хоффман

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Комментарии

  • motte
    Ваут ван Арт – победитель гонк ... (10)
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    Ваут уже шестой старт взял!

  • дрокер
    Команда Bora-hansgrohe предста ... (7)
    дрокер-Фото

    Главное, чтобы Сане было комфортно на Джиро.

    Спеши симпатичные

  • Sheridan
    Команда Bora-hansgrohe предста ... (7)
    Sheridan-Фото

    Я уже подумал что Microsoft начали спонсировать Bora...

  • Виктор Сироткин
    Ваут ван Арт и Том Пидкок об э ... (11)
    Виктор Сироткин-Фото

    RVL, у Eli Iserbyt в этом сезоне есть шанс взять все три турнира - UCI World Cup, Superprestige, X2O Badkamers Trofee. Каким бы амибиционным не был план сборной бельгии на звание ЧМ, кроме Ван Арта (который пока еще не собрался на ЧМ), Изербит готов лучше других. А от сборной Нидерландов (после схода МВДП) остался лишь Ларс Ван дер Хаар, поэтому голландцы пойдут с ним ва-банк. Изербит проиграет на ЧМ и Пидкоку, и Ван дер Хаару, ему нет никакого смысла расходовать себя ради третьего места и подводить пик своей формы к визиту в США.

  • Shalam s Urala
    Команда Bora-hansgrohe предста ... (7)
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    правый бок острая кровопотеря cray

  • Адриен
    Команда Bora-hansgrohe предста ... (7)
    Адриен-Фото

    Капец Погачару, Берналю, Рогличу и всем ванам вместе взятым. У них такой формы нет. Правда они велосипедисты, а не бейсболисты...

  • Александра
    Жулиан Алафилипп: «Зачем остан ... (7)
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    Люди забывают, насколько тяжело выиграть даже один этап Гранд-тура. Общий уровень очень высок.

    Вот эту фразу нужно ставить эпиграфом к каждой ветке комментариев!

     

  • SportSpirit
    Жулиан Алафилипп: «Зачем остан ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Преодоление. В преградных ситуациях в спорте, в жизни проверяется и закаляется характер. Без преодоления не бывает роста. В велоспорте это порой очень ярко, как срез жизни. 

  • VeloVelo
    Жулиан Алафилипп: «Зачем остан ... (7)
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    "надо любить боль" - мне кажется, это просто фигура речи.

    Про то, что без боли ничего серьезного не вырастет в жизни - плюсую вам.

  • VeloVelo
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    Отс тал

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