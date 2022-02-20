Питер Веенинг и Tристан Хоффман – новые спортивные директора велокоманды BikeExchange-Jayco

Питер Веенинг и Тристан Хоффман пополнили штат спортивных директоров велокоманды BikeExchange-Jayco

Бывшие профессиональные нидерландские велогонщики - 51-летний Тристан Хоффман (Tristan Hoffman) и 40-летний Питер Веенинг (Pieter Weening) с 2022 года будут работать спортивными директорами в австралийской велокоманде BikeExchange-Jayco, которая начнёт 11-й сезон на уровне Мирового тура.

Питер Веенинг выступал в австралийской команде с 2012 по 2015 год, когда она называлась Orica-GreenEDGE. Карьеру Веенинг завершил в середине 2020 года, выступая за команду Trek-Segafredo. Питер Веенинг является победителем этапов Джиро д’Италия и Тур де Франс, победителем Тура Польши и Тура Норвегии.

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Карьера Тристана Хоффмана завершилась в 2005 году, когда он выступал в команде CSC. Хоффман является призёром Париж-Рубэ-2004, дважды финишировал на Париж-Рубэ 4-м, становился двукратным победителем «Дварс доор Фландерен», призёром Гент-Вевельгем. У Тристана Хоффмана более чем десятилетний опыт работы спортивным директором в командах Мирового тура (CSC, High Road, Tinkoff-Saxo, Bahrain Merida).

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Мы очень рады приветствовать Питера и Тристана в команде в следующем сезоне. Питер, конечно, выступал с GreenEDGE всего шесть лет назад, поэтому он хорошо знаком с тем, как работает команда. Считаем, что он внесёт большой вклад в работу нашей группы спортивных директоров.

У Тристана огромный опыт, особенно на бельгийских гонках, где успешно выступал, когда сам был велогонщиком. Он принесёт знания, особенно важные для нашего выступления в северных классиках.

Так как в команду пришёл Дилан Груневеген, нам полезно включить в состав двух спортивных директоров из Нидерландов. Мы хорошо знакомы с ними обоими, я думаю, что Питер и Тристан впишутся в культуру нашей команды. Мы с нетерпением и радостью ждём начала работы с ними на пути к достижению главных целей в сезоне 2022 года».

Питер Веенинг: «С большим нетерпением жду, когда снова начну работать с GreenEDGE Cycling. Для меня огромное преимущество, что я знаком со многими гонщиками и большинством персонала команды. Для меня большая честь работать в такой великолепной и большой команде как эта. Очень благодарен, что мне дали эту возможность. надеюсь, в совместной работе со всеми членами команды мы скоро сможем добиться результатов».

Тристан Хоффман: «Мне очень нравится культура GreenEDGE Cycling, их стиль ведения гонок, он всегда атакующий. Конечно, они хотят побеждать ещё больше и на крупных гонках. Надеюсь, смогу помочь в этом. Я был спортивным директором 15 лет.

В 2021 году у меня получился своего рода творческий отпуск, но за это время я по-настоящему ощутил, как сильно люблю велоспорт, который был частью моей жизни 30 лет, который много мне дал. Это моя страсть. Мне нравится быть вовлечённым в жизнь велоспорта, поэтому очень счастлив присоединиться к команде. Я наблюдал за выступлением команды последние 10 лет, хорошо знаю ребят. Все меня очень тепло приветствовали, с нетерпением жду начала работы».