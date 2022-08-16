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Андреас Лекнессунд – победитель Арктической гонки Норвегии-2022

Андреас Лекнессунд выиграл финальный этап и общий зачёт Арктической гонки Норвегии-2022

 

 

  Андреас Лекнессунд (Andreas Leknessund) стал первым норвежским победителем Арктической гонки Норвегии с 2013 года, с первого выпуска, который выиграл Тор Хушовд.

 

  23-летний гонщик команды DSM сумел перевернуть генеральную классификацию на финальном этапе. Андреас Лекнессунд атаковал и уехал в отрыв за 60 км до финиша вместе с двумя гонщиками. На финальном круге, за 30 км до финиша, преимущество отрыва уменьшилось с двух до одной минуты, и тогда норвежский гонщик атаковал в одиночку. Догнать Лекнессунда у соперников не получилось. 23-летний норвежский гонщик не только выиграл этап, но и забрал майку лидера у французского гонщика команды Cofidis Виктора Лафея.

 

Генеральную классификацию Андреас Лекнессунд выиграл с преимуществом в 8 секунд над канадским гонщиком команды Israel Premier Tech Уго Улем и опередил на 9 секунд итальянского гонщика команды Alpecin Deceuninck Николу Кончи.

 

 

 

 

Photo Credit: ARN/Gautier Demouveaux

 

  Андреас Лекнессунд: «Вчера чувствовал себя довольно плохо, сегодня мы решили посмотреть, как у меня пойдёт нога, подождать местных кругов. Пелотон всё время атаковал, мы с командой решили участвовать во всех отрывах. Потом нога у меня пошла лучше, мы уехали втроём. Сначала не думал, что удержусь до финиша. Поставил личную цель – проехать местный круг перед зрителями и наслаждаться. Но когда оказался один, просто дал полный газ. Был уверен, что меня догонят, пока не начался последний километр.

 

  Я устал, думал, ребята быстро накатят сзади, особенно на подъёме, который был крутым и тяжёлым. Мои товарищи по команде сказали мне по радио, что всем тяжело, и это меня очень мотивировало. После вчерашнего этапа очень приятно так проехать. Для меня это как домашняя гонка, одна из тех, которые смотрел в детстве. Невероятно, что выиграл генеральную классификацию. Эмоции переполняют».

 

  Тренер команды DSM Фил Уэст: «Какой отличный день и как красиво одержана победа. Вчера на королевском этапе мы были немного разочарованы. Поэтому решили, что нам надо поработать, так как в генеральной классификации был шанс. Мы хотели атаковать, быть впереди, а этот этап оказался очень быстрым. Было ясно, что финишный круг будет критически важен, потому что после тяжёлого подъёма сложно контролировать быстрый отрезок. Поэтому мы хотели создать хаос. Сыграли так, чтобы Андреас мог уехать в отрыв на финишном круге, а потом мы просто контролировали ситуацию. Прекрасно отработали и ребята, которые были позади, прикрывали атаки. Это отличная командная победа. Горжусь командой».

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Теги к статье: Андреас Лекнессунд Andreas Leknessund DSM Арктическая гонка Норвегии Arctic Race of Norway многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • M-07
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (2)
    M-07-Фото
    Да, шикарная и заслуженная победа и на этапе и в общем зачёте. А ведь молодой Лекнессунд, всего 23 года, а результаты в сезоне у него очень неплохие.
    А Кофидис - это что-то, какую-то чушь натворили, Зингль зачем-то торчал в группе ближайших преследователей, оставив без помощи Лафая, который являлся лидером общего зачёта. В итоге даже мимо подиума Кофидис, что это было, непонятно.
  • GAN
    Дэн Бигхэм попробует установит ... (1)
    GAN-Фото
    Не поэтому ли Ганна отложил свою попытку побития рекорда?
  • Velolife
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (3)
    Velolife-Фото

    Lotte Kopecky (SDW) стала ЧЕ на треке в гонке по очкам. Гоняет не только на шоссе, но off-road! Вот такая женщина!



    Kudos to Elia Vivani! ЧЕ-2022 на треке в гонке на выбывание! К званию ЧМ 2021 в той же дисциплине! Гренадёры продолжают шоу!



    Цитата: Velolife
    Lotte Kopecky (SDW) стала ЧЕ на треке в гонке по очкам. Гоняет не только на шоссе, но off-road! Вот такая женщина!


    Kudos to Elia Viviani! ЧЕ-2022 на треке в гонке на выбывание! К званию ЧМ 2021 в той же дисциплине! Гренадёры продолжают шоу!

  • Даниил
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (2)
    Даниил-Фото
    Я думал вчерашний этап всё решил в генерале, ан нет. Лекнессунд пошёл в all-in по такой гонке. Остаётся только радоваться за него, выдал хороший рывок.
  • Даниил
    La Polynormande-2022. Результа ... (1)
    Даниил-Фото
    Вторая победа за сезон у B&B. Кукар хоть что-то выигрывал для них, а сейчас они никак не светятся.
  • Gorn9k
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (3)
    Gorn9k-Фото

    Вроде и ЧЕ, а вроде и очень именитая десятка

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивый финальный спринт и развязка RR на ЧЕ. Арно чё то заштопорил(ся) и вылетал на спурт уже из глубины, потому и не успел обойти Якобсена, но и Фабио развезли прекрасно - золото (+маечку на год) взял заслуженно. Мерлир же бросил, хорошо хоть с бронзой.

    Там по оф. протоколу вроде как Дайнезе вне десятки, зато есть Кристофф. Ну и сама ТОП-10 очень представительная и сильная по именам. Даже не на каждом этапе ГТ увидишь такие фамилии идущие подряд в итоговой таблице.

     

    P.S.

    Что там с Акерманом, упал (сильно) или что ?

  • Gorn9k
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (9)
    Gorn9k-Фото
    У одних возраст, у других очищение от допинга.
    Но я рад, что ты отказался от капса
  • SportSpirit
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (9)
    SportSpirit-Фото

    4 спринтера и 4 потенциальных капитана, среди которых опять выберет дорога. Среди спринтеров тоже выберет дорога) Беннета взяли за хорошее поведение, видимо. Записных охотников за этапами нет, тем лучше для общей стратегии. На Туре с этим был некоторых хаос, на мой вгляд. Вроде бы как Бухман и Келдерман в восходящей форме по предвуэльтовским гонкам, но - не верю) Так же не верю, что Игита - грандтурщик. Для Хиндли это своего рода эксперимент, как пойдет второй ГТ. Сделаю прогноз на ТОП-3. 

  • Адриен
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (9)
    Адриен-Фото
    Ага.. Как в своё время "добавили" Контадор, Кройцигер, Роза, Ару, Ланда, Нибали, Фульсанг, братья Изагирре, Санчес ...

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