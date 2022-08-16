Андреас Лекнессунд – победитель Арктической гонки Норвегии-2022

Андреас Лекнессунд выиграл финальный этап и общий зачёт Арктической гонки Норвегии-2022

Андреас Лекнессунд (Andreas Leknessund) стал первым норвежским победителем Арктической гонки Норвегии с 2013 года, с первого выпуска, который выиграл Тор Хушовд.

23-летний гонщик команды DSM сумел перевернуть генеральную классификацию на финальном этапе. Андреас Лекнессунд атаковал и уехал в отрыв за 60 км до финиша вместе с двумя гонщиками. На финальном круге, за 30 км до финиша, преимущество отрыва уменьшилось с двух до одной минуты, и тогда норвежский гонщик атаковал в одиночку. Догнать Лекнессунда у соперников не получилось. 23-летний норвежский гонщик не только выиграл этап, но и забрал майку лидера у французского гонщика команды Cofidis Виктора Лафея.

Генеральную классификацию Андреас Лекнессунд выиграл с преимуществом в 8 секунд над канадским гонщиком команды Israel Premier Tech Уго Улем и опередил на 9 секунд итальянского гонщика команды Alpecin Deceuninck Николу Кончи.

Photo Credit: ARN/Gautier Demouveaux

Андреас Лекнессунд: «Вчера чувствовал себя довольно плохо, сегодня мы решили посмотреть, как у меня пойдёт нога, подождать местных кругов. Пелотон всё время атаковал, мы с командой решили участвовать во всех отрывах. Потом нога у меня пошла лучше, мы уехали втроём. Сначала не думал, что удержусь до финиша. Поставил личную цель – проехать местный круг перед зрителями и наслаждаться. Но когда оказался один, просто дал полный газ. Был уверен, что меня догонят, пока не начался последний километр.

Я устал, думал, ребята быстро накатят сзади, особенно на подъёме, который был крутым и тяжёлым. Мои товарищи по команде сказали мне по радио, что всем тяжело, и это меня очень мотивировало. После вчерашнего этапа очень приятно так проехать. Для меня это как домашняя гонка, одна из тех, которые смотрел в детстве. Невероятно, что выиграл генеральную классификацию. Эмоции переполняют».

Тренер команды DSM Фил Уэст: «Какой отличный день и как красиво одержана победа. Вчера на королевском этапе мы были немного разочарованы. Поэтому решили, что нам надо поработать, так как в генеральной классификации был шанс. Мы хотели атаковать, быть впереди, а этот этап оказался очень быстрым. Было ясно, что финишный круг будет критически важен, потому что после тяжёлого подъёма сложно контролировать быстрый отрезок. Поэтому мы хотели создать хаос. Сыграли так, чтобы Андреас мог уехать в отрыв на финишном круге, а потом мы просто контролировали ситуацию. Прекрасно отработали и ребята, которые были позади, прикрывали атаки. Это отличная командная победа. Горжусь командой».