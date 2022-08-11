Тиш Беноот получил травму шейного позвонка на тренировке

Сезон Тиша Беноота прерван из-за травмы шейного позвонка



28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Тиш Беноот (Tiesj Benoot) получил травму шеи, когда тренировался в Альпах, в итальянском Ливиньо. Первым об инциденте с Тишем Беноотом сообщило издание Het Laatste Nieuws.

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В заметке говорилось, что Тиш Беноот уехал в Ливиньо вместе со своей семьёй, а во время тренировки на велосипеде, проходя спуск, столкнулся с автомобилем, выезжающим с парковки. Команда Jumbo-Visma не стала уточнять детали происшествия, а Тиш Беноот в соцсетях рассказал на следующий день, что его травма не угрожает жизни. О том, сколько времени займёт восстановление Тиша Беноота, не сообщается.

Тиш Беноот: «Прежде всего, хочу всех успокоить, что я в порядке. Вчера попал в аварию в итальянских Альпах. Сейчас я в больнице, мне помогают выздороветь, получаю хорошее лечение. Несмотря на серьёзность ситуации, обследование показало, что у меня небольшая трещина (перелом) шейного позвонка. Но никакой угрозы жизни нет, у меня всё стабильно. Спасибо всем за присланные добрые пожелания. В течение следующих недель я полностью сосредоточусь на восстановлении».

Тиш Беноот начал выступать в команде Jumbo-Visma в этом году, и продлил контракт до 2025 года перед Тур де Франс-2022, где помогал Йонасу Вингегору одержать победу. В этом году Тиш Беноот стал призёром классик Дварс доор Фландерен, Амстел Голд Рэйс и Классики Сан-Себастьяна.