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Тиш Беноот получил травму шейного позвонка на тренировке

Сезон Тиша Беноота прерван из-за травмы шейного позвонка

 

 

  28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Тиш Беноот (Tiesj Benoot) получил травму шеи, когда тренировался в Альпах, в итальянском Ливиньо. Первым об инциденте с Тишем Беноотом сообщило издание Het Laatste Nieuws.

 

Тиш Беноот получил травму шейного позвонка на тренировке

Photo (c) YouTube

 

 

  В заметке говорилось, что Тиш Беноот уехал в Ливиньо вместе со своей семьёй, а во время тренировки на велосипеде, проходя спуск, столкнулся с автомобилем, выезжающим с парковки. Команда Jumbo-Visma не стала уточнять детали происшествия, а Тиш Беноот в соцсетях рассказал на следующий день, что его травма не угрожает жизни. О том, сколько времени займёт восстановление Тиша Беноота, не сообщается.

 

  Тиш Беноот: «Прежде всего, хочу всех успокоить, что я в порядке. Вчера попал в аварию в итальянских Альпах. Сейчас я в больнице, мне помогают выздороветь, получаю хорошее лечение. Несмотря на серьёзность ситуации, обследование показало, что у меня небольшая трещина (перелом) шейного позвонка. Но никакой угрозы жизни нет, у меня всё стабильно. Спасибо всем за присланные добрые пожелания. В течение следующих недель я полностью сосредоточусь на восстановлении».

 

  Тиш Беноот начал выступать в команде Jumbo-Visma в этом году, и продлил контракт до 2025 года перед Тур де Франс-2022, где помогал Йонасу Вингегору одержать победу. В этом году Тиш Беноот стал призёром классик Дварс доор Фландерен, Амстел Голд Рэйс и Классики Сан-Себастьяна.

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Теги к статье: Тиш Беноот Tiesj Benoot Jumbo-Visma

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Комментарии

  • velodoctor
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    velodoctor-Фото

    Только Соса в другой гонке, его просто переоценили в начале, он шел по стопам Береаля и все ждали того же, и я в том числе. Хотя ему всего 24, я думаю, как генеральщик он не состоится, его максимум это этапы грандтуров в дни с хорошим самочувствием из не самого сильного отрыва. Кстати при средней 38, один китайский гонщик не вписался в лимит сегодня.

  • Earl57
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    Earl57-Фото

    Соса 75-й из 86-ти финишировавших. Отставание 25 с половиной минут. 49-й в ГК, и это тогда, когда Мовистар находится на грани вылета в проконти и команде необходимы очки UCI. А ведь некоторые люди от него прорыва ожидали...

  • tds
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    tds-Фото
    Француз "одной ногой выиграл этот финиш"!
  • nightbuster33
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    nightbuster33-Фото

    После повторного просмотра последнего километра гонки:Глебу пришлось притормозить,чтобы объехать вставшего перед ним гонщика справа от него(1-ый раз),навалившегося на него гонщика слевой стороны стороны(2-ой раз), а  когда он выбрался из толкотни победитель был уже  в метрах 5-6 впереди. Он заметен в пелетоне своей ГРОМАДОЙ и правильным выбором места в пелетоне,чтобы своевременно среагировать на действия соперников.

  • RVL
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    RVL-Фото

    Первый взял как алафилип-классным панчем

    Глеб,  по траектории как Саган ...обходил всех слаломом с 5 позиции

  • velodoctor
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    velodoctor-Фото

    Здорово, надеюсь дальше больше. good

  • Makus
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    Makus-Фото
    Фантастика просто, молодец!!! Финиш в горку с его массой!!!!
  • Astanaforever
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Прям второй Ремко. Молодчик!
  • nightbuster33
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    nightbuster33-Фото

    Впервые, за последнее время, Астана не ошиблась в своем выборе.Это великолепно.Сейчас Астана имеет 3+(1)? вакатных места для полноценного пополнения своего состава,кроме стажеров.

  • дрокер
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    дрокер-Фото
    Ничего себе, Глеб в первой же гонке заехал вторым! Молодец!

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