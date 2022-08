Тур Польши-2022. Этап 4 Категория:

Сегодня, 18:39 Lesko - Sanok, 179.4 км 1 Pascal Ackermann (Ger) Uae Team Emirates 4:21:46 2 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 0:00:00 3 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 4 Quinten Hermans (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 5 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 6 Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 7 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 8 Quentin Pacher (Fra) Groupama - Fdj 9 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Poland 10 Nikias Arndt (Ger) Team Dsm 11 Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 12 Peio Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 13 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj 14 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 15 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 16 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 17 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 18 Ben Tulett (Gbr) Ineos Grenadiers 19 Thymen Arensman (Ned) Team Dsm 20 Matteo Sobrero (Ita) Team Bikeexchange - Jayco 21 Dorian Godon (Fra) Ag2R Citroen Team 22 Andrea Vendrame (Ita) Ag2R Citroen Team 23 Max Kanter (Ger) Movistar Team 24 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 25 Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost 26 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 27 Felix Gall (Aut) Ag2R Citroen Team 28 Mauro Schmid (Sui) Quick-Step Alpha Vinyl Team 29 Antonio Tiberi (Ita) Trek - Segafredo 30 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 31 Idar Andersen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 32 Jakub Kaczmarek (Pol) Poland 33 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 34 Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 35 Mick Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 36 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 37 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team 38 Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj 39 Bram Welten (Ned) Groupama - Fdj 40 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros Rga 41 Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech 42 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 43 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 44 Abner González Rivera (Pur) Movistar Team 45 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 46 Mark Padun (Ukr) Ef Education - Easypost 47 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 48 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 49 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates 50 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 51 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team 52 William Barta (Usa) Movistar Team 53 Simon Carr (Gbr) Ef Education - Easypost 54 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 55 Thomas Champion (Fra) Cofidis 56 Zdeněk Štybar (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 57 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 58 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 59 Marco Brenner (Ger) Team Dsm 60 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 61 Miles Scotson (Aus) Groupama - Fdj 62 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 63 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 64 Diego Andres Camargo Pineda (Col) Ef Education - Easypost 65 Michael Hepburn (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 66 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 67 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 68 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj 69 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious 0:01:24 70 Antoine Raugel (Fra) Ag2R Citroen Team 0:00:00 71 Marcin Budzinski (Pol) Poland 72 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma 73 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 74 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 75 Rui Felipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:02:06 76 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 77 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 0:00:00 78 Lucas Hamilton (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 0:02:06 79 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:00 80 Nans Peters (Fra) Ag2R Citroen Team 0:02:15 81 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 82 Giovanni Aleotti (Ita) Bora - Hansgrohe 0:00:00 83 Jarrad Drizners (Aus) Lotto Soudal 0:02:30 84 Taj Jones (Aus) Israel - Premier Tech 85 Kaden Groves (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 0:00:00 86 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma 87 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 88 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:02:47 89 Daan Hoole (Ned) Trek - Segafredo 0:02:58 90 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 91 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:00:00 92 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team Dsm 0:03:28 93 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 0:00:00 94 Piotr Brozyna (Pol) Poland 0:03:32 95 G Lawson Craddock (Usa) Team Bikeexchange - Jayco 96 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 0:00:00 97 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 98 Kamil Malecki (Pol) Lotto Soudal 0:04:09 99 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 0:06:41 100 Alex Dowsett (Gbr) Israel - Premier Tech 101 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 102 Tom Bohli (Sui) Cofidis 103 Syver Wærsted (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 104 Kelland O’Brien (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 0:11:47 105 Sam Welsford (Aus) Team Dsm 0:12:38 106 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 107 Matthias Brändle (Aut) Israel - Premier Tech 108 Lukasz Wisniowski (Pol) Ef Education - Easypost 109 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 110 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers 111 Simone Consonni (Ita) Cofidis 112 Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros Rga 113 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 114 Mateusz Grabis (Pol) Poland 115 Marc Sarreau (Fra) Ag2R Citroen Team 116 Jakub Murias (Pol) Poland 117 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 118 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 119 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates 120 Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team 121 Mark Cavendish (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 122 Gerben Thijssen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 123 Ryan Mullen (Irl) Bora - Hansgrohe 124 Bert Van Lerberghe (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 125 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 126 Patryk Stosz (Pol) Poland 127 Boy Van Poppel (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 128 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 129 Julius Johansen (Den) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 130 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Qazaqstan Team 131 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 132 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - Fdj 133 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 134 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 135 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 136 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 137 Josef Černý (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 138 Matyáš Kopecký (Cze) Team Novo Nordisk 139 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Dsm 140 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo 0:16:49 DNF Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo DNS David Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck DNS Sjoerd Bax (Ned) Alpecin-Deceuninck DNS Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck DNS Senne Leysen (Bel) Alpecin-Deceuninck DNS Jakub Mareczko (Ita) Alpecin-Deceuninck DNS Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Deceuninck DNS Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck DNF Gerd De Keijzer (Ned) Team Novo Nordisk DNS Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team Генеральная классификация после 4 этапа 1 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 19:52:46 2 Peio Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 0:00:04 3 Quinten Hermans (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:00:06 4 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 0:00:10 5 Matteo Sobrero (Ita) Team Bikeexchange - Jayco 6 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 7 Mauro Schmid (Sui) Quick-Step Alpha Vinyl Team 8 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 9 Quentin Pacher (Fra) Groupama - Fdj 10 Felix Gall (Aut) Ag2R Citroen Team 11 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 12 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 13 Ben Tulett (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:15 14 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 0:00:19 15 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:20 16 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 17 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 18 Dorian Godon (Fra) Ag2R Citroen Team 0:00:24 19 Abner González Rivera (Pur) Movistar Team 20 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 21 Giovanni Aleotti (Ita) Bora - Hansgrohe 22 Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost 0:00:29 23 Thymen Arensman (Ned) Team Dsm 24 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 25 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 26 Idar Andersen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:32 27 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 28 Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj 29 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:00:35 30 Antonio Tiberi (Ita) Trek - Segafredo 31 Jakub Kaczmarek (Pol) Poland 32 Mark Padun (Ukr) Ef Education - Easypost 33 Marco Brenner (Ger) Team Dsm 0:00:43 34 Simon Carr (Gbr) Ef Education - Easypost 35 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 0:00:44 36 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 0:00:45 37 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros Rga 38 Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech 0:00:50 39 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates 40 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 0:01:00 41 William Barta (Usa) Movistar Team 42 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma 43 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:01:13 44 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:01:17 45 Andrea Vendrame (Ita) Ag2R Citroen Team 0:01:29 46 Nikias Arndt (Ger) Team Dsm 47 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 48 Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:01:34 49 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team 0:02:12 50 Lucas Hamilton (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 0:02:16 51 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team 0:02:20 52 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 0:02:34 53 Zdeněk Štybar (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:02:43 54 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 0:02:47 55 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 0:02:52 56 Max Kanter (Ger) Movistar Team 0:02:58 57 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 0:03:00 58 Antoine Raugel (Fra) Ag2R Citroen Team 59 Michael Hepburn (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 60 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj 0:03:06 61 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 0:03:35 62 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma 0:03:38 63 Mick Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 0:03:44 64 Kaden Groves (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 0:03:53 65 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious 0:04:01 66 Rui Felipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:04:38 67 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj 68 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 0:04:48 69 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:05:05 70 Nans Peters (Fra) Ag2R Citroen Team 0:05:12 71 Jarrad Drizners (Aus) Lotto Soudal 0:05:30 72 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:05:47 73 Daan Hoole (Ned) Trek - Segafredo 0:06:24 74 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Poland 0:06:28 75 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 76 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 77 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 78 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 0:06:45 79 Miles Scotson (Aus) Groupama - Fdj 0:06:55 80 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 0:07:06 81 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team Dsm 0:07:11 82 Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:07:24 83 G Lawson Craddock (Usa) Team Bikeexchange - Jayco 0:08:24 84 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 0:10:50 85 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 86 Marcin Budzinski (Pol) Poland 0:10:55 87 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:10:56 88 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 0:11:00 89 Pascal Ackermann (Ger) Uae Team Emirates 0:11:13 90 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 0:11:29 91 Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:11:43 92 Tom Bohli (Sui) Cofidis 0:13:09 93 Alex Dowsett (Gbr) Israel - Premier Tech 94 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 0:13:15 95 Taj Jones (Aus) Israel - Premier Tech 0:14:04 96 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 0:14:06 97 Bram Welten (Ned) Groupama - Fdj 0:14:56 98 Diego Andres Camargo Pineda (Col) Ef Education - Easypost 0:16:35 99 Marc Sarreau (Fra) Ag2R Citroen Team 0:16:39 100 Kamil Malecki (Pol) Lotto Soudal 0:17:34 101 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:19:06 102 Boy Van Poppel (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 103 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 104 Jakub Murias (Pol) Poland 105 Julius Johansen (Den) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 106 Matthias Brändle (Aut) Israel - Premier Tech 0:19:18 107 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 0:19:31 108 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:19:58 109 Piotr Brozyna (Pol) Poland 0:20:43 110 Kelland O’Brien (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 0:20:45 111 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Dsm 0:21:13 112 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 0:22:24 113 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo 0:23:17 114 Gerben Thijssen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:23:28 115 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0:23:32 116 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 0:23:37 117 Mark Cavendish (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:23:38 118 Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros Rga 119 Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team 120 Sam Welsford (Aus) Team Dsm 121 Bert Van Lerberghe (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 122 Matyáš Kopecký (Cze) Team Novo Nordisk 123 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 124 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 125 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 126 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 127 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 0:24:20 128 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates 0:24:41 129 Josef Černý (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:25:50 130 Mateusz Grabis (Pol) Poland 0:26:12 131 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:26:44 132 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 133 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers 0:26:56 134 Lukasz Wisniowski (Pol) Ef Education - Easypost 135 Ryan Mullen (Irl) Bora - Hansgrohe 136 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - Fdj 0:27:34 137 Syver Wærsted (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:27:51 138 Simone Consonni (Ita) Cofidis 0:29:02 139 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 0:29:36 140 Patryk Stosz (Pol) Poland 0:32:34 Результаты 1 этапа Тура Польши-2022 Результаты 2 этапа Тура Польши-2022 Результаты 3 этапа Тура Польши-2022 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Результаты 1 этапа Тура Польши-2022 Результаты 2 этапа Тура Польши-2022 Результаты 3 этапа Тура Польши-2022



