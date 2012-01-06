VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Чемпион мира Петер Саган побеждает в Кракове на 1-м этапе Тура Польши-2017

Петер Саган побеждает на  1-м этапе Тура Польши-2017 и надевает жёлтую майку лидера

 

 

  Петер Саган, вернувшийся на Тур Польши в статусе действующего чемпиона мира через 6 лет после первого участия в этой гонке, на 1-м же этапе одержал победу в спринте и надел жёлтую майку лидера общего зачёта.

 

Первый этап прошёл по сценарию спринтерского, когда отрыв был пойман за 12 км до финиша, в итоге пелотон разыграл общий спринт.

 

В свой первый соревновательный день после дисквалификации с Тур де Франс-2017 словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe, сменивший свой имидж, обошёл в групповом спринте австралийца Калеба Юэна (Orica-Scott) и голландца Данни Ван Поппеля (Sky).

 

Чемпион мира Петер Саган побеждает в Кракове на 1-м этапе Тура Польши-2017

 

Чемпион мира Петер Саган побеждает в Кракове на 1-м этапе Тура Польши-2017

 

Чемпион мира Петер Саган побеждает в Кракове на 1-м этапе Тура Польши-2017

 

Чемпион мира Петер Саган побеждает в Кракове на 1-м этапе Тура Польши-2017

Photo ©ATCommunication/TDP

 

  Петер Саган: «Я счастлив, фантастический для меня день. Это моя первая гонка после трёхнедельного перерыва, я сразу сумел выиграть. Хочу поблагодарить товарищей по команде, которые великолепно отработали весь этап, благодаря им всё прошло гладко как по учебнику, они вывезли меня на хорошую позицию в спринте. Я счастлив за моих болельщиков, мы недалеко от Словакии, сегодня я отлично слышал, как они приветствовали меня, и как тепло принимали меня польские зрители. Я очень рад победе и жёлтой майке».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Польши-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Петер Саган Тур Польши Tour de Pologne гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Camel

    Вчера, 23:13 | Регистрация: 29.01.2017

    они вывезли меня на хорошую позицию в спринте

     

    Ни Робби Макьюэн, ни Джамолидин Абдужапаров, ни Олаф Людвиг никогда не допускали подобных фраз. У них даже и в мыслях не было того, чтобы их КТО-ТО вывозил на позицию. Эти ребята всегда думали своей головой и надеялись только на свои ноги.

    Спринт на финише стал слишком предсказуем.

    1. Имя: Юрий

      jerzyk

      Сегодня, 00:50 | Регистрация: 6.01.2012

      Не нравится - не смотри!

  2. Имя: Борис

    Boris

    Вчера, 23:14 | Регистрация: 5.07.2014

    Удачи Петру на этом Туре! Не слишком равноценная компенсация за ТДФ, но всё-таки.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

29 июля - 4 августа 2017

Тур Польши

30 июля 2017

Prudential RideLondon-Surrey Classic

1 - 5 августа 2017

Вуэльта Бургоса

7 - 13 августа 2017

BinckBank Tour (Энеко Тур)


ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2017?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 июля

Angel Madrazo (Delko - Marseille-Provence)

Julian Arredondo (Nippo - Vini Fantini)

Olivier Pardini (WB Veranclassic - Aqua Protect)

31 июля

Remy Di Gregorio (Delko - Marseille-Provence)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2628
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 1882
5 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
6 Фрум К. (GBr) (SKY) 1824
7 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1771
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1765
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1711
10 Саган П. (Svk) (BOH) 1570

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2017 (177)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)