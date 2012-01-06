Чемпион мира Петер Саган побеждает в Кракове на 1-м этапе Тура Польши-2017

Петер Саган побеждает на 1-м этапе Тура Польши-2017 и надевает жёлтую майку лидера

Петер Саган, вернувшийся на Тур Польши в статусе действующего чемпиона мира через 6 лет после первого участия в этой гонке, на 1-м же этапе одержал победу в спринте и надел жёлтую майку лидера общего зачёта.

Первый этап прошёл по сценарию спринтерского, когда отрыв был пойман за 12 км до финиша, в итоге пелотон разыграл общий спринт.

В свой первый соревновательный день после дисквалификации с Тур де Франс-2017 словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe, сменивший свой имидж, обошёл в групповом спринте австралийца Калеба Юэна (Orica-Scott) и голландца Данни Ван Поппеля (Sky).

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Петер Саган: «Я счастлив, фантастический для меня день. Это моя первая гонка после трёхнедельного перерыва, я сразу сумел выиграть. Хочу поблагодарить товарищей по команде, которые великолепно отработали весь этап, благодаря им всё прошло гладко как по учебнику, они вывезли меня на хорошую позицию в спринте. Я счастлив за моих болельщиков, мы недалеко от Словакии, сегодня я отлично слышал, как они приветствовали меня, и как тепло принимали меня польские зрители. Я очень рад победе и жёлтой майке».