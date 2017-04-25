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Перелом левой подвздошной кости таза у Варрана Баргиля

Варран Баргиль получил перелом таза после падения на 2-м этапе Тура Романдии-2017

 

 

  Варран Баргиль (Warren Barguil), 25-летний французский гонщик команды Sunweb, получил перелом подвздошной кости таза во время падения на 2-м этапе Тура Романдии-2017. В ближайшие несколько дней он останется в больнице Швейцарии. На данный момент неизвестно, когда французский гонщик сможет вернуться к соревнованиям.

 

Варран Баргиль получил перелом таза после падения на 2-м этапе Тура Романдии-2017

 

  Физиотерапевт команды Sunweb Анко Буленс: «У Варрана перелом левой  подвздошной кости таза. Есть небольшое смещение. После обследования мы пришли к выводу, что операция не потребуется, однако, через несколько дней проведём ещё одну проверку.

 

  Как только боль отпустит, обычно на это требуется неделя, Варран сможет снова начать ходить. Садиться на тренажёр можно приблизительно через три недели. И уже тогда мы сможем определить, когда он вернётся в гонки».

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Теги к статье: Варран Баргиль Warren Barguil Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ильнур Закарин о целях на Джир ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Ильнур, Удачи! Верю в тебя! 

  • Zhanzhak
    Ильнур Закарин о целях на Джир ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Ильнур, удачи! То падение было ужасным, но слава богу в прошлом! Молния не бъет в одно место дважды! Это будет красивая гонка! Береги себя! 

  • Zhanzhak
    Предварительные составы команд ... (12)
    Zhanzhak-Фото
    Я бы назвала его ангелом- хранителем! И что то подсказывает мне, Джиро должна пройти без каких либо страшных падений в пелотоне.... желаю что б так оно и было! Удачи!
  • EL-Fenomeno
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, жаль что Андрей не смог взять победу, верю, что у него даже была фотка Микэле з собой...не получилось(

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Цифры и ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Согласен, какую то горную вершину имени Скарпы (и спец. приз покорителю). Микэле все-таки "чистой крови" горняком был.

     

    Да, и админы, давайте уже меняйте тот опрос на главной с Вуэльтовской  на Джировскую

  • sab
    Предварительные составы команд ... (12)
    sab-Фото
    На Джиро будет одна команда - пелотон. А капитаном у нее будет Микеле
  • velodoctor
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    velodoctor-Фото
    Ну вот вчера например, если б ветер был не встречный, а попутный они вполне могли майку лидера отдать. Фрум в этом ключе мне кажется говорил. Ну а так конечно вы правы, не обязаны догонять отрывы команды с лидером, тем более если нет угрозы потерять майку.
  • ungvar
    Состав команды BORA – hansgroh ... (1)
    ungvar-Фото

    0 человек на генерал

  • Николай Степаныч
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    Николай Степаныч-Фото

    Да, во многих ситуациях это так, но Ваш аргумент о том, почему команде это может быть выгодно, а не о том, почему команда обязана это делать. Одним почёт от демонстративной защиты майки прежде всего, но у других могут быть иные задачи на этап/гонку.

  • gaaga777
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    gaaga777-Фото
    вспомнил как скай отпускали отрыв на тдф)

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4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
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8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
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10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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