Перелом левой подвздошной кости таза у Варрана Баргиля

Варран Баргиль получил перелом таза после падения на 2-м этапе Тура Романдии-2017

Варран Баргиль (Warren Barguil), 25-летний французский гонщик команды Sunweb, получил перелом подвздошной кости таза во время падения на 2-м этапе Тура Романдии-2017. В ближайшие несколько дней он останется в больнице Швейцарии. На данный момент неизвестно, когда французский гонщик сможет вернуться к соревнованиям.

Физиотерапевт команды Sunweb Анко Буленс: «У Варрана перелом левой подвздошной кости таза. Есть небольшое смещение. После обследования мы пришли к выводу, что операция не потребуется, однако, через несколько дней проведём ещё одну проверку.

Как только боль отпустит, обычно на это требуется неделя, Варран сможет снова начать ходить. Садиться на тренажёр можно приблизительно через три недели. И уже тогда мы сможем определить, когда он вернётся в гонки».