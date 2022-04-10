VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Яспер Филипсен – победитель 3 этапа Тура Турции-2022

Яспер Филипсен и Кейден Гровс о 3-м этапе Тура Турции-2022

 

 

  24-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Яспер Филипсен (Japser Philipsen) после вторых мест на двух этапах Тура Турции-2022 одержал победу в спринте на 3-м этапе, опередив Кейдена Гровса (BikeExchange) и Мигеля Фернандеса (Global 6 Cycling). Яспер Филипсен также переоделся в майку лидера гонки, которую перехватил у Кейдена Гровса.

 

Яспер Филипсен – победитель 3 этапа Тура Турции-2022

 

Photo: Getty Sport/ Team BikeExchange-Jayco

 

 

 

Яспер Филипсен – победитель 3 этапа Тура Турции-2022

 

Яспер Филипсен – победитель 3 этапа Тура Турции-2022

 

  Яспер Филипсен: «Если бы я и сегодня стал вторым, …, и так дважды финишировал вторым, хорошо, что есть победа. Может, пока мой спринт не на лучшем уровне, но впереди ещё будут спринты, а потом к Тур де Франс подойду уже набрав скорости в ногах.

 

  Сегодня получилось с точностью до наоборот по сравнению со вчерашним  этапом. Я смог выйти с колеса, сохранив скорость. Ветер снова был попутным, поэтому, наверное, мне не хватило передачи, главной была скорость.

 

 

  Яспер Филипсен  - уроженец региона Мол, города бельгийской провинции Антверпен, где также родился четырёхкратный победитель Париж-Рубэ и трёхкратный победитель Тура Фландрии, победитель этапов Тур де Франс, трёхкратный победитель Гент-Вевельгем и пятикратный победитель Е3 Prijs Vlaanderen Том Боонен и работающий сейчас спортивным директором команды Quick Step Alpha Vinyl Вилфрид Пеетерс, призёр Париж-Рубэ-1999, победитеь Гент-Вевельгем.

 

  Яспера Филипсена сравнивают с Томом Бооненом, с которым он схож и физическими параметрами. Однако в этом году Филипсен предпочёл участию в Париж-Рубэ приехать на Тур Турции, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

  Яспер Филипсен: «В начале года я не планировал возвращаться на Тур Турции, но после множества классик решил закрыть свой сезон классических гонок, потому что мне хотелось снова побороться в спринтах. Здесь, в Турции, у меня есть шансы на победы, и это хорошо, что после двух спринтов мы, наконец, её одержали.

 

  Не так много гонок календаря за одну неделю предлагают потенциально поучаствовать в семи общих спринтах. Даже самые плоские из этапов гонки Париж-Ницца больше похожи на классики. Поэтому Тур Турции – хорошая для нас, спринтеров, гонка. Поэтому она мне так нравится. Открыл её для себя в прошлом году. Мне хотелось вернуться и побороться в спринтах, нацелиться на победы.

 

  Возможно, после тяжёлых классик мне сначала не хватило свежести, чтобы провести свой лучший спринт. Но чем больше спринтов прошло, тем лучше мне становилось. Я верну свою скорость. Победа сегодня поддерживает уверенность.

 

  Думаю, в целом я сильнее, чем в прошлом году. Спринт остался более менее тем же, но мой мотор стал лучше. С каждым годом я всё лучше выступаю и в классиках, но на этих тяжёлых гонках  гораздо труднее бороться за победу. Там очень высок уровень конкуренции. Я каждый год буду стараться выиграть классику».

 

  После Тура Турции-2022 Яспер Филипсен планирует защищать титул победителя на классике Eschborn-Frankfurt, а затем на Туре Бельгии будет готовиться к Тур де Франс: «В прошлом  году я шесть раз занимал места на подиуме этапов Тура. Большая цель в этом сезоне – одержать победу на этапе Тур де Франс. До начала июля у нас ещё есть время».

 

  Кейден Гровс: «Ребят винить не в чем, думаю, пока неделя у нас складывается отлично. Снова мы показали, насколько хорошо у нас организован развозящий поезд, все великолепно отработали. В конце меня просто опередил более быстрый. Завтра у нас этап для генеральщиков, будем работать на Кевина (Коллеони). Все сегодня доехали нормально, никто не падал, мы здоровы и готовы к оставшейся неделе».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Турции-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Fenix Тур Турции Presidential Cycling Tour of Turkiye велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

10 - 17 апреля 2022

Presidential Cycling Tour of Turkiye

12 - 15 апреля 2022

Giro di Sicilia

17 апреля 2022

Paris-Roubaix

18 - 22 апреля 2022

Tour of the Alps

20 апреля 2022

La Fleche Wallonne

24 апреля 2022

Liege-Bastogne-Liege

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Понравилась ли Вам классика Амстел Голд Рэйс-2022?

Комментарии

  • shain
    Команда Jumbo-Visma попросила ... (10)
    shain-Фото
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_detey_i_igrushki/myagkaya_igru
    shka_slon_2325093652
  • litxaa
    Команда Jumbo-Visma попросила ... (10)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, Вы имеете в виду 50%? Или примет участие или не примет...;-)
  • Earl57
    Команда Jumbo-Visma попросила ... (10)
    Earl57-Фото

    На Патерберге пульс у МВДП был 172, мощность 678,6. Это по данным стравы.

  • velodoctor
    Команда Jumbo-Visma попросила ... (10)
    velodoctor-Фото

    Пульс показывает когда организму тяжело, на основе пульсовых и мощностных показателей можно изучать соперников, моменты когда им тяжело, степень их готовности. А у мдвп мне было интересно посмотреть пульс на патерберге и через сколько он вышел из красной зоны.

  • SportSpirit
    Тур Турции-2022. Этап 3 (1)
    SportSpirit-Фото

    У который раз замечаю по ходу этого сезона, что у Филипсена очень мощный именно длинный кусок. 

     

    Интересно, они с Мерлиром зарубаются на сборах?) 

  • SportSpirit
    Команда Jumbo-Visma попросила ... (10)
    SportSpirit-Фото
    Вероятно, у Погачара более вариабельный пульс и, сопоставив цифры с тем, как он ехал и как выглядел при этом, штаб соперников сможет извлечь информацию, на которой построит тактику по ходу гонки.
  • StVano
    Михал Квятковски – победитель ... (5)
    StVano-Фото
    Квято очень грустно посмотрел на большой бокал когда уходил с подиума, но руки были заняты другим.
  • dmar
    Команда Jumbo-Visma попросила ... (10)
    dmar-Фото

    проба

  • Earl57
    Команда Jumbo-Visma попросила ... (10)
    Earl57-Фото
    А почему Погачар категорически отказывается показывать свои цифры, утверждая что это может быть использовано против него? Даже не тренировок данные, а уже прошедших гонок.
  • SportSpirit
    Команда Jumbo-Visma попросила ... (10)
    SportSpirit-Фото
    У МВДП на Туре Фландрии прошлого года средний пульс 138, максимальный 189; в этом году 141 и 189 и такого много в сравнениях - что тут скрывать?) Секрет полишинеля.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 апреля

Paul Ourselin (Team TotalEnergies)

Kristoffer Halvorsen (Uno-X Team)

Alessio Nieri (Bardiani - CSF - Faizane)

Axel Laurance (BB Hotels p/b KTM)

14 апреля

Fabio Mazzucco (Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2022 (56)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)