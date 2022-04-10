Яспер Филипсен – победитель 3 этапа Тура Турции-2022

Яспер Филипсен и Кейден Гровс о 3-м этапе Тура Турции-2022

24-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Яспер Филипсен (Japser Philipsen) после вторых мест на двух этапах Тура Турции-2022 одержал победу в спринте на 3-м этапе, опередив Кейдена Гровса (BikeExchange) и Мигеля Фернандеса (Global 6 Cycling). Яспер Филипсен также переоделся в майку лидера гонки, которую перехватил у Кейдена Гровса.

Photo: Getty Sport/ Team BikeExchange-Jayco

Яспер Филипсен: «Если бы я и сегодня стал вторым, …, и так дважды финишировал вторым, хорошо, что есть победа. Может, пока мой спринт не на лучшем уровне, но впереди ещё будут спринты, а потом к Тур де Франс подойду уже набрав скорости в ногах.

Сегодня получилось с точностью до наоборот по сравнению со вчерашним этапом. Я смог выйти с колеса, сохранив скорость. Ветер снова был попутным, поэтому, наверное, мне не хватило передачи, главной была скорость.

Яспер Филипсен - уроженец региона Мол, города бельгийской провинции Антверпен, где также родился четырёхкратный победитель Париж-Рубэ и трёхкратный победитель Тура Фландрии, победитель этапов Тур де Франс, трёхкратный победитель Гент-Вевельгем и пятикратный победитель Е3 Prijs Vlaanderen Том Боонен и работающий сейчас спортивным директором команды Quick Step Alpha Vinyl Вилфрид Пеетерс, призёр Париж-Рубэ-1999, победитеь Гент-Вевельгем.

Яспера Филипсена сравнивают с Томом Бооненом, с которым он схож и физическими параметрами. Однако в этом году Филипсен предпочёл участию в Париж-Рубэ приехать на Тур Турции, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

Яспер Филипсен: «В начале года я не планировал возвращаться на Тур Турции, но после множества классик решил закрыть свой сезон классических гонок, потому что мне хотелось снова побороться в спринтах. Здесь, в Турции, у меня есть шансы на победы, и это хорошо, что после двух спринтов мы, наконец, её одержали.

Не так много гонок календаря за одну неделю предлагают потенциально поучаствовать в семи общих спринтах. Даже самые плоские из этапов гонки Париж-Ницца больше похожи на классики. Поэтому Тур Турции – хорошая для нас, спринтеров, гонка. Поэтому она мне так нравится. Открыл её для себя в прошлом году. Мне хотелось вернуться и побороться в спринтах, нацелиться на победы.

Возможно, после тяжёлых классик мне сначала не хватило свежести, чтобы провести свой лучший спринт. Но чем больше спринтов прошло, тем лучше мне становилось. Я верну свою скорость. Победа сегодня поддерживает уверенность.

Думаю, в целом я сильнее, чем в прошлом году. Спринт остался более менее тем же, но мой мотор стал лучше. С каждым годом я всё лучше выступаю и в классиках, но на этих тяжёлых гонках гораздо труднее бороться за победу. Там очень высок уровень конкуренции. Я каждый год буду стараться выиграть классику».

После Тура Турции-2022 Яспер Филипсен планирует защищать титул победителя на классике Eschborn-Frankfurt, а затем на Туре Бельгии будет готовиться к Тур де Франс: «В прошлом году я шесть раз занимал места на подиуме этапов Тура. Большая цель в этом сезоне – одержать победу на этапе Тур де Франс. До начала июля у нас ещё есть время».

Кейден Гровс: «Ребят винить не в чем, думаю, пока неделя у нас складывается отлично. Снова мы показали, насколько хорошо у нас организован развозящий поезд, все великолепно отработали. В конце меня просто опередил более быстрый. Завтра у нас этап для генеральщиков, будем работать на Кевина (Коллеони). Все сегодня доехали нормально, никто не падал, мы здоровы и готовы к оставшейся неделе».