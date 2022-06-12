Фаусто Маснада о возвращении после болезни и борьбе на 6-м этапе Тура Швейцарии-2022

Фаусто Маснада о трудном сезоне 2022 года

28-летний итальянский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Фаусто Маснада участвует в Туре Швейцарии-2022 после трёх месяцев без гонок. Впервые после вынужденного перерыва он боролся за победу на 6-м этапе швейцарской гонки, уехав в отрыв на этапе, где набор высоты составил более 4 км.

Маснада атаковал несколько раз, но когда его и Нико Денца (DSM) добрали бывшие попутчики по отрыву дня, итальянский гонщик не смог соперничать с ними в спринте.

О трудных месяцах борьбы с мононуклеозом и возвращении в форму Фаусто Маснада рассказал в интервью сайту команды.

Photo credit: ©Quick-Step Alpha Vinyl ©Tim De Waele / Getty Images

Фаусто Маснада: «Было непросто уехать в отрыв, но я очень старался ради этого. Потом, на последнем подъёме попробовал сбросить остальных, в какой-то момент со мной остался только Денц, и мы создали приличный просвет. Но эти ребята, которые сначала выпали, вернулись. Когда начался спринт, у меня в ногах уже ничего не осталось. Не такой результат я хотел, но всё же это хороший результат после такого большого перерыва без гонок. Приятно выступать на таком уровне, это вдохновляет меня работать ещё больше.

Год начался хорошо, я выиграл этап на первой же гонке – Туре Омана. Но потом не мог тренироваться 50 дней – мучился из-за мононуклеоза. Не мог совершенно ничего делать, мне приходилось просто лежать и пытаться восстановиться. Каждую минуту, каждый день чувствовал себя уставшим, что расстраивало. Я пытался минут сорок по утрам заниматься ходьбой, но тело было пустым, сил совсем не было.

Врач команды звонил мне каждый день, подбадривал, помогал поднять настроение. Каждый день ощущал себя так, будто тренировался десять часов, настолько уставал. Для нас, профессиональных велогонщиков, особенно тяжело, когда из-за плохого самочувствия не можешь выполнять свою работу. Это состояние давило на меня ещё и потому, что последние два года, как только я набирал хорошую форму, у меня начинались проблемы. В прошлом году я сошёл с Джиро из-за тендинита. Потом упал на Settimana Ciclistica Italiana.

В этом году я снова был очень мотивирован, а потом возникла ещё одна проблема, и мне снова пришлось остановиться.

Первые десять дней чувствовал себя ужасно, не вставал с постели, спал весь день. Потом стало немного лучше, чуть-чуть восстановился. Старался думать о другом, заниматься тем, что делают нормальные люди в обычной повседневной жизни.

Чувствовал огромную поддержку персонала и товарищей по команде. Они спрашивали, как себя чувствую, проверяли, всё ли в порядке. Очень приятно, когда всё время ощущаешь такую поддержку и знаешь, что ты не просто номер, а человек, о котором заботятся и думают.

Тренировки я возобновил в конце апреля. Первые две недели не нагружал себя. Казалось, будто просто начинаю новый сезон. Мне надо было двигаться шаг за шагом. Невозможно остаться в прежней форме после 50 дней болезни. Конечно, я спортсмен, поэтому, к счастью, тело всё ещё помнит, как надо работать на велосипеде. Вначале после часа тренировки казалось, будто был в седле часов семь. Но это нормально, как будто рестартуешь после зимнего перерыва.

Через две недели вместе с тренером и врачом я обсуждал работу в тренировочном лагере на высоте, хотел вернуть форму. Вообще-то, 12 дней я провёл в Швейцарии с Андреа (Баджиоли) и Маттиа (Каттанео). Потом на прошлой неделе тренировался в Ливиньо. В целом на высоте провёл 21 день, постарался восстановить форму, подготовиться к этой горной гонке.

Чувствую себя хорошо, очень рад вернуться в команду, почувствовать её атмосферу, увидеть всех, снова жить как профессиональный велогонщик, делать свою работу. Обычная жизнь вне спорта совсем другая, и когда ею живёшь, иногда забывается, как работает профессиональный велоспорт. А теперь я здесь и готов двигаться к новым целям.

Сейчас ровно середина сезона, впереди ещё много гонок. Не знаю, каким будет мой календарь, поеду гонку за гонкой, начну здесь, потом чемпионат страны. После блока гонок в июне определим программу на следующие месяцы».