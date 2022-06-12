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Фаусто Маснада о возвращении после болезни и борьбе на 6-м этапе Тура Швейцарии-2022

Фаусто Маснада о трудном сезоне 2022 года

 

  28-летний итальянский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Фаусто Маснада участвует в Туре Швейцарии-2022 после трёх месяцев без гонок. Впервые после вынужденного перерыва он боролся за победу на 6-м этапе швейцарской гонки, уехав в отрыв на этапе, где набор высоты составил более 4 км.

 

  Маснада атаковал несколько раз, но когда его и Нико Денца (DSM) добрали бывшие попутчики по отрыву дня, итальянский гонщик не смог соперничать с ними в спринте.

 

 О трудных месяцах борьбы с мононуклеозом и возвращении в форму Фаусто Маснада рассказал в интервью сайту команды.

 

 

Фаусто Маснада о возвращении после болезни и борьбе на 6-м этапе Тура Швейцарии-2022

 

Photo credit: ©Quick-Step Alpha Vinyl ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Фаусто Маснада: «Было непросто уехать в отрыв, но я очень старался ради этого. Потом, на последнем подъёме попробовал сбросить остальных, в какой-то момент со мной остался только Денц, и мы создали приличный просвет. Но эти ребята, которые сначала выпали, вернулись. Когда начался спринт, у меня в ногах уже ничего не осталось. Не такой результат я хотел, но всё же это хороший результат после такого большого перерыва без гонок. Приятно выступать на таком уровне, это вдохновляет меня работать ещё больше.

 

  Год начался хорошо, я выиграл этап на первой же гонке – Туре Омана. Но потом не мог тренироваться 50 дней – мучился из-за мононуклеоза. Не мог совершенно ничего делать,  мне приходилось просто лежать и пытаться восстановиться. Каждую минуту, каждый день чувствовал себя уставшим, что расстраивало. Я пытался минут сорок по утрам заниматься ходьбой, но тело было пустым, сил совсем не было.

 

  Врач команды звонил мне каждый день, подбадривал, помогал поднять настроение. Каждый день ощущал себя так, будто тренировался десять часов, настолько уставал. Для нас, профессиональных велогонщиков, особенно тяжело, когда из-за плохого самочувствия не можешь выполнять свою работу. Это состояние давило на меня ещё и потому, что последние два года, как только я набирал хорошую форму, у меня начинались проблемы. В прошлом году я сошёл с Джиро из-за тендинита. Потом упал на Settimana Ciclistica Italiana.

 

В этом году я снова был очень мотивирован, а потом возникла ещё одна проблема, и мне снова пришлось остановиться.

 

  Первые десять дней чувствовал себя ужасно, не вставал с постели, спал весь день. Потом стало немного лучше, чуть-чуть восстановился. Старался думать о другом, заниматься тем, что делают нормальные люди в обычной повседневной жизни.

 

  Чувствовал огромную поддержку персонала и товарищей по команде. Они спрашивали, как себя чувствую, проверяли, всё ли в порядке. Очень приятно, когда всё время ощущаешь такую поддержку и знаешь, что ты не просто номер, а человек, о котором заботятся и думают.

 

  Тренировки я возобновил в конце апреля. Первые две недели не нагружал себя. Казалось, будто просто начинаю новый сезон. Мне надо было двигаться шаг за шагом. Невозможно остаться в прежней форме после 50 дней болезни. Конечно, я спортсмен, поэтому, к счастью, тело всё ещё помнит, как надо работать на велосипеде. Вначале после часа тренировки казалось, будто был в седле часов семь. Но это нормально, как будто рестартуешь после зимнего перерыва.

 

  Через две недели вместе с тренером и врачом я обсуждал работу в тренировочном лагере на высоте, хотел вернуть форму. Вообще-то, 12 дней я провёл в Швейцарии с Андреа (Баджиоли) и Маттиа (Каттанео). Потом на прошлой неделе тренировался в Ливиньо. В целом на высоте провёл 21 день, постарался восстановить форму, подготовиться к этой горной гонке.

 

  Чувствую себя хорошо, очень рад вернуться в команду, почувствовать её атмосферу, увидеть всех, снова жить как профессиональный велогонщик, делать свою работу. Обычная жизнь вне спорта совсем другая, и когда ею живёшь, иногда забывается, как работает профессиональный велоспорт. А теперь я здесь и готов двигаться к новым целям.

 

  Сейчас ровно середина сезона, впереди ещё много гонок. Не знаю, каким будет мой календарь, поеду гонку за гонкой, начну здесь, потом чемпионат страны. После блока гонок в июне определим программу на следующие месяцы».

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Теги к статье: Фаусто Маснада Fausto Masnada Quick-Step Alpha Vinyl Тур Швейцарии Tour de Suisse велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • velodoctor
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    velodoctor-Фото

    Мне Карапас в Инеос казался этаким запасным капитаном, только в этом году ему дали полноценный шанс с поддержкой всей команды, и то скорее всего потому, что с Берналем случилась та авария. Думаю переход в EF это шаг вперед,  29 лет это пик карьеры, посмотрим, что он сможет будучи главным и единственным в команде. 

  • AmaAma
    Тур Словении-2022. Этап 3 (6)
    AmaAma-Фото
    Если ему парочку раз датчанин или Ролга щёлкнут по носу, то тем и интересней будет. Тогда в разделке будет шоу
  • Геродот
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    Геродот-Фото

    Вероятно в Инеос потребовали чтобы Карапас выкладывался по-полной,а не халтурил.Там не понимают что он уже достиг своего потолка и заставляют безрезультатно напрягаться.Но Карапас как умный человек,напрягаться не хочет,а хочет рубить бабло без напряга,что ему и пообещали в новой командеroflКак говорится: сначала ты работаешь на имя,а потом имя работает на тебя.

  • Гонщик
    Тур Словении-2022. Этап 3 (6)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Погачару здесь равных нет, он просто подготавливается к Туру.
    Все готовятся, вопрос у кого какая лицензия и везение, чую снаряд три раза в одно и тоже место не стреляет. Размотают Поги... 

  • close2you
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    close2you-Фото
    Цитата: vadi
    Чем-то он мне не нравится. Когда ездит, слишком пытается хитрить. И раздули его "не по чину"
    Особенно на олимпиаде сильно много хитрил, да ?))
  • Николай Н.
    Тур Словении-2022. Этап 3 (6)
    Николай Н.-Фото

    Погачару здесь равных нет, он просто подготавливается к Туру.

  • velodoctor
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    velodoctor-Фото
    У него была одна и самых больших зарплат в команде, да и в пелотоне. Думаю действительно не тянет и тот же перспективный Мартинес выглядит предпочтительнее для британцев. А ЕФ надо спасаться из зоны вылета так сказать...
  • Karmatron
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    Karmatron-Фото

    Неплохой выбор для обеих сторон: команде нужен генеральщик, ведь с уходом Игиты и Мартинеса надежд там сейчас подавать некому. А Карапасу вырисовывается перспектива быть капитаном №1 на любой гранд-тур. Понятно, что есть еще Карти и Риго, но при всем уважении к ним, Карапас постабильнее.

  • kwwk
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    kwwk-Фото
    Предположу, что слабо мотивировали + Карапас хочет большей свободы действий.
  • Astanaforever
    Тур Швейцарии-2022. Этап 6 (2)
    Astanaforever-Фото
    Видимо гонка не доедет до финиша.

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