Нико Денц – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2022

Нико Денц выиграл 6-й этап Тура Швейцарии-2022 в спринте из отрыва, Якоб Фульсанг - в майке лидера

Нико Денц (Nico Denz) одержал победу на 6-м этапе Тура Швейцарии-2022, первую в карьере на этапе гонки Мирового тура. 28-летний немецкий велогонщик команды DSM на горном этапе отобрался в отрыв дня, 12 гонщиков которого набрали более шести минут преимущества, а на финальном подъёме Моосальп, 18 км с 8%, у отрыва было более пяти минут запаса.

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

Нико Денц первым атаковал из отрыва, с ним уехал 28-летний итальянский гонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Фаусто Маснада. За 3 км до финиша дуэт лидеров добрали Клеман Шампуссан (Clément Champoussin/AG2R Citroën) и Хосе Эррада (José Herrada/Cofidis).

Четвёрка приготовилась разыгрывать спринт, когда на финальном километре их догнал ещё один гонщик большого отрыва дня Куинн Симмонс (Quinn Simmons/Trek – Segafredo).

Нико Денц рано открыл спринт, но идеально выбрал момент, выбросив вперёд велосипед. Победителя определил фотофиниш. Нико Денц на считанные сантиметры обошёл Клемана Шампуссана.

В это время за отрывом разворачивалась борьба генеральщиков. Команда Ineos Grenadiers контролировала ситуацию, а на финише атаковал Герант Томас, но он не сумел перехватить майку лидера у Якоба Фульсанга (Israel – Premier Tech), который отреагировал на атаку и финишировал с Томасом и Серхио Игитой (Bora-hansgrohe) с одним временем.

После схода Александра Власова (Bora-hansgrohe) из-за подтверждённого теста на ковид, Якоб Фульсанг возглавляет общий зачёт, а от ближайшего соперника Геранта Томаса (Ineos Grenadiers) Фульсанга отделяет одна секунда. Серхио Игита замыкает тройку сильнейших, уступая Фульсангу 10 секунд.

Нико Денц: «Старт показался довольно странным, потому что с гонки сошло очень много гонщиков. Но мы всё равно оставались супермотивированными. Я постарался как можно раньше отобраться в отрыв, переложился к ребятам впереди. Весь день чувствовал себя отлично, мне очень помогала техничка со льдом и водой. Охлаждался постоянно, пополнял водный баланс, это для меня сегодня было ключевым.

На последнем подъёме я понимал, что мне просто надо усидеть, там был встречный ветер. Я очень мощно крутил педали, чтобы держаться впереди, а когда пошло выполаживание, подумал, что настал мой момент.

Насчёт спринта я получил подробную информацию из технички – знал, каким может получиться спринт. Понимал, что мне надо начать его попозже, потому что там был крутой участок. Но получилось так, что я ждал слишком долго. Но очень доволен, что всё получилось. Это невероятная победа. Нет слов, чтобы описать, как много она для меня значит».

Фил Уэст (Phil West), тренер команды DSM: «Отличный день для команды. Этап с Нико, а в генеральной классификации мы поднялись с Андреасом (Лекнессундом). Мы стартовали, нацеливаясь на результат на этапе, а также собирались удержать позицию в общем зачёте. Планировали, что Нико поедет в отрыв главным образом для того, чтобы помочь Андреасу на равнине после подъёма. Но оказалось, что отрыв набрал большое преимущество, а генеральщики свои игры. Нико впереди, в отрыве ехал с сильными горняками, но отлично справился, спринтовав в финале».

Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этим утром мы все были шокированы новостью, что у двоих наших ребят ковид. Конечно, досадно, особенно за Алекса, у которого была майка лидера, который добился самого крупного успеха в карьере.

Нелегко было перевернуть страницу и сконцентрироваться на гонке, но, думаю, мы справились, хотя у нас осталось только четыре гонщика. Нашей главной целью было подойти к финальному подъёму на хорошей позиции.

Марко Халлер остался единственным помощником, он великолепно отработал, а остальные ребята старались атаковать. Теперь у мы идём на третьей и пятой позиции в общем зачёте, лидируем в классификации лучшего молодого гонщика (прим. VeloLive- c Серхио Игитой). Но впереди ещё два тяжёлых этапа».