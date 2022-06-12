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Нико Денц – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2022

Нико Денц выиграл 6-й этап Тура Швейцарии-2022 в спринте из отрыва, Якоб Фульсанг - в майке лидера

 

 

  Нико Денц (Nico Denz) одержал победу на 6-м этапе Тура Швейцарии-2022, первую в карьере на этапе гонки Мирового тура. 28-летний немецкий велогонщик команды DSM на горном этапе отобрался в отрыв дня, 12 гонщиков которого набрали более шести минут преимущества, а на финальном подъёме Моосальп, 18 км с 8%, у отрыва было более пяти минут запаса.

 

 

Нико Денц – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Нико Денц – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Нико Денц – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

 

 Нико Денц первым атаковал из отрыва, с ним уехал 28-летний итальянский гонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Фаусто Маснада. За 3 км до финиша дуэт лидеров добрали Клеман Шампуссан (Clément Champoussin/AG2R Citroën) и Хосе Эррада (José Herrada/Cofidis).

 

  Четвёрка приготовилась разыгрывать спринт, когда на финальном километре их догнал ещё один гонщик большого отрыва дня Куинн Симмонс (Quinn Simmons/Trek – Segafredo).

 

  Нико Денц рано открыл спринт, но идеально выбрал момент, выбросив вперёд велосипед. Победителя определил фотофиниш. Нико Денц на считанные сантиметры обошёл Клемана Шампуссана.

 

  В это время за отрывом разворачивалась борьба генеральщиков. Команда Ineos Grenadiers контролировала ситуацию, а на финише атаковал Герант Томас, но он не сумел перехватить майку лидера у Якоба Фульсанга (Israel – Premier Tech), который отреагировал на атаку и финишировал с Томасом и Серхио Игитой (Bora-hansgrohe) с одним временем.

 

   После схода Александра Власова (Bora-hansgrohe) из-за подтверждённого теста на ковид, Якоб Фульсанг возглавляет общий зачёт, а от ближайшего соперника Геранта Томаса (Ineos Grenadiers) Фульсанга отделяет одна секунда. Серхио Игита замыкает тройку сильнейших, уступая Фульсангу 10 секунд.

 

  Нико Денц: «Старт показался довольно странным, потому что с гонки сошло очень много гонщиков. Но мы всё равно оставались супермотивированными. Я постарался как можно раньше отобраться в отрыв, переложился к ребятам впереди. Весь день чувствовал себя отлично, мне очень помогала техничка со льдом и водой. Охлаждался постоянно, пополнял водный баланс, это для меня сегодня было ключевым.

 

  На последнем подъёме я понимал, что мне просто надо усидеть, там был встречный ветер. Я очень мощно крутил педали, чтобы держаться впереди, а когда пошло выполаживание, подумал, что настал мой момент.

 

  Насчёт спринта я получил подробную информацию из технички – знал, каким может получиться спринт. Понимал, что мне надо начать его попозже, потому что там был крутой участок. Но получилось так, что я ждал слишком долго. Но очень доволен, что всё получилось. Это невероятная победа. Нет слов, чтобы описать, как много она для меня значит».

 

  Фил Уэст (Phil West), тренер команды DSM: «Отличный день для команды. Этап с Нико, а в генеральной классификации мы поднялись с Андреасом (Лекнессундом). Мы стартовали, нацеливаясь на результат на этапе, а также собирались удержать позицию в общем зачёте. Планировали, что Нико поедет в отрыв главным образом для того, чтобы помочь Андреасу на равнине после подъёма. Но оказалось, что отрыв набрал большое преимущество, а генеральщики свои игры. Нико впереди, в отрыве ехал с сильными горняками, но отлично справился, спринтовав в финале».

 

  Йенс  Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этим утром мы все были шокированы новостью, что у двоих наших ребят ковид. Конечно, досадно, особенно за Алекса, у которого была майка лидера, который добился самого крупного успеха в карьере.

 

  Нелегко было перевернуть страницу и сконцентрироваться на гонке, но, думаю, мы справились, хотя у нас осталось только четыре гонщика. Нашей главной целью было подойти к финальному подъёму на хорошей позиции.

 

  Марко Халлер остался единственным помощником, он великолепно отработал, а остальные ребята старались атаковать. Теперь у мы идём на третьей и пятой позиции в общем зачёте, лидируем в классификации лучшего молодого гонщика (прим. VeloLive- c  Серхио Игитой). Но впереди ещё два тяжёлых этапа».

 

 

Результаты 6 этапа Тура Швейцарии-2022

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Теги к статье: Нико Денц Nico Denz DSM Тур Швейцарии Tour de Suisse велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • velodoctor
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    velodoctor-Фото

    Мне Карапас в Инеос казался этаким запасным капитаном, только в этом году ему дали полноценный шанс с поддержкой всей команды, и то скорее всего потому, что с Берналем случилась та авария. Думаю переход в EF это шаг вперед,  29 лет это пик карьеры, посмотрим, что он сможет будучи главным и единственным в команде. 

  • AmaAma
    Тур Словении-2022. Этап 3 (6)
    AmaAma-Фото
    Если ему парочку раз датчанин или Ролга щёлкнут по носу, то тем и интересней будет. Тогда в разделке будет шоу
  • Геродот
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    Геродот-Фото

    Вероятно в Инеос потребовали чтобы Карапас выкладывался по-полной,а не халтурил.Там не понимают что он уже достиг своего потолка и заставляют безрезультатно напрягаться.Но Карапас как умный человек,напрягаться не хочет,а хочет рубить бабло без напряга,что ему и пообещали в новой командеroflКак говорится: сначала ты работаешь на имя,а потом имя работает на тебя.

  • Гонщик
    Тур Словении-2022. Этап 3 (6)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Погачару здесь равных нет, он просто подготавливается к Туру.
    Все готовятся, вопрос у кого какая лицензия и везение, чую снаряд три раза в одно и тоже место не стреляет. Размотают Поги... 

  • close2you
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    close2you-Фото
    Цитата: vadi
    Чем-то он мне не нравится. Когда ездит, слишком пытается хитрить. И раздули его "не по чину"
    Особенно на олимпиаде сильно много хитрил, да ?))
  • Николай Н.
    Тур Словении-2022. Этап 3 (6)
    Николай Н.-Фото

    Погачару здесь равных нет, он просто подготавливается к Туру.

  • velodoctor
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    velodoctor-Фото
    У него была одна и самых больших зарплат в команде, да и в пелотоне. Думаю действительно не тянет и тот же перспективный Мартинес выглядит предпочтительнее для британцев. А ЕФ надо спасаться из зоны вылета так сказать...
  • Karmatron
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    Karmatron-Фото

    Неплохой выбор для обеих сторон: команде нужен генеральщик, ведь с уходом Игиты и Мартинеса надежд там сейчас подавать некому. А Карапасу вырисовывается перспектива быть капитаном №1 на любой гранд-тур. Понятно, что есть еще Карти и Риго, но при всем уважении к ним, Карапас постабильнее.

  • kwwk
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    kwwk-Фото
    Предположу, что слабо мотивировали + Карапас хочет большей свободы действий.
  • Astanaforever
    Тур Швейцарии-2022. Этап 6 (2)
    Astanaforever-Фото
    Видимо гонка не доедет до финиша.

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