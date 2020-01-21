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48-летний Давиде Ребеллин продолжит выступать

Давиде Ребеллин нашёл велокоманду на сезон 2020 года

 

 

  48-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин не собирается завершать карьеру. Потерпев неудачу с проектом венгерско-итальянским проектом E-powers Factory Team, Давиде Ребеллин не сдался и, по сообщению DirectVelo, подписал контракт с континентальной камбоджийской велокомандой Cambodia Cycling Academy, которую возглавляет Патрик Ориньяк (Patrick Aurignac).

 

 

  В этом году Давиде Ребеллин с мая выстуаал в континентальной команде Meridiana Kamen Team, а затем объявил, что завершит карьеру после чемпионата Италии.

 

  Но 48-летний итальянский велогонщик передумал ставить точку в карьере, вернулся в гонки, проехав в сентябре классику Coppa Agostini, где финишировал 18-м, а затем принял участие ещё в двух итальянских классиках.

 

  В 2020 году Давиде Ребеллин собирался выступать в новой велокоманде EPowers Factory Team, но проект закрылся, оставив без работы 50 велогонщиков и членов персонала, включая также колумбийского велогонщика Дарвина Атапуму. Учитывая, что Джиро д’Италия-2020 стартует в Венгрии, команда хотела бороться за получение приглашения от организаторов.

 

  Команда не смогла найти финансовую поддержку, соответствующую требованиям Международного союза велосипедистов (UCI), и не стала подавать заявку на получение лицензии.

 

  Предполагалось, что велокоманда EPowers Factory должна была стать частью большого велосипедного проекта в Венгрии, целью было продвижение велоспорта, строительство велодорожек и велодрома.

 

  Теперь у Давиде Ребеллина, которому в следующем году исполнится 49 лет, есть шанс продолжить выступать в камбоджийской велокоманде, в состав которой также войдут шесть французских гонщиков, один житель Монако и один бельгиец, а также 7 гонщиков из Камбоджи. Часть команды будет базироваться во Франции.

 

  Давиде Ребеллин начал карьеру в 1992 году, свою первую победу одержал в 1996 году на этапе Джиро д’Италия, в 2004 выиграл все три Арденнских классики (Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж), это достижение в 2011 году повторил лишь Филипп Жильбер. Всего в карьере Давиде Ребеллина 60 побед, последнюю из которых он одержал в 2017 году на этапе Тура Азербайджана.

 

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Теги к статье: Давиде Ребеллин Davide Rebellin

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    годы и время всё расставят в "подводные камни пазлы"

  • EL-Fenomeno
    Команда «Астана» начинает сотр ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как по мне больше чёрного стало, но ведь главное не цвет у вела, а гонец на боевом коне sun

  • Адриен
    Команда «Астана» начинает сотр ... (12)
    Адриен-Фото
    Пардон, ошибся.Так выходит, что и Баллан был на Wilier !
  • Arciv
    Том Дюмулин проверил себя в го ... (1)
    Arciv-Фото
    Короче Приможа скинут на Джиро и Вуэльту. Ну этот тур и не сильно подходит Приможу. Другое дело,что он и Тому то не подходи никак)
  • karlovich
    Команда «Астана» начинает сотр ... (12)
    karlovich-Фото

    Цитата: Rokka
    Астана стала каким то рекламным агентством для второсортных велоконтор.

    Тур Фландрии 2007- Александр Баллан

    ЧМ 2008, Варес- Баллан

    Амтел Голд Рейс 2008- Кунего

    Ломбардия 2007 и 2008- Кунего

    Джиро 2010- Скарпони(после дистквала Пистольеро)

     

    + куча этапов в исполнении Питакки и прочих.

     

    З.Ы. Да, каюсь, виллеровод;)

     

     

  • Astanaforever
    Команда «Астана» начинает сотр ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Wilier знаю, Wheeler знаю
    Цитата: 0x5F375A86
    willer

    Цитата: Astanaforever
    WILLER

    это какой-то китайский зверь?
    Да ладно..одну букву пропечатал не ту..накинулся ты как зверь.. Какой ты злой прям. )))
  • Sm1T
    Команда «Астана» начинает сотр ... (12)
    Sm1T-Фото
    У меня был Виллер, но спеши лучьшее. Хагагага
  • motte
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (10)
    motte-Фото

    Цитата: RVL
    Другое дело клуб 5 ...насколько все расступятся перед фрумми,и насколько он будет способен

    Именно!

    Это есть план А и только, но и возможны корректировки, они просто обязаны быть, если таких талантов накупили, но это на будущее, да и квято, надеюсь , поедет вновь ибо прошедший сезон он был в полнейшем гарнире. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Команда «Астана» начинает сотр ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Адриен
    Отличный велосипед. На Isoard XP проехал полЕвропы. Легкий, удобный, КРАСИВЫЙ... Что же касается "второсортности"... Компании уже под век как не больше. Про Понтани уже упомянули. Так лет десять назад на Wilier Кунего - если не ошибаюсь - выиграл Чемпионат Мира ...
    Кунего не выигрывал)) был вторым за Балланом , в Варезе , и они оба в одной команде гоняли
  • Shalam s Urala
    Команда «Астана» начинает сотр ... (12)
    Shalam s Urala-Фото

    Wilier знаю, Wheeler знаю

    Цитата: 0x5F375A86
    willer

    Цитата: Astanaforever
    WILLER

    это какой-то китайский зверь?

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