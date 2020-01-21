48-летний Давиде Ребеллин продолжит выступать

Давиде Ребеллин нашёл велокоманду на сезон 2020 года

48-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин не собирается завершать карьеру. Потерпев неудачу с проектом венгерско-итальянским проектом E-powers Factory Team, Давиде Ребеллин не сдался и, по сообщению DirectVelo, подписал контракт с континентальной камбоджийской велокомандой Cambodia Cycling Academy, которую возглавляет Патрик Ориньяк (Patrick Aurignac).

В этом году Давиде Ребеллин с мая выстуаал в континентальной команде Meridiana Kamen Team, а затем объявил, что завершит карьеру после чемпионата Италии.

Но 48-летний итальянский велогонщик передумал ставить точку в карьере, вернулся в гонки, проехав в сентябре классику Coppa Agostini, где финишировал 18-м, а затем принял участие ещё в двух итальянских классиках.

В 2020 году Давиде Ребеллин собирался выступать в новой велокоманде EPowers Factory Team, но проект закрылся, оставив без работы 50 велогонщиков и членов персонала, включая также колумбийского велогонщика Дарвина Атапуму. Учитывая, что Джиро д’Италия-2020 стартует в Венгрии, команда хотела бороться за получение приглашения от организаторов.

Команда не смогла найти финансовую поддержку, соответствующую требованиям Международного союза велосипедистов (UCI), и не стала подавать заявку на получение лицензии.

Предполагалось, что велокоманда EPowers Factory должна была стать частью большого велосипедного проекта в Венгрии, целью было продвижение велоспорта, строительство велодорожек и велодрома.

Теперь у Давиде Ребеллина, которому в следующем году исполнится 49 лет, есть шанс продолжить выступать в камбоджийской велокоманде, в состав которой также войдут шесть французских гонщиков, один житель Монако и один бельгиец, а также 7 гонщиков из Камбоджи. Часть команды будет базироваться во Франции.

Давиде Ребеллин начал карьеру в 1992 году, свою первую победу одержал в 1996 году на этапе Джиро д’Италия, в 2004 выиграл все три Арденнских классики (Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж), это достижение в 2011 году повторил лишь Филипп Жильбер. Всего в карьере Давиде Ребеллина 60 побед, последнюю из которых он одержал в 2017 году на этапе Тура Азербайджана.