Давиде Ребеллин в поисках команды на 2018 год

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 16:57
46-летний Давиде Ребеллин ищет команду на 2018 год
46-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин (Davide Rebellin) не планирует завершать карьеру, однако, на данный момент он остаётся без команды на следующий сезон. Французский сайт Ouest-france.fr сообщает, что Ребеллин предлагал свои услуги велогонщика новой французской проконтинентальной команде Vital Concept, созданной бывшим велогонщиком Жеромом Пино. Однако, Жером Пино отклонил это предложение.
Давиде Ребеллин, который является трёхкратным победителем Флеш Валлонь, победителем Льеж-Бастонь-Льеж и Амстел Голд Рэйс, свою последнюю победу в гонке одержал совсем недавно, в октябре, выиграв этап Тура Ирана, где обошёл 24-летнего соотечественника Николу Тоффали. В этом сезоне Давиде Ребеллин выступал за континентальную команду Kuwait - Cartucho.es.
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