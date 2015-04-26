Давиде Ребеллин в поисках команды на 2018 год

Скай хочет победить на всех трех грандтурах с Фрумом в след сезоне. Учитывая, что в прошлом году он победил на двух грандтурах, почему бы не победить на трех.

Тем самым достигнув уникального достижения, которое не покорялось не одному велогонщику за всю историю.

Очень амбициозная цель, когда пробовать - как не в след сезоне.