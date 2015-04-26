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Давиде Ребеллин в поисках команды на 2018 год

46-летний Давиде Ребеллин ищет команду на 2018 год

 

 

  46-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин (Davide Rebellin) не планирует завершать карьеру, однако, на данный момент он остаётся без команды на следующий сезон. Французский сайт Ouest-france.fr сообщает, что Ребеллин предлагал свои услуги велогонщика новой французской проконтинентальной команде Vital Concept, созданной бывшим велогонщиком Жеромом Пино. Однако, Жером Пино отклонил это предложение.

 

Давиде Ребеллин в поисках команды на 2018 год

 

 

  Давиде Ребеллин, который является трёхкратным победителем Флеш Валлонь, победителем Льеж-Бастонь-Льеж и Амстел Голд Рэйс, свою последнюю победу в гонке одержал совсем недавно, в октябре, выиграв этап Тура Ирана, где обошёл 24-летнего соотечественника Николу Тоффали. В этом сезоне Давиде Ребеллин выступал за континентальную команду Kuwait - Cartucho.es.

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Теги к статье: Давиде Ребеллин Davide Rebellin

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  1. Имя: слава

    faiter

    Вчера, 18:04 | Регистрация: 26.04.2015

    дайте парню работу,он ещё всем покажет как нужно гоняться.

  2. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 19:21 | Регистрация: 4.05.2017

    Удивительный человек, помню он гонялся еще во времена Берзина и Пантани!

    Удачи Давиде!

  3. Rokka

    Вчера, 21:06 | Регистрация: 23.01.2016

    Этому человеку отдельный памятник как пример долголетия. Надеюсь что он найдет команду и его оценят по заслугам

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