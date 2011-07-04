46-летний Давиде Ребеллин подписал контракт с континентальной командой Natura4Ever-Sovac

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 15:26
Давиде Ребеллин в 2018 году будет выступать в бельгийской континентальной команде Natura4Ever-Sovac
46-летний Давиде Ребеллин продолжит карьеру профессионального велогонщика и в 2018 году. Второй год итальянский велогонщик продолжит выступать на континентальном уровне, на этот раз он заключил контракт с бельгийской континентальной командой Natura4Ever-Sovac, которая была основана в этом году бывшим профессиональным гонщиком Жоффреем Купе (Geoffrey Coupé).
Купе сумел привлечь в качестве спонсора алжирскую автомобильную компанию Sovac, подписал пятерых алжирских гонщиков, в том числе Юсефа Региги (Youcef Reguigui), выступавшего в команде Мирового тура Dimension Data.
Несколько недель назад Купе связался с Давиде Ребеллином. Менеджер команды Люк Майне (Luc Mayne) в интервью DH.be рассказал, что «Давиде понравился проект, прежде всего, его привлекла программа команды и её семейная стркутура. Он понимает, что партнёры команды ждут её роста, что у них большие планы на будущее».
В пресс-релизе команды Natura4Ever-Sovac говорится: «Сбылась мечта нашего менеджера Жоффрея Купе – Давиде Ребеллин будет важным гонщиком нашей команды как в смысле спортивных качеств, так и с точки зрения опыта, который он сможет передать нашим молодым спортсменам».
Жоффрей Купе: «Мы ждём от Давиде, чтобы он продолжал делать то, что делал всегда! Его пример невероятен, в 46 лет он продолжает мотивировать других, передавать знания молодым. Например, недавно, он пять часов провёл на велосипеде в холодную погоду…И потом, мы ждём от него побед!»
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