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Давиде Ребеллин завершит карьеру велогонщика в конце 2022 года

Давиде Ребеллин завершит карьеру велогонщика после 30 лет в пелотоне

 

 

  50-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин собирается завершить 30-летнюю карьеру в конце 2022 года. Ещё в ноябре прошлого года ему пришлось ходить на костылях, так как в сентябре 2021 года Давиде Ребеллин тяжело упал во время гонки «Мемориал Марко Пантани» и  получил перелом большой и малой берцовой кости. Он не захотел ставить точку в долгой карьере из-за травмы и продлил контракт с итальянской континентальной командой Work Service Vitalcare Vega, где выступал с февраля 2021 года.

 

  В профессиональный шоссейный велоспорт Давиде Ребеллин пришёл в 1992 году, за шесть лет до рождения двукратного победителя Тур де Франс Тадея Погачара и за десять лет до того, как Алехандро Вальверде начал карьеру профессионала. Первую победу Давиде Ребеллин одержал в 1996 году на этапе Джиро д’Италия, в 2004 выиграл все три Арденнских классики (Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж), это достижение в 2011 году повторил лишь Филипп Жильбер. Всего в карьере Давиде Ребеллина 60 побед, последнюю из которых он одержал в 2017 году на этапе Тура Азербайджана.

 

О том, что сезон 2022 года станет последним в его карьере, Давиде Ребеллин рассказал в интервью изданию MARCA.

 

Давиде Ребеллин завершит карьеру велогонщика в конце 2022 года

Photo (c) Instagram @davide.rebellin

 

 

  Давиде Ребеллин: «2022 будет последним годом моей карьеры. Я приехал на Майорку тренироваться, выступать и наслаждаться спортом на этой прекрасном острове с великолепной погодой. Я передаю опыт молодым, даю им советы.

  Хочу хорошо завершить карьеру. Это будет мой последний год в качестве велогонщика. Не хотел ставить точку в 2021, когда сломал большую и малую берцовые кости. Мне хотелось закончить в гонках, с хорошей программой, отдавая максимум, показав приличные результаты. Не знаю, будет ли это топ-10 или топ-5. Я чувствую себя хорошо, с апреля буду полностью готов.

 

  Хорошо тренируюсь, по пять – шесть часов. Сейчас приходится работать больше, хотя всё ещё ощущаю боль в ноге, и она двигается не так, как должна. Не могу ускорить процесс, потому что мне надо вернуть силу и мышечный тонус.

 

  Я в той же команде, что и в прошлом году. Это хороший молодёжный проект, и юниорский. Я не только велосипедист, но для этих ребят как отец, передаю им опыт, знания о тренировках и питании. Показываю им пример, рассказываю, что ценно.

  В следующем году они будут выступать уже в другой категории и на более высоком уровне.  Своим опытом помогу им сделать этот шаг, начиная с этих гонок на Майорке, где участвуют сильные команды. Важно, чтобы они сравнили себя с гонщиками команд высших категорий».

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Теги к статье: Давиде Ребеллин Davide Rebellin

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото
    большинство велокроссовых трасс в США сухие (без грязи) и скоростные. В октябре по дождю Вос провалилась с 1 на 4 место. Всё велосообщество знает, что у Бранд против Вос (ещё и подготовленной к конкретному старту) нет шансов в спринте. А на такой трассе уезжать от неё негде. Поэтому Бранд нужно было надеется наоборот на финиш с колеса Вос, она и пыталась выпустить её вперед, когда они обе почти остановились перед змейкой на последнем круге. Но не вышло и партия была проиграна. А Вос "весь последний круг сидела на колесе" лишь потому, что Бранд сама повторно вышла вперед в конце затяжного подъёма.
  • uran
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (7)
    uran-Фото
    Вышел изначально по выгодному внутреннему и стал жаться на внешний к Вальверде. Места было вагон. Так что победа с душком.
  • velodoctor
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (2)
    velodoctor-Фото

    Суховата трасса, хоть бы ее полили чем-то. Хотя и тут голландка в борьбе за третье место разложиться умудрилась. Вос весь последний круг сидела на колесе, да и до этого тоже, в итоге выиграла спринт. Эффект слипстрима в циклокроссе сильно меньше чем на шоссе, но всё же уж слишком расчетливо.

    Искал запись гонки, где Вальверде победил, наткнулся на чм по велокроссу. big_boss

  • Владимир__BLR
    Эгану Берналю предстоят ещё дв ... (2)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Ернат
    но главное что жив здоров,

    Да. Есть парнишка, который уже пару лет прикован к кровати и ничего сам не может делать. Поэтому Слава Богу за то, что 5% пересилили возможные 95 и он будет дееспособным. Как колено поведет себя в дальнейшем, покажет время - это и определит его возможности в велоспорте.

  • Владимир__BLR
    Том Пидкок об ощущениях перед ... (2)
    Владимир__BLR-Фото
    Когда за сборную едут профики - они борются для своих команд в первую очередь...
  • дрокер
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (2)
    дрокер-Фото
    Алехандро первый, Саня третий, приятно молодцы
  • kwwk
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (2)
    kwwk-Фото

    Жив курилка))), Велленс его только раззадорил

  • Ернат
    Эгану Берналю предстоят ещё дв ... (2)
    Ернат-Фото

    очень жаль конечно, но главное что жив здоров, а кости затянутся 

  • sailingmaster
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (7)
    sailingmaster-Фото
    Цитата: velodoctor
    Веленс вышел первым из поворота, выбрал правильную позицию. Да, не совсем чисто, но он потратил силы чтоб всё это сделать до финиша и это оправдалось. 
     
    Вот видео финиша Видео
    Вышел он-то вышел, но не был вплотную к барьерам, а после начал туда жаться, чтобы не пустить Вальва. Тот его обходил 100%, но ветеран не стал рисковать закончить свой последний сезон в результате намотки на забор
  • velodoctor
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (7)
    velodoctor-Фото

    Веленс вышел первым из поворота, выбрал правильную позицию. Да, не совсем чисто, но он потратил силы чтоб всё это сделать до финиша и это оправдалось. 

     

    Вот видео финиша Видео

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