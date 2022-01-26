Давиде Ребеллин завершит карьеру велогонщика в конце 2022 года

Давиде Ребеллин завершит карьеру велогонщика после 30 лет в пелотоне

50-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин собирается завершить 30-летнюю карьеру в конце 2022 года. Ещё в ноябре прошлого года ему пришлось ходить на костылях, так как в сентябре 2021 года Давиде Ребеллин тяжело упал во время гонки «Мемориал Марко Пантани» и получил перелом большой и малой берцовой кости. Он не захотел ставить точку в долгой карьере из-за травмы и продлил контракт с итальянской континентальной командой Work Service Vitalcare Vega, где выступал с февраля 2021 года.

В профессиональный шоссейный велоспорт Давиде Ребеллин пришёл в 1992 году, за шесть лет до рождения двукратного победителя Тур де Франс Тадея Погачара и за десять лет до того, как Алехандро Вальверде начал карьеру профессионала. Первую победу Давиде Ребеллин одержал в 1996 году на этапе Джиро д’Италия, в 2004 выиграл все три Арденнских классики (Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж), это достижение в 2011 году повторил лишь Филипп Жильбер. Всего в карьере Давиде Ребеллина 60 побед, последнюю из которых он одержал в 2017 году на этапе Тура Азербайджана.

О том, что сезон 2022 года станет последним в его карьере, Давиде Ребеллин рассказал в интервью изданию MARCA.

Photo (c) Instagram @davide.rebellin

Давиде Ребеллин: «2022 будет последним годом моей карьеры. Я приехал на Майорку тренироваться, выступать и наслаждаться спортом на этой прекрасном острове с великолепной погодой. Я передаю опыт молодым, даю им советы.

Хочу хорошо завершить карьеру. Это будет мой последний год в качестве велогонщика. Не хотел ставить точку в 2021, когда сломал большую и малую берцовые кости. Мне хотелось закончить в гонках, с хорошей программой, отдавая максимум, показав приличные результаты. Не знаю, будет ли это топ-10 или топ-5. Я чувствую себя хорошо, с апреля буду полностью готов.

Хорошо тренируюсь, по пять – шесть часов. Сейчас приходится работать больше, хотя всё ещё ощущаю боль в ноге, и она двигается не так, как должна. Не могу ускорить процесс, потому что мне надо вернуть силу и мышечный тонус.

Я в той же команде, что и в прошлом году. Это хороший молодёжный проект, и юниорский. Я не только велосипедист, но для этих ребят как отец, передаю им опыт, знания о тренировках и питании. Показываю им пример, рассказываю, что ценно.

В следующем году они будут выступать уже в другой категории и на более высоком уровне. Своим опытом помогу им сделать этот шаг, начиная с этих гонок на Майорке, где участвуют сильные команды. Важно, чтобы они сравнили себя с гонщиками команд высших категорий».