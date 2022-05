Эшборн - Франкфурт-2022. Результаты Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 17:54 Eschborn - Frankfurt-am-Main, 185 км 1 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 4:27:52 2 Fernando Gaviria Rendon (Col) Uae Team Emirates +00 3 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 4 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 5 Danny Van Poppel (Ned) Bora - Hansgrohe 6 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 7 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Soudal 8 Simone Consonni (Ita) Cofidis 9 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 10 Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies 11 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 12 Jordi Warlop (Bel) B&B Hotels - Ktm 13 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo 14 Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies 15 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 16 Daniel Mclay (Gbr) Team Arkea - Samsic 17 Andrea Vendrame (Ita) Ag2R Citroen Team 18 Giacomo Nizzolo (Ita) Israel - Premier Tech 19 Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 20 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies 21 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Lotto Soudal 22 John Degenkolb (Ger) Team Dsm 23 Jenno Berckmoes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 24 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Ktm 25 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 26 Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh 27 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost 28 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Ktm 29 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 30 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 31 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic 32 Tom Paquot (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 33 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Fenix 34 Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 35 Damien Touze (Fra) Ag2R Citroen Team 36 Antoine Raugel (Fra) Ag2R Citroen Team 37 Alexander Molenaar (Ned) Burgos-Bh 38 Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 39 Owain Doull (Gbr) Ef Education - Easypost 40 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 41 Simon Pellaud (Sui) Trek - Segafredo 42 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 43 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 44 Mark Donovan (Gbr) Team Dsm 45 Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels - Ktm 46 Paul Lapeira (Fra) Ag2R Citroen Team 47 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 48 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 49 Cees Bol (Ned) Team Dsm 50 Jaakko Hänninen (Fin) Ag2R Citroen Team 51 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious 52 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies 53 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 54 Syver Wærsted (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 55 Omer Goldstein (Isr) Israel - Premier Tech 56 Niklas Larsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 57 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 58 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - Ktm 59 Jenthe Biermans (Bel) Israel - Premier Tech 60 Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious 61 Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe 62 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +14 63 Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates +18 64 Alex Colman (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 65 Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech +21 66 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious +25 67 Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Fenix 68 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 69 Winner Andrew Anacona (Col) Team Arkea - Samsic 70 Morten Hulgaard (Den) Uno-X Pro Cycling Team 71 Julius Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost +28 72 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe +35 73 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team +40 74 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 75 Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe +42 76 Tom Devriendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +47 77 Davide Cimolai (Ita) Cofidis +49 78 Wesley Kreder (Ned) Cofidis 79 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 80 Barnabás Peák (Hun) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 81 Aime De Gendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 82 Marius Mayrhofer (Ger) Team Dsm +53 83 Otto Vergaerde (Bel) Trek - Segafredo +01:14 84 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe +01:20 85 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +01:30 86 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis +01:52 87 Alexys Brunel (Fra) Uae Team Emirates +02:21 88 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +04:00 89 Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 90 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates +04:29 91 Oscar Pelegri Ferrandis (Esp) Burgos-Bh 92 Niccolò Bonifazio (Ita) Totalenergies 93 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Esp) Burgos-Bh 94 Carlos Barbero (Esp) Lotto Soudal 95 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh 96 Pierre Barbier (Fra) B&B Hotels - Ktm 97 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 98 Hideto Nakane (Jpn) Ef Education - Easypost 99 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 100 Felipe Orts Lloret (Esp) Burgos-Bh 101 Nico Denz (Ger) Team Dsm 102 Juraj Sagan (Svk) Totalenergies 103 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 104 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Uae Team Emirates 105 Christopher Lawless (Gbr) Totalenergies 106 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 107 Julien Vermote (Bel) Alpecin-Fenix 108 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Fenix +04:32 109 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 110 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 111 Matthias Brändle (Aut) Israel - Premier Tech 112 Alexis Renard (Fra) Cofidis 113 Gijs Van Hoecke (Bel) Ag2R Citroen Team 114 Szymon Sajnok (Pol) Cofidis 115 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost DNF Quentin Venner (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Johan Meens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo DNF Daan Hoole (Ned) Trek - Segafredo DNF Rüdiger Selig (Ger) Lotto Soudal DNF Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal DNF Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Alpecin-Fenix DNF Lukasz Wisniowski (Pol) Ef Education - Easypost DNF Alex Dowsett (Gbr) Israel - Premier Tech DNF Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain Victorious DNF Jonas Koch (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Frederik Madsen (Den) Team Dsm DNF Leon Heinschke (Ger) Team Dsm DNF Mihkel Räim (Est) Burgos-Bh DNF Marc Sarreau (Fra) Ag2R Citroen Team Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Eschborn-Frankfurt классика гонка Мирового тура Сэм Беннетт Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(1)

Просмотров

(440)

В тему: Scheldeprijs-2022. Результаты

Gran Premio Miguel Indurain-2022

Эшборн - Франкфурт-2021. Результаты

Eschborn-Frankfurt-2019. Результаты

Eschborn-Frankfurt-2018. Результаты

Eschborn-Frankfurt-Rund um den Finanzplatz-2017

Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt-2016

Тур Эшборн – Франкфурт-2014

Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt-2013

Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt 2012

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.