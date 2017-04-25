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Фабио Феллине – победитель пролога Тура Романдии-2017

Фабио Феллине выиграл пролог Тура Романдии-2017, опередив Алекса Даусетта

 

 

27-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Фабио Феллине (Fabio Felline) одержал победу на прологе швейцарской гонки Мирового тура Тур Романдии-2017.  Задачу участникам осложнил дождь и мокрая дорога.

 

Фабио Феллине выиграл пролог Тура Романдии-2017, опередив Алекса Даусетта

 

Феллине  преодолел дистанцию в 4,8км за 5 минут 57секунд. Он на 2 секунды опередил финишировавшего последним 28-летнего британского гонщика команды Movistar Алекса Даусетта (Alex Dowsett). Тройку лучших на прологе замкнул австралийский гонщик команды Orica-Scott Александр Эдмондсон (Alexander Edmondson),  проигравший Фабио Феллине 7 секунд.

 

Белорусский гонщик команды Sky Василий Кириенко вошёл в десятку сильнейших, заняв 7-е место.

 

 

Результаты пролога Тура Романдии-2017

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Теги к статье: Фабио Феллине Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура пролог ITT разделка индивидуальная гонка на время Fabio Felline

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Комментарии

  • jeka-kiev
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (4)
    jeka-kiev-Фото
    Скучно? Поставьте себя на его место... Ну я не его фанат, но он 3-кратный!!! Он уже легенда! А может стать ого-го... ТУР расставит все точки над i. Желаю Крису подиума!
  • jeka-kiev
    Международная велогонка Race H ... (1)
    jeka-kiev-Фото
    Бог в помощь! Гонка живёт, развивается - это радует! Плюс дорожное покрытие кое-где ремонтируется, что тоже радует, а то Виталик в этом году уж очень термоядерную соль зимой сыпал... многие дороги в хлам..., но не будем о боксе :-))) Надо будет прийти, поболеть и деткам показать. Тут категорийность абсолютно пофик - когда смотришь вживую, то болеешь за всех и адреналин, эмоции зашкаливают. И пацанов всегда очень стимулирует, сам не по наслышке знаю... В общем, кто может - приходите!
  • ungvar
    Состав команды Bardiani-CSF на ... (3)
    ungvar-Фото

    Внезапно Пирацци уже 30 лет. А еще недавно был молодым перспективным горняком. В иные годы состав Бардиани был посильнее. В этом же расчет чисто на отрывы Боэма, Пирацци и молодых. Руффони будет конечно в спринтах биться, но вряд ли у него есть шанс на этап. 

  • velodoctor
    Тур Романдии-2017. Пролог (3)
    velodoctor-Фото

    Фелине что-то невероятное выдал. Гонщик уникальный. Жаль его на Джиро не будет. Он и удержать может майку завтра, шансов мало, но по Вуэльте то понимтся, что горы он отлично терпит.

     

     

    То что многие не рисковали, понятно. Ильнур то после определенных событий совсем уж тихоходом стал. Но лишний риск сейчас точно не нужен.

     

    Ну и кстати вспомните  Как пино на туре Альп всегда вперед на спусках выходил, где как не на таких гонках по чуть-чуть набирать, прибавлять в своих слабых местах. Машин встречных нет, только тут и надо по идее.   

     

     

  • Александра
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (4)
    Александра-Фото

    Цитата: rude_rider

     а так все силы на тур

    Такова политика Скай. Безукоризненная и скучная.

  • rude_rider
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (4)
    rude_rider-Фото

    тем более кинтана приедет после джира

    все возможно

     

    а так все силы на тур а потом будет посмотреть что да как

  • Костя К
    Тур Романдии-2017. Пролог (3)
    Костя К-Фото

    И Ильнур тоже.

  • Sm1T
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (4)
    Sm1T-Фото

    Тур+Вуэльта. как пить дать готовится к этому

  • evgeny1330
    Тур Романдии-2017. Пролог (3)
    evgeny1330-Фото

    Такое ощущение, что Фрум и Порт разделки разучились ездить.

  • RVL
    Тур Романдии-2017. Превью (11)
    RVL-Фото
    я включился (повезло!) на Васе точь в точь....было мокро

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
9 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 841
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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