Фабио Феллине – победитель пролога Тура Романдии-2017

Фелине что-то невероятное выдал. Гонщик уникальный. Жаль его на Джиро не будет. Он и удержать может майку завтра, шансов мало, но по Вуэльте то понимтся, что горы он отлично терпит.

То что многие не рисковали, понятно. Ильнур то после определенных событий совсем уж тихоходом стал. Но лишний риск сейчас точно не нужен.

Ну и кстати вспомните Как пино на туре Альп всегда вперед на спусках выходил, где как не на таких гонках по чуть-чуть набирать, прибавлять в своих слабых местах. Машин встречных нет, только тут и надо по идее.