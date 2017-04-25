Фабио Феллине – победитель пролога Тура Романдии-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 18:56
Фабио Феллине выиграл пролог Тура Романдии-2017, опередив Алекса Даусетта
27-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Фабио Феллине (Fabio Felline) одержал победу на прологе швейцарской гонки Мирового тура Тур Романдии-2017. Задачу участникам осложнил дождь и мокрая дорога.
Феллине преодолел дистанцию в 4,8км за 5 минут 57секунд. Он на 2 секунды опередил финишировавшего последним 28-летнего британского гонщика команды Movistar Алекса Даусетта (Alex Dowsett). Тройку лучших на прологе замкнул австралийский гонщик команды Orica-Scott Александр Эдмондсон (Alexander Edmondson), проигравший Фабио Феллине 7 секунд.
Белорусский гонщик команды Sky Василий Кириенко вошёл в десятку сильнейших, заняв 7-е место.
Результаты пролога Тура Романдии-2017
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- (0)
- Просмотров
- (575)