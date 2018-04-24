Тур Романдии-2018. Превью

Тур Романдии-2018. Маршрут и претенденты

72-й выпуск Тура Романдии стартует 24 апреля во Фрайбурге. По традиции Тур Романдии начнётся с пролога, а решающие этапы, на которых определится победитель – это разделка в гору на 3-м этапе и горный 4-й этап с прохождением пяти подъёмов и общим набором высоты 3584 м. Как всегда, изменчивая весенняя погода может осложнить участникам борьбу.

Первые три гонщика, финишиующие на этапах кроме пролога и разделки, получат 10, 6 и 4 бонусных секунды соответственно. На промежуточных спринтах будут разыгрываться 3, 2 и 1 секунда.

Маршрут

Тур Романдии-2018 начнётся с пролога протяжённостью 4,2 км и общим набором высоты 102 м. Прогноз погоды не слишком обнадёживает, ожидается дождь и температура +16 °C. Основная сложность пролога – обилие поворотов, в том числе разворот на 180 градусов, а также подъём, который начнётся с небольшого тянуна за 600 м до финиша, а перед финишной чертой градиент увеличится вдвое.

1-й этап - среднегорный, скроенный как классика, с прохождением четырёх подъёмов, три из которых 2-й категории. Общий набор высоты составит 2232 м. Передышки между подъёмами не будет, после спуска с одной вершины тут же будет начинаться подъём на следующую. Частокол категорийных подъёмов начнётся через 40 км после старта.

Первый из четырёх подъёмов протяжённостью 4,3 км со средним градиентом 8,3%, после спуска с него начнётся восхождение на подъём 3-й категории протяжённостью 2,5 км и средним градиентом 6%. После спуска с него участникам дважды придётся пройти подъём Ле-Сомме (Le Sommet) протяжённостью 6,2 км со средним градиентом 6,4%. После прохождения вершины Ле-Сомме будет крутой спуск и ещё один короткий 3-км подъём с 3% градиентом. Во второй раз после прохождения вершины Ле-Сомме до финиша останется 10,4 км, в основном это спуск и 4 км по равнине.

2-й этап с общим набором высоты 1988 м и двумя подъёмами. Сразу после старта дорога пойдёт в первый подъём протяжённостью 8,4 км и средним градиентом 4,8%. Когда вершина будет пройдена, дорога продолжит идти вверх, а затем спуски и подъёмы будут чередоваться. За 91 км до финиша участники спустятся в долину, чтобы затем начать прохождение подъёма 2-й категории 5,7 км со средним градиентом 6% на вершину Коль-де-Этруат (Col des Etroits) на высоту 1152 м. Спуск с Коль-де-Этруат завершится за 40 км до финиша, после чего этап пойдёт по пересечённому рельефу, финальные 10 км плоские.

3-й этап – один из решающих на Туре Романдии-2018. Это горная разделка, состоящая из одного подъёма протяжённостью 9,9 км с набором высоты 785 м, средним градиентом около 8%.

4-й этап – королевский горный, с прохождением 5 подъёмов, три из которых 1-й категории и два – 2-й. Общий набор высоты на этапе составит 3584 м.

Вершина первого подъёма 1-й категории Овронназ (Ovronnaz) будет через 17,7 км после старта. Сам подъём протяжённостью 8,9 км со средним градиентом 9,4%. Самый сложный сектор – в середине подъёма, где градиент подскочит до 11,5%. Перепад высот составит 848 м.

Через 65 км после старта начнётся второй подъём дня, которому также присвоена 1-я категория - Веркоран (Vercorin) – 9,6 км со средним градиентом 8,1%, перепадом высот 781 м и максимальным градиентом 12%.

Сразу после спуска с вершины дорога снова пойдёт вверх, и впереди будет прохождение связки подъёмов 2-й категории, первым из которых будет подъём Накс (Nax) протяжённостью 6,6 км со средним градиентом 6,1%, на первых 2 км градиент достигнет 8%.

После спуска с вершины Накс сразу пойдёт восхождение в подъём Суэн (Suen). 5,7 км со средним градиентом 5,2%, максимальный градиент в 8% будет на двух первых километрах этого подъёма.

Финальное испытание королевского горного этапа – подъём 1-й категории Ле-Коллонн (Les Collons) протяжённостью 13,1 км, средним градиентом 6,5%, максимальным 12%. Первые четыре километра Ле-Коллон со средним градиентом 7,1%, финальные 5 км со средним градиентом 7,5%.

Верлина Ле-Коллон будет пройдена за 27 км до финиша, после чего участникам останется преодолеть долгий ступенчатый спуск.

5-й этап единственный помимо пролога, где спринтеры, которые решились принять участие в Туре Романдии-2018, имеют большие шансы проявить себя. Общий набор высоты составит «всего» 1581 м. Три подъёма 3-й категории будут пройдены в первой половине этапа, после чего до финиша останется около 100 км по пересечённому рельефу, финальные километры под спуск.

Претенденты

Топ-10 Тура Романдии-2017:

1 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 17:16:00 2 Simon Yates (Gbr) Orica - Scott 0:00:21 3 Primož Roglic (Slo) Team LottoNL - Jumbo 0:00:26 4 Fabio Felline (Ita) Trek - Segafredo 0:00:51 5 Ion Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 0:01:03 6 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 0:01:16 7 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:01:21 8 Bob Jungels (Lux) Quick Step Floors 0:01:22 9 Jesus Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 10 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:01:24

Под номером 1 на старт выйдет победитель Тура Романдии прошлого года Ричи Порт (BMC), который перед стартом гонки признался, что на данный момент не знает, в какой форме находится, и не будет давить на себя, нацеливаясь на результат: «В этом году у меня более скромные амбиции. Не давлю на себя перед стартом Тура Романдии, потому что на самом деле не знаю, в какой форме нахожусь. Однако, мне нравится эта гонка, так что собираюсь выложиться на ней на 100%».

Спортивный директор команды BMC Фабио Бальдато назвал Ричи Порта лидером команды на эту гонку, но в качестве защищённого гонщика на Туре Романдии будет также Тиджей Вангардерен.

Одним из главных претендентов на победу можно назвать Приможа Роглича (LottoNl-Jumbo), ставшего призёром гонки в прошлом году. 28-летний словенский гонщик находится в отличной форме, что доказал, выиграв Тур Страны Басков-2018.

Герант Томас (Sky) в этом году сократил количество гонок в первой части сезона, но на тех, где принимал участие, финишировал на подиуме, став 2-м на Вольте Альгарве и 3-м на Тиррено-Адриатико. В отсутствии двукратного победителя Тура Романдии Криса Фрума у команды Sky есть шансы повторить успех с Герантом Томасом.

Среди претендентов на подиум и высокие места также трёхкратный призёр Тура Романдии Симон Шпилак (Katusha-Alpecin), братья Йон и Горка Исагирре (Bahrain-Merida), Эмануэль Бухманн (BORA – hansgrohe), Якоб Фульсанг и Танел Кангерт (Astana), Михаэль Альбазини (Mitchelton-Scott), Стевен Крёйсвейк (LottoNl-Jumbo), Дэн Мартин и Руй Кошта (UAE Team Emirates) и другие.

Этапы Тура Романдии-2018:

Пролог. Fribourg, 4,2 км, ITT

Этап 1. Fribourg – Delemont, 166,6 км

Этап 2. Delemont - Yverdon-les-Bains. 173,9 км

Этап 3. Ollon – Villars, 9,9 км, ITT

Этап 4. Sion – Sion, 149,2 км

Этап 5. Mont-sur-Rolle – Geneve, 181,8 км

Стартовый протокол пролога Тура Романдии-2018: