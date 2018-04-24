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Тур Романдии-2018. Превью

Тур Романдии-2018. Маршрут и претенденты

 

 

 

 

  72-й выпуск Тура Романдии стартует 24 апреля во Фрайбурге. По традиции Тур Романдии начнётся с пролога, а решающие этапы, на которых определится победитель – это разделка в гору на 3-м этапе и горный 4-й этап с прохождением пяти подъёмов и общим набором высоты 3584 м. Как всегда, изменчивая весенняя погода может осложнить участникам борьбу.

 

  Первые три гонщика, финишиующие на этапах кроме пролога и разделки, получат 10, 6 и 4 бонусных секунды соответственно. На промежуточных спринтах будут разыгрываться 3, 2 и 1 секунда.

 

 

Маршрут

 

 

Тур Романдии-2018. Превью

 

  Тур Романдии-2018 начнётся с пролога протяжённостью 4,2 км и общим набором высоты 102 м. Прогноз погоды не слишком обнадёживает, ожидается дождь и температура +16 °C.  Основная сложность пролога – обилие поворотов, в том числе разворот на 180 градусов, а также подъём, который начнётся с небольшого тянуна за 600 м до финиша, а перед финишной чертой градиент увеличится вдвое.

 

1-й этап  - среднегорный, скроенный как классика, с прохождением четырёх подъёмов, три из которых 2-й категории. Общий набор высоты составит 2232 м. Передышки между подъёмами не будет, после спуска с одной вершины тут же будет начинаться подъём на следующую. Частокол категорийных подъёмов начнётся через 40 км после старта.

 

Первый из четырёх подъёмов протяжённостью 4,3 км со средним градиентом 8,3%, после спуска с него начнётся восхождение на подъём 3-й категории протяжённостью 2,5 км и средним градиентом 6%. После спуска с него участникам дважды придётся пройти подъём Ле-Сомме (Le Sommet) протяжённостью 6,2 км со средним градиентом 6,4%. После прохождения вершины Ле-Сомме будет крутой спуск и ещё один короткий 3-км подъём с 3% градиентом. Во второй раз после прохождения вершины Ле-Сомме до финиша останется 10,4 км, в основном это спуск и 4 км по равнине.

 

2-й этап с общим набором высоты 1988 м и двумя подъёмами. Сразу после старта дорога пойдёт в первый подъём протяжённостью 8,4 км и средним градиентом 4,8%. Когда вершина будет пройдена, дорога продолжит идти вверх, а затем спуски и подъёмы будут чередоваться. За 91 км до финиша участники спустятся в долину, чтобы затем начать прохождение подъёма 2-й категории 5,7 км со средним градиентом 6% на вершину Коль-де-Этруат (Col des Etroits) на высоту 1152 м. Спуск с Коль-де-Этруат завершится за 40 км до финиша, после чего этап пойдёт по пересечённому рельефу, финальные 10 км плоские.

 

3-й этап – один из решающих на Туре Романдии-2018. Это горная разделка, состоящая из одного подъёма протяжённостью 9,9 км с набором высоты 785 м, средним градиентом около 8%.

 

4-й этап – королевский горный, с прохождением 5 подъёмов, три из которых 1-й категории и два – 2-й. Общий набор высоты на этапе составит 3584 м.

Вершина первого подъёма 1-й категории Овронназ (Ovronnaz) будет через 17,7 км после старта. Сам подъём протяжённостью 8,9 км со средним градиентом 9,4%. Самый сложный сектор – в середине подъёма, где градиент подскочит до 11,5%. Перепад высот составит 848 м.

 

Через 65 км после старта начнётся второй подъём дня, которому также присвоена 1-я категория -  Веркоран (Vercorin) – 9,6 км со средним градиентом 8,1%, перепадом высот 781 м и максимальным градиентом 12%.

 

Сразу после спуска с вершины дорога снова пойдёт вверх, и впереди будет прохождение связки подъёмов 2-й категории, первым из которых будет подъём  Накс (Nax) протяжённостью 6,6 км со средним градиентом 6,1%, на первых 2 км градиент достигнет 8%.

 

После спуска с вершины Накс сразу пойдёт восхождение в подъём Суэн (Suen). 5,7 км со средним градиентом 5,2%, максимальный градиент в 8% будет на двух первых километрах этого подъёма.

 

Финальное испытание королевского горного этапа – подъём 1-й категории Ле-Коллонн (Les Collons) протяжённостью 13,1 км, средним градиентом 6,5%, максимальным 12%. Первые четыре километра Ле-Коллон со средним градиентом 7,1%, финальные 5 км со средним градиентом 7,5%.

 

Верлина Ле-Коллон будет пройдена за 27 км до финиша, после чего участникам останется преодолеть долгий ступенчатый спуск.

 

5-й этап единственный помимо пролога, где спринтеры, которые решились принять участие в Туре Романдии-2018, имеют большие шансы проявить себя. Общий набор высоты составит «всего» 1581 м. Три подъёма 3-й категории будут пройдены в первой половине этапа, после чего до финиша останется около 100 км по пересечённому рельефу, финальные километры под спуск.

 

 

Претенденты

 

 

Топ-10 Тура Романдии-2017:
  
  1   Richie Porte (Aus) BMC Racing Team   17:16:00  
  2   Simon Yates (Gbr) Orica - Scott   0:00:21  
  3   Primož Roglic (Slo) Team LottoNL - Jumbo   0:00:26  
  4   Fabio Felline (Ita) Trek - Segafredo   0:00:51  
  5   Ion Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida   0:01:03  
  6   Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team   0:01:16  
  7   Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb   0:01:21  
  8   Bob Jungels (Lux) Quick Step Floors   0:01:22  
  9   Jesus Herrada Lopez (Esp) Movistar Team      
  10   Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe   0:01:24  

 

  Под номером 1 на старт выйдет победитель Тура Романдии прошлого года Ричи Порт (BMC), который перед стартом гонки признался, что на данный момент не знает, в какой форме находится, и не будет давить на себя, нацеливаясь на результат: «В этом году у меня более скромные амбиции. Не давлю на себя перед стартом Тура Романдии, потому что на самом деле не знаю, в какой форме нахожусь. Однако, мне нравится эта гонка, так что собираюсь выложиться на ней на 100%».

 

  Спортивный директор команды BMC Фабио Бальдато назвал Ричи Порта лидером команды на эту гонку, но в качестве защищённого гонщика на Туре Романдии будет также Тиджей Вангардерен.

 

  Одним из главных претендентов на победу можно назвать Приможа Роглича (LottoNl-Jumbo), ставшего призёром гонки в прошлом году. 28-летний словенский гонщик находится в отличной форме, что доказал, выиграв Тур Страны Басков-2018.

 

  Герант Томас (Sky) в этом году сократил количество гонок в первой части сезона, но на тех, где принимал участие, финишировал на подиуме, став 2-м на Вольте Альгарве и 3-м на Тиррено-Адриатико. В отсутствии двукратного победителя Тура Романдии Криса Фрума у команды Sky есть шансы повторить успех с Герантом Томасом.

 

  Среди претендентов на подиум и высокие места также трёхкратный призёр Тура Романдии Симон Шпилак (Katusha-Alpecin), братья Йон и Горка Исагирре (Bahrain-Merida), Эмануэль Бухманн (BORA – hansgrohe), Якоб Фульсанг и Танел Кангерт (Astana), Михаэль Альбазини (Mitchelton-Scott), Стевен Крёйсвейк (LottoNl-Jumbo), Дэн Мартин и Руй Кошта (UAE Team Emirates) и другие.

 

 

Этапы Тура Романдии-2018:

 

Пролог. Fribourg, 4,2 км, ITT

 

Тур Романдии-2018. Превью

 

Тур Романдии-2018. Превью

 

 

Этап 1. Fribourg – Delemont, 166,6 км

 

Тур Романдии-2018. Превью

 

 

 

 

Этап 2. Delemont - Yverdon-les-Bains. 173,9 км

 

Тур Романдии-2018. Превью

 

 

 

 

Этап 3. Ollon – Villars, 9,9 км, ITT

 

Тур Романдии-2018. Превью

 

 

Этап 4. Sion – Sion, 149,2 км

 

Тур Романдии-2018. Превью

 

 

 

 

 

 

 

Этап 5. Mont-sur-Rolle – Geneve, 181,8 км

Тур Романдии-2018. Превью

 

 

 

 

 

 

Стартовый протокол пролога Тура Романдии-2018:

 

 

Тур Романдии-2018. Превью

 

 

 

 

 

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Теги к статье: Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура

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Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Цифры и ... (12)
    Адриен-Фото
    " И без карт я это знаю !"
  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Цифры и ... (12)
    Адриен-Фото
    Вместо Курдюкова ?
  • ungvar
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (47)
    ungvar-Фото
    Человек выиграл Льеж-Бастонь-Льеж. Большое будущее уже в превратилось в настоящее.
  • BaTman
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (47)
    BaTman-Фото
    Плюсую данному комментарию. Есть же и поклонники других команд, и когда комментатор пиарит конкретную команду, это не красит эфир. (особенно на финале этапа или гонки).
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2018. Цифры и ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Армстронг ,будет на старте , и будет комментировать гонку первые три дня.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Майкл Вудс и Роман Барде – при ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Pinkerton
    Ольга спасибо вам за такие подробности, как и всегда от вас интересная и любопытная информация!
    плюсую.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (47)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Кстати, Анна ван дер Брегген взяла и выиграла в этом году сначала Амстел, потом Флэш-Валонь затем и ЛБЛ - настоящий золотой Арденский триплет от Аннушки declare dance
    вот Вандербреген действительно становится феномено. Посмотрим что дальше.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Цифры и ... (12)
    Sezar-Фото

    Хороший маршрут. И прекрасный состав[quote][/quote] генеральщиков. круче чем на Туре. Думаю маршрут больше подходит Ланде. Но надеюсь, что победит другой:).

  • Pixinguinha
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (47)
    Pixinguinha-Фото
    Нет ничего удивительного, что немецкие спонсоры несущие в бюджет команды ~ в 2 раза больше российских, суетятся вокруг Киттеля. А если взять в расчет Canyon, который тоже немецкий, то будет, пожалуй, и все 4 раза.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2018. Цифры и ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Гонка я думаю подходит Ару . И я ставлю на Ару как победителя этапа и классифики финальной.

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