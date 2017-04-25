- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 10:29
Тур Романдии-2017. Превью
25 апреля в Швейцарии с пролога протяженностью 4.8 км стартует многодневная гонка Тур Романдии-2017 (Tour de Romandie), входящая в серию Мирового тура (UCI World Tour). Завершится Тур Романдии-2017 30 апреля в Лозанне индивидуальной гонкой на 17.88 км.
Прошлогодний победитель Наиро Кинтана не будет защищать титул. Ключевыми этапами в борьбе за победу в генеральной классификации Тура Романдии-2017 станут разделки и два горных этапа, с финишами в горы 1 категории. Погода может преподнести сюрпризы.
В этом году на гонке представительный состав генеральщиков - это Крис Фрум, Ричи Порт, Йон Исагирре, Примож Роглич, Ильнур Закарин, Ригоберто Уран, Симон Шпилак, Тиджей Ван Гардерен, Боб Юнгельс, Андрей Амадор и другие.
Итоговая генеральная классификация Тура Романдии-2016, топ-10:
1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 16:20:20
2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:00:19
3 Ion Izagirre (Esp) Movistar Team 0:00:23
4 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 0:00:26
5 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant - Alpecin 0:00:57
6 Rui Costa (Por) Lampre - Merida 0:01:12
7 Simon Spilak (Slo) Team Katusha 0:01:16
8 Mathias Frank (Sui) IAM Cycling
9 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 0:01:24
10 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 0:01:27
Маршрут
Пролог в Эгле (Aigle) протяженностью 4.8 км проложен против хода часовой стрелки, место старта и финиша этапа практически совпадают. Со старта этапа гонщикам предстоит преодолеть тягун протяженностью 3км, затем пройти скоростной спуск, чтобы выйти на заключительный участок - длинную прямую по "столу".
Первый этап из Эгля (Aigle) до Шампери (Champery) протяженностью 173.3 км. На 146-м км маршрута расположена вершина подъема 3-й категории Ла-Расс (La Rasse) протяженность 2км, 468-627 м, перепад - 159м, средний градиент 8%, максимальный - 12%, после спуска с вершины которой начнётся финальный подъем этапа - 1-й категории Шампери (Champery) протяженность 14.4 км, 420-1046 м, перепад - 626 м, средний градиент 4.4%, максимальный - 8%. Заключительные 1.2 км этапа - под спуск.
Второй этап из Шампери до города Бюль (Bulle) протяженностью 160.7 км и третий этап в Пайерне (Payerne) 187 км подходят для спринтеров широкого профиля.
Четвертый этап Домдидье (Domdidier) - Лейзан (Leysin) протяженностью 163.5 км с набором высоты 2855 м королевский горный этап с финишем в подъем 1 категории.
Первый категорийный подъем начнется на 88км маршрута - Jaunpass 1-й категория протяженность 5.9км, 1021-1506м, перепад - 496м, средний градиент 8.3%, максимальный - 11%.
Далее спуск и новый подъем 2-й категории Saanenmoser протяженность 7.6км, 945-1279м, перепад - 334м, средний градиент 4.4%, максимальный - 6%.
За 19 км до финиша расположена вершина подъема 1-й категории Col du Pillon протяженность 7км, 1182-1546м, перепад - 364м, средний градиент 5.2%, максимальный - 10%.
Завершится этап финишем в подъем 1-й категории Leysin протяженность 4км, 974-1259м, перепад - 285м, средний градиент 7.2%, максимальный - 12%. Заключительные 1.2 км этапа под спуск.
На пятом этапе со стартом и финишем в Лозанне (Lausanne) организаторы устроили для участников индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 17.88 км c набором высоты 360 м.
Маршрут проложен против хода часовой стрелки. Со старта гонщики проедут 1 км по столу вдоль берега озера и далее начнут преодолевать подъем протяженностью 7 км с набором высоты в 289 м. На отдельных участках подъема градиент будет достигать 10%. Пройдя наивысшую точку маршрута, гонщики отправятся на скоростной спуск протяженностью 7км с поворотами, на котором придется преодолеть небольшую стенку. Заключительные 3 км - "стол" вдоль берега озера.
Пролог. Aigle (ITT), 4.8 км
1 Этап. Aigle - Champery, 173.3 км
2 Этап. Champery - Bulle, 160.7 км
3 Этап. Payerne - Payerne, 187 км
4 Этап. Domdidier - Leysin, 163.5 км
5 Этап. Lausanne (ITT), 17.88 км
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (220)