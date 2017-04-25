Тур Романдии-2017. Превью

25 апреля в Швейцарии с пролога протяженностью 4.8 км стартует многодневная гонка Тур Романдии-2017 (Tour de Romandie), входящая в серию Мирового тура (UCI World Tour). Завершится Тур Романдии-2017 30 апреля в Лозанне индивидуальной гонкой на 17.88 км.

Прошлогодний победитель Наиро Кинтана не будет защищать титул. Ключевыми этапами в борьбе за победу в генеральной классификации Тура Романдии-2017 станут разделки и два горных этапа, с финишами в горы 1 категории. Погода может преподнести сюрпризы.

В этом году на гонке представительный состав генеральщиков - это Крис Фрум, Ричи Порт, Йон Исагирре, Примож Роглич, Ильнур Закарин, Ригоберто Уран, Симон Шпилак, Тиджей Ван Гардерен, Боб Юнгельс, Андрей Амадор и другие.

Итоговая генеральная классификация Тура Романдии-2016, топ-10:

1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 16:20:20

2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:00:19

3 Ion Izagirre (Esp) Movistar Team 0:00:23

4 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 0:00:26

5 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant - Alpecin 0:00:57

6 Rui Costa (Por) Lampre - Merida 0:01:12

7 Simon Spilak (Slo) Team Katusha 0:01:16

8 Mathias Frank (Sui) IAM Cycling

9 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 0:01:24

10 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 0:01:27

Маршрут

Пролог в Эгле (Aigle) протяженностью 4.8 км проложен против хода часовой стрелки, место старта и финиша этапа практически совпадают. Со старта этапа гонщикам предстоит преодолеть тягун протяженностью 3км, затем пройти скоростной спуск, чтобы выйти на заключительный участок - длинную прямую по "столу".

Первый этап из Эгля (Aigle) до Шампери (Champery) протяженностью 173.3 км. На 146-м км маршрута расположена вершина подъема 3-й категории Ла-Расс (La Rasse) протяженность 2км, 468-627 м, перепад - 159м, средний градиент 8%, максимальный - 12%, после спуска с вершины которой начнётся финальный подъем этапа - 1-й категории Шампери (Champery) протяженность 14.4 км, 420-1046 м, перепад - 626 м, средний градиент 4.4%, максимальный - 8%. Заключительные 1.2 км этапа - под спуск.

Второй этап из Шампери до города Бюль (Bulle) протяженностью 160.7 км и третий этап в Пайерне (Payerne) 187 км подходят для спринтеров широкого профиля.

Четвертый этап Домдидье (Domdidier) - Лейзан (Leysin) протяженностью 163.5 км с набором высоты 2855 м королевский горный этап с финишем в подъем 1 категории.

Первый категорийный подъем начнется на 88км маршрута - Jaunpass 1-й категория протяженность 5.9км, 1021-1506м, перепад - 496м, средний градиент 8.3%, максимальный - 11%.

Далее спуск и новый подъем 2-й категории Saanenmoser протяженность 7.6км, 945-1279м, перепад - 334м, средний градиент 4.4%, максимальный - 6%.

За 19 км до финиша расположена вершина подъема 1-й категории Col du Pillon протяженность 7км, 1182-1546м, перепад - 364м, средний градиент 5.2%, максимальный - 10%.

Завершится этап финишем в подъем 1-й категории Leysin протяженность 4км, 974-1259м, перепад - 285м, средний градиент 7.2%, максимальный - 12%. Заключительные 1.2 км этапа под спуск.

На пятом этапе со стартом и финишем в Лозанне (Lausanne) организаторы устроили для участников индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 17.88 км c набором высоты 360 м.

Маршрут проложен против хода часовой стрелки. Со старта гонщики проедут 1 км по столу вдоль берега озера и далее начнут преодолевать подъем протяженностью 7 км с набором высоты в 289 м. На отдельных участках подъема градиент будет достигать 10%. Пройдя наивысшую точку маршрута, гонщики отправятся на скоростной спуск протяженностью 7км с поворотами, на котором придется преодолеть небольшую стенку. Заключительные 3 км - "стол" вдоль берега озера.



Пролог. Aigle (ITT), 4.8 км

1 Этап. Aigle - Champery, 173.3 км

2 Этап. Champery - Bulle, 160.7 км

3 Этап. Payerne - Payerne, 187 км

4 Этап. Domdidier - Leysin, 163.5 км

5 Этап. Lausanne (ITT), 17.88 км