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Тур Романдии-2017. Превью

Тур Романдии-2017. Превью

Тур Романдии  25 апреля в Швейцарии с пролога протяженностью 4.8 км стартует многодневная гонка Тур Романдии-2017 (Tour de Romandie), входящая в серию Мирового тура (UCI World Tour). Завершится Тур Романдии-2017 30 апреля в Лозанне индивидуальной гонкой на 17.88 км.

  Прошлогодний победитель Наиро Кинтана не будет защищать титул. Ключевыми этапами в борьбе за победу в генеральной классификации Тура Романдии-2017 станут разделки и два горных этапа, с финишами в горы 1 категории. Погода может преподнести сюрпризы.

 

  В этом году на гонке представительный состав генеральщиков  - это Крис Фрум, Ричи Порт, Йон Исагирре, Примож Роглич, Ильнур Закарин, Ригоберто Уран, Симон Шпилак, Тиджей Ван Гардерен, Боб Юнгельс, Андрей Амадор и другие.

 

Итоговая генеральная классификация Тура Романдии-2016, топ-10:

 

1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 16:20:20
2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:00:19
3 Ion Izagirre (Esp) Movistar Team 0:00:23
4 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 0:00:26
5 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant - Alpecin 0:00:57
6 Rui Costa (Por) Lampre - Merida 0:01:12
7 Simon Spilak (Slo) Team Katusha 0:01:16
8 Mathias Frank (Sui) IAM Cycling
9 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 0:01:24
10 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 0:01:27

 Маршрут

  Пролог в Эгле (Aigle) протяженностью 4.8 км проложен против хода часовой стрелки, место старта и финиша этапа практически совпадают. Со старта этапа гонщикам предстоит преодолеть тягун протяженностью 3км, затем пройти скоростной спуск, чтобы выйти на заключительный участок  - длинную прямую по "столу".  

 

  Первый этап из Эгля (Aigle) до Шампери (Champery) протяженностью 173.3 км. На 146-м км маршрута расположена вершина подъема 3-й категории Ла-Расс (La Rasse) протяженность 2км, 468-627 м, перепад - 159м, средний градиент 8%, максимальный - 12%, после спуска с вершины которой начнётся финальный подъем этапа - 1-й категории Шампери (Champery) протяженность 14.4 км, 420-1046 м, перепад - 626 м, средний градиент 4.4%, максимальный - 8%. Заключительные 1.2 км этапа - под спуск.

 

  Второй этап из Шампери до города Бюль (Bulle) протяженностью 160.7 км и третий этап в Пайерне (Payerne) 187 км подходят для спринтеров широкого профиля.

 

 

  Четвертый этап Домдидье (Domdidier) - Лейзан (Leysin)  протяженностью 163.5 км с набором высоты 2855 м королевский горный этап с финишем в подъем 1 категории.

 Первый категорийный подъем начнется на 88км маршрута - Jaunpass 1-й категория протяженность 5.9км, 1021-1506м, перепад - 496м, средний градиент 8.3%, максимальный - 11%.

  Далее спуск и новый подъем 2-й категории Saanenmoser протяженность 7.6км, 945-1279м, перепад - 334м, средний градиент 4.4%, максимальный - 6%.

  За 19 км до финиша расположена вершина подъема 1-й категории Col du Pillon протяженность 7км, 1182-1546м, перепад - 364м, средний градиент 5.2%, максимальный - 10%

  Завершится этап финишем в подъем 1-й категории Leysin протяженность 4км, 974-1259м, перепад - 285м, средний градиент 7.2%, максимальный - 12%. Заключительные 1.2 км этапа под спуск.

 

  На пятом этапе со стартом и финишем в Лозанне (Lausanne) организаторы устроили для участников индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 17.88 км c набором высоты 360 м.

 

Маршрут проложен против хода часовой стрелки. Со старта гонщики проедут 1 км по столу вдоль берега озера и далее начнут преодолевать подъем протяженностью 7 км с набором высоты в 289 м. На отдельных участках подъема градиент будет достигать 10%. Пройдя наивысшую точку маршрута, гонщики отправятся на скоростной спуск протяженностью 7км с поворотами, на котором придется преодолеть небольшую стенку. Заключительные 3 км  - "стол" вдоль берега озера. 

 

 


Пролог. Aigle (ITT), 4.8 км

Тур Романдии-2017. Превью

1 Этап. Aigle - Champery, 173.3 км

Тур Романдии-2017. Превью

2 Этап. Champery - Bulle, 160.7 км

Тур Романдии-2017. Превью

3 Этап. Payerne - Payerne, 187 км

Тур Романдии-2017. Превью

4 Этап. Domdidier - Leysin, 163.5 км 

Тур Романдии-2017. Превью

5 Этап. Lausanne (ITT), 17.88 км

Тур Романдии-2017. Превью

 

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Теги к статье: Тур Романдии Tour de Romandie Мировой Тур превью маршрут многодневная гонка

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Ближайшие старты

25 - 30 апреля 2017

Tour de Romandie

28 - 30 апреля 2017

Tour de Yorkshire

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


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Комментарии

  • veloliveuser
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (21)
    veloliveuser-Фото
    плиз, напомните: кто же из мувиков едет капитаном на джиро и тдф.
    я почему-то считал (кажется, была такая инфа), что Кинтана едет на юбилейную джиро, а Алеха, получается, - на тдф.
    Алеха при такой форме (и хитрости) и Фрума одолеет.
  • Zhanzhak
    Велокоманда Astana скорбит о г ... (13)
    Zhanzhak-Фото

    На фото на месте трагедии попугай Френки сидит на дорожном знаке, прям над местом возложения цветов! Вообще убило это фото! Сердце прям разрывается! А ребята на старте как плакали....  больно! 

  • motte
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (21)
    motte-Фото
    Вдогонку:
    Нибали так же все свои призовые за тур хорватии перевел семье Микеле, сказав, что он мне был как брат....респект!
  • bob.velo17
    Алехандро Вальверде - четырёхк ... (1)
    bob.velo17-Фото

    Начало сезона а как идет Алехандро.Первокласный гонщик,можно сказать от бога.Сила мудрость терпение и тактика и все в одном человеке такое не часто встретиш Биллисимо Вальверде!

  • rude_rider
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (21)
    rude_rider-Фото

    Вальверде не удержим

    выкосил практически все что можно

    а после будет творить на туре закрывая атаки фрумыча

    мдааа.... как то язык не поворачивается после назвать кинтану кэпом мувистара))))

  • Rokka
    Дэн Мартин и Михал Квятковски ... (1)
    Rokka-Фото
    А квят даже не отрицает что хотел приехать на колесе. Похоже что поляк может выиграть только выстрелом в спину, хотя Жильбер уже проучил его за этот трюк
  • W3105
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (21)
    W3105-Фото

    Курдюков молодец, все привильно сказал, видно что человек действительно переживает. 

     

  • Адриен
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (21)
    Адриен-Фото

    Согласен на 100%. Не умаляя серии последних побед Вальверде, все же кажется, что их причина не в его каких-то фантастических возможностях, а в СЛАБОСТИ соперников. Конечно, никакой он не колесник, просто - отличный, УМНЫЙ тактик, выстраивает свой сценарий гонки - причем он всем известен до начала ,  четко ему следует и - побеждает. А никто даже и не пытается всерьез помешать, все - статисты в его спектакле...

  • Адриен
    Тур Хорватии-2017. Этап 6 (5)
    Адриен-Фото
    В том то и дело, что Нибали сам по себе - гонщик "чудесной метаморфозы"... "Выцарапать" победу в генерале фактически на финальном спринтерском этапе дружбы - знаете, не многим генеральщикам удается. Что касается Джиро - конечно вопрос. Но то, что Нибали ПОТЕНЦИАЛЬНО может его выиграть - без сомнения. Во всяком случае - буду за него болеть.
  • VeloVelo
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Катюша-Альпецин проводит бездарный сезон. Надеюсь, на Закарине это не отразится на Джиро. 

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
9 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 841
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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