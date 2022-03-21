Вуэльта Каталонии-2022. Превью

Вуэльта Каталонии-2022. Маршрут и участники

101-й выпуск велогонки Мирового тура Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya) пройдёт с 21 по 27 марта. Фаворитам предстоящей Джиро д’Италия-2022 Вуэльта Каталонии даст шанс помериться силами перед главным стартом. Звёздный состав – Алехандро Вальверде, Ричард Карапас, Ричи Порт, Наиро Кинтана, Саймон Йейтс, Том Дюмулин, Жуан Алмейда, Ваут Пулс, Эстебан Чавес, Майкл Вудс, Иван Соса и другие, маршрут без разделок, но с двумя горными финишами в Пиренеях и пересечённым рельефом на остальных этапах обещает интересную борьбу.

Маршрут Вуэльты Каталонии-2022

101-й выпуск Вуэльты Каталонии стартует и финиширует в Сан-Фелиу-де-Гишольс, на берегу Средиземного моря. 1-й этап с общим набором высоты 1968 м. В первый день придётся преодолеть три подъёма 3-й категории, а финишируют гонщики в небольшой подъём.

На 2-м этапе с набором высоты 2404 м категорийные подъёмы сосредоточены на середине дистанции. За 30 км до финиша дорога пойдёт под спуск, на последних 8 километрах некатегорийный подъём.

Кульминацией гонки станут 3-й и 4-й королевские горные этапы.

3-й этап с общим набором высоты 3486 м, постепенным со старта подъёмом на высоту 1565 м к первой категорийной вершине Монт-Луис (1-й категории) – 8,4 км с 5,7%, вторая вершина – Кольяда де Тосес (21,4 км с 3,2%) будет пройдена за 30 км до финиша, финал этапа – восхождение на Ла-Молина (1695 м), двугорбый подъём 12,1 км с 4,3% градиентом. На первой части подъёма 9 км с 6%, после короткого спуска финальные 2 км с 4%.

Четыре раза из шести (подъём входил в маршрут с 2014 по 2019) победитель на Ла-Молина выигрывал общий зачёт Вуэльты Каталонии.

4-й этап с общим набором высоты 3400 м и прохождением трёх подъёмов 1-й категории, финальный из которых - финишный Бой Тауль (BoiTaull), был забыт организаторами последние 20 лет. Это горный курорт, подъём к которому – 14,2 км со средним градиентом 5,5% и выполаживанием посередине.

Прежде, чем участники начнут восхождение на Бой Тауль, им придётся преодолеть Coll de Boixols - 18,4 км с 4,3% средним градиентом и Port de la Creu de Perves – 13,5 км с 4,5%.

Спринтеры смогут проявить себя лишь на 5-м относительно более пологом и самом протяжённом этапе с прохождением одного категорийного подъёма в первой части дистанции. Общий набор высоты 5-го этапа – 2760 м.

6-й этап с общим набором высоты 3014 м. Первый подъём 1-й категории начнётся уже через шесть километров после старта. Хотя на этапе не будет ни одного ровного участка за исключением первых километров старта и шести километров на финише, категорийными будут лишь три подъёма. Финиширует этап после спуска и нескольких километров по равнине.

7-й этап – традиционный этап с кругами по Барселоне, с шестикратным прохождением подъёма Монтжуик - 2 км со средним градиентом 5,6% и общим набором высоты 2337 м.

Участники Вуэльты Каталонии-2022

Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) не будет защищать титул победителя Вуэльты Каталонии, но под номером 1 выйдет его товарищ по команде Ричи Порт, занявший в прошлом году 2-е место. Ричард Карапас также проверит себя на Вуэльте Каталонии.

Алехандро Вальверде, трёхкратный победитель Вуэльты Каталонии, получит поддержку Ивана Сосы и Карлоса Вероны. Вальверде, ставший призёром Страде Бьянке-2022, Гран-Каминьо, Трофео Польенса, показал, что в свой финальный сезон в профессионалах не намерен упускать ни единого шанса.

Сильным составом стартует и команда Jumbo-Visma – Том Дюмулин и Сэм Оомен, а также Стевен Крёйсвейк будут бороться за высокие места. Как отмечал спортивный директор команды Jumbo-Visma, для Дюмулина и Оомена Вуэльта Каталонии будет хорошей подготовкой к Джиро д’Италия-2022.

Команда UAE Team Emirates также собрала сильный состав – Жуан Алмейда, Хуан Аюсо, Марк Солер будут ставкой команды.

Хошеан Мачин Фернандес, генеральный менеджер UAE Team Emirates, сказал: «У нас сильная команда на Каталонию. Жуан Алмейда – наш ключевой гонщик, в то время как Марк Солер поедет по домашним дорогам, у него будет шанс проявить себя перед местными зрителями. Джордж Беннетт сыграет роль на подъёмах, а Хуан Аюсо поедет первую многодневную гонку Мирового тура , чем очень мотивирован. Опыт Руя Кошты, его умение читать гонку, поможет в решающие моменты. В спринтах мы рассчитываем на таланты Молано и Оливейры».

Команда BikeExchange будет помогать Саймону Йейтсу, который недавно занял 2-е место на Париж-Ницца-2022.

Ваут Пулс возглавит команду Bahrain Victorious, ему помогут Джей Хейг, Сонни Кольбрелли, Херманн Пернштайнер и Дилан Тёнс.

Среди претендентов также Наиро Кинтана(Arkea Samsic), Фаусто Маснада (Quick Step Alpha Vinyl), Джо Домбровски (Astana Qazaqstan), Эстебан Чавес и Хью Карти (EF Education-EasyPost), Гийом Мартан (Cofidis), Майкл Вудс (Israel - Premier Tech), Бен О’Коннор(AG2R Citroen) и другие.

Этапы Вуэльты Каталонии-2022

Этап 1. Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols, 172.2 км

Этап 2. L'Escala - Perpignan, 202.4 км

Этап 3. Perpignan - La Molina, 161.1, км

Этап 4. La Seu d'Urgell - Boi Taull, 166.7 км

Этап 5. La Pobla de Segur - Vilanova i la Geltrú, 206.3 км

Этап 6. Salou - Cambrils, 167.6 км

Этап 7. Barcelona - Barcelona, 138.6 км

Стартовый состав Вуэльты Каталонии-2022

Вуэльта Каталонии-2022. Превью