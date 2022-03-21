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Вуэльта Каталонии-2022. Превью

Вуэльта Каталонии-2022. Маршрут и участники

 

 

  101-й выпуск велогонки Мирового тура Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya) пройдёт с 21 по 27 марта. Фаворитам предстоящей Джиро д’Италия-2022 Вуэльта Каталонии даст шанс помериться силами перед главным стартом. Звёздный состав – Алехандро Вальверде, Ричард Карапас, Ричи Порт, Наиро Кинтана, Саймон Йейтс, Том Дюмулин, Жуан Алмейда, Ваут Пулс, Эстебан Чавес, Майкл Вудс, Иван Соса и другие, маршрут без разделок, но с двумя горными финишами в Пиренеях и пересечённым рельефом на остальных этапах обещает интересную борьбу.  

 

Маршрут Вуэльты Каталонии-2022

 

 

 

 

101-й выпуск Вуэльты Каталонии стартует и финиширует в Сан-Фелиу-де-Гишольс, на берегу Средиземного моря. 1-й этап с общим набором высоты 1968 м. В первый день придётся преодолеть три подъёма 3-й категории, а финишируют гонщики в небольшой подъём.   

 

На 2-м этапе с набором высоты 2404 м категорийные подъёмы сосредоточены на середине дистанции. За 30 км до финиша дорога пойдёт под спуск, на последних 8 километрах некатегорийный подъём.

 

Кульминацией гонки станут 3-й и 4-й королевские горные этапы.

 

  3-й этап с общим набором высоты 3486 м, постепенным со старта подъёмом на высоту 1565 м к первой категорийной вершине Монт-Луис (1-й категории) – 8,4 км с 5,7%, вторая вершина – Кольяда де Тосес (21,4 км с 3,2%) будет пройдена за 30 км до финиша, финал этапа – восхождение на Ла-Молина (1695 м), двугорбый подъём 12,1 км с 4,3% градиентом. На первой части подъёма 9 км с 6%, после короткого спуска финальные 2 км с 4%.

Четыре раза из шести (подъём входил в маршрут с 2014 по 2019) победитель на Ла-Молина выигрывал общий зачёт Вуэльты Каталонии.

 

  4-й этап с общим набором высоты 3400 м и прохождением трёх подъёмов 1-й категории, финальный из которых - финишный Бой Тауль (BoiTaull), был забыт организаторами последние 20 лет. Это горный курорт, подъём к которому – 14,2 км со средним градиентом 5,5% и выполаживанием посередине.

 

Прежде, чем участники начнут восхождение на Бой Тауль, им придётся преодолеть Coll de Boixols - 18,4 км с  4,3% средним градиентом и Port de la Creu de Perves – 13,5 км с 4,5%.

 

  Спринтеры смогут проявить себя лишь на 5-м относительно более пологом  и самом протяжённом этапе с прохождением одного категорийного подъёма в первой части дистанции. Общий набор высоты 5-го этапа – 2760 м.

 

  6-й этап с общим набором высоты 3014 м. Первый подъём 1-й категории начнётся уже через шесть километров после старта. Хотя на  этапе не будет ни одного ровного участка за исключением первых километров старта и шести километров  на финише, категорийными будут лишь три подъёма. Финиширует этап после спуска и нескольких километров по равнине.

 

  7-й этап – традиционный этап с кругами по Барселоне, с шестикратным прохождением подъёма Монтжуик - 2 км со средним градиентом 5,6% и общим  набором высоты 2337 м.

 

 

Участники Вуэльты Каталонии-2022

 

 

  Адам Йейтс (Ineos  Grenadiers) не будет защищать титул победителя Вуэльты Каталонии, но под номером 1 выйдет его товарищ по команде Ричи Порт, занявший в прошлом году 2-е место. Ричард Карапас также проверит себя на Вуэльте Каталонии. 

 

  Алехандро Вальверде, трёхкратный победитель Вуэльты Каталонии, получит поддержку Ивана Сосы и Карлоса Вероны. Вальверде, ставший призёром Страде Бьянке-2022, Гран-Каминьо, Трофео Польенса, показал, что в свой финальный сезон в профессионалах не намерен упускать ни единого шанса.

 

Сильным составом стартует и команда Jumbo-Visma Том Дюмулин и Сэм Оомен, а также Стевен Крёйсвейк будут бороться за высокие места. Как отмечал спортивный директор команды Jumbo-Visma, для Дюмулина и Оомена Вуэльта Каталонии будет хорошей подготовкой к Джиро д’Италия-2022.

 

Команда UAE Team Emirates также собрала сильный состав – Жуан Алмейда, Хуан Аюсо, Марк Солер будут ставкой команды.

 

  Хошеан Мачин Фернандес, генеральный менеджер UAE Team Emirates, сказал: «У нас  сильная команда на Каталонию. Жуан Алмейда – наш ключевой гонщик, в то время как Марк Солер поедет по домашним дорогам, у него будет шанс проявить себя перед местными зрителями. Джордж  Беннетт сыграет роль на подъёмах, а Хуан Аюсо поедет первую многодневную гонку Мирового тура , чем очень мотивирован. Опыт Руя Кошты, его умение читать гонку, поможет в решающие моменты. В спринтах мы рассчитываем на таланты Молано и Оливейры».

 

 Команда BikeExchange будет помогать Саймону Йейтсу, который недавно занял 2-е место на Париж-Ницца-2022.

 

Ваут Пулс возглавит команду Bahrain Victorious, ему помогут Джей Хейг, Сонни Кольбрелли, Херманн Пернштайнер и Дилан Тёнс.

 

  Среди претендентов также Наиро Кинтана(Arkea Samsic), Фаусто Маснада (Quick Step Alpha Vinyl), Джо Домбровски (Astana Qazaqstan), Эстебан Чавес и Хью Карти (EF Education-EasyPost), Гийом Мартан (Cofidis), Майкл Вудс (Israel - Premier Tech), Бен О’Коннор(AG2R Citroen) и другие.

 

 

Этапы Вуэльты Каталонии-2022

 

Этап 1. Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols, 172.2 км

Вуэльта Каталонии-2022. Превью

 

Этап 2. L'Escala - Perpignan, 202.4 км

Вуэльта Каталонии-2022. Превью

 

Этап 3. Perpignan - La Molina, 161.1, км

Вуэльта Каталонии-2022. Превью

 

Этап 4. La Seu d'Urgell - Boi Taull, 166.7 км

Вуэльта Каталонии-2022. Превью

 

Этап 5. La Pobla de Segur - Vilanova i la Geltrú, 206.3 км

Вуэльта Каталонии-2022. Превью

 

Этап 6. Salou - Cambrils, 167.6 км

Вуэльта Каталонии-2022. Превью

 

Этап 7. Barcelona - Barcelona, 138.6 км

Вуэльта Каталонии-2022. Превью

 

 

Стартовый состав Вуэльты Каталонии-2022

 

Вуэльта Каталонии-2022. ПревьюВуэльта Каталонии-2022. Превью

 

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2022?


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Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2022?

Комментарии

  • shoooster
    Trofeo Alfredo Binda-2022. Жен ... (3)
    shoooster-Фото
    Какой смелый логотип!
  • AlpenFlow
    Trofeo Alfredo Binda-2022. Жен ... (3)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Karmatron
    Простите, только я вижу в логотипе, что гонка женская?
    Мало того, список участниц состоит из одних женщин)))
  • EL-Fenomeno
    Матей Мохорич – победитель Мил ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мохоричъ ещё и прекрассный да рискованный спусковик, как Нибали в лучшие годы!

    Цитата: Freejazz
    "Туржис (№2) на финише был и в ярости, и в отчаянии в тоже время."
    А всё потому, что кроме МВДП и ВВА никто не догонял. все хитрые и хотят въехать на чужих плечах (что, в принципе, понятно). Туржис вероятно тоже хотел отскочить и немного опоздал.

    Это (такое) уже давно, со времён Спартака. Но вот тогда он и появляется этот "шальной шанс" на великих и больших гонках: когда биги переглядывются и не хотят каг бэ работать, т.е. везти на финиш сильных соперников-оппонентов, главное вовремя ускользнуть от них в поздний и решающий отрыв а потом словить "птицу счастья завтрешнего сегодняшенего дня", что и сделал в субботу Матей М.

     

    P.S.

    Я так понял превью Вуэльты Каталонии тоже не будет scratch только ОПРОСник

  • Karmatron
    Trofeo Alfredo Binda-2022. Жен ... (3)
    Karmatron-Фото

    Простите, только я вижу в логотипе, что гонка женская?

  • Lex1
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (30)
    Lex1-Фото
    Ну я не всерьёз же написал )). Даже для велопрофи 6,5 часов на такой скорости серьёзная нагрузка на организм. И все проблемы со здоровьем вылазят наружу...
  • Earl57
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (30)
    Earl57-Фото

    Цитата: Lex1
    Цитата: Earl57
    Пидкок получил штраф 500 швейцарских франков
    Рано выпал из пелотона - сильно огорчил публику - 500 франков штрафа!

    Вообще то у него проблемы с желудком. По словам СД Инеоса, Том сообщил им по радио что ему плохо из-за желудка. Поэтому и не доехал гонку, хотя там оставалось чуть более 30 км. А не потому что не потянул. И не особо удивлюсь, если его вывернуло наизнанку. Хотя такие детали почти никогда не рассказывают.

  • RVL
    Матей Мохорич – победитель Мил ... (4)
    RVL-Фото

    Сагана действительно жаль.

    хочется, что бы еще пофеерил!

  • Lex1
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (30)
    Lex1-Фото

    Цитата: Earl57
    Пидкок получил штраф 500 швейцарских франков
    Рано выпал из пелотона - сильно огорчил публику - 500 франков штрафа!

  • Lex1
    Per Sempre Alfredo-2022 (1)
    Lex1-Фото

    Давно Марк не побеждал. Ну хоть на евротуре победа в начале сезона...

  • lazhu
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (30)
    lazhu-Фото
    так на велолайв как ни зайдешь - все Астана да Власов

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