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Президент UCI предлагает обсудить перенос Тура Фландрии и Париж-Рубэ на осень

Давид Лаппартьен предлагает переформатировать календарь велогонок Мирового тура

 

  Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен (David Lappartient) не возражает переформатировать календарь велогонок и перенести Монументы велоспорта Тур Фландрии и Париж-Рубэ на осень, о чём рассказал в интервью Wielerflits.

 

  Планы поменять даты проведения гонок возникли из-за плотного расписания гонок Мирового тура в марте и апреле, из-за гонки перекрывают друг друга. Давид Лаппартьен недавно встречался с организаторами гонок и заверил их, что гонки Мирового тура сохранят свой статус ближайшие три года, но даты их проведения могут быть изменены. Один из ярких примеров перекрывания  гонок – Париж-Ницца и Тиррено-Адриатико.

 

  Давид Лаппартьен: «Париж-Рубэ всегда проводилось во второе воскресенье апреля. Однако прошлой весной из-за ситуации с Covid-19 местные власти запретили её проведение. Провести гонку удалось только осенью, но перенос Париж-Рубэ на 3 октября не сделал борьбу менее интересной. Наоборот, это был один из эпических выпусков «Северного Ада» . Я поговорил об этом с организаторами гонки, ASO. Они упомянули, что раньше никогда не задумывались об изменении даты проведения Париж-Рубэ, но теперь смотрят на это по-другому. В  будущем это даёт много возможностей.

 

  Тур Фландрии и Париж-Рубэ в конце сезона? В прошлом мы не могли такого представить. А теперь я спрашиваю себя, почему бы нет? Разве это не откроет новые возможности для календаря, если мы организуем две, наверное, самые крупные гонки – Монумента в конце года.

 

  Мы привыкли к определённым датам, потому что годами так составляли календарь. Как мы проведём реформу, пока не ясно. Но все заинтересованные стороны в профессиональном велоспорте дали нам понять, что открыты рассмотреть изменения.

 

  Можно отложить Гранд-тур на  неделю или две, но в более широком плане это ничего не меняет. Тур де Франс будет проводиться в июле. Джиро д’Италия останется перед Тур де Франс, а  Вуэльта Испании сохранит своё место после Тура. Мы не будем менять рамку календаря относительно Гранд-туров. Невозможно открывать сезон Гранд-туром, как и заканчивать им сезон в октябре из-за погоды в горах».

 

  Мнение  по поводу возможной новой даты проведения легендарных классик уже высказали генеральный менеджер команды Quick Step Alpha Vinyl Патрик Левефр и гонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен.

 

Cyclingnews цитирует слова Патрика Лефевра: «Все знают, что я парень старомодный, поэтому не хотел бы перемен. Может, два ковидных сезона отличались, но вместо того, чтобы менять даты, Лаппартьену для начала надо сократить календарь гонок.

 

  В августе, сентябре и начале октября гонок так много, что почти нереально принять участие во всех. Каждый знает, что сезон более менее начинается в январе.

 

  С «Омплот Хет Ниусблад» до «Льеж-Бастонь-Льеж» идёт первая часть, потом все готовятся к Тур де Франс, а третья часть – прекрасная, включает чемпионат мира и Тур Ломбардии.

 

  Я просто счастлив, что сейчас обе гонки вернулись и проводятся весной. Мы к этому привыкли, зимой мы тренируемся как сумасшедшие. Все планируют тренировочные лагеря  на высоте, все команды  годами вычисляли, как лучше сделать, чтобы их гонщики набирали форму к определённому периоду. Это требует жертв.

 

  Когда период классик закончится, думаю, весь пелотон обрадуется, что на какое-то время на него меньше давления. Этот отдых важен и для ментального настроя. Думаю, все счастливы, что два Монумента вернулись и проходят весной».

 

  Мадс Педерсен: «Если вычеркнуть Монументы из весенних классик и передвинуть их, то больше не будет классик. Почему бы не поменять даты других гонок вместо классик? Тур Страны Басков вполне можно провести в конце сезона».

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Теги к статье: Давид Лаппартьен UCI Международный союз велосипедистов Тур Фландрии Париж-Рубэ

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  1. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 00:54 | Регистрация: 1.10.2020

    Ну вот, начинается левая движуха, скорее всего, есть коммерческий интерес у кого то.

     

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 02:11 | Регистрация: 17.05.2015

      А что, раньше его не было ?

    2. Имя: Виктор Сироткин

      Виктор Сироткин

      Сегодня, 05:32 | Регистрация: 14.02.2016

      чисто политика: это его так прёт с президентских выборов во Франции

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 05:07 | Регистрация: 22.05.2013

    На мыло этого президента UCI, как такое могло прийти в голову. Сдвинуть монументы так легко ради других гонок, каких? Среди этих чиновников есть спортсмены или только политики?  

  3. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 05:31 | Регистрация: 8.07.2017

    Для коммерческого интереса можно проводить Париж-Рубэ дважды: и весной, и осенью.

    Весной - из Парижа в Рубэ, осенью из Рубэ в Париж (все права на идею защищены патентом). 

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  4. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 05:36 | Регистрация: 14.02.2016

    то, что Париж-Ницца и Тиррено-Адриатико перекрывают друг друга - в этом и есть особый шик

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Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто выиграет Париж-Рубэ-2022?

Комментарии

  • StVano
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (14)
    StVano-Фото
    Курдюков сообщил, что евроспорт на русском продолжит свою работу До этого говорилось, что с 15 апреля русскоязычная версия будет закрыта.
  • Виктор Сироткин
    Президент UCI предлагает обсуд ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото

    то, что Париж-Ницца и Тиррено-Адриатико перекрывают друг друга - в этом и есть особый шик

  • velodoctor
    Париж-Рубэ-2022. Превью (3)
    velodoctor-Фото
    Отличные специалисты, Пидкок и Погачар, а Ганна у которого нет никаких результатов на классиках выше Лампарта и Кюнга. Зачем вы это сюда запастили?
  • Виктор Сироткин
    Президент UCI предлагает обсуд ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото
    чисто политика: это его так прёт с президентских выборов во Франции
  • Yuriy 17
    Президент UCI предлагает обсуд ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Для коммерческого интереса можно проводить Париж-Рубэ дважды: и весной, и осенью.

    Весной - из Парижа в Рубэ, осенью из Рубэ в Париж (все права на идею защищены патентом). 

  • Yuriy 17
    Париж-Рубэ-2022. Превью (3)
    Yuriy 17-Фото

    У специалистов (букмекеров) фавориты такие:

     

    Метью Ван Дер Поел (Нид) - 3.74
    Мадс Педерсен (Дан) - 5
    Воут ван Аерт (Бел) - 8
    Каспер Асгрен (Дан) - 11.5
    Филиппо Ганна (Ита) - 14
    Кристоф Лапорт (Фра) - 15
    Стефан Кюнг (Швц) - 17
    Томас Пидкок (Вел) - 19
    Александр Кристофф (Нор) - 21
    Матей Мохорич (Свн) - 21
    Флориан Сенечал (Фра) - 21
    Ив Лампаерт (Бел) - 26
    Дилан Ван Баарле (Нид) - 26
    Нилс Политт (Гер) - 27
    Тадей Погочар (Свн) - 29

     

    Интересно будет посмотреть - насколько верны предсказания специалистов 

  • velodoctor
    Президент UCI предлагает обсуд ... (6)
    velodoctor-Фото

    На мыло этого президента UCI, как такое могло прийти в голову. Сдвинуть монументы так легко ради других гонок, каких? Среди этих чиновников есть спортсмены или только политики?  

  • velodoctor
    Париж-Рубэ-2022. Превью (3)
    velodoctor-Фото

    Кюнг очень хорош этой весной, предположу что будет призёром. 

  • Адриен
    Президент UCI предлагает обсуд ... (6)
    Адриен-Фото
    А что, раньше его не было ?
  • shain
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (14)
    shain-Фото

     А что за беда с отображением принадлежности гонщиков к командам? То русвело, то сборная Италии...Прям квест какой то: найди отличия.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
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