Президент UCI предлагает обсудить перенос Тура Фландрии и Париж-Рубэ на осень

Давид Лаппартьен предлагает переформатировать календарь велогонок Мирового тура

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен (David Lappartient) не возражает переформатировать календарь велогонок и перенести Монументы велоспорта Тур Фландрии и Париж-Рубэ на осень, о чём рассказал в интервью Wielerflits.

Планы поменять даты проведения гонок возникли из-за плотного расписания гонок Мирового тура в марте и апреле, из-за гонки перекрывают друг друга. Давид Лаппартьен недавно встречался с организаторами гонок и заверил их, что гонки Мирового тура сохранят свой статус ближайшие три года, но даты их проведения могут быть изменены. Один из ярких примеров перекрывания гонок – Париж-Ницца и Тиррено-Адриатико.

Давид Лаппартьен: «Париж-Рубэ всегда проводилось во второе воскресенье апреля. Однако прошлой весной из-за ситуации с Covid-19 местные власти запретили её проведение. Провести гонку удалось только осенью, но перенос Париж-Рубэ на 3 октября не сделал борьбу менее интересной. Наоборот, это был один из эпических выпусков «Северного Ада» . Я поговорил об этом с организаторами гонки, ASO. Они упомянули, что раньше никогда не задумывались об изменении даты проведения Париж-Рубэ, но теперь смотрят на это по-другому. В будущем это даёт много возможностей.

Тур Фландрии и Париж-Рубэ в конце сезона? В прошлом мы не могли такого представить. А теперь я спрашиваю себя, почему бы нет? Разве это не откроет новые возможности для календаря, если мы организуем две, наверное, самые крупные гонки – Монумента в конце года.

Мы привыкли к определённым датам, потому что годами так составляли календарь. Как мы проведём реформу, пока не ясно. Но все заинтересованные стороны в профессиональном велоспорте дали нам понять, что открыты рассмотреть изменения.

Можно отложить Гранд-тур на неделю или две, но в более широком плане это ничего не меняет. Тур де Франс будет проводиться в июле. Джиро д’Италия останется перед Тур де Франс, а Вуэльта Испании сохранит своё место после Тура. Мы не будем менять рамку календаря относительно Гранд-туров. Невозможно открывать сезон Гранд-туром, как и заканчивать им сезон в октябре из-за погоды в горах».

Мнение по поводу возможной новой даты проведения легендарных классик уже высказали генеральный менеджер команды Quick Step Alpha Vinyl Патрик Левефр и гонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен.

Cyclingnews цитирует слова Патрика Лефевра: «Все знают, что я парень старомодный, поэтому не хотел бы перемен. Может, два ковидных сезона отличались, но вместо того, чтобы менять даты, Лаппартьену для начала надо сократить календарь гонок.

В августе, сентябре и начале октября гонок так много, что почти нереально принять участие во всех. Каждый знает, что сезон более менее начинается в январе.

С «Омплот Хет Ниусблад» до «Льеж-Бастонь-Льеж» идёт первая часть, потом все готовятся к Тур де Франс, а третья часть – прекрасная, включает чемпионат мира и Тур Ломбардии.

Я просто счастлив, что сейчас обе гонки вернулись и проводятся весной. Мы к этому привыкли, зимой мы тренируемся как сумасшедшие. Все планируют тренировочные лагеря на высоте, все команды годами вычисляли, как лучше сделать, чтобы их гонщики набирали форму к определённому периоду. Это требует жертв.

Когда период классик закончится, думаю, весь пелотон обрадуется, что на какое-то время на него меньше давления. Этот отдых важен и для ментального настроя. Думаю, все счастливы, что два Монумента вернулись и проходят весной».

Мадс Педерсен: «Если вычеркнуть Монументы из весенних классик и передвинуть их, то больше не будет классик. Почему бы не поменять даты других гонок вместо классик? Тур Страны Басков вполне можно провести в конце сезона».