Президент UCI планирует запретить использование кортикостероидов в велоспорте с 2020 года

Давид Лаппартьен собирается запретить использование кортикостероидов в велоспорте с 2020 года

Запрет на использование трамадола во время соревнований по велоспорту вступил в силу 1 марта 2019 года. Давид Лаппартьен, президент Международного союза велосипедистов (UCI) хочет пойти ещё дальше и с 2020 года запретить использование кортикостероидов, о чём заявил в интервью Reuters.

Лаппартьен настаивает, что этот запрет принимается в большей степени в целях защиты здоровья велогонщиков, а не из-за того, что кортикостероиды могут улучшать выступление в гонках.

Давид Лаппартьен: «Причиной запрета является забота о здоровье. Если кому-то необходим трамадол, во время приёма которого нельзя водить машину, то нельзя и участвовать в гонках.

Мы создали группу экспертов, которые должны показать, что использовать кортикостероиды во время гонок опасно. Надеемся, мы будем готовы запретить кортикостероиды с начала 2020 года. Идея в том, чтобы в нашем спорте с 2020 года не было кортикостероидов.

Это будет нелегко, потому что с трамадолом тесты показывают или положительный результат или отрицательный. А с кортикостероидами существует пороги. Мы также призываем WADA запретить кортикостероиды. Внутрисуставные инъекции кортикостероидов должны назначаться врачом команды, который должен отстранить гонщика от гонок на 8 дней».