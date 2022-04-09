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Карлос Родригес – победитель 5 этапа Тура Страны Басков-2022

Ремко Эвенепул надел майку лидера перед финальным этапом Тура Страны Басков-2022

 

 

  21-летний испанский велогонщик команды Ineos Grenadiers Карлос Родригес (Carlos Rodríguez) одержал первую в карьере победу, выиграв 5-й этап Тура Страны Басков-2022 из сольного отрыва. Родригес отобрался в отрыв дня, затем атаковал вместе с Марком Солером (UAE Team Emirates), а на предпоследнем подъёме сбросил его и уехал в одиночку.

 

  Финальный подъём с 16% градиентом на последних сотнях метров забрал у Карлоса Родригеса большую часть его преимущества, но он всё же сумел удержаться и опередил преследователей на 7 секунд. Товарищ Родригеса по команде Ineos Grenadiers Даниэль Мартинес финишировал вторым, а Ремко Эвенепул (Quick Step Alpha Vinyl) замкнул тройку призёров этапа и перехватил у Приможа  Роглича (Jumbo-Visma) жёлтую майку лидера.

 

 

 

 

  На 5-м этапе Тура Страны Басков-2022 не обошлось без драматичных падений. Одно закончилось госпитализацией нидерландского гонщика команды Jumbo-Visma Милана Вадера, а второе завершилось относительно удачно – Лукас Хэмильтон (BikeExchange-Jayco) упал в пропасть через ограждения и сошёл с гонки, но о его серьёзных травмах команда не сообщает. 

 

Карлос Родригес – победитель 5 этапа Тура Страны Басков-2022

 

Карлос Родригес – победитель 5 этапа Тура Страны Басков-2022

 

 

  На финальных 20 метрах 5-го этапа упал находившийся  в лидировавшей группе Александр Власов (Bora-hansgrohe), с которым столкнулся Йонас Вингегор (Jumbo-Visma). Оба гонщика финишировали на этапе пешком с велосипедами в руках.

 

 

 

Карлос Родригес – победитель 5 этапа Тура Страны Басков-2022

 

Карлос Родригес – победитель 5 этапа Тура Страны Басков-2022

 

Карлос Родригес – победитель 5 этапа Тура Страны Басков-2022

 

 

  Карлос Родригес: «Мне нравится выкладываться изо всех сил. Атаковать издалека. Здесь – мир велоспорта, атаки – то, что нам нравится. Нам нравится видеть зрителей. Болельщики наслаждаются, когда гонщика атакуют, и это главное в велоспорте.

 

  Если честно, у меня нет слов. Я ещё не осознал, что выиграл. Это моя первая профессиональная победа в гонке, для меня важно, что здесь много болельщиков. Не могу представить, что может быть лучше.

 

  Команда дала мне свободу попробовать сегодня побороться за этап. И я смог добиться того, чего хотел. Я очень рад и благодарен команде за работу, поддержку, которую они мне оказали. Эта победа принадлежит и им. Сегодня был очень тяжёлый этап, похожий на вчерашний, где все хотели уехать в отрыв.

 

  Мне повезло, что я отобрался, но в нём были и ребята на генеральную классификацию, поэтому пришлось атаковать ещё раз. В конце впереди остались только мы с Солером, но мы не смогли финишировать вместе. Он невероятно отработал, досадно, что его догнали».

 

  Ремко Эвенепул: «Я просто почувствовал, что настал правильный момент, и атаковал. Увидел, что многие генеральщики не отреагировали, и это придало мне сил продолжать продавливать. Финал получился лихорадочным, дождь ещё больше осложнил прохождение подъёма. Всего за 75 м до финиша я немного поскользнулся, а потом ребята впереди меня упали, так что событий было много.

 

  На финише ребята из персонала команды сказали мне, что я – новый лидер гонки, что было довольно волнующе. У меня  нет слов – я  надел жёлтую майку на труднейшей недельной гонке сезона. На финальном этапе приложу все силы  вместе с командой. Будет тяжело, ожидаю, что атаки начнутся задолго до финиша, но мы постараемся. Надеюсь, у меня хорошо пойдёт нога.

 

  Жду серьёзную борьбу с Мартинесом и Ineos Grenadiers, они, наверное, все будут работать на него. Мне же выгодно, чтобы уехал отрыв, позади которого началась бы борьба за жёлтую майку. Если сведётся к спринту, он будет не такой, как сегодня. Мне просто надо будет сесть на правильное колесо».

 

  Александр Власов: «С самого старта скорость была высокой, были атаки, за которыми мы следили. Ребята отлично отработали, задавали скорость в пелотоне, команда сегодня была великолепна. В финале я был впереди, в группе генеральщиков, но потом упал за несколько метров до финиша. Сложно объяснить, что случилось. Всё произошло очень быстро. Такое бывает в велоспорте, это надо принять и двигаться дальше».

 

  Марк Рееф, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы шли на хорошей позиции, взяли на себя ответственность в гонке. В финале сработались с несколькими командами. Потом Йонас уехал вперёд, потому что отреагировал на атаку. Разрыв быстро вырос, Йонас  был готов к финальному спринту. Он был на пути к хорошему результату до инцидента с Власовым. Очень досадно, потому что в противном случае он бы поднялся в общем зачёте. Завтра труднейший этап. Йонас показал, что может бороться в  горах. Примож идёт в десятке генеральной классификации, но он уже позади. Пока ничего не проиграно. Завтра поборемся».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Страны Басков-2022

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Теги к статье: Карлос Родригес Carlos Rodriguez INEOS Grenadiers Тур Страны Басков Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 5 (20)
    RVL-Фото

    В такие горы надо опу нагружать, особенно в дождь.

    Многие проскальзывали задним колесом. А вингегор ещё и на руль навалился, зад от земли оторвало и завалился на Власова

  • Gorn9k
    Тур Страны Басков-2022. Этап 5 (20)
    Gorn9k-Фото
    Четко видно лишь то, что глупо делать поворот на таком градиенте.
    А толчок не видно четко
  • Gorn9k
    Тур Страны Басков-2022. Этап 5 (20)
    Gorn9k-Фото
    Там как-будто скай его закрыли красиво.
    Он сидел у двух на колесе - атака, эти двое и не шелохнулись.
    А самому Рогле некуда было выходить, да и Вингегор в отрыве
  • Kay82
    Тур Страны Басков-2022. Этап 5 (20)
    Kay82-Фото
    как раз Власов толкнул сзади, это четко видно
  • Kay82
    Тур Страны Басков-2022. Этап 5 (20)
    Kay82-Фото
    Жаль Вингегора, после столкновения с Власовым потерял минимум 15 секунд
  • BlAr
    Тур Страны Басков-2022. Этап 5 (20)
    BlAr-Фото
    Он в последнюю горку еле заполз, и атаку конкурентов пропустил. Примож явно не в своей тарелке, хотя по разделке сложилось другое впечатление. Видно, укатали...
  • AlpenFlow
    Тур Страны Басков-2022. Этап 5 (20)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: VeloliveTeam
    Цитата: EL-Fenomeno
    Кстати кто там кувыркнулся на первой картинке  Надеюсь с тем спортсменом всё в порядке.

     
    Лукас Хэмильтон /Lucas Hamilton (Aus) BikeExchange-Jayco, сошёл с гонки. Ему помогли выбраться из пропасти. Команда пока не сообщает подробности о его состоянии.
    Сам из за ограждения выбрался; повезло, упал на кусты.
  • VeloliveTeam
    Тур Страны Басков-2022. Этап 5 (20)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Кстати кто там кувыркнулся на первой картинке  Надеюсь с тем спортсменом всё в порядке.

     

    Лукас Хэмильтон /Lucas Hamilton (Aus) BikeExchange-Jayco, сошёл с гонки. Ему помогли выбраться из пропасти. Команда пока не сообщает подробности о его состоянии.

  • SportSpirit
    Тур Страны Басков-2022. Этап 5 (20)
    SportSpirit-Фото

    Тот случай, когда атакует твой главный конкурент в генеральной классификации, а рядом нет ван Арта.

     

    И это на ранее всегда фартовых испанских дорогах.  

     

  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков-2022. Этап 5 (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Для К.Родригеса - первая в карьере победа.

    Что там по Рогле на этапе, нуежли тоже где то падал или не выдержал баскских стенок !?

    Посмотрел в повторе кульбит Л.Хэмильтона, жестко он кувыркнулся, благо только велосипед упал вниз на деревья, а велогонщик остался возле отбойника...обошлось, те. повезло ему по большему счёту. 

    Цитата: velodoctor
    Я блин всё пропустил, буду повтора ждать.

    Судя по хайлайтам и табличке общего зачёта это был весьма драматичный этап, нужно и мне в повторе глянуть (Игорь, спасибо за ссылку).

    Цитата: M-07
    Вингегора повело, и он упал прям на Власова https://youtu.be/_dX2LpXSZDc
    Обидно.

    Судя по тому видео у Вингегора, выражаясь словами С.Курдюкова, картинка уже плыла перед глазами и он просто бортанул Власова на барьеры. А потом Йонас приходил ещё в себя пару секунд незная что делать (извиняться или колесить). Другое дело Александр, выругался (наверное) и сразу велик в руки и побежал....последние 25м. такой градиент и дистанция до финиша что садится в седло вообще не было смысла.

    Тут этот инцидент в замедленном повторе (говоря термином автогонок, Й.Вингегор просто вытолкал А.Власова вне трассы): https://twitter.com/ammattipyoraily/status/1512481343468302336

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