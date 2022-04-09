Карлос Родригес – победитель 5 этапа Тура Страны Басков-2022

Ремко Эвенепул надел майку лидера перед финальным этапом Тура Страны Басков-2022

21-летний испанский велогонщик команды Ineos Grenadiers Карлос Родригес (Carlos Rodríguez) одержал первую в карьере победу, выиграв 5-й этап Тура Страны Басков-2022 из сольного отрыва. Родригес отобрался в отрыв дня, затем атаковал вместе с Марком Солером (UAE Team Emirates), а на предпоследнем подъёме сбросил его и уехал в одиночку.

Финальный подъём с 16% градиентом на последних сотнях метров забрал у Карлоса Родригеса большую часть его преимущества, но он всё же сумел удержаться и опередил преследователей на 7 секунд. Товарищ Родригеса по команде Ineos Grenadiers Даниэль Мартинес финишировал вторым, а Ремко Эвенепул (Quick Step Alpha Vinyl) замкнул тройку призёров этапа и перехватил у Приможа Роглича (Jumbo-Visma) жёлтую майку лидера.

На 5-м этапе Тура Страны Басков-2022 не обошлось без драматичных падений. Одно закончилось госпитализацией нидерландского гонщика команды Jumbo-Visma Милана Вадера, а второе завершилось относительно удачно – Лукас Хэмильтон (BikeExchange-Jayco) упал в пропасть через ограждения и сошёл с гонки, но о его серьёзных травмах команда не сообщает.

На финальных 20 метрах 5-го этапа упал находившийся в лидировавшей группе Александр Власов (Bora-hansgrohe), с которым столкнулся Йонас Вингегор (Jumbo-Visma). Оба гонщика финишировали на этапе пешком с велосипедами в руках.

Карлос Родригес: «Мне нравится выкладываться изо всех сил. Атаковать издалека. Здесь – мир велоспорта, атаки – то, что нам нравится. Нам нравится видеть зрителей. Болельщики наслаждаются, когда гонщика атакуют, и это главное в велоспорте.

Если честно, у меня нет слов. Я ещё не осознал, что выиграл. Это моя первая профессиональная победа в гонке, для меня важно, что здесь много болельщиков. Не могу представить, что может быть лучше.

Команда дала мне свободу попробовать сегодня побороться за этап. И я смог добиться того, чего хотел. Я очень рад и благодарен команде за работу, поддержку, которую они мне оказали. Эта победа принадлежит и им. Сегодня был очень тяжёлый этап, похожий на вчерашний, где все хотели уехать в отрыв.

Мне повезло, что я отобрался, но в нём были и ребята на генеральную классификацию, поэтому пришлось атаковать ещё раз. В конце впереди остались только мы с Солером, но мы не смогли финишировать вместе. Он невероятно отработал, досадно, что его догнали».

Ремко Эвенепул: «Я просто почувствовал, что настал правильный момент, и атаковал. Увидел, что многие генеральщики не отреагировали, и это придало мне сил продолжать продавливать. Финал получился лихорадочным, дождь ещё больше осложнил прохождение подъёма. Всего за 75 м до финиша я немного поскользнулся, а потом ребята впереди меня упали, так что событий было много.

На финише ребята из персонала команды сказали мне, что я – новый лидер гонки, что было довольно волнующе. У меня нет слов – я надел жёлтую майку на труднейшей недельной гонке сезона. На финальном этапе приложу все силы вместе с командой. Будет тяжело, ожидаю, что атаки начнутся задолго до финиша, но мы постараемся. Надеюсь, у меня хорошо пойдёт нога.

Жду серьёзную борьбу с Мартинесом и Ineos Grenadiers, они, наверное, все будут работать на него. Мне же выгодно, чтобы уехал отрыв, позади которого началась бы борьба за жёлтую майку. Если сведётся к спринту, он будет не такой, как сегодня. Мне просто надо будет сесть на правильное колесо».

Александр Власов: «С самого старта скорость была высокой, были атаки, за которыми мы следили. Ребята отлично отработали, задавали скорость в пелотоне, команда сегодня была великолепна. В финале я был впереди, в группе генеральщиков, но потом упал за несколько метров до финиша. Сложно объяснить, что случилось. Всё произошло очень быстро. Такое бывает в велоспорте, это надо принять и двигаться дальше».

Марк Рееф, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы шли на хорошей позиции, взяли на себя ответственность в гонке. В финале сработались с несколькими командами. Потом Йонас уехал вперёд, потому что отреагировал на атаку. Разрыв быстро вырос, Йонас был готов к финальному спринту. Он был на пути к хорошему результату до инцидента с Власовым. Очень досадно, потому что в противном случае он бы поднялся в общем зачёте. Завтра труднейший этап. Йонас показал, что может бороться в горах. Примож идёт в десятке генеральной классификации, но он уже позади. Пока ничего не проиграно. Завтра поборемся».