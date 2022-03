Вуэльта Каталонии-2022. Этап 2 Категория:

Сегодня, 19:04 L'Escala - Perpignan, 202.4 км 1 Kaden Groves (Aus) BikeExchange-Jayco 4:44:28 2 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 3 Hugo Hofstetter (Fra) Arkea-Samsic 4 Ethan Vernon (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 5 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 6 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Burgos-BH 7 Michael Matthews (Aus) BikeExchange-Jayco 8 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 9 Henri Vandenabeele (Bel) Team DSM 10 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 11 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 12 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 13 Daryl Impey (Rsa) Israel-Premier Tech 14 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM 15 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 16 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 17 Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsic 18 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 19 Larry Warbasse (Usa) AG2R Citroen Team 20 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 21 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 22 Ilan Van Wilder (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 23 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 24 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 25 Esteban Chaves Rubio (Col) EF Education-EasyPost 26 Sergio Higuita Garcia (Col) Bora-Hansgrohe 27 Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates 28 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 29 Lukasz Owsian (Pol) Arkea-Samsic 30 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis 31 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 32 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 33 Anthony Delaplace (Fra) Arkea-Samsic 34 Pavel Sivakov (Fra) Ineos Grenadiers 35 João Almeida (Por) UAE Team Emirates 36 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 37 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 38 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 39 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroen Team 40 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 41 George Bennett (Nzl) UAE Team Emirates 42 Fausto Masnada (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 43 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 44 Marc Soler (Spa) UAE Team Emirates 45 Dario Cataldo (Ita) Trek-Segafredo 46 Rohan Dennis (Aus) Jumbo-Visma 47 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:16 48 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:00:33 49 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel-Premier Tech 50 Corbin Strong (Nzl) Israel-Premier Tech 51 Michael Hepburn (Aus) BikeExchange-Jayco 52 Michael Woods (Can) Israel-Premier Tech 53 Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 54 Jonas Gregaard (Den) Uno-X Pro Cycling Team 55 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 56 Odd Christian Eiking (Nor) EF Education-EasyPost 57 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) EF Education-EasyPost 58 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 59 Mikaël Cherel (Fra) AG2R Citroen Team 60 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 61 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 62 Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team 63 Eduard Prades Reverter (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 64 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 65 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 66 Jose Herrada (Spa) Cofidis 67 Jai Hindley (Aus) Bora-Hansgrohe 68 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 69 José Rojas (Spa) Movistar Team 70 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 71 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroen Team 72 Clément Berthet (Fra) AG2R Citroen Team 73 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Euskaltel-Euskadi 74 Laurens Huys (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 75 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 76 Dorian Godon (Fra) AG2R Citroen Team 77 Quentin Pacher (Fra) Groupama-FDJ 78 Casper Pedersen (Den) Team DSM 79 Jhojan Garcia Susa (Col) Caja Rural-Seguros RGA 80 Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 81 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 82 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 83 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 84 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 85 Javier Romo Oliver (Spa) Astana Qazaqstan Team 86 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 87 Anton Palzer (Ger) Bora-Hansgrohe 88 Antwan Tolhoek (Ned) Trek-Segafredo 89 Simon Yates (Gbr) BikeExchange-Jayco 90 Tom Dumoulin (Ned) Jumbo-Visma 91 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma 92 Louis Meintjes (Rsa) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 93 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Equipo Kern Pharma 94 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 95 Mark Donovan (Gbr) Team DSM 96 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 97 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 98 Romain Combaud (Fra) Team DSM 99 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 100 Andrea Bagioli (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 101 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH 102 Sebastian Henao Gomez (Col) Astana Qazaqstan Team 103 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 104 Guillaume Boivin (Can) Israel-Premier Tech 105 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost 106 Winner Anacona (Col) Arkea-Samsic 107 Louis Vervaeke (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 108 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 109 Elie Gesbert (Fra) Arkea-Samsic 110 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team 111 David Dekker (Ned) Jumbo-Visma 112 Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ 113 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 114 Ander Okamika Bengoetxea (Spa) Burgos-BH 115 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-EasyPost 116 Marc Brustenga (Spa) Trek-Segafredo 117 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros RGA 118 Marco Brenner (Ger) Team DSM 119 Fernando Barceló Aragon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 120 Michael Storer (Aus) Groupama-FDJ 121 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 122 Simon Clarke (Aus) Israel-Premier Tech 0:00:48 123 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:31 124 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Arkea-Samsic 0:01:42 125 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 0:01:45 126 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:02:52 127 Héctor Carretero (Spa) Equipo Kern Pharma 128 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Spa) Euskaltel-Euskadi 129 Sander Armée (Bel) Cofidis 130 Torjus Sleen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 131 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 132 William Barta (Usa) Movistar Team 0:03:02 133 Oier Lazkano Lopez (Spa) Movistar Team 0:03:41 134 Damien Howson (Aus) BikeExchange-Jayco 0:04:15 135 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 0:05:23 136 Cesare Benedetti (Pol) Bora-Hansgrohe 137 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 138 Tom Devriendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 139 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 140 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 141 Joe Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 142 Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma 143 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 144 Callum Scotson (Aus) BikeExchange-Jayco 145 Christopher Juul-Jensen (Den) BikeExchange-Jayco 0:07:10 146 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 147 Carlos Canal Blanco (Spa) Euskaltel-Euskadi 148 Idar Andersen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 149 Jacob Hindsgaul (Den) Uno-X Pro Cycling Team 150 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:08:37 151 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 152 Alex Molenaar (Ned) Burgos-BH 153 Adria Moreno Sala (Spa) Burgos-BH 154 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 155 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 156 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 157 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 158 Luke Plapp (Aus) Ineos Grenadiers 0:11:19 159 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 160 Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM 0:21:52 DNF Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers DNS Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious DNS Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious DNF Nans Peters (Fra) AG2R Citroen Team Генеральная классификация после 2 этапа 1 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM 8:31:28 2 Michael Matthews (Aus) BikeExchange-Jayco 0:00:01 3 Hugo Hofstetter (Fra) Arkea-Samsic 0:00:07 4 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 0:00:11 5 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 6 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 7 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 8 Sergio Higuita Garcia (Col) Bora-Hansgrohe 9 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 10 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 11 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 12 Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsic 13 Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates 14 Henri Vandenabeele (Bel) Team DSM 15 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 16 Ilan Van Wilder (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 17 Pavel Sivakov (Fra) Ineos Grenadiers 18 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 19 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 20 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 21 Daryl Impey (Rsa) Israel-Premier Tech 22 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 23 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 24 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroen Team 25 Marc Soler (Spa) UAE Team Emirates 26 Lukasz Owsian (Pol) Arkea-Samsic 27 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 28 Fausto Masnada (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 29 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 30 Esteban Chaves Rubio (Col) EF Education-EasyPost 31 Larry Warbasse (Usa) AG2R Citroen Team 32 George Bennett (Nzl) UAE Team Emirates 33 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 34 Anthony Delaplace (Fra) Arkea-Samsic 35 João Almeida (Por) UAE Team Emirates 36 Quentin Pacher (Fra) Groupama-FDJ 0:00:40 37 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:41 38 Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:44 39 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 40 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 41 Eduard Prades Reverter (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 42 Odd Christian Eiking (Nor) EF Education-EasyPost 43 Jai Hindley (Aus) Bora-Hansgrohe 44 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 45 Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team 46 Michael Woods (Can) Israel-Premier Tech 47 Andrea Bagioli (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 48 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 49 Tom Dumoulin (Ned) Jumbo-Visma 50 Mikaël Cherel (Fra) AG2R Citroen Team 51 Jose Herrada (Spa) Cofidis 52 Clément Berthet (Fra) AG2R Citroen Team 53 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 54 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 55 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 56 Corbin Strong (Nzl) Israel-Premier Tech 57 Jonas Gregaard (Den) Uno-X Pro Cycling Team 58 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 59 Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 60 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 61 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 62 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 63 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 64 Laurens Huys (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 65 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 66 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 67 Louis Meintjes (Rsa) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 68 Javier Romo Oliver (Spa) Astana Qazaqstan Team 69 Simon Yates (Gbr) BikeExchange-Jayco 70 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 71 Anton Palzer (Ger) Bora-Hansgrohe 72 Mark Donovan (Gbr) Team DSM 73 Michael Storer (Aus) Groupama-FDJ 74 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 75 Simon Clarke (Aus) Israel-Premier Tech 0:00:59 76 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH 0:01:13 77 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel-Premier Tech 0:01:20 78 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) EF Education-EasyPost 0:02:03 79 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:02:07 80 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:02:10 81 Winner Anacona (Col) Arkea-Samsic 82 Dario Cataldo (Ita) Trek-Segafredo 0:03:10 83 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 0:03:30 84 Rohan Dennis (Aus) Jumbo-Visma 85 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroen Team 0:03:43 86 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:03:55 87 Elie Gesbert (Fra) Arkea-Samsic 0:04:03 88 Louis Vervaeke (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:04:16 89 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:59 90 Damien Howson (Aus) BikeExchange-Jayco 0:05:07 91 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:29 92 Carlos Canal Blanco (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:07:21 93 Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma 0:08:05 94 Callum Scotson (Aus) BikeExchange-Jayco 0:08:33 95 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 0:08:48 96 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 0:08:53 97 Joe Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 98 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Burgos-BH 0:09:07 99 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:09:40 100 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Euskaltel-Euskadi 101 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 102 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Equipo Kern Pharma 103 Romain Combaud (Fra) Team DSM 104 Sebastian Henao Gomez (Col) Astana Qazaqstan Team 105 Guillaume Boivin (Can) Israel-Premier Tech 106 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team 107 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-EasyPost 108 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros RGA 109 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 110 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:09:59 111 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 0:10:52 112 Michael Hepburn (Aus) BikeExchange-Jayco 0:11:30 113 Casper Pedersen (Den) Team DSM 114 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost 115 Marc Brustenga (Spa) Trek-Segafredo 0:11:32 116 Christopher Juul-Jensen (Den) BikeExchange-Jayco 0:12:23 117 Alex Molenaar (Ned) Burgos-BH 0:13:51 118 Kaden Groves (Aus) BikeExchange-Jayco 0:14:11 119 Alexandre Delettre (Fra) Cofidis 0:14:22 120 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 0:15:58 121 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Arkea-Samsic 0:16:03 122 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:16:41 123 Antwan Tolhoek (Ned) Trek-Segafredo 0:16:57 124 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0:16:59 125 Ethan Vernon (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:17:05 126 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 127 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis 128 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:17:38 129 Dorian Godon (Fra) AG2R Citroen Team 130 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 131 Jhojan Garcia Susa (Col) Caja Rural-Seguros RGA 132 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma 133 Fernando Barceló Aragon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 134 David Dekker (Ned) Jumbo-Visma 135 Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ 136 Ander Okamika Bengoetxea (Spa) Burgos-BH 137 Marco Brenner (Ger) Team DSM 138 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 139 Luke Plapp (Aus) Ineos Grenadiers 0:18:40 140 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:19:36 141 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:19:57 142 Sander Armée (Bel) Cofidis 143 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Spa) Euskaltel-Euskadi 144 Héctor Carretero (Spa) Equipo Kern Pharma 145 Torjus Sleen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 146 William Barta (Usa) Movistar Team 0:20:07 147 Oier Lazkano Lopez (Spa) Movistar Team 0:20:46 148 Idar Andersen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:20:59 149 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 0:21:04 150 Jacob Hindsgaul (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:22:18 151 Cesare Benedetti (Pol) Bora-Hansgrohe 0:22:28 152 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 153 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 154 Tom Devriendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 155 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:25:38 156 Adria Moreno Sala (Spa) Burgos-BH 0:25:39 157 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 0:25:42 158 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 159 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:28:24 160 Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM 0:39:10 Вуэльта Каталонии-2022. Вуэльта Каталонии-2022. Превью Результаты 1 этапа Вуэльты Каталонии-2022



