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Калеб Юэн продлил контракт с командой Lotto Soudal до конца 2022 года

Калеб Юэн, Яспер Де Бёйст и Роджер Клюге продлили контракты с командой Lotto Soudal

 

 

  Во время тренировочного сбора команды Lotto Soudal на Майорке было объявлено, что 25-летний австралийский гонщик Калеб Юэн (Caleb Ewan), а также два его товарища по команде 26-летний бельгийский гонщик Яспер Де Бёйст (Jasper De Buyst) и 33-летний немецкий гонщик Роджер Клюге (Roger Kluge) продлили контракты с командой до конца 2022 года.

 

Калеб Юэн продлил контракт с командой Lotto Soudal до конца 2022 года

 

  Калеб Юэн пришёл в Lotto Soudal в этом году и принёс 10 побед, включая два выигранных этапа Джиро д’Италия и три этапа на Тур де Франс-2019, включая престижный спринтерский этап на Елисейских Полях.

 

  Калеб Юэн: «Уже после нескольких первых месяцев в команде я уже понял, что эта команда мне идеально подходит, что  хочу продолжать здесь работать. Такие мысли были у меня ещё до того, как я полностью сработался с командой. В меня так сильно верили, что я просто знал, если мы продолжим работать настолько слаженно, то победы скоро придут. Сразу почувствовал себя комфортно в Lotto Soudal и подумал, что если появится возможность и команда захочет меня удержать в команде, я буду счастлив продлить контракт.

 

  Я привёл с собой Роджера, а затем отлично сработался с Яспером. Все мои крупные победы в этом году одержал с помощью этих ребят. Поэтому для меня очень важно, чтобы они были рядом в будущем, где мы будем бороться за новые успехи».

 

  Джон Леланг, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Я рад, что Калебу понравилось в команде, что ему подходят взгляды Lotto Soudal. Продление контрактов – вклад в стабильность  работы команды.  Калеб – один из самых быстрых ребят пелотона, возможно, самый быстрый. И он ещё молод. На ближайшие три года с ним рядом будут два ключевых гонщика спринтерского поезда – Роджер и Яспер. Они втроём вместе участвовали и в Джиро д’Италия и в Тур де Франс-2019. Так же они будут работать и в 2020 году».

 

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal

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