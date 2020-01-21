Калеб Юэн продлил контракт с командой Lotto Soudal до конца 2022 года

Калеб Юэн, Яспер Де Бёйст и Роджер Клюге продлили контракты с командой Lotto Soudal

Во время тренировочного сбора команды Lotto Soudal на Майорке было объявлено, что 25-летний австралийский гонщик Калеб Юэн (Caleb Ewan), а также два его товарища по команде 26-летний бельгийский гонщик Яспер Де Бёйст (Jasper De Buyst) и 33-летний немецкий гонщик Роджер Клюге (Roger Kluge) продлили контракты с командой до конца 2022 года.

Калеб Юэн пришёл в Lotto Soudal в этом году и принёс 10 побед, включая два выигранных этапа Джиро д’Италия и три этапа на Тур де Франс-2019, включая престижный спринтерский этап на Елисейских Полях.

Калеб Юэн: «Уже после нескольких первых месяцев в команде я уже понял, что эта команда мне идеально подходит, что хочу продолжать здесь работать. Такие мысли были у меня ещё до того, как я полностью сработался с командой. В меня так сильно верили, что я просто знал, если мы продолжим работать настолько слаженно, то победы скоро придут. Сразу почувствовал себя комфортно в Lotto Soudal и подумал, что если появится возможность и команда захочет меня удержать в команде, я буду счастлив продлить контракт.

Я привёл с собой Роджера, а затем отлично сработался с Яспером. Все мои крупные победы в этом году одержал с помощью этих ребят. Поэтому для меня очень важно, чтобы они были рядом в будущем, где мы будем бороться за новые успехи».

Джон Леланг, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Я рад, что Калебу понравилось в команде, что ему подходят взгляды Lotto Soudal. Продление контрактов – вклад в стабильность работы команды. Калеб – один из самых быстрых ребят пелотона, возможно, самый быстрый. И он ещё молод. На ближайшие три года с ним рядом будут два ключевых гонщика спринтерского поезда – Роджер и Яспер. Они втроём вместе участвовали и в Джиро д’Италия и в Тур де Франс-2019. Так же они будут работать и в 2020 году».