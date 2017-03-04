Калеб Юэн – победитель финального этапа Тура Абу-Даби-2017

Финальный 4-й этап Тура Абу-Даби-2017, проложенный по гоночной трассе Формулы-1 Яс-Марина проходил в сложных погодных условиях, под дождём. 22-летний австралийский спринтер команды Orica-Scott Калеб Юэн не повторил ошибки, стоившей ему победы на 2-м этапе, и первым пересёк линию финиша. Он опередил британского спринтера Марка Кэвендиша (Dimension Data) и чемпиона Германии Андре Грайпеля (Lotto Soudal). Это восьмая победа Калеба Юэна в сезоне и пятая в сезоне на этапе гонки Мирового тура.

Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

Калеб Юэн: «Эта гонка началась для меня неудачно, с завала и поражения на втором этапе, когда я был так близко к победе. Радует, что я смог принести команде победу после всей той работы, которую они провели для меня.

Конечно, для меня много значит победить Кэвендиша и Грайпеля в честном спринте. Это уже веха. Думаю, я продолжу прогрессировать, надеюсь и в будущем смогу побеждать этих ребят.

Мои следующие гонки – Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо, Гент-Вевельгем, потом начну готовиться к Джиро д’Италия, моей следующей главной цели.

Эта победа даёт мне уверенность перед Милан-Сан-Ремо, хотя гонки, которые я проехал на данный момент не имеют ничего общего с этой классикой, но через них я готовлюсь к протяжённым гонкам. В этом году Милан-Сан-Ремо поеду ради приобретения опыта, но если смогу доехать до финала, то, конечно, буду бороться за победу.

Чем больше я работаю с Роджером Клюге, тем увереннее он становится. Нам пришлось начать спринт рано, используя гонщиков из других команд, но мы смогли продолжать набирать скорость после последнего поворота, и всё сработало.

Сегодня, чтобы быть уверенным, я не стал праздновать слишком рано, думаю, закончил спринт уже после финишной черты. В прошлый раз я беспокоился, что мои товарищи по команде на меня разозлятся, но они только смеялись. У нас отличная команда, они понимали, что, возможно, я виню себя больше, чем они. Они просто пошутили по поводу того случая, это была просто глупая ошибка, и она будет раздражать меня ещё какое-то время, но моя досада была бы сильнее, если бы я не взял победу на финальном этапе».

Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

Марк Кэвендиш, занявший на 4-м этапе 2-е место, сохранил на свои плечах зелёную майку лучшего спринтера: «Поздравляю Калеба. Он был очень хорош. Я начал спринт, когда находился немного далеко, хотя мои ребята отработали отлично. В общем, я доволен этой неделей, я взял победу на этапе, два дня ехал в красной майке лидера, а теперь возвращаюсь домой с зелёной майкой. Мне нравится выступать в Абу-Даби».