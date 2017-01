 Калеб Юэн - победитель критериума People's Choice Classic-2017

Калеб Юэн (Caleb Ewan), 22-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott второй год подряд одержал победу на открывающем неделю австралийских велогонок критериуме People's Choice Classic. Калеб Юэн в майке действующего чемпиона Австралии в гонках-критериумах, и защитил свой титул на People's Choice Classic.

51 км (22 круга) по Аделаиде завершились спринтом, где Калеб Юэн опередил тандем гонщиков Bora-hansgrohe – действующего чемпиона мира Петера Сагана и его развозящего Сэма Беннета.

BOOM!!! @CalebEwan grabs victory in the People's Choice Classic for @OricaScott ???????? #TDU pic.twitter.com/0zH6XkY6ZA