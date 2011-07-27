Тадей Погачар – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2022

Тадей Погачар одержал победу на королевском горном этапе Тиррено-Адриатико-2022

Тадей Погачар одержал шестую победу в сезоне, выиграв королевский горный этап Тиррено-Адриатико-2022. На подъёме Монте-Карпенья словенский гонщик команды UAE Team Emirates атаковал в одиночку за 16 км до финиша. В это время его ближайший в общем зачёте соперник Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl Team) находился уже далеко позади и в итоге потерял девять позиций в генеральной классификации, проиграв Погачару на финише 4 минуты.

На любимо подъёме Марко Пантани Тадей Погачар атаковал на участке с 10% градиентом. Минуты преимущество на вершине Монте-Карпенья хватило, чтобы не рисковать на спуске. На финише Тадей Погачар обошёл ближайших преследователей Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) и Микеля Ланду (BahrainVictorious) на 1:03.

В прошлые годы на Тиррено-Адриатико максимальный разрыв между соперниками в конце гонки составлял 1:03 (между Погачаром и Ван Артом в прошломг оду). Сейчас, за день до финала «Гонки двух морей» Тадей Погачар лидирует с преимуществом 1:52 в общем зачёте над Йонасом Вингегором.

Photo: Pool / LaPresse

PHOTO CREDIT: LaPresse

Тадей Погачар: «Никогда не считал себя непобедимым. Даже когда уезжаю и создаю большой просвет, всегда думаю, что кто-то догонит и атакует. Я всегда об этом волнуюсь. Никогда не преуменьшаю опасность соперников. Стараюсь фокусироваться на себе, но никогда не знаю, как финиширую. Мы весь день держали хорошую скорость.

Когда подъём проходил в первый раз, команда Bahrain Victiorious атаковала на вершине и уехала на спуске. Мне такое совсем не нравится. Не пойму зачем, но мы рискуем падением и переломами, так что, когда второй раз проходил этот спуск, радовался, что еду один.

Когда Микель Ланда атаковал, мне не понравилась смена ритма, поэтому я тоже атаковал и поехал своей скоростью к вершине. Так как было холодно, немного замёрз. Холод сильно влияет на гонку. Когда холодно, больше устаёшь, тело тратит силы на поддержание тепла. Сегодня было очень холодно. На вершине Карпенья было около нуля. Это сильно вредит мышцам и не очень хорошо для здоровья. Я довольно быстро адаптировался, моё тело всегда лучше функционирует в холод, хотя мне и не нравится такая погода.

Я ехал на максимуме. Было тяжело удержаться на велосипеде, когда проходил спуск.

Я родился в год, когда Пантани выиграл Тур де Франс, поэтому не следил за его карьерой. Но сегодня с особенным чувством ехал по дороге, ставшей частью истории. Болельщики по обочинам дороги вернули эту часть истории».

Йонас Вингегор: «Думаю, могу быть доволен результатом. Тадей просто невероятен, когда уезжает. Он кинул нам минуту на подъёме. Он просто выступает в своей лиге. Я уже шёл на пределе, даже не пытался поехать с ним. Он ехал потрясающе, намного сильнее всех. Полагаю, я финиширую вторым в общем зачёте, но очень этому рад. Единственное т ёмное пятно на этой неделе, если можно так выразиться, моя разделка. В остальном я доволен этой неделей.

Хочу отметить насчёт этапа – спуск был очень плохо вычищен. Осталось много гравия. Я не думаю, что это можно пропустить. Считаю, что организаторам нужно об этом говорить. Полагаю, они почистили снег на дороге, но гравия всё равно осталось много. Вы видели, как упал Энрик Мас на первом повороте. Было опасно».

Микель Ланда: «Я старался. Рад результату, а также продвижению на подиум в общем зачёте. Мне было нелегко сегодня из-за холода. Мы атаковали на первом прохождении, потому что знали, чем раньше начнём, тем труднее будет гонка. Погачар очень силён. Когда он ускорился, уехал, будто он не из этого мира».