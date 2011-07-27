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Тадей Погачар – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2022

Тадей Погачар одержал победу на королевском горном этапе Тиррено-Адриатико-2022

 

 

  Тадей Погачар одержал шестую победу в сезоне, выиграв королевский горный этап Тиррено-Адриатико-2022. На подъёме Монте-Карпенья словенский гонщик команды UAE Team Emirates атаковал в одиночку за 16 км до финиша. В это время его ближайший в общем зачёте соперник Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl Team) находился уже далеко позади и в итоге потерял девять позиций в генеральной классификации, проиграв Погачару на финише 4 минуты.

 

На любимо подъёме Марко Пантани   Тадей Погачар атаковал на участке с 10% градиентом. Минуты преимущество на вершине Монте-Карпенья хватило, чтобы не рисковать на спуске. На финише Тадей Погачар обошёл ближайших преследователей Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) и Микеля Ланду (BahrainVictorious) на 1:03.

 

В прошлые годы на  Тиррено-Адриатико максимальный разрыв между соперниками в конце гонки составлял 1:03 (между Погачаром и Ван Артом в прошломг оду). Сейчас, за день до финала «Гонки двух морей» Тадей Погачар лидирует с преимуществом 1:52 в общем зачёте над Йонасом Вингегором.

 

Тадей Погачар – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

Тадей Погачар – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2022

Photo: Pool / LaPresse

 

Тадей Погачар – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

  Тадей Погачар: «Никогда не считал себя непобедимым. Даже когда уезжаю и создаю большой просвет, всегда думаю, что кто-то догонит и атакует. Я всегда об этом волнуюсь. Никогда не преуменьшаю опасность соперников. Стараюсь фокусироваться на себе, но никогда не знаю, как финиширую. Мы весь день держали хорошую скорость.

 

  Когда подъём проходил в первый раз, команда Bahrain Victiorious атаковала на вершине и уехала на спуске. Мне такое совсем не нравится.  Не пойму зачем, но мы рискуем падением и переломами, так что, когда второй раз проходил этот спуск, радовался, что еду один.

 

 Когда Микель Ланда атаковал, мне не понравилась смена ритма, поэтому я тоже атаковал и поехал своей скоростью к вершине. Так как было холодно, немного замёрз. Холод сильно влияет на  гонку. Когда холодно, больше устаёшь, тело тратит силы на поддержание тепла. Сегодня было очень холодно. На вершине Карпенья было около нуля. Это сильно вредит мышцам и не очень хорошо для здоровья. Я довольно быстро адаптировался, моё тело всегда лучше функционирует в холод, хотя мне и не нравится такая погода.

 

Я ехал на максимуме. Было тяжело удержаться на велосипеде, когда проходил спуск.  

 

 Я родился в год, когда Пантани выиграл Тур де Франс, поэтому не следил за его карьерой. Но сегодня с особенным чувством ехал по дороге, ставшей частью истории. Болельщики по обочинам дороги вернули эту часть истории».

 

  Йонас Вингегор: «Думаю, могу быть доволен результатом. Тадей просто невероятен, когда уезжает. Он кинул нам минуту на подъёме. Он просто выступает в своей лиге. Я уже шёл на пределе, даже не пытался поехать с ним. Он ехал потрясающе, намного сильнее всех. Полагаю, я финиширую вторым в общем зачёте, но очень этому рад. Единственное т  ёмное пятно на этой неделе, если можно так выразиться, моя разделка. В остальном я доволен этой неделей.

 

  Хочу отметить насчёт этапа – спуск был очень плохо вычищен. Осталось много гравия. Я не думаю, что это можно пропустить. Считаю, что организаторам  нужно об этом говорить. Полагаю, они почистили снег на дороге, но гравия всё равно осталось много. Вы видели, как упал Энрик Мас на первом повороте. Было опасно».

 

  Микель Ланда: «Я старался. Рад результату, а также продвижению на подиум в общем зачёте. Мне было нелегко сегодня из-за холода. Мы атаковали на первом прохождении, потому что знали, чем раньше начнём, тем труднее будет гонка. Погачар очень силён. Когда он ускорился, уехал, будто он не из этого мира».

 

 

Результаты 6 этапа Тиррено-Адриатико-2022

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Теги к статье: Тиррено - Адриатико Tirreno-Adriatico велогонка Мирового тура многодневная велогонка Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:40 | Регистрация: 27.07.2011

    где то я уже слышал про свою лигу ..Погач прям поражает.столько силы

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Комментарии

  • rude_rider
    Тадей Погачар – победитель 6 э ... (1)
    rude_rider-Фото

    где то я уже слышал про свою лигу ..Погач прям поражает.столько силы

  • uran
    Париж - Ницца-2022. Этап 7 (11)
    uran-Фото
    Парню не даёт покоя его популярность и распиаренность, вот и пишет. Своего рода психологическая защитная реакция - нападение, хоть и виртуальная.
  • RVL
    Париж - Ницца-2022. Этап 7 (11)
    RVL-Фото
    Да нормальный персонаж просто , интересно наблюдать. Говорят потенциальный генеральщик
  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 (18)
    EL-Fenomeno-Фото
    Каждый второй, ну ладно, третий, комэнт на этапах о Эвенпуле :-\ Но если ещё недавно этим на ВелоЛайве "злоупотребляли" Sezar & Earl57 (простите если зацепил), то сейчас этим Рэмко уже "заболели" и ряд других юзеров. Слишком много внимания уделяете юному дарованию со скверным/наглым (не побоюсь этих слов) характером.
    Цитата: Николай Н.
    Вчера был день Французов, а сегодня Славенцов. Погачар это Меркс, об этом сам Эдди говорит. Растёт новый ганнибал.
    Мне кажется день словенцев что на Париж-Ницца, что на Тиррено-Адриатико уже плавно и запрограммированно перешёл в неделю)) Поэтому не знаю как другим юзерам и любителям шоссейного велоспорта, но мне кажется что ОЖИДАЕМЫЕ победы одних и тех самых ОЖИДАЕМЫХ велогонщиков становятся слишком часто, а это...как бы это сказать правильнее... вроде и не разочаровует, но с каждым разом конкретно уже под_надоедает. Кто не согласен - пойму, но не одобрю)
  • nightbuster33
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 (18)
    nightbuster33-Фото

    Что повлияло на  Лопеза и Техада их плохое выступление и сход последнего с дистанции?

  • Gorn9k
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 (18)
    Gorn9k-Фото
    Ремко 22 года, чемпион европы, 25 побед, есть медаль чемпионата мира, тяжелая травма. У него достижений больше, чем у большинства пелотона.
    Да и банально тяжело ему выиграть у зрелых топов: ВВА, ЖуЖу и ВДП забирают классики. Рогла забирает туры, Ганна - разделки. И все они старше
    Да есть Погачар одногодка, который все выкашивает, но такие раз в 50 лет появляются
  • motte
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 (18)
    motte-Фото

    Да, и три из 4х маечек у тадея. Посмотрел на сайте гонки. 

  • SVS
    Париж - Ницца-2022. Этап 7 (11)
    SVS-Фото
    Что ж Ремко Вам так покоя не даёт, что Вы его и тут, где это off-top помянуть изволите? :-)
  • Серафим
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 (18)
    Серафим-Фото

    Цитата: Николай Н.
    . Растёт новый ганнибал.

     Лектор?

  • Karmatron
    Париж - Ницца-2022. Этап 7 (11)
    Karmatron-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Кто-то вчера писал, что Кинтано

    Только один человек мог такое написать)

    Приятно наблюдать за Мартинезом. Пустите уже его на джиро/вуэльту покапитанить.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
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