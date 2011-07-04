VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

Петер Саган, Элиа Вивиани, Филиппо Ганна, Аттила Вальтер - призёры «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

 

  Петер Саган стал победителем первого «Критериума Джиро д’Италия», который прошёл в Дубае на выставке «Экспо-2020». В спринте словацкий велогонщик обошёл победителя Джиро д’Италия-2021 Эгана Берналя (Ineos Grenadiers).

 

  Решающую атаку предпринял колумбийский велогонщик за 4 км до финиша. За Эганом Берналем поехали Жоффрей Бушар, Марк Хирши и Петер Саган. За километр до финиша на последнем круге 63-километровой дистанции Петер Саган и Эган Берналь оторвались от своих попутчиков и разыграли спринт. Победителем очковой классификации критериума стал Элиа Вивиани, приз самого атакующего гонщика получил Аттила Вальтер, а Филиппо Ганна взял приз за самую высокую скорость на круге критериума.

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

 

Photo Credits: RCS Sport / BettiniPhoto

 

  Петер Саган: «Гонка совершенно особенная, участие в «Критериуме Джиро д’Италия» на «Экспо-2020» в Дубае – невероятный шанс. Очень счастлив, что смог выиграть в этой уникальной гонке. Хочу поблагодарить товарищей по команде, которые держали гонку под контролем.

 

  На первой половине критериума я старался держаться впереди, боролся за очки в спринтах, но вскоре понял, что Элиа Вивиани сегодня быстрее меня. Тогда я решил изменить тактику. Постарался восстановиться на 10-15 кругах, гонка шла очень быстро. Потом на последних кругах Берналь, Хирши и Бушар атаковали. Я поехал за ними, и это оказалось верным решением. После того, как Берналь снова атаковал, я удержался у него на колесе и опередил на финише. Очень рад этому успеху».

 

  Элиа Вивиани: «С Дубаем у меня связаны прекрасные воспоминания, я выиграл Тур Дубая в 2018 году, в том же году выиграл цикламеновую майку на Джиро д’Италия. Будучи итальянским гонщиком, горжусь, что принял участие в первом «Критериуме Джиро д’Италия» на «Экспо-2020», что выиграл очковую классификацию перед павильоном Италии на этой выставке».

 

  Филиппо Ганна: «Я понимал, что не выиграю в общем спринте против Сагана и Вивиани, поэтому попытался атаковать и предвосхитить спринт. Пелотон закрыл просвет, но, по крайней мере, я смог поставить рекорд по самому быстрому прохождению круга в критериуме».

 

  Аттила Вальтер: «Как только началась гонка, я решил ехать агрессивно, атаковал с двумя другими гонщиками. В какой-то момент мы думали, что нам удастся удержаться до финиша, но пелотон нас добрал. Я очень рад, что получил приз самого атакующего гонщика, потому что он отражает мой любимый стиль ведения гонок. Теперь надеюсь провести время в Дубае, посещу выставку «Экспо-2020» и посмотрю город».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Петер Саган Критериум Джиро д'Италия

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Вчера, 22:33 | Регистрация: 24.05.2021

    Саган !!!

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 00:32 | Регистрация: 4.07.2011

    Вот так вот, Пётр и точка! 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 ноября

Oier Lazkano (Caja Rural - Seguros RGA)

8 ноября

Riccardo Stacchiotti (Vini Zabu - Brado)

9 ноября

Romain Bardet (Team DSM)

Jon Irisarri (Caja Rural - Seguros RGA)

Giovanni Lonardi (Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2021 (23)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)