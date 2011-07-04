Петер Саган – победитель «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

Петер Саган, Элиа Вивиани, Филиппо Ганна, Аттила Вальтер - призёры «Критериума Джиро д’Италия» на «Экспо-2020»

Петер Саган стал победителем первого «Критериума Джиро д’Италия», который прошёл в Дубае на выставке «Экспо-2020». В спринте словацкий велогонщик обошёл победителя Джиро д’Италия-2021 Эгана Берналя (Ineos Grenadiers).

Решающую атаку предпринял колумбийский велогонщик за 4 км до финиша. За Эганом Берналем поехали Жоффрей Бушар, Марк Хирши и Петер Саган. За километр до финиша на последнем круге 63-километровой дистанции Петер Саган и Эган Берналь оторвались от своих попутчиков и разыграли спринт. Победителем очковой классификации критериума стал Элиа Вивиани, приз самого атакующего гонщика получил Аттила Вальтер, а Филиппо Ганна взял приз за самую высокую скорость на круге критериума.

Photo Credits: RCS Sport / BettiniPhoto

Петер Саган: «Гонка совершенно особенная, участие в «Критериуме Джиро д’Италия» на «Экспо-2020» в Дубае – невероятный шанс. Очень счастлив, что смог выиграть в этой уникальной гонке. Хочу поблагодарить товарищей по команде, которые держали гонку под контролем.

На первой половине критериума я старался держаться впереди, боролся за очки в спринтах, но вскоре понял, что Элиа Вивиани сегодня быстрее меня. Тогда я решил изменить тактику. Постарался восстановиться на 10-15 кругах, гонка шла очень быстро. Потом на последних кругах Берналь, Хирши и Бушар атаковали. Я поехал за ними, и это оказалось верным решением. После того, как Берналь снова атаковал, я удержался у него на колесе и опередил на финише. Очень рад этому успеху».

Элиа Вивиани: «С Дубаем у меня связаны прекрасные воспоминания, я выиграл Тур Дубая в 2018 году, в том же году выиграл цикламеновую майку на Джиро д’Италия. Будучи итальянским гонщиком, горжусь, что принял участие в первом «Критериуме Джиро д’Италия» на «Экспо-2020», что выиграл очковую классификацию перед павильоном Италии на этой выставке».

Филиппо Ганна: «Я понимал, что не выиграю в общем спринте против Сагана и Вивиани, поэтому попытался атаковать и предвосхитить спринт. Пелотон закрыл просвет, но, по крайней мере, я смог поставить рекорд по самому быстрому прохождению круга в критериуме».

Аттила Вальтер: «Как только началась гонка, я решил ехать агрессивно, атаковал с двумя другими гонщиками. В какой-то момент мы думали, что нам удастся удержаться до финиша, но пелотон нас добрал. Я очень рад, что получил приз самого атакующего гонщика, потому что он отражает мой любимый стиль ведения гонок. Теперь надеюсь провести время в Дубае, посещу выставку «Экспо-2020» и посмотрю город».