Варран Баргиль – победитель 5 этапа Тиррено-Адриатико-2022

Варран Баргиль, Тадей Погачар, Ремко Эвенепул, Йонас Вингегор о 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2022

30-летний французский гонщик команды Arkea Samsic Варран Баргиль (Warren Barguil) одержал победу на 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2022, выиграв из сольного отрыва. Это первая победа Варрана Баргиля в Италии и седьмая победа в карьере. Отобравшись в отрыв дня, Баргиль атаковал на крутом участке финального 3,5 км подъёма, привезя на финише ближайшему преследователю – Ксандро Мёриссу (Xandro Meurisse) из команды Alpecin-Fenix 10 секунд.

Обладатель белой майки лучшего молодого гонщика Тиррено-Адриатико-2022 Ремко Эвенепул (Quick Step Alpha Vinyl) атаковал на одном из крутых подъёмов этапа. На его ускорение ответили лидер общего зачёта Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и Йонас Вингегор (Jumbo-Visma). Но Ремко Эвенепул по ошибке свернул на другую дорогу, не заметив знаков и маршалов гонки, а за ним поехали Погачар и Вингегор. Трио пришлось возвращаться, драгоценное время было потеряно, атака не удалась. Они финишировали в группе лидеров, первым из которой финишную черту через 26 секунд после победителя пересёк Ричи Порт (Ineos Grenadiers).

Тадей Погачар сохранил майку лидера «Гонки двух морей» и лидирует в общем зачёте с преимуществом в 9 секунд над Ремко Эвенепулом, а после 5-го этапа в тройку лидеров поднялся Тимен Аренсман (DSM).

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Варран Баргиль: «Потрясающе. Я планировал в финале быть впереди, потому что этап подходил мне. Я чувствовал, что это хороший день для отрыва. Мне помог товарищ по команде и сосед по комнате Клеман Руссо. На «стенке» я отдал все силы.

Тиррено-Адриатико отличается от Париж-Ниццы. Здесь меньше ветра и стресса. Но я бы не говорил, что гонка спокойная, потому что она тяжёлая. Я впервые еду Тиррено-Адриатико. В этом году мне бы хотелось принять участие в Джиро д’Италия-2022. Моя цель – выиграть этап и на Джиро».

Тадей Погачар: «Я бы не сказал, что гонка контролировалась, потому что первые 60 км было очень тяжело, потому что много гонщиков хотело уехать в отрыв. Мы поехали своей скоростью, как только отрыв сформировался, а потом хорошо контролировали ситуацию, ехали ровно. Мы никого не недооцениваем. Есть такие гонщики как Бенжамен Тома, который идёт близко в генеральной классификации.

В финале мы могли бороться за победу на этапе, но на повороте сделали ошибку. Я знал, что впереди должен быть поворот, но не понял, какой из них правильный – тот, который мы пропустили, или тот, что дальше. Немного досадно, что после ошибки не смогли бороться за этап. Ремко и Йонас оба хотели ехать за этапом. Мы трое - сильные гонщики. Однако мой приоритет – сохранить майку лидера. Я это выполнил».

Ремко Эвенепул: «Сегодня чувствовал себя отлично, со мной фантастическая команда, которая защищала меня. Когда команда UAE Team Emirates начала диктовать скорость, увеличила темп, я понял, что настал момент для атаки. Ко мне присоединились только Погачар и Вингегор, мы дали полный газ на спуске, создали хороший просвет. Но всё оказалось впустую, никто не показал нам, куда ехать. Вместо того, чтобы повернуть, мы поехали прямо, и наш многообещающий отрыв закончился. К счастью, у меня была нога, чтобы вернуться, и мне помог Баллеро (Давиде Баллерини). Но жаль, что всё так получилось, когда выглядело настолько хорошо».

Йонас Вингегор: «Я рад снова находиться впереди. Этап был тяжёлым. Когда Эвенепул атаковал, я был начеку. Хватило сил поехать за ним. К сожалению, мы поехали по невероной дороге, на спуске сложно понять, где надо повернуть. Моей целью было хорошо выступить на Тиррено. Разделку проехал не очень хорошо, но доволен своей формой. Завтра ещё один трудный этап».