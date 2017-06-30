Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2022

Тадей Погачар, Адам Йейтс, Александр Власов о 4-м этапе Тура ОАЭ-2022

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Как и в прошлом году Тадей Погачар отпраздновал первую в сезоне победу, выиграв этап Тура Объединённых Арабских Эмиратов, но на этот раз он стал победителем на 4-м этапе с финишем в подъём Джебель Джаис (Jebel Jais) – 18,8 км со средним градиентом 5,7%.

Защищающий титул победителя Тура ОАЭ-2021 23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates выиграл спринт из просеявшейся группы. Победа на 4-м этапе Тура ОАЭ-2022 и бонусные секунды принесли Тадею Погачару красную майку лидера общего зачёта.

Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) приложил массу усилий, чтобы финишировать в первой группе, которая уменьшилась до 15 человек. Люк Плапп, чемпион Австралии, который едет первую гонку в составе команды Ineos Grenadiers, закрывал атаки, а победитель Тура ОАЭ-2019 Адам Йейтс всё время держался в голове группы и финишировал вторым. Ганна финишировал 10-м, через три секунды после Тадея Погачара, а в общем зачёте, уступая 2 секунды, идёт вторым.

Российский велогонщик команды Bora-hansgrohe Александр Власов пересёк финишную черту третьим и стал третьим в общем зачёте, где уступает Тадею Погачару 13 секунд.

Photo Credit: LaPresse

Тадей Погачар: «Как и всем гонщикам, участвующим в велогонке, мне всегда хочется побеждать. Как команда, мы проехали отлично. Жуан и Рафал несколько раз старались порвать группу. Рафа (Майка) сегодня был сильнейшим из горняков. Если бы подъём был чуть сложнее, я бы поставил все деньги на победу Рафы на этапе.

Несмотря на все атаки, которые шли одна за другой, я увидел ,что практически все сильнейшие остаются в лидирующей группе. Поэтому, раз уехать соло оказалось невозможно, когда мы поняли, что всё сводится к спринту, Рафа и Жуан великолепно меня развезли. Я так рад, что выиграл. Вся большая работа, которую мы провели в межсезонье, была вознаграждена.

После тренировок, после восстановления от ковида ощущения очень хорошие, но в гонке всё может быть по-другому. К счастью, болезнь протекала не тяжело. Я получил поддержку команды, они помогали мне, успокаивали. Меня так захлёстывали эмоции на финише, потому что сегодняшний результат – итог огромной работы всей команды».

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Александр Власов: «Когда пелотон начал просеиваться, мне помогал Джей (Хиндли). Он очень сильный, отвечал на ранние атаки. Сегодня я отлично себя чувствовал, следил за Погачаром,чтобы не проиграть ему время. Подъём недостаточно тяжёлый, чтобы создать большие просветы. Но субботний этап, кажется, даст шанс, возможно, вариант для атаки, если у меня там пойдёт нога. Думаю, сейчас я на хорошей позиции, меня радует, как складывается гонка».

Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня мы хотели ехать в атакующем стиле. Александр старался не упускать из вида Погачара и отвечать на все ключевые атаки. Благодаря слаженной командной работе мы смогли в точности это выполнить.

Сегодня был один из тех дней, когда спринтеры тоже могли помогать, так как до подножия финальной горы рельеф был относительно плоский. Потом в дело вступили наши горняки, особенно Кони (Патрик Конрад), который присматривал за Алексом и Джеем.

В итоге командная работа завершилась хорошим результатом Алекса. Впереди после двух равнинных этапов более крутой горный финиш, в смысле генеральной классификации мы настроены оптимистично».

Адам Йейтс: «Ганна второй! В топ-10 среди горняков. Мы отлично ведём гонку. Но, если честно, на этом подъёме довольно трудно атаковать. С 5% средним градиентом всю дорогу, с ветром, который тоже влиял, мы старались ехать консервативно. Плаппи великолепно отработал, закрывая атаки, а его первая атака в финале, когда он попробовал уехать за победой, впечатлила. И наш большой парень тоже был с нами! Так что отличный день.

Я был с Погачаром, но на таком типе финиша он довольно быстрый. Этот результат – лучшее, что мы смогли сделать, но мы ещё попробуем. Как мы уже говорили, в субботу будет решающий подъём».