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Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2022

Тадей Погачар, Адам Йейтс, Александр Власов о 4-м этапе Тура ОАЭ-2022

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2022

 

Photo Credit: LaPresse

 

 

 

  Как и в прошлом году Тадей Погачар отпраздновал первую в сезоне победу, выиграв этап Тура Объединённых Арабских Эмиратов, но на этот раз он стал победителем на 4-м этапе с финишем в подъём Джебель Джаис (Jebel Jais) – 18,8 км со средним градиентом 5,7%.

 

  Защищающий титул победителя Тура ОАЭ-2021 23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates выиграл спринт из просеявшейся группы. Победа на 4-м этапе Тура ОАЭ-2022 и бонусные секунды принесли Тадею Погачару красную майку лидера общего зачёта.

  Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) приложил массу усилий, чтобы финишировать в первой группе, которая уменьшилась до 15 человек. Люк Плапп, чемпион Австралии, который едет первую гонку в составе команды Ineos Grenadiers, закрывал атаки, а победитель Тура ОАЭ-2019 Адам Йейтс всё время держался в голове группы и финишировал вторым. Ганна финишировал 10-м, через три секунды после Тадея Погачара, а в общем зачёте, уступая 2 секунды, идёт вторым.

 

Российский велогонщик команды Bora-hansgrohe Александр Власов пересёк финишную черту третьим и стал  третьим в общем зачёте, где уступает Тадею Погачару 13 секунд.

 

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2022

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2022

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2022

 

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2022

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Тадей Погачар: «Как и всем гонщикам, участвующим в велогонке, мне всегда хочется побеждать. Как команда, мы проехали отлично. Жуан и Рафал несколько раз старались порвать группу. Рафа (Майка) сегодня был сильнейшим из горняков. Если бы подъём был чуть сложнее, я бы поставил все деньги на победу Рафы на этапе.

 

  Несмотря на все атаки, которые шли одна за другой, я увидел ,что практически все сильнейшие остаются в лидирующей группе. Поэтому, раз уехать соло оказалось невозможно, когда мы поняли, что всё сводится к спринту, Рафа и Жуан великолепно меня развезли. Я так рад, что выиграл. Вся большая работа, которую мы провели в межсезонье, была вознаграждена. 

 

  После тренировок, после восстановления от ковида ощущения очень хорошие, но в гонке всё может быть по-другому. К счастью, болезнь протекала не тяжело. Я получил поддержку команды, они помогали мне, успокаивали. Меня так захлёстывали эмоции на финише, потому что сегодняшний результат – итог огромной работы всей команды».

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Александр Власов: «Когда пелотон начал просеиваться, мне помогал Джей (Хиндли). Он очень сильный, отвечал на ранние атаки. Сегодня я отлично себя чувствовал, следил за Погачаром,чтобы не проиграть ему время. Подъём недостаточно тяжёлый, чтобы создать большие просветы. Но субботний этап, кажется, даст шанс, возможно, вариант для атаки, если у меня там пойдёт нога. Думаю, сейчас я на хорошей позиции, меня радует, как складывается гонка».

 

  Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня мы хотели ехать в атакующем стиле. Александр старался не упускать из вида Погачара и отвечать на все ключевые атаки. Благодаря слаженной командной работе мы смогли в точности это выполнить.

 

  Сегодня был один из тех дней, когда спринтеры тоже могли помогать, так как до подножия финальной горы рельеф был относительно плоский. Потом в дело вступили наши горняки, особенно Кони (Патрик Конрад), который присматривал за Алексом и Джеем.

  В итоге командная работа завершилась хорошим результатом Алекса. Впереди после двух равнинных этапов более крутой горный финиш, в смысле генеральной классификации мы настроены оптимистично».

 

  Адам Йейтс: «Ганна второй! В топ-10 среди горняков. Мы отлично ведём гонку. Но, если честно, на этом подъёме довольно трудно атаковать. С 5% средним градиентом всю дорогу, с ветром, который тоже влиял, мы старались ехать консервативно. Плаппи великолепно отработал, закрывая атаки, а его первая атака в финале, когда он попробовал уехать за победой, впечатлила. И наш большой парень тоже был с нами! Так что отличный день.

  Я был с Погачаром, но на таком типе финиша он довольно быстрый. Этот результат – лучшее, что мы смогли сделать, но мы ещё попробуем. Как мы уже говорили, в субботу будет решающий подъём».

 

 

Результаты 4 этапа Тура ОАЭ-2022

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур ОАЭ-2022 Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:08 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот вопрос к руководству Астаны? Почему вы так легко расстались с Власовым не найдя компромисс по финансам? Неужели нельзя было договориться, зная, что он очень перспективный и даст те победы, очки UCI команде ,которые поднимут Астану в рейтинге команд на хорошие позиции. Променяв его на пятерых, шестерых списанных ненужных остальным командам гонцов как Энао, Круз, Нибали с прицепом, Бассо, Конти, которые вместе не принесут столько побед,очков сколько один Власов за сезон. Полнейший абсурд мыслей и логики менеджмента Астаны. Может я не прав? Ну тогда ладно..пусть катаются в себе вдоволь.

    Вся жизнь это гонка.

  2. close2you

    Сегодня, 03:04 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: Astanaforever
    Вот вопрос к руководству Астаны? Почему вы так легко расстались с Власовым не найдя компромисс по финансам? Неужели нельзя было договориться, зная, что он очень перспективный и даст те победы, очки UCI команде ,которые поднимут Астану в рейтинге команд на хорошие позиции. Променяв его на пятерых, шестерых списанных ненужных остальным командам гонцов как Энао, Круз, Нибали с прицепом, Бассо, Конти, которые вместе не принесут столько побед,очков сколько один Власов за сезон. Полнейший абсурд мыслей и логики менеджмента Астаны. Может я не прав? Ну тогда ладно..пусть катаются в себе вдоволь.
    Добавьте ещё, что на ваши деньги команду содержат, налогоплательщик вы "наш" ..

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Комментарии

  • close2you
    Тадей Погачар – победитель 4 э ... (2)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Вот вопрос к руководству Астаны? Почему вы так легко расстались с Власовым не найдя компромисс по финансам? Неужели нельзя было договориться, зная, что он очень перспективный и даст те победы, очки UCI команде ,которые поднимут Астану в рейтинге команд на хорошие позиции. Променяв его на пятерых, шестерых списанных ненужных остальным командам гонцов как Энао, Круз, Нибали с прицепом, Бассо, Конти, которые вместе не принесут столько побед,очков сколько один Власов за сезон. Полнейший абсурд мыслей и логики менеджмента Астаны. Может я не прав? Ну тогда ладно..пусть катаются в себе вдоволь.
    Добавьте ещё, что на ваши деньги команду содержат, налогоплательщик вы "наш" ..
  • close2you
    Тим Деклерк пропустит первые в ... (3)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Кличка "трактор" у Джанни Москона, вроде.
    То, что вы в велоспорте ничего не понимаете, мы все тут знали.. но, что на столько не понимаете, даже для меня сюрприз.
  • Astanaforever
    Тим Деклерк пропустит первые в ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Кличка "трактор" у Джанни Москона, вроде.
  • motte
    Тим Деклерк пропустит первые в ... (3)
    motte-Фото

    Какой не хороший диагноз у трактора, здоровья ему. 

  • Astanaforever
    Тадей Погачар – победитель 4 э ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот вопрос к руководству Астаны? Почему вы так легко расстались с Власовым не найдя компромисс по финансам? Неужели нельзя было договориться, зная, что он очень перспективный и даст те победы, очки UCI команде ,которые поднимут Астану в рейтинге команд на хорошие позиции. Променяв его на пятерых, шестерых списанных ненужных остальным командам гонцов как Энао, Круз, Нибали с прицепом, Бассо, Конти, которые вместе не принесут столько побед,очков сколько один Власов за сезон. Полнейший абсурд мыслей и логики менеджмента Астаны. Может я не прав? Ну тогда ладно..пусть катаются в себе вдоволь.
  • Николай Н.
    Тур ОАЭ-2022. Этап 4. Результа ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Власов молодец потихоньку уже выбрался на 3 место. Конечно ему Погачара не одолеть, но на 2 место есть шанс подняться.

  • Sezar
    Тур ОАЭ-2022. Этап 4. Результа ... (12)
    Sezar-Фото

    Ну за Тома я бы особо не расстраивался. Хотя как сказать, время идет.. Он раздельщик, ему горную форму надо дольше набирать, чем горняку или универсалу. Так что базово все нормально, только время сколько впустую ушло на разборки с самим собой..

  • oblivion
    Тур ОАЭ-2022. Этап 4. Результа ... (12)
    oblivion-Фото
    Цитата: motte
    Вот что ковид делает, просто наповал всех тадей положил, да ещё перед финишем в радио доложил, это невероятно, да на горе. Команда его красавца, а юмба просто посыпалась в гарнир, начиная с том_а.
    Да, третий тдф в кармане у тадея, без вопросов.
    Шейхи теребят свои котировки-:) :)
    А Саша продолжает звездить за бору-:) 
    Тоже сначала подумал, что он за радио схватился. Но на повторе было видно, что он просто высморкался)
  • Astanaforever
    Тур ОАЭ-2022. Этап 4. Результа ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Вот думаю, зачем Алмейда перешел ОАЭ? Быть вечной тенью Погачара? Да еще гонять с ним вместе, зачем? Есть же потенциал у парня, да еще какой. Мог бороться за генерал в легкую. Видимо финансы поют романсы. Р.S. А Астаны как будто в гонке нет вообще. Ни на картинке, ни в верхней части таблицы. Де Ла Круз слился перед бывшим одноклубником Погачаром как то быстро. И как он собрался капитанить на Вуэльте?

    Цитата: motte
    Да перестаньте вы преследовать меня и ставить минуса, пошло, по крайней мере.
    Вам +1 ставлю 
    Совет. Поставь мобильную версию и начихай на всех недовольных ботов.
  • SportSpirit
    Тур ОАЭ-2022. Этап 4. Результа ... (12)
    SportSpirit-Фото

    На фотках с презентации Ганна смотрелся раза в 2 больше Дюмолана, но какой мотор и функционал! Том со своими колумбийкими прогулками на пару с Бауманом - прогнозируемая печалька. 

     

    Перфомансы Ганны на предыдущей недельке были неслучайными. Просто разрыв шаблонов) такими темпами через пару лет вполне может перековаться в генеральщика на ГТ. 

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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