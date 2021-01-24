Японская компания NIPPO – новый титульный соспонсор велокоманды EF Pro Cycling

Компания NIPPO CORPORATION – соспонсор велокоманды EF Pro Cycling

Велокоманда EF Pro Cycling объявила, что японская строительная компания NIPPO CORPORATION становится одним из титульных спонсоров. С 1 января 2021 года американская велокоманда Мирового тура будет называться EF Education-NIPPO.

NIPPO CORPORATION долгое время спонсировала и поддерживала европейскую велокоманду NIPPO–Vini Fantini–Faizanè, которая трижды принимала участие в Джиро д’Италия. Теперь японская компания впервые становится партнёром велокоманды высшего уровня.

Помимо поддержки велокоманды EF Pro Cycling NIPPO CORPORATION будет спонсировать базирующуюся в швейцарии континентальную команду Nippo-Provence-PTS Conti, в которой выступают велогонщики Швейцарии, Эфиопии, Франции, Японии, Норвегии и Польши.

У NIPPO CORPORATION особые отношения с велоспортом, так как компания занимается в том числе строительством велодромов и велотреков, в частности, в частности велодромов с асфальтовым покрытием.

Компания NIPPO построила 90% велодромов в Японии, способствовала повышению интереса к велоспорту с Олимпиады 1988 года. С тех пор NIPPO CORPORATION является спонсором японских велокоманд и небольших велокоманд в Европе. Одна из целей компании – поддерживать японских велогонщиков и персонал велокоманд, развивая таким образом велоспорт в Японии.

Хироси Даймон (Hiroshi Daimon), директор отдела спорта NIPPO CORPORATION: «Впервые компания NIPPO CORPORATION будет участвовать в Мировом туре. Это новый для нас проект, мы взволнованы и воодушевлены. С радостью внесём свой вклад в работу команды и приложим все силы ради дальнейших успехов EF Pro Cycling».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pro Cycling: «В нашей команде работают люди со всего мира, это относится и к нашим партнёрам. Очень горжусь, что независимость и самостоятельность – черта состава нашей команды, эти же качества есть у наших партнёров. NIPPO CORPORATION, которая присоединится в качестве титульного спонсора, расширит наш подход к профессиональному велоспорту».