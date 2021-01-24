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Японская компания NIPPO – новый титульный соспонсор велокоманды EF Pro Cycling

Компания NIPPO CORPORATION – соспонсор велокоманды EF Pro Cycling

 

Японская компания NIPPO – новый титульный соспонсор велокоманды EF Pro Cycling

 

 

   Велокоманда EF Pro Cycling объявила, что японская строительная компания NIPPO CORPORATION становится одним из титульных спонсоров. С 1 января 2021 года американская велокоманда Мирового тура будет называться EF Education-NIPPO.

 

  NIPPO CORPORATION долгое время спонсировала и поддерживала европейскую велокоманду NIPPO–Vini Fantini–Faizanè, которая трижды принимала участие в Джиро д’Италия. Теперь японская компания впервые становится партнёром велокоманды высшего уровня.

 

  Помимо поддержки велокоманды EF Pro Cycling NIPPO CORPORATION будет спонсировать базирующуюся в швейцарии континентальную команду Nippo-Provence-PTS Conti, в которой выступают велогонщики Швейцарии, Эфиопии, Франции, Японии, Норвегии и Польши.

 

  У NIPPO CORPORATION особые отношения с велоспортом, так как компания занимается в том числе строительством велодромов и велотреков, в частности, в частности велодромов с асфальтовым покрытием.

 

  Компания NIPPO построила 90% велодромов в Японии, способствовала повышению интереса к велоспорту с Олимпиады 1988 года. С тех пор  NIPPO CORPORATION является спонсором японских велокоманд и небольших велокоманд в Европе. Одна из целей компании – поддерживать японских велогонщиков и персонал велокоманд, развивая таким образом велоспорт в Японии.

 

  Хироси Даймон (Hiroshi Daimon), директор отдела спорта NIPPO CORPORATION: «Впервые компания  NIPPO CORPORATION будет участвовать в Мировом туре. Это новый для нас проект, мы взволнованы и воодушевлены. С радостью внесём свой вклад в работу команды и приложим все силы ради дальнейших успехов  EF Pro Cycling».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pro Cycling: «В нашей команде работают люди со всего мира, это относится и к нашим партнёрам. Очень горжусь, что независимость и самостоятельность – черта состава нашей команды, эти же качества есть у наших партнёров. NIPPO CORPORATION, которая присоединится в качестве титульного спонсора, расширит наш подход к профессиональному велоспорту».

 

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Теги к статье: EF Pro Cycling EF Education-NIPPO

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Комментарии

  • shain
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (8)
    shain-Фото
    Жаль, что название такое.
  • motte
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: chel
    Это ж только для бельгийцев премия

    Ну да, у них свои заморочки на булыгах и свой, внутренний, мир велоспорта и свои кумиры.

  • chel
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (8)
    chel-Фото

    Это ж только для бельгийцев премия

  • AAA
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (16)
    AAA-Фото
    Так на Тенерифе все на сборах сидят на вулкане, может не зря он именно там что то морозит?
  • Shalam s Urala
    Фабрицио Гвиди – новый спортив ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    ну там много еще дежурной бредятины типа "разделяю философию команды" и всё такое

    вроде же - ну какую ещё философию можно нафанатазировать то? кроме как быть собссно (во всех давно уже известных смыслах) командой? заботиться, беречь, умно по гонке строить, побеждать, и - ! - вознаграждать за это каждого! от слов до всяких там висюлек и денюжек

    с другой стороны, с учётом суровой реальности, - спонсоры, реклама, паблисити, индекс цитируемости и пр.пр.пр. - приходится принять всё это. ну невозможно же опубликовать новость "звали-звали его - никак, потом его попёрли, он стал сговорчивый, и вот он с нами! ура!", а тот такой "да хз, согласился чёт" ..

    кмк, такое принимаешь к сведению - и норм.

    и ,кстати, иногда бывают и яркие высказывания )

    ps

    Гвиди.. СК в нулевых ещё величал его Гуиди. и итальянцы с ним солидарны

  • flugegeheimen
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (8)
    flugegeheimen-Фото

    здорово, что есть такие награды.

  • RVL
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (8)
    RVL-Фото

    В такой нехрустальной номинации и хрустальный велосипед..

    Парень ниразу не хрустальный

  • s75
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (8)
    s75-Фото

    Страшный сон любителей покататься по отрывам))

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (125)
    s75-Фото

    Официально - СК закончил карьеру и получил работу в команде.
    Кэмерон, похоже, остается.

  • Ice
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: motte
    Сто пудов ЗА..высокий, широкий, неимоверно работоспособный дизель -тягач на любом покрытии и в любую погоду, способный все 200 км тянуть, за ним, точно, как за Камазом , в полном безветрии.
    Искренне рад!!!
     

    Согласен, его по ширине плеч проще всего узнать, настоящий гренадер)

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