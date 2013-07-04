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Тим Деклерк четвёртый год подряд награждается как лучший доместик Бельгии

Тим Деклерк получил «Хрустальную каплю пота» как лучший доместик Бельгии в сезоне 2021 года

 

 

  32-летний бельгийский велогонщик Тим Деклерк (Tim Declercq) четвёртый год подряд стал обладателем трофея «Хрустальная капля пота» (Kristallen Zweetdruppel), вручаемого по итогам сезона лучшему доместику в Бельгии.

 

  «Эль Трактор» внёс важный вклад в многочисленные победы гонщиков команды Deceuninck-Quick Step, проведя огромное количество километров в голове пелотона с февраля по октябрь. Его великолепная работа и самоотдача помогли добиться успехов на классиках (победа Каспера Асгрена на Туре Фландрии и E3 Saxo Bank Classic), а также на Тур де Франс-2021, где Тим Деклерк, несмотря на падение, продолжил гонку и помогал Марку Кэвендишу добиться четырёх побед на этапах и зелёной майки.

 

Тим Деклерк четвёртый год подряд получает награду как лучший доместик Бельгии

 

©Photo News - Photo credit: ©Photo News

 

  Тим  Деклерк: «Очень приятно получить эту награду. «Хрустальная капля пота» - признание, что в этом сезоне я снова отлично выполнил свою работу. Очень счастлив, что четвёртый год подряд назван «Лучшим бельгийским доместиком».

 

  Соревнования легче не становятся, но я получаю огромное удовлетворение от того, что делаю. Нужно понимать, на что ты способен, а на что нет. Я знаю, что моё тело предназначено для такого типа работы.

 

  Конечно, в детстве все мечтают о победах в гонках, но потом, когда осознаёшь, что эту цель достичь трудно, можешь довольно легко решить работать на своих товарищей по команде. А то, что я могу выполнять работу в одной из лучших команд мира, просто великолепно».

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Теги к статье: Тим Деклерк Tim Declercq Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:16 | Регистрация: 4.07.2013

    Заслуженная награда! Браво, Тим!

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Комментарии

  • Freejazz
    Компания “Deceuninck” стала сп ... (15)
    Freejazz-Фото
    Официальный комментарий от Deceuninck - одна из причин это нежелание Лефевра развивать женский велоспорт. Они видят это в системе Феникс-Пура, что позволяет им быть видимыми весь год в трех самых важных для них странах - Франции, Бельгии, Нидерландах.
    Кроме того СЕО Deceuninck посетовал, что их Лефевр даже не поблагодарил за годы сотрудничества.
  • VeloVelo
    Патрик Лефевр подтвердил, что ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Да, это была сказка для Марка и его болельщиков — прошлый сезон и Тур.
    Тоже не верю, что Кэвендиш сможет такое повторить.

    Но, это Кэв. Все может быть, посмотрим )

     

     

  • VeloVelo
    Тим Деклерк четвёртый год подр ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Заслуженная награда! Браво, Тим!

  • SportSpirit
    Патрик Лефевр подтвердил, что ... (3)
    SportSpirit-Фото

    По логике истории у Кэва за пару недель до старта заболит колено) или что-то еще, все-таки возраст) 

     

    Возвращение этого года было сказкой, которую Кэв заслужил своим желанием гоняться даже за мизерный контракт. Сказкой, сопровождаемой большим кол-вом обстоятельств в виде схода Юэна, Сагана, отсутствия Беннета и Аккермана. Серьезного, но на момент ТДФ-2021 слегка робеющего соперника Филипсена. 

     

    Эта сказка плавно катилась к асболютно счастливому концу в Париже, но тут у истории был джокер (не пешка!) в лице ван Арта. Не верю, что Кэв продолжил бы (а Лефевр продлил), если бы статистический рекорд пал. 

     

    Прогнозирую средненький, а скорее слабый сезон. Закрома у госпожи удачи не бездонные. 

     

     

  • uran
    Компания “Deceuninck” стала сп ... (15)
    uran-Фото
    В смысле в магазин какой-то особый дресс-код нужен? Ну там треники и тельняшка?) Совок это страна советов, если вы не в курсе ;)
  • flugegeheimen
    Компания “Deceuninck” стала сп ... (15)
    flugegeheimen-Фото

    В партнерстве со Стаей рекламное место было посолиднее... наверное, денег зажали. 

    А в коментах душновато, откройте окно (от декеник, разумеется))

  • Cyrill
    Патрик Лефевр подтвердил, что ... (3)
    Cyrill-Фото

    Аллилуйя !!! Верим, надеемся, ждём .... Но опять же - нет прямого ответа на вопрос - он едет ТДФ 2022 или будут с Фабио спички тянуть ???

  • niktim
    Олимпийская чемпионка Анна Киз ... (2)
    niktim-Фото

    Большая умница.

  • RVL
    Международное агентство допинг ... (5)
    RVL-Фото
    Оч извращённое сознание..
    По вашему полиция, по какому же принципу существует...
    Увы. Бытие определяет...иногда
  • Геродот
    Международное агентство допинг ... (5)
    Геродот-Фото

    Платформа для того чтобы погрязнуть в лавине необоснованных обвинений? А те,кому Можно,как ездили - так и будут ездить)

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