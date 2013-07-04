Тим Деклерк четвёртый год подряд награждается как лучший доместик Бельгии

Тим Деклерк получил «Хрустальную каплю пота» как лучший доместик Бельгии в сезоне 2021 года

32-летний бельгийский велогонщик Тим Деклерк (Tim Declercq) четвёртый год подряд стал обладателем трофея «Хрустальная капля пота» (Kristallen Zweetdruppel), вручаемого по итогам сезона лучшему доместику в Бельгии.

«Эль Трактор» внёс важный вклад в многочисленные победы гонщиков команды Deceuninck-Quick Step, проведя огромное количество километров в голове пелотона с февраля по октябрь. Его великолепная работа и самоотдача помогли добиться успехов на классиках (победа Каспера Асгрена на Туре Фландрии и E3 Saxo Bank Classic), а также на Тур де Франс-2021, где Тим Деклерк, несмотря на падение, продолжил гонку и помогал Марку Кэвендишу добиться четырёх побед на этапах и зелёной майки.

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Тим Деклерк: «Очень приятно получить эту награду. «Хрустальная капля пота» - признание, что в этом сезоне я снова отлично выполнил свою работу. Очень счастлив, что четвёртый год подряд назван «Лучшим бельгийским доместиком».

Соревнования легче не становятся, но я получаю огромное удовлетворение от того, что делаю. Нужно понимать, на что ты способен, а на что нет. Я знаю, что моё тело предназначено для такого типа работы.

Конечно, в детстве все мечтают о победах в гонках, но потом, когда осознаёшь, что эту цель достичь трудно, можешь довольно легко решить работать на своих товарищей по команде. А то, что я могу выполнять работу в одной из лучших команд мира, просто великолепно».