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Тим Деклерк получил премию «Хрустальный велосипед» как лучший доместик 2020 года

Третий год подряд Тим Деклерк – лучший доместик пелотона

 

 

  31-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Тим Деклерк (Tim Declercq) третий год подряд получил награду «Хрустальный велосипед» ("Kristallen Fiets") как лучший доместик года. Премия для профессиональных велогонщиков  Бельгии «Хрустальный велосипед» была основана в 1992 году бельгийской газетой  Het Laatste Nieuws. Рекорд по количеству «хрустальных велосипедов» удерживает Йохан Мюзееув (Johan Museeuw), становившийся лучшим бельгийским велогонщиком года в 1993, 1995, 1996, 1997 и 2002 годах.

 

 Лучшего доместика пелотона начали награждать с 2005 года. Лучшими помощниками пелотона назывались Герт Стеегманс, Йохан Ванзуммерен, Марио Артс, Стейн Ванденберг, Йелле Ванендерт, Кевин Де Веерт, Ильо Кейссе, Жульен Вермот.

 

 

Photo credit: Deceuninck-Quick Step /©Luc Claessen / Getty Images

 

  Тим Деклерк начал выступать с 5 февраля 2020 года, а завершил сезон 21 октября на второй ступени подиума классики AG Driedaagse Brugge-De Panne, набрав 53 гоночных дня.

 

  На Тур де Франс-2020 Тим Деклерк помог своему товарищу по команде Сэму Беннетту одержать три победы на этапах и взять зелёную майку лучшего в очковой классификации. На французском Гранд-туре Деклерк в общей сложности отработал 1000 км в голове пелотона.

 

  Тим Деклерк: «Большая честь - снова получить «Хрустальный велосипед», особенно в такой необычный год. Сезон разделился на две части, после перерыва условия гонок изменились, но я просто старался концентрироваться на том, что должен сделать для ребят команды. Для меня год начался хорошо, команда отлично выступила в Валенсии и Альгарве, но после Париж-Ниццы сезон остановился.  Мне повезло, что я смог продолжать тренироваться на улице. Я старался следить за физической формой, удерживал её как мог.

 

  Когда в августе возобновились гонки, главной стала подготовка к Тур де Франс. Мы с командой добились особенных результатов – Жулиан несколько дней удерживал жёлтую майку, а Сэм выиграл зелёную. Его победа на этапе в Париже и выступление нашей команды не забуду никогда.

 

  Хотел бы поблагодарить всю команду за поддержку в течение сезона. Многие замечали, как много я работал впереди пелотона, но для того, чтобы эта работа превратилась в результат, нужна особенная команда.

 

  Мне повезло, что я работаю в такой команде, где каждый день гонщики стараются сделать что-то особенное. Приятно, что я тоже вношу вклад. Но признание моих заслуг стало возможным только благодаря работе ребят, и не только гонщиков, но и Патрика, руководства и всего персонала».

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Теги к статье: Тим Деклерк Tim Declercq «Хрустальный велосипед»

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (11)
    Адриен-Фото

    Ох, сколько же всезнающих "прокуроров", которые безапелляционно и уверено выносят "приговоры" - "За что ему 12 лет впаяли? За то, что не только сам пользовался запрещенными препаратами, но и снабжал ими других гонщиков. Дилером он был". Со свечкой стояли, наверное (кстати, за дилерство давали и дают СРОК, а не дисквалификацию). А ведь Матушка-судьба таких "обвинителей" ох как любит учить - все возвращается бумерангом. Помните - Не судите, да не судимы будете? Вот прилетит со стороны такая же грязь уже на их "белые одежды" - что делать будут? Доказывать, что ты не верблюд - ох как непросто. Ведь желающих забрасывать "грешников" камнями - всегда навалом...

  • s75
    Состав велокоманды Movistar на ... (3)
    s75-Фото
    они не братья
  • AAA
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (11)
    AAA-Фото

    Попаду на Тенерифе, обязательно отпробую и с удовольствием!

     

  • rossa2005
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (11)
    rossa2005-Фото
    Маловероятно. Он же мажорчик. Если все правильно помню у его родителей деревообрабатывающий бизнес. Думаю он просто поздно повзрослел. А проделки 2014 скорее от глупости.
  • sergeipauk
    Состав велокоманды Movistar на ... (3)
    sergeipauk-Фото

    Мас молодец. Брата с собой подписывает.

  • sergeipauk
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (11)
    sergeipauk-Фото

    Я смотрел на него,как он ехал и не верил. Под препаратами ехать легче. Он летал. 

  • motte
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (11)
    motte-Фото
    Я констатировал факт ибо жить надо, семью кормить надо и каждый зарабатывает как может...только разница в том, кто то не переходит черту морали и закона,а кто то на все кладет прибор..
    В Эстонии сейчас вон весь лыжный спорт под откос всвязи с допинговым скандалом австрийца, там и вело было замешано тоже...а какие люди в лыжном союзе, олимпики и нах всех, прикрывают позор, но не прикрыть.
    Такие же дилеры были и пальцы топырили в сторону и в суде Лозанны отмывались, но сколько ниточка не вейся...
  • Ice
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: motte
    А потом вложил доход с дилерства в свой частный бизнес с подругой... ничего личного-:)

    Вы думаете, что там заработки огромные?) 

  • motte
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (11)
    motte-Фото
    А потом вложил доход с дилерства в свой частный бизнес с подругой... ничего личного-:)
  • Бакеша
    Состав велокоманды Movistar на ... (3)
    Бакеша-Фото
    Однако хорошее пополнение произвели, молодцы

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