Тим Деклерк получил премию «Хрустальный велосипед» как лучший доместик 2020 года

Третий год подряд Тим Деклерк – лучший доместик пелотона

31-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Тим Деклерк (Tim Declercq) третий год подряд получил награду «Хрустальный велосипед» ("Kristallen Fiets") как лучший доместик года. Премия для профессиональных велогонщиков Бельгии «Хрустальный велосипед» была основана в 1992 году бельгийской газетой Het Laatste Nieuws. Рекорд по количеству «хрустальных велосипедов» удерживает Йохан Мюзееув (Johan Museeuw), становившийся лучшим бельгийским велогонщиком года в 1993, 1995, 1996, 1997 и 2002 годах.

Лучшего доместика пелотона начали награждать с 2005 года. Лучшими помощниками пелотона назывались Герт Стеегманс, Йохан Ванзуммерен, Марио Артс, Стейн Ванденберг, Йелле Ванендерт, Кевин Де Веерт, Ильо Кейссе, Жульен Вермот.

Photo credit: Deceuninck-Quick Step /©Luc Claessen / Getty Images

Тим Деклерк начал выступать с 5 февраля 2020 года, а завершил сезон 21 октября на второй ступени подиума классики AG Driedaagse Brugge-De Panne, набрав 53 гоночных дня.

На Тур де Франс-2020 Тим Деклерк помог своему товарищу по команде Сэму Беннетту одержать три победы на этапах и взять зелёную майку лучшего в очковой классификации. На французском Гранд-туре Деклерк в общей сложности отработал 1000 км в голове пелотона.

Тим Деклерк: «Большая честь - снова получить «Хрустальный велосипед», особенно в такой необычный год. Сезон разделился на две части, после перерыва условия гонок изменились, но я просто старался концентрироваться на том, что должен сделать для ребят команды. Для меня год начался хорошо, команда отлично выступила в Валенсии и Альгарве, но после Париж-Ниццы сезон остановился. Мне повезло, что я смог продолжать тренироваться на улице. Я старался следить за физической формой, удерживал её как мог.

Когда в августе возобновились гонки, главной стала подготовка к Тур де Франс. Мы с командой добились особенных результатов – Жулиан несколько дней удерживал жёлтую майку, а Сэм выиграл зелёную. Его победа на этапе в Париже и выступление нашей команды не забуду никогда.

Хотел бы поблагодарить всю команду за поддержку в течение сезона. Многие замечали, как много я работал впереди пелотона, но для того, чтобы эта работа превратилась в результат, нужна особенная команда.

Мне повезло, что я работаю в такой команде, где каждый день гонщики стараются сделать что-то особенное. Приятно, что я тоже вношу вклад. Но признание моих заслуг стало возможным только благодаря работе ребят, и не только гонщиков, но и Патрика, руководства и всего персонала».