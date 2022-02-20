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Штефан Биссегер: "Хочу совершенствоваться в больших классиках и разделках"

Штефан Биссегер продолжит выступать в команде EF Education Nippo  

Штефан Биссегер: "Хочу совершенствоваться в больших классиках и разделках"

 

 

  Штефан Биссегер (Stefan Bissegger) продлил контракт с американской велокомандой EF Education Nippo, в которой начал карьеру профессионального велогонщика в августе 2020 года.  23-летний швейцарский велогонщик за полтора года выступления в команде Мирового тура одержал 4 победы, три из которых в гонках Мирового тура – на этапе Париж-Ницца, Тура Швейцарии и Тура Бенилюкса одержаны в этом году. В этом же сезоне он впервые в карьере проехал Гранд-тур – Тур де Франс-2021, заняв 5-е место в разделке на 20-м этапе, а также дебютировал на Париж-Рубэ и Милан-Сан-Ремо.

 

  Штефан Биссегер: «У меня большие планы на следующий сезон, надеюсь, они реализуются. Больше всего горжусь победой на этапе Тура Швейцарии. Победа дома всегда особенная. Значимым было первое участие в Париж-Рубэ, приятно было хорошо себя чувствовать и удержаться в лидирующей группе на такой эпической гонке. Я хочу совершенствоваться в выступлении на больших классиках и в разделках».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды: «Чем опаснее, тем лучше для Штефана. Он великолепно управляет велосипедом, инстинктивно знает, как, не сбавляя скорости, преодолеть коварные отрезки. Он исключительно едет разделки с многочисленными технически сложными поворотами, может отлично удерживать на них скорость.

  Фактически, я думаю, он способен выиграть первую разделку на Тур де Франс-2022. Он не только раздельщик. На таких гонках как Париж-Рубэ, где нужна мощность и удержание позиции, он тоже довольно хорош. Думаю, он сможет стать топовым гонщиком и на таких гонках тоже».

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Теги к статье: Штефан Биссегер Stefan Bissegger EF Education Nippo

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Комментарии

  • uran
    Примож Роглич: «Соперничество ... (5)
    uran-Фото
    Погачар в той разделке вынес всех. Роглич проехал на своем уровне, и психология там ни к чему.
  • Ернат
    Примож Роглич: «Соперничество ... (5)
    Ернат-Фото
    согласен, прошлогодний тур, был бенефисом Погачара, на последней разделке, так разделать Роглича
  • Адриен
    Примож Роглич: «Соперничество ... (5)
    Адриен-Фото

    Он силён физически, но особенно силён психологически.

    Без сомнения, насчет первого не поспоришь, а вот насчет второго... Думаю как раз в этом Роглич проигрывает Погачару. Это как, знаете, неудобный соперник в каком-нибудь единоборстве. Не знаю у кого как, но у меня уже после первых этапов прошедшего ТДФ складывалось впечатление, что явный, железобетонный фаворит - Погачар. А вот Примож такого впечатления - или подобного - не оставлял. Поэтому , когда Роглич сошел, не было ощущения, что мы все лишились зрелища битвы фаворитов. И без этого было ясно -  кто №1, кто безоговорочный лидер. Думаю, всё дело в прошлогоднем ТДФ, в том НОКАУТЕ, который провел Погачар  на "последних секундах последнего раунда" их поединка, в котором явным фаворитом все считали Роглича...

  • Coffe
    Примож Роглич: «Соперничество ... (5)
    Coffe-Фото
    Хочется пожелать ему удачи в следующем сезоне.
  • nightbuster33
    Примож Роглич: «Соперничество ... (5)
    nightbuster33-Фото

    С таким характером и упорством, едва ли  его настигнет " выгорание".

  • Earl57
    Том Дюмулин принял участие в з ... (22)
    Earl57-Фото

    А тем временем...

    "Давиде Формоло и Мария Виттория Сперотто проехали всего 918 метров, установив новый рекорд кратчайшего часа.

    Итальянские гонщики установили рекорд по кратчайшей дистанции, преодоленной за один час непрерывной ездыblum

  • SportSpirit
    Том Дюмулин принял участие в з ... (22)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Sezar
    Наверно нужна бригада коучей и психологов, чтобы объяснить Тому, что в этой жизни он должен в первую очередь самому себе.
    Тяжелый пациент попался.

     

    Предположу, что бригада коучей еще больше все запутает. У Тома жена - психолог, оф. брак - после сезона 2018dirol А была бы какая-нибудь "поверхностная моделька" или "творческая домохозяйка" - все могло быть иначе) для нас, диванных экспертов, ценителей индивидуального ходаmusic

  • дрокер
    Хесус Давид Пенья начнёт карье ... (5)
    дрокер-Фото

    Правильный пацан, белые носки наделgood

  • VeloliveTeam
    Трансферные новости пелотона-2 ... (99)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: Mitt
    Перешел в EF Education-Nippo. Странно, что не пишут тут новость об этом. Из гонщиков постсоветских стран вроде бы он в числе немногих, кто показывал неплохие результаты за прошлый год.

     

    Официально ни Марк Падун, ни команда EF Education-Nippo пока о переходе не объявили.

    Прощаясь с командой Bahrain-Victorious, Марк Падун написал в соцсетях: «Благодарю команду Bahrain, где я начал профессиональную карьеру, за эти четыре года. У меня было много успехов, незабываемых воспоминаний, которые делил с персоналом и гонщиками. Теперь начинается новая глава моей карьеры с другой командой, о которой будет объявлено позднее».

  • Coffe
    Хесус Давид Пенья начнёт карье ... (5)
    Coffe-Фото
    Молодец!

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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