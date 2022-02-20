Штефан Биссегер: "Хочу совершенствоваться в больших классиках и разделках"

Штефан Биссегер продолжит выступать в команде EF Education Nippo

Штефан Биссегер (Stefan Bissegger) продлил контракт с американской велокомандой EF Education Nippo, в которой начал карьеру профессионального велогонщика в августе 2020 года. 23-летний швейцарский велогонщик за полтора года выступления в команде Мирового тура одержал 4 победы, три из которых в гонках Мирового тура – на этапе Париж-Ницца, Тура Швейцарии и Тура Бенилюкса одержаны в этом году. В этом же сезоне он впервые в карьере проехал Гранд-тур – Тур де Франс-2021, заняв 5-е место в разделке на 20-м этапе, а также дебютировал на Париж-Рубэ и Милан-Сан-Ремо.

Штефан Биссегер: «У меня большие планы на следующий сезон, надеюсь, они реализуются. Больше всего горжусь победой на этапе Тура Швейцарии. Победа дома всегда особенная. Значимым было первое участие в Париж-Рубэ, приятно было хорошо себя чувствовать и удержаться в лидирующей группе на такой эпической гонке. Я хочу совершенствоваться в выступлении на больших классиках и в разделках».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды: «Чем опаснее, тем лучше для Штефана. Он великолепно управляет велосипедом, инстинктивно знает, как, не сбавляя скорости, преодолеть коварные отрезки. Он исключительно едет разделки с многочисленными технически сложными поворотами, может отлично удерживать на них скорость.

Фактически, я думаю, он способен выиграть первую разделку на Тур де Франс-2022. Он не только раздельщик. На таких гонках как Париж-Рубэ, где нужна мощность и удержание позиции, он тоже довольно хорош. Думаю, он сможет стать топовым гонщиком и на таких гонках тоже».