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Генеральный менеджер QuickStep поставил на паузу подписание договора с Марком Кэвендишем

Генеральный менеджер QuickStep поставил на паузу подписание договора с Марком Кэвендишем

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step, решил отложить заключение контракта с британским спринтером Марком Кэвендишем, который упал на велодроме в последний день гонок “Шесть дней в Генте”.

 

  Напомним, что Марк Кавендиш вернулся в состав команды Deceuninck-Quick Step в 2021 году и выиграл 4 этапа Тур де Франс. Спортивные эксперты оценивали вероятность его победы в 22%. Тур де Франс-2022 стартует 1 июля 2022 года в Копенгагене. БК 1хСтавка уже прогнозируют вероятность победы участников этой велогонки. Сейчас многие БК дарят промокоды с различными бонусами. Посмотреть список лучших актуальных промокодов можно тут.

 

  Соревнования “Шесть дней в Генте” закончились серьезным столкновением Марка Кавендиша и Лассе Хансена. В результате аварии британский велогонщик сломал два ребра и получил повреждение легкого.

  В понедельник он должен был встретиться с Патриком Лефевром, чтобы подписать контракт на 2022 год, но генеральный менеджер команды решил, что Марку лучше выздороветь и оправиться от произошедшего, а не беспокоиться о договоре.

 

  “Вы же не просите раненого человека прийти к вам и подписать контракт, не так ли? Это должна быть последняя из его забот. Контракт уже готов и никуда не исчезнет. Его подписание тянется уже очень долго, несколько недель ничего не изменят. Сейчас важно другое. Нам повезло, что Марк не сломал ключицу или бедро. И все же я бы хотел, чтобы он полностью выздоровел прежде, чем подписывать договор,” —  сказал Патрик Лефевр в интервью Het Laatste Nieuws.

  В сентябре Лефевр объявил, что достигнуто соглашение с Марком Кэвендишем относительно зарплаты и бонусов, но договориться насчет назначения Кэвендиша менеджером после его возможной отставки в конце 2022 года не получилось.

  Судя по всему, к этому времени все вопросы уже были улажены, Марку оставалось только поставить свою подпись.

“Я не собираюсь бросать Марка. Мы — его команда и мы позаботимся о нем,” — добавил Патрик Лефевр.

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Комментарии

  • Адриен
    Петер Саган объяснил ситуацию ... (1)
    Адриен-Фото

    Блин, как ребенок. Когда шкодит - не думает о последствиях, а когда "на сцену" выходит ремень - слезы и "Я больше не буду...". Впрочем, так себя ведут  почти все "звезды".

  • close2you
    Спортивный агент: «Все боятся ... (2)
    close2you-Фото
    Да во всём собственно)
  • EL-Fenomeno
    Ники Терпстра продлил контракт ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Во, когда аж всплыло, через полгода  и + месяц. big_boss

    Возможно Петер подумал, что на правах 3-кратного чемпиона мира и много_узнаваемого кумира большинства его "поймут и простят", но нет...пришлось применить силу, вплоть до сломанной травмированной руки полицейского!
    К тому же я предполагаю что автомобиль был у братьев красивый а значит по прекрасных улицах Монако можно было смело поддать газку)

  • Ернат
    Молодежная команда Astana Qaza ... (2)
    Ернат-Фото

    ну удачи им, у них все еще впереди

  • BlAr
    Ники Терпстра продлил контракт ... (4)
    BlAr-Фото
    Трёхкратный чемпион мира, словацкий велогонщик Петер Саган получил штраф в размере € 5 тыс. за нападение на полицейского, сообщает Var-Matin.

    По информации издания, инцидент, за который был наказан гонщик, произошёл 25 апреля. Ночью того дня Саган, находясь в нетрезвом состоянии, разъезжал по улицам Монако с братом, который вёл автомобиль. Полицейские остановили братьев и попросили их выйти из машины, на что Петер отреагировал агрессивно. Между ним и патрульными завязалась потасовка, в ходу которой один из сотрудников получил травму руки.

    Впоследствии выяснилось, что неадекватная реакция Сагана была вызвана тем, что спортсмен, который на тот момент не был вакцинирован, подумал, будто полицейские хотят заставить его сделать прививку от коронавируса.

    Подробнее на «Чемпионате»:
    https://www.championat.com/other/news-4521479-v-monako-vynesli-prigovor-velogon
    schiku-on-napal-na-policiyu-opasayas-nasilnoj-vakcinacii.html?utm_source=copypa
    ste
  • Ернат
    Джо Домбровски о переходе в ве ... (5)
    Ернат-Фото

    в преспективе будет хорошо в однодневных гонках )

  • tukau
    Ники Терпстра продлил контракт ... (4)
    tukau-Фото
    Интересно узнать, какую
  • BlAr
    Ники Терпстра продлил контракт ... (4)
    BlAr-Фото

    Кстати о Сагане. Петр на днях в очередную историю влип, а почему-то на сайте об этом тишина!

  • Astanaforever
    Молодежная команда Astana Qaza ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Давно надо было открывать такой проект под Астану.
  • el kun
    Спортивный агент: «Все боятся ... (2)
    el kun-Фото
    В чем то он прав безусловно

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