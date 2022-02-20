Генеральный менеджер QuickStep поставил на паузу подписание договора с Марком Кэвендишем

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step, решил отложить заключение контракта с британским спринтером Марком Кэвендишем, который упал на велодроме в последний день гонок “Шесть дней в Генте”.

Напомним, что Марк Кавендиш вернулся в состав команды Deceuninck-Quick Step в 2021 году и выиграл 4 этапа Тур де Франс. Спортивные эксперты оценивали вероятность его победы в 22%. Тур де Франс-2022 стартует 1 июля 2022 года в Копенгагене. БК 1хСтавка уже прогнозируют вероятность победы участников этой велогонки. Сейчас многие БК дарят промокоды с различными бонусами. Посмотреть список лучших актуальных промокодов можно тут.

Соревнования “Шесть дней в Генте” закончились серьезным столкновением Марка Кавендиша и Лассе Хансена. В результате аварии британский велогонщик сломал два ребра и получил повреждение легкого.

В понедельник он должен был встретиться с Патриком Лефевром, чтобы подписать контракт на 2022 год, но генеральный менеджер команды решил, что Марку лучше выздороветь и оправиться от произошедшего, а не беспокоиться о договоре.

“Вы же не просите раненого человека прийти к вам и подписать контракт, не так ли? Это должна быть последняя из его забот. Контракт уже готов и никуда не исчезнет. Его подписание тянется уже очень долго, несколько недель ничего не изменят. Сейчас важно другое. Нам повезло, что Марк не сломал ключицу или бедро. И все же я бы хотел, чтобы он полностью выздоровел прежде, чем подписывать договор,” — сказал Патрик Лефевр в интервью Het Laatste Nieuws.

В сентябре Лефевр объявил, что достигнуто соглашение с Марком Кэвендишем относительно зарплаты и бонусов, но договориться насчет назначения Кэвендиша менеджером после его возможной отставки в конце 2022 года не получилось.

Судя по всему, к этому времени все вопросы уже были улажены, Марку оставалось только поставить свою подпись.

“Я не собираюсь бросать Марка. Мы — его команда и мы позаботимся о нем,” — добавил Патрик Лефевр.