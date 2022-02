Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Этап 2 Категория:

Сегодня, 18:52 Archidona - Alcalá la Real, 150,6 км 1 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 3:57:46 2 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Team 0:00:02 3 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 0:00:04 4 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 5 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 6 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 7 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 8 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 9 Simon Clarke (Aus) Israel-Premier Tech 10 Cristian Rodriguez Martin (Spa) TotalEnergies 11 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 0:00:10 12 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team 13 Harold Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 14 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroen Team 0:00:13 15 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 16 Simon Yates (Gbr) BikeExchange-Jayco 17 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 18 Jhonatan Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 19 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R Citroen Team 0:00:17 20 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Fenix 0:00:19 21 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 22 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 23 Kobe Goossens (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 24 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Euskaltel-Euskadi 25 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Euskaltel-Euskadi 26 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 27 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 28 Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:26 29 Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:32 30 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:00:34 31 Biniam Girmay (Eri) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 32 Ander Okamika Bengoetxea (Spa) Burgos-BH 33 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:00:36 34 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:37 35 Jon Agirre Egaña (Spa) Equipo Kern Pharma 36 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:39 37 Xabier Isasa Larrañaga (Spa) Euskaltel-Euskadi 38 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 39 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:42 40 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 0:00:43 41 Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Gazprom-Rusvelo 42 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 43 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 0:00:46 44 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 0:00:49 45 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates 46 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 47 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 48 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 0:00:56 49 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:06 50 Corbin Strong (Nzl) Israel-Premier Tech 51 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:01:26 52 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 53 Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroen Team 54 Tsgabu Grmay (Eth) BikeExchange-Jayco 55 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious 56 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroen Team 0:01:28 57 Sep Vanmarcke (Bel) Israel-Premier Tech 58 Alexander Cataford (Can) Israel-Premier Tech 59 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 60 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 61 Dion Smith (Nzl) BikeExchange-Jayco 0:01:32 62 Diego Rosa (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:01:43 63 Adria Moreno Sala (Spa) Burgos-BH 0:01:47 64 Ward Vanhoof (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:10 65 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 0:02:12 66 Ben King (Usa) Human Powered Health 67 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 68 Luke Durbridge (Aus) BikeExchange-Jayco 0:02:14 69 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 70 Guillaume Boivin (Can) Israel-Premier Tech 71 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:02:17 72 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH 0:02:18 73 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 74 Héctor Carretero (Spa) Equipo Kern Pharma 75 Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma 0:02:22 76 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 77 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 0:02:24 78 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 79 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 80 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 0:02:27 81 Nikolay Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:30 82 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 83 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:37 84 Eddie Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 0:02:47 85 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroen Team 0:03:02 86 Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 87 Mikkel Honoré (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:03:05 88 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 89 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 0:03:25 90 Nicholas Schultz (Aus) BikeExchange-Jayco 0:03:30 91 Niccolò Bonifazio (Ita) TotalEnergies 0:03:45 92 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:06 93 Jannik Steimle (Ger) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:04:11 94 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:04:21 95 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:27 96 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 0:04:57 97 Kamil Malecki (Pol) Lotto Soudal 0:05:34 98 Jon Barrenetxea Golzarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:41 99 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 100 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 0:06:28 101 Jenno Berckmoes (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:06:29 102 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 103 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 0:06:41 104 Alessandro Fedeli (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:06:49 105 Cesare Benedetti (Pol) Bora-Hansgrohe 0:07:24 106 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:07:28 107 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 108 Diego Lopez Fuentes (Spa) Equipo Kern Pharma 0:07:37 109 Chad Haga (Usa) Human Powered Health 0:07:59 110 Dries Van Gestel (Bel) TotalEnergies 0:09:28 111 Cedric Beullens (Bel) Lotto Soudal 112 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 113 Barnabás Peák (Hun) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:09:33 114 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:09:53 115 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Spa) Burgos-BH 0:09:54 116 Kamiel Bonneu (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 117 Gavin Mannion (Usa) Human Powered Health 118 Ayco Bastiaens (Bel) Alpecin-Fenix 119 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 120 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:10:01 121 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 0:10:05 122 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Alpecin-Fenix 0:11:55 123 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 124 Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroen Team 0:11:57 125 Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 126 Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroen Team 127 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:11:59 128 Sander De Pestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:12:00 129 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:12:02 130 Matteo Sobrero (Ita) BikeExchange-Jayco 0:12:04 131 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 0:12:36 132 Gleb Brussenskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:13:53 133 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Astana Qazaqstan Team 134 Juraj Sagan (Svk) TotalEnergies 0:18:34 DNF Felipe Orts Lloret (Spa) Burgos-BH DNS Michael Woods (Can) Israel-Premier Tech Генеральная классификация после 2 этапа 1 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 9:15:01 2 Ander Okamika Bengoetxea (Spa) Burgos-BH 0:00:05 3 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Team 0:00:08 4 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:00:10 5 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 6 Simon Clarke (Aus) Israel-Premier Tech 7 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 8 Cristian Rodriguez Martin (Spa) TotalEnergies 9 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 10 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 11 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 12 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team 0:00:16 13 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 14 Harold Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 15 Simon Yates (Gbr) BikeExchange-Jayco 0:00:19 16 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 17 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroen Team 18 Jhonatan Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 19 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:00:20 20 Xabier Isasa Larrañaga (Spa) Euskaltel-Euskadi 21 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R Citroen Team 0:00:23 22 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:25 23 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 24 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 25 Kobe Goossens (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 26 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 27 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Euskaltel-Euskadi 28 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 0:00:30 29 Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:32 30 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 31 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:38 32 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:00:40 33 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:45 34 Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:51 35 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 0:00:55 36 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Fenix 37 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 38 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:02 39 Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Gazprom-Rusvelo 40 Biniam Girmay (Eri) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:04 41 Jon Agirre Egaña (Spa) Equipo Kern Pharma 0:01:07 42 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates 0:01:08 43 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:01:13 44 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 0:01:22 45 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:25 46 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma 47 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 0:01:32 48 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 49 Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroen Team 50 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious 51 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 52 Corbin Strong (Nzl) Israel-Premier Tech 0:01:42 53 Diego Rosa (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:02:02 54 Alexander Cataford (Can) Israel-Premier Tech 0:02:11 55 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 56 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 0:02:16 57 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroen Team 0:02:30 58 Adria Moreno Sala (Spa) Burgos-BH 59 Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:31 60 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:43 61 Ward Vanhoof (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:46 62 Héctor Carretero (Spa) Equipo Kern Pharma 0:02:54 63 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:02:56 64 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:02:57 65 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:03:01 66 Sep Vanmarcke (Bel) Israel-Premier Tech 0:03:05 67 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 0:03:07 68 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH 0:03:20 69 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:03:29 70 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:03:42 71 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:03:44 72 Eddie Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 0:03:49 73 Guillaume Boivin (Can) Israel-Premier Tech 0:03:51 74 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 75 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 0:05:01 76 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:05:04 77 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:29 78 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroen Team 0:05:36 79 Mikkel Honoré (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:05:39 80 Dion Smith (Nzl) BikeExchange-Jayco 0:05:42 81 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:47 82 Jon Barrenetxea Golzarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:00 83 Kamil Malecki (Pol) Lotto Soudal 0:06:10 84 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 0:06:12 85 Luke Durbridge (Aus) BikeExchange-Jayco 0:06:24 86 Jannik Steimle (Ger) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:06:25 87 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 0:06:39 88 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:07:13 89 Niccolò Bonifazio (Ita) TotalEnergies 0:07:20 90 Ben King (Usa) Human Powered Health 0:07:23 91 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:07:34 92 Nicholas Schultz (Aus) BikeExchange-Jayco 0:08:41 93 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 0:09:05 94 Tsgabu Grmay (Eth) BikeExchange-Jayco 0:09:21 95 Jenno Berckmoes (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:09:35 96 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 0:09:52 97 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:10:02 98 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 0:10:03 99 Cedric Beullens (Bel) Lotto Soudal 0:10:04 100 Dries Van Gestel (Bel) TotalEnergies 101 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:29 102 Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma 0:10:54 103 Gavin Mannion (Usa) Human Powered Health 0:11:03 104 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 0:11:35 105 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 0:12:01 106 Chad Haga (Usa) Human Powered Health 0:12:09 107 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 0:12:51 108 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 0:12:59 109 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:13:00 110 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Spa) Burgos-BH 0:13:29 111 Alessandro Fedeli (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:13:30 112 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:14:03 113 Nikolay Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:14:34 114 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:14:36 115 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 0:15:12 116 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:15:51 117 Barnabás Peák (Hun) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:15:56 118 Diego Lopez Fuentes (Spa) Equipo Kern Pharma 0:16:29 119 Matteo Sobrero (Ita) BikeExchange-Jayco 0:17:15 120 Cesare Benedetti (Pol) Bora-Hansgrohe 0:17:39 121 Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 0:18:20 122 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 0:18:25 123 Kamiel Bonneu (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:18:42 124 Ayco Bastiaens (Bel) Alpecin-Fenix 125 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:22:14 126 Sander De Pestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:22:17 127 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Alpecin-Fenix 0:23:59 128 Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroen Team 0:24:01 129 Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroen Team 130 Gleb Brussenskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:25:56 131 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:25:57 132 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:26:59 133 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 0:27:36 134 Juraj Sagan (Svk) TotalEnergies Теги к статье: Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка



