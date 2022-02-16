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Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Маршрут и участники

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Превью

 

 

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Маршрут и участникиВуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Маршрут и участники

 

 

  68-й выпуск испанской многодневной велогонки категории 2. Pro Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль (Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol) пройдёт с 16 по 20 февраля. В гонке примут участие 12 команд Мирового тура -  Astana Qazaqstan Team, Movistar, Ineos Grenadiers, BikeExchange-Jayco, Bahrain-Victorious, UAE Team Emirates, Israel - Premier Tech, Quick-Step Alpha Vinyl Team, Lotto Soudal, AG2R Citroen, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux и Bora-hansgrohe, а  также 10 проконтинентальных команд - Alpecin-Fenix, Caja Rural - Seguros RGA, TotalEnergies, Euskaltel – Euskadi, Sport Vlaanderen – Baloise, EOLO-Kometa и Human Powered Health.

 

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Маршрут и участники

 

Маршрут Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

 

  Второй год подряд испанская велогонка пройдёт без этапа с индивидуальной гонкой на время. Зато горнякам и панчерам будет где разгуляться. Вуэльта Андалусии начнётся с самого протяжённого из пяти этапов – 200-километровым этапом с тремя категорийными подъёмами, последний из которых за 12 км до финиша. Но на финише гонщиков также ждёт некатегорийный подъём протяжённостью 1,3 км. Общий набор высоты составит почти3500 м.

 

  На 2-м этапе участников встретят уже 5 категорийных подъёмов, последний из которых -  5,5 км с 4,3% будет пройден за 8 кмдо финиша, а также финишная «стена» без категории - подъём к средневековой крепости 3,4 км с 6,3%, где  последний километр с градиентом 11,5%.

 

  3-й этап с четырьмя категорийными подъёмами, последний из которых   примерно за 40 км до финиша и снова с небольшим финишным торчком. Общий набор высоты  на этапе составит 2900 м.

 

  4-й этап – первый, который завершится  финишем после спуска с некатегорийного подъёма. Среди подъёмов восхождение на Пуэрто де лос Бланкарес – 9,4 кмс 3,4% по нижним склонам Сьерра Невады и подъёмом на высоту 1297 м. Финальный категорийный подъём этапа –Пуэрто де Горафе, восхождение на высоту 1192 м –категорийный подъём  7,55м с 3,6% за 40 км до  финиша, хотя весь подъём более 20 км.

 

  5-й этап с прохождением четырёх категорийных подъёмов и несколькими не получившими категорию, завершится финишным восхождением – 7,1 км с 5,2% .

 

Этапы Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

 

Этап 1. Ubrique – Iznájar, 200,7 км

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Маршрут и участникиВуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Маршрут и участники

 

Этап 2. Archidona - Alcalá la Real, 150,6 км

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Маршрут и участникиВуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Маршрут и участники

 

Этап 3. Lucena – Otura, 153,2 км

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Маршрут и участникиВуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Маршрут и участники

 

Этап 4. Cúllar Vega – Baza, 167,4 км

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Маршрут и участникиВуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Маршрут и участники

 

Этап 5. Huesa - Chiclana de Segura, 146,4 км

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Маршрут и участникиВуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Маршрут и участники

 

 

 

Участники Вуэльты  Андалусии-Руты дель Соль-2022

 

 

  Мигель Анхель Лопес, выигравший гонку в прошлом году, будет защищать свой титул, но уже в цветах команды Astana Qazaqstan. Конкуренцию ему составят Иван Соса (Movistar), Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), Карлос Родригес (Ineos Grenadiers), Микель Ланда, Джек Хейг, Ваут Пулс и Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), Майкл Вудс  (Israel –Premier Tech), Миккель Оноре (Quick-Step-Alpha Vinyl), Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen), Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe) и другие.

 

Стартовый состав Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022:

 

Astana Qazaqstan Team
     

1  LÓPEZ Miguel Ángel

2  LUTSENKO Alexey

  

3  VELASCO Simone

  

4  NURLYKHASSYM Nurbergen

5  FEDOROV Yevgeniy

6  BRUSSENSKIY Gleb

7  TEJADA Harold

  
     

Movistar Team

  
     

11  MAS Lluís

  

12  ERVITI Imanol

  

13  OLIVEIRA Nelson

14  HOLLMANN Juri

  

15  RUBIO Einer Augusto

16  SOSA Iván Ramiro

17  SERRANO Gonzalo
     

INEOS Grenadiers
     

21  SHEFFIELD Magnus

22  DUNBAR Eddie

  

23  PUCCIO Salvatore

24  NARVÁEZ Jhonatan

25  RODRIGUEZ Carlos

26  WURF Cameron

  

27  TURNER Ben

  
     

Team BikeExchange - Jayco
     

31  YATES Simon

  

33  DURBRIDGE Luke

  

34  GRMAY Tsgabu

  

35  SCHULTZ Nick

  

36  SOBRERO Matteo

37  SMITH Dion

  
     

Bahrain - Victorious
     

41  LANDA Mikel

  

42  HAIG Jack

  

43  CARUSO Damiano

44  NOVAK Domen

  

45  POELS Wout

  

46  ZAMBANINI Edoardo
     

UAE Team Emirates
     

51  COVI Alessandro

  

52  ARDILA Andrés Camilo

53  LAENGEN Vegard Stake

55  POLANC Jan

  

56  TRENTIN Matteo

  
     

Israel - Premier Tech
     

61  WOODS Michael

  

62  NIV Guy

  

63  VANMARCKE Sep

64  BOIVIN Guillaume

65  CLARKE Simon

  

66  CATAFORD Alexander

67  STRONG Corbin

  
     

Quick-Step Alpha Vinyl Team
     

71  HONORÉ Mikkel Frølich

72  SÉNÉCHAL Florian

73  DEVENYNS Dries

  

74  SERRY Pieter

  

75  STEIMLE Jannik

  

76  ŠTYBAR Zdeněk

  

77  VANSEVENANT Mauri
     

Lotto Soudal

  
     

81  CONCA Filippo

  

82  CRAS Steff

  

83  BEULLENS Cedric

  

84  FRISON Frederik

  

85  GRIGNARD Sébastien

86  MONIQUET Sylvain

87  MAŁECKI Kamil

  
     

AG2R Citroën Team
     

91  VAN AVERMAET Greg

92  COSNEFROY Benoît

93  DEWULF Stan

  

94  NAESEN Lawrence

95  NAESEN Oliver

  

96  O'CONNOR Ben

  

97  VAN HOECKE Gijs
     

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux
     

101  BAKELANTS Jan

  

102  GIRMAY HAILU Biniam

103  GOOSSENS Kobe

104  PEÁK Barnabás

  

105  POZZOVIVO Domenico

106  VAN DER HOORN Taco

107  DELACROIX Théo
     

BORA - hansgrohe
     

111  ALEOTTI Giovanni

112  BENEDETTI Cesare

113  BUCHMANN Emanuel

114  FABBRO Matteo

115  KÄMNA Lennard

116  WANDAHL Frederik

117  GAMPER Patrick
     

Alpecin-Fenix

  
     

121  JANSSENS Jimmy

122  DE TIER Floris

  

123  BASTIAENS Ayco

124  LEYSEN Senne

  

125  OLDANI Stefano

127  VAN KEIRSBULCK Guillaume
     

Caja Rural - Seguros RGA
     

131  AMEZQUETA Julen

132  AULAR Orluis

  

133  CEPEDA Jefferson Alveiro

134  CUADROS Álvaro

135  GONZÁLEZ David

136  MARTÍN Sergio Roman

137  BARRENETXEA Jon
     

TotalEnergies

  
     

141  BONIFAZIO Niccolò

144  VAN GESTEL Dries

145  RODRÍGUEZ Cristián

146  SAGAN Juraj

  
     

Euskaltel - Euskadi
     

151  MATÉ Luis Ángel

152  AZURMENDI Ibai

153  BIZKARRA Mikel

154  ISASA Xabier

  

155  ITURRIA Mikel

  

156  MARTÍN Gotzon

157  SOTO Antonio Jesús
     

Sport Vlaanderen - Baloise
     

161  DE VYLDER Lindsay

162  HERREGODTS Rune

163  BERCKMOES Jenno

164  DE PESTEL Sander

165  GHYS Robbe

  

166  VANHOOF Ward

167  BONNEU Kamiel
     

Equipo Kern Pharma
     

171  AGIRRE Jon

  

172  CARRETERO Héctor

173  GARCÍA PIERNA Raúl

174  GALVÁN Francisco

175  LOPEZ Diego

  

176  PARRA José Félix

177  ŘEPA Vojtěch

  
     

Gazprom - RusVelo
     

181  CHERKASOV Nikolay

182  DÍAZ José Manuel

184  FEDELI Alessandro

185  CHERNETSKI Sergei

186  NYCH Artem

  
     

Burgos-BH

  
     

192  LÓPEZ-CÓZAR Juan Antonio

193  MORENO Adrià

  

194  NAVARRO Daniel

195  OKAMIKA Ander

196  SÁNCHEZ Pelayo

197  ORTS Felipe

  
     

EOLO-Kometa

  
     

201  ALBANESE Vincenzo

202  CHRISTIAN Mark

203  FORTUNATO Lorenzo

204  ROPERO Alejandro

205  GAVAZZI Francesco

206  SEVILLA Diego Pablo

207  ROSA Diego

  
     

Human Powered Health
     

211  MANNION Gavin

212  BASSETT Stephen

213  BROWN Nathan

214  HAGA Chad

  

216  KING Ben

  
     
     
     

 

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Теги к статье: Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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Комментарии

  • nightbuster33
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (3)
    nightbuster33-Фото

     10 дек. прошлого года писал:"Не ужели не найдется команда,которая пожелает увидеть его в свих рядах....Надежда умирает последней".Нашлась! И это здорово,что МИР не без добрых ЛЮДЕЙ.Спасибо и в добрый путь Доминико!

  • close2you
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (3)
    close2you-Фото
    Спасён проклятый )) ну, ему только удачи и пожелать!
  • дрокер
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (3)
    дрокер-Фото

    Хорошо, что Паличино нашел себе команду, удача часто была к нему холодна.

    Желаю хороших результатов!

  • patar
    Тур Омана-2022. Этап 6 (7)
    patar-Фото
    хахаха, от души
  • motte
    Винченцо Нибали отложил дебют ... (3)
    motte-Фото

    Цитата: reforg34
    Видно, Нибали серьезно настраивается на Джиро Ди Италия. Но честно говоря вряд ли сможет забрать генеральную классификацию, если там будут Томас, Кинтана и Ланда. А так, может споконо занять 4-5 место, или забрать 3-4 этапа. 

    Да, как тут вновь не вспомнить альберто, который, если бы не тот грязный случай с допом, единственный был бы в истории велоспорта, кто взял все три гт по 3 раза, а так, сегодня, он и ино, кто брали все гт более одного раза и это тоже история! 

  • litxaa
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (21)
    litxaa-Фото
    Спасибо за взвешенный и аргументированный ответ) Не очень соглашаюсь с Вами, но понимаю Вашу позицию
  • RVL
    Тур Омана-2022. Этап 6 (7)
    RVL-Фото

    Фрум и Томас тоже не в самой лучшей форме. Даже не заявлялись. Но если бы все пошло по плану, должны были брать этот тур. Но ничего...раскатаются и ещё возьмут по своему тдф, если кинтана на вмешается

  • reforg34
    Тур Омана-2022. Этап 6 (7)
    reforg34-Фото

    82 Alexandre Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team +10:58  
    Пока что видим, что Александр Винокуров не в самой лучшей форме. Ничего, после возвращения на Тур де л'Аин тоже потихоньку раскатывался, прежде чем победить на Льеж-Бастон-Льеж.

  • velodoctor
    Тур Омана-2022. Этап 6 (7)
    velodoctor-Фото

    Забавно,что ребята из сборной Омана почти на круг отстали или даже отстали, они свою собственную гонку ехали группой.  Ричезе дисквалифицировали, но победу Кэву и зеленую майку это не даст, Марк невероятно свежо смотрелся, даже после падения вчерашнего. 

  • nightbuster33
    Тур Омана-2022. Этап 6 (7)
    nightbuster33-Фото

    Это уже в прошлом.Завтра начинаются 2-е гонки:Вуэлта Андалузии и после большого перерыва Вуэлта Алгарвии.Интересные составы,особенно после исключения из предварительного списка на Андалузию В.Нибали,преследующая две цели:планомерная подготовка к Джире и, на радость  почитателей Астаны,возможность победы на отдельных этапах.Надеюсь,что это так и будет(в сумме 10 этапов).Самое интересное другое,кто из оставшихся 15 членов команды будет заявлен на Тур UAE

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