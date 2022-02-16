Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Маршрут и участники

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Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2022. Превью
68-й выпуск испанской многодневной велогонки категории 2. Pro Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль (Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol) пройдёт с 16 по 20 февраля. В гонке примут участие 12 команд Мирового тура - Astana Qazaqstan Team, Movistar, Ineos Grenadiers, BikeExchange-Jayco, Bahrain-Victorious, UAE Team Emirates, Israel - Premier Tech, Quick-Step Alpha Vinyl Team, Lotto Soudal, AG2R Citroen, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux и Bora-hansgrohe, а также 10 проконтинентальных команд - Alpecin-Fenix, Caja Rural - Seguros RGA, TotalEnergies, Euskaltel – Euskadi, Sport Vlaanderen – Baloise, EOLO-Kometa и Human Powered Health.
Маршрут Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022
Второй год подряд испанская велогонка пройдёт без этапа с индивидуальной гонкой на время. Зато горнякам и панчерам будет где разгуляться. Вуэльта Андалусии начнётся с самого протяжённого из пяти этапов – 200-километровым этапом с тремя категорийными подъёмами, последний из которых за 12 км до финиша. Но на финише гонщиков также ждёт некатегорийный подъём протяжённостью 1,3 км. Общий набор высоты составит почти3500 м.
На 2-м этапе участников встретят уже 5 категорийных подъёмов, последний из которых - 5,5 км с 4,3% будет пройден за 8 кмдо финиша, а также финишная «стена» без категории - подъём к средневековой крепости 3,4 км с 6,3%, где последний километр с градиентом 11,5%.
3-й этап с четырьмя категорийными подъёмами, последний из которых примерно за 40 км до финиша и снова с небольшим финишным торчком. Общий набор высоты на этапе составит 2900 м.
4-й этап – первый, который завершится финишем после спуска с некатегорийного подъёма. Среди подъёмов восхождение на Пуэрто де лос Бланкарес – 9,4 кмс 3,4% по нижним склонам Сьерра Невады и подъёмом на высоту 1297 м. Финальный категорийный подъём этапа –Пуэрто де Горафе, восхождение на высоту 1192 м –категорийный подъём 7,55м с 3,6% за 40 км до финиша, хотя весь подъём более 20 км.
5-й этап с прохождением четырёх категорийных подъёмов и несколькими не получившими категорию, завершится финишным восхождением – 7,1 км с 5,2% .
Этапы Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022
Этап 1. Ubrique – Iznájar, 200,7 км
Этап 2. Archidona - Alcalá la Real, 150,6 км
Этап 3. Lucena – Otura, 153,2 км
Этап 4. Cúllar Vega – Baza, 167,4 км
Этап 5. Huesa - Chiclana de Segura, 146,4 км
Участники Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022
Мигель Анхель Лопес, выигравший гонку в прошлом году, будет защищать свой титул, но уже в цветах команды Astana Qazaqstan. Конкуренцию ему составят Иван Соса (Movistar), Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), Карлос Родригес (Ineos Grenadiers), Микель Ланда, Джек Хейг, Ваут Пулс и Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), Майкл Вудс (Israel –Premier Tech), Миккель Оноре (Quick-Step-Alpha Vinyl), Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen), Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe) и другие.
Стартовый состав Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022:
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Astana Qazaqstan Team
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1 LÓPEZ Miguel Ángel
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2 LUTSENKO Alexey
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3 VELASCO Simone
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4 NURLYKHASSYM Nurbergen
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5 FEDOROV Yevgeniy
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6 BRUSSENSKIY Gleb
|
7 TEJADA Harold
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Movistar Team
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11 MAS Lluís
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12 ERVITI Imanol
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13 OLIVEIRA Nelson
|
14 HOLLMANN Juri
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15 RUBIO Einer Augusto
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16 SOSA Iván Ramiro
|
17 SERRANO Gonzalo
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INEOS Grenadiers
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21 SHEFFIELD Magnus
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22 DUNBAR Eddie
|
23 PUCCIO Salvatore
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24 NARVÁEZ Jhonatan
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25 RODRIGUEZ Carlos
|
26 WURF Cameron
|
27 TURNER Ben
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Team BikeExchange - Jayco
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31 YATES Simon
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33 DURBRIDGE Luke
|
34 GRMAY Tsgabu
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35 SCHULTZ Nick
|
36 SOBRERO Matteo
|
37 SMITH Dion
|
Bahrain - Victorious
|
41 LANDA Mikel
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42 HAIG Jack
|
43 CARUSO Damiano
|
44 NOVAK Domen
|
45 POELS Wout
|
46 ZAMBANINI Edoardo
|
UAE Team Emirates
|
51 COVI Alessandro
|
52 ARDILA Andrés Camilo
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53 LAENGEN Vegard Stake
|
55 POLANC Jan
|
56 TRENTIN Matteo
|
Israel - Premier Tech
|
61 WOODS Michael
|
62 NIV Guy
|
63 VANMARCKE Sep
|
64 BOIVIN Guillaume
|
65 CLARKE Simon
|
66 CATAFORD Alexander
|
67 STRONG Corbin
|
Quick-Step Alpha Vinyl Team
|
71 HONORÉ Mikkel Frølich
|
72 SÉNÉCHAL Florian
|
73 DEVENYNS Dries
|
74 SERRY Pieter
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75 STEIMLE Jannik
|
76 ŠTYBAR Zdeněk
|
77 VANSEVENANT Mauri
|
Lotto Soudal
|
81 CONCA Filippo
|
82 CRAS Steff
|
83 BEULLENS Cedric
|
84 FRISON Frederik
|
85 GRIGNARD Sébastien
|
86 MONIQUET Sylvain
|
87 MAŁECKI Kamil
|
AG2R Citroën Team
|
91 VAN AVERMAET Greg
|
92 COSNEFROY Benoît
|
93 DEWULF Stan
|
94 NAESEN Lawrence
|
95 NAESEN Oliver
|
96 O'CONNOR Ben
|
97 VAN HOECKE Gijs
|
Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux
|
101 BAKELANTS Jan
|
102 GIRMAY HAILU Biniam
|
103 GOOSSENS Kobe
|
104 PEÁK Barnabás
|
105 POZZOVIVO Domenico
|
106 VAN DER HOORN Taco
|
107 DELACROIX Théo
|
BORA - hansgrohe
|
111 ALEOTTI Giovanni
|
112 BENEDETTI Cesare
|
113 BUCHMANN Emanuel
|
114 FABBRO Matteo
|
115 KÄMNA Lennard
|
116 WANDAHL Frederik
|
117 GAMPER Patrick
|
Alpecin-Fenix
|
121 JANSSENS Jimmy
|
122 DE TIER Floris
|
123 BASTIAENS Ayco
|
124 LEYSEN Senne
|
125 OLDANI Stefano
|
127 VAN KEIRSBULCK Guillaume
|
Caja Rural - Seguros RGA
|
131 AMEZQUETA Julen
|
132 AULAR Orluis
|
133 CEPEDA Jefferson Alveiro
|
134 CUADROS Álvaro
|
135 GONZÁLEZ David
|
136 MARTÍN Sergio Roman
|
137 BARRENETXEA Jon
|
TotalEnergies
|
141 BONIFAZIO Niccolò
|
144 VAN GESTEL Dries
|
145 RODRÍGUEZ Cristián
|
146 SAGAN Juraj
|
Euskaltel - Euskadi
|
151 MATÉ Luis Ángel
|
152 AZURMENDI Ibai
|
153 BIZKARRA Mikel
|
154 ISASA Xabier
|
155 ITURRIA Mikel
|
156 MARTÍN Gotzon
|
157 SOTO Antonio Jesús
|
Sport Vlaanderen - Baloise
|
161 DE VYLDER Lindsay
|
162 HERREGODTS Rune
|
163 BERCKMOES Jenno
|
164 DE PESTEL Sander
|
165 GHYS Robbe
|
166 VANHOOF Ward
|
167 BONNEU Kamiel
|
Equipo Kern Pharma
|
171 AGIRRE Jon
|
172 CARRETERO Héctor
|
173 GARCÍA PIERNA Raúl
|
174 GALVÁN Francisco
|
175 LOPEZ Diego
|
176 PARRA José Félix
|
177 ŘEPA Vojtěch
|
Gazprom - RusVelo
|
181 CHERKASOV Nikolay
|
182 DÍAZ José Manuel
|
184 FEDELI Alessandro
|
185 CHERNETSKI Sergei
|
186 NYCH Artem
|
Burgos-BH
|
192 LÓPEZ-CÓZAR Juan Antonio
|
193 MORENO Adrià
|
194 NAVARRO Daniel
|
195 OKAMIKA Ander
|
196 SÁNCHEZ Pelayo
|
197 ORTS Felipe
|
EOLO-Kometa
|
201 ALBANESE Vincenzo
|
202 CHRISTIAN Mark
|
203 FORTUNATO Lorenzo
|
204 ROPERO Alejandro
|
205 GAVAZZI Francesco
|
206 SEVILLA Diego Pablo
|
207 ROSA Diego
|
Human Powered Health
|
211 MANNION Gavin
|
212 BASSETT Stephen
|
213 BROWN Nathan
|
214 HAGA Chad
|
216 KING Ben
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