Антон Чармиг – победитель 3 этапа Тура Омана-2022

Первая профессиональная победа 23-летнего датского велогонщика Антона Чармига

23-летний датский велогонщик команды Uno-X Pro Cycling Team Антон Чармиг (Anthon Charmig) одержал первую профессиональную победу, выиграв 3-й этап Тура Омана-2022.

На финальном 2,8-километровом подъёме со средним градиентом 6.5% команда Arkea-Samsic задавала темп, работая на Эли Жесбера (Eli Gesbert). 31-летний чешский гонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Ян Хирт (Jan Hirt) атаковал на самом крутом отрезке за 500 м до финиша.

Антон Чармиг, который после финиша признался, что собирался ехать от защиты, сев на подходящее колесо, но в итоге датский гонщик, который на профессиональном уровне набрал всего восемь гоночный дней, опередил Хирта и 26-летнего французского гонщика команды Arkea-Samsic Эли Жесбера. Победа на этапе принесла Антону Чармигу и майку лидера Тура Омана-2022, в генеральной классификации он опережает на 4 секунды Яна Хирта и на 8 секунд Эли Жесбера.

Photo © A.S.O. / Oman Cycling Association / Pauline Ballet

Антон Чармиг: «Думаю, сегодня было похоже на 2-й этап Тура Саудовской Аравии-2022, где я финишировал третьим. Конечно, это придало уверенности. Я старался сидеть за Сёреном Крагом Андерсеном, который выигрывал здесь в 2017 году, смотрел, что он делал, надеялся финишировать с лучшими. Подумал, что с подножия подъёма мне надо идти от обороны, просто сидеть наколесе так долго, сколько смогу.

Да, здесь мы не самая крупная команда, и у нас не самые сильные гонщики, поэтому мы немного прятались. Но в конце мне хватило сил для победы. Конечно, когда представляется шанс, мы хотим бросать вызов командам Мирового тура. Очень приятно, что наша команда смогла бороться с лучшими.

Мы сделаем всё, что в наших силах, но впереди несколько тяжёлых этапов. Думаю, этап с «Зелёной горой, наверное, больше всего похож на сегодняшний. Это просто подъём, где победит тот, у кого лучше всего идёт нога. Надеюсь, это буду я, но мы не знаем. Перед стартом этого этапа я был уверен в своих силах, но одержать победу – это всё-таки нечто. Я очень, очень счастлив».

Ян Хирт: «Команда сделала всё, чтобы мы начали подъём на хорошей позиции. Я чувствовал себя отлично, поэтому несколько раз ускорялся, пока, наконец, мне не удалось создать просвет. Такие взрывные финалы мне обычно не очень хорошо подходят, поэтому рад, что смог бороться за победу. Я доволен своей формой в начале сезона, она – результат трёх недель в тренировочном лагере на высоте, в Колумбии, а также тренировочных планов моего тренера Иоанниса Тамуридиса».

Эли Жесбер: «Я знал этот финиш с 2019 года, помнил, что он трудный. Подумал, что для меня на нём маловато градиентов. В конце проиграл не слишком много. Хотел выиграть, но был слишком далеко. Теперь я высоко в общем зачёте, буду бороться до конца».