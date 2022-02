Тур Омана-2022. Этап 6 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 13:20 Al Mouj Muscat - Matrah Corniche, 132,5 км 1 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 4:10:16 2 Kaden Groves (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +00 3 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea - Samsic 4 Paul Penhoet (Fra) Groupama - Fdj 5 Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 6 Mark Cavendish (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 7 Felix Groß (Ger) Uae Team Emirates 8 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 9 Szymon Sajnok (Pol) Cofidis 10 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 11 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 12 Tord Gudmestad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 13 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 14 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh 15 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 16 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 17 Ryan Gibbons (Rsa) Uae Team Emirates 18 Gianmarco Garofoli (Ita) Astana Qazaqstan Development Team 19 Kevin Vermaerke (Usa) Team Dsm 20 Fausto Masnada (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 21 Sander Armee (Bel) Cofidis 22 Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh 23 Rui Costa (Por) Uae Team Emirates 24 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 25 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 26 Henri Vandenabeele (Bel) Team Dsm 27 Jan Hirt (Cze) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 28 Filippo Zana (Ita) Bardiani Csf Faizane' 29 Kevin Colleoni (Ita) Team Bikeexchange - Jayco 30 Marco Brenner (Ger) Team Dsm 31 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic 32 Nathan Vandepitte (Fra) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team 33 Luca Covili (Ita) Bardiani Csf Faizane' 34 Kelland O’Brien (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 35 Antoine Duchesne (Can) Groupama - Fdj 36 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 37 Johan Meens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 38 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-Rusvelo 39 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-Rusvelo 40 Mario Aparicio Muñoz (Esp) Burgos-Bh 41 Juan Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Development Team 42 Mauro Schmid (Sui) Quick-Step Alpha Vinyl Team 43 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 44 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 45 Davide Villella (Ita) Cofidis 46 Miles Scotson (Aus) Groupama - Fdj 47 Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 48 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Uae Team Emirates 49 Callum Scotson (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +12 50 Søren Kragh Andersen (Den) Team Dsm +24 51 Cameron Meyer (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +26 52 Hugo Toumire (Fra) Cofidis +34 53 Winner Andrew Anacona (Col) Team Arkea - Samsic 54 Victor Langellotti (Mon) Burgos-Bh 55 Luca Rastelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 56 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Development Team 57 Michael Kukrle (Cze) Gazprom-Rusvelo 58 Tom Devriendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +50 59 Carlos Canal Blanco (Esp) Euskaltel - Euskadi +52 60 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Euskaltel - Euskadi +55 61 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic +02:15 62 Campbell Stewart (Nzl) Team Bikeexchange - Jayco 63 Yousif Mirza Al-Hammadi (Uae) Uae Team Emirates 64 Clément Davy (Fra) Groupama - Fdj +02:18 65 Stijn Steels (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +02:19 66 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 67 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team Dsm 68 Peio Goikoetxea Goiogana (Esp) Euskaltel - Euskadi 69 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel - Euskadi 70 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani Csf Faizane' 71 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Cofidis 72 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj +04:17 73 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +06:29 74 Mihkel Räim (Est) Burgos-Bh 75 Julius Johansen (Den) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 76 Nicolas Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 77 Alexander Molenaar (Ned) Burgos-Bh 78 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk +09:02 79 Gerd De Keijzer (Ned) Team Novo Nordisk 80 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk 81 Abdulrahman Alyaqoobi (Oma) Oman 82 Alexandre Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team +10:58 83 Mohammed Al-Wahibi (Oma) Oman 84 Mazin Al Riyami (Oma) Oman 85 Mundher Al Hsani (Oma) Oman 86 Said Alrahbi (Oma) Oman +12:15 87 Faisal Almammari (Oma) Oman DNF Marcus Sander Hansen (Den) Uno-X Dare Development Team DNF Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bardiani Csf Faizane' DNS Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates Генеральная классификация после 1 этапа 1 Jan Hirt (Cze) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 22:35:43 2 Fausto Masnada (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team +01:00 3 Rui Costa (Por) Uae Team Emirates +01:16 4 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic +01:18 5 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 6 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic +01:38 7 Kevin Colleoni (Ita) Team Bikeexchange - Jayco +01:50 8 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +01:51 9 Henri Vandenabeele (Bel) Team Dsm +01:54 10 Mauro Schmid (Sui) Quick-Step Alpha Vinyl Team +02:01 11 Kevin Vermaerke (Usa) Team Dsm +02:17 12 Sander Armee (Bel) Cofidis +03:09 13 Filippo Zana (Ita) Bardiani Csf Faizane' +03:14 14 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-Rusvelo +03:34 15 Luca Covili (Ita) Bardiani Csf Faizane' +03:41 16 Ryan Gibbons (Rsa) Uae Team Emirates +03:49 17 Hugo Toumire (Fra) Cofidis +04:32 18 Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +04:38 19 Winner Andrew Anacona (Col) Team Arkea - Samsic +04:58 20 Mario Aparicio Muñoz (Esp) Burgos-Bh +05:04 21 Carlos Canal Blanco (Esp) Euskaltel - Euskadi +05:21 22 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-Rusvelo +05:37 23 Antoine Duchesne (Can) Groupama - Fdj +07:24 24 Marco Brenner (Ger) Team Dsm +08:51 25 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team Dsm +09:33 26 Michael Kukrle (Cze) Gazprom-Rusvelo 27 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb +09:43 28 Paul Penhoet (Fra) Groupama - Fdj +09:47 29 Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh +10:10 30 Callum Scotson (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +10:36 31 Cameron Meyer (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +11:38 32 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic +12:05 33 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk +12:18 34 Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +14:10 35 Miles Scotson (Aus) Groupama - Fdj +14:21 36 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Development Team +14:29 37 Juan Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Development Team +14:32 38 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj +14:45 39 Søren Kragh Andersen (Den) Team Dsm +15:13 40 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb +15:18 41 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-Rusvelo +15:21 42 Yousif Mirza Al-Hammadi (Uae) Uae Team Emirates +15:31 43 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo +16:09 44 Davide Villella (Ita) Cofidis +16:44 45 Johan Meens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb +17:38 46 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel - Euskadi +18:29 47 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea - Samsic +19:21 48 Gianmarco Garofoli (Ita) Astana Qazaqstan Development Team +20:44 49 Fernando Gaviria Rendon (Col) Uae Team Emirates +21:38 50 Clément Davy (Fra) Groupama - Fdj +22:01 51 Kelland O’Brien (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +22:03 52 Tord Gudmestad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +22:14 53 Felix Groß (Ger) Uae Team Emirates +22:48 54 Luca Rastelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' +23:28 55 Szymon Sajnok (Pol) Cofidis +23:57 56 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Euskaltel - Euskadi +24:15 57 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb +24:22 58 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh +24:43 59 Stijn Steels (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +25:40 60 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Cofidis +26:42 61 Kaden Groves (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +27:44 62 Nicolas Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team +27:59 63 Tom Devriendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +28:20 64 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani Csf Faizane' 65 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Uae Team Emirates +28:23 66 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj +29:58 67 Campbell Stewart (Nzl) Team Bikeexchange - Jayco +30:24 68 Mark Cavendish (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team +31:49 69 Peio Goikoetxea Goiogana (Esp) Euskaltel - Euskadi +33:39 70 Nathan Vandepitte (Fra) Bingoal Pauwels Sauces Wb Development Team +35:41 71 Alexander Molenaar (Ned) Burgos-Bh +35:44 72 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +36:16 73 Victor Langellotti (Mon) Burgos-Bh +37:12 74 Alexandre Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team +39:02 75 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk +42:43 76 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf Faizane' +43:11 77 Mihkel Räim (Est) Burgos-Bh +43:38 78 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk +45:20 79 Julius Johansen (Den) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +45:21 80 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +53:35 81 Gerd De Keijzer (Ned) Team Novo Nordisk +54:49 82 Mundher Al Hsani (Oma) Oman +58:24 83 Abdulrahman Alyaqoobi (Oma) Oman +59:23 84 Said Alrahbi (Oma) Oman +1:00:49 85 Mohammed Al-Wahibi (Oma) Oman +1:03:28 86 Faisal Almammari (Oma) Oman +1:06:20 87 Mazin Al Riyami (Oma) Oman +1:09:35 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Омана Tour of Oman велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(4)

Просмотров

(434)

В тему: Тур Омана-2022. Этап 5

Тур Омана-2022. Этап 4

Тур Омана-2022. Этап 3

Тур Омана-2022. Этап 2

Тур Омана-2022. Этап 1

Тур Саудовской Аравии-2022. Этап 1

Тур Омана-2019. Этап 6

Тур Омана-2018. Этап 6

Тур Омана-2010. Этап 6

Тур Омана-2010. Этап 1

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.