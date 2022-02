Тур Прованса-2022. Этап 2 Категория:

Сегодня, 18:48 Arles – Manosque, 180,5 км 1 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 4:19:42 2 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:00 3 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 4 Pierre Latour (Fra) Totalenergies 5 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj 6 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 7 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 8 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 9 Aurélien Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team 10 Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies 11 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 12 Damien Touze (Fra) Ag2R Citroen Team 13 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 14 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Ktm 15 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 16 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 17 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo 18 Ilan Van Wilder (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:06 19 Maciej Bodnar (Pol) Totalenergies 20 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies 21 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 22 Florian Stork (Ger) Team Dsm 23 Omer Goldstein (Isr) Israel - Premier Tech 24 Joris Delbove (Fra) St Michel - Auber 93 25 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo 26 Stéphane Rossetto (Fra) St Michel - Auber 93 27 Dario Cataldo (Ita) Trek - Segafredo 28 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 29 Andréa Mifsud (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 30 Andrea Vendrame (Ita) Ag2R Citroen Team 31 Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:00:17 32 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 33 Louis Vervaeke (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 34 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo 0:00:21 35 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies 0:00:24 36 Mark Donovan (Gbr) Team Dsm 0:00:27 37 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 0:00:32 38 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:34 39 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 0:00:41 40 Michael Storer (Aus) Groupama - Fdj 0:00:46 41 Sep Vanmarcke (Bel) Israel - Premier Tech 0:00:57 42 Kévin Besson (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 0:01:25 43 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team 0:01:34 44 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2R Citroen Team 45 Dayer Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 0:01:36 46 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies 47 Alexis Gougeard (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:01:38 48 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team 0:02:15 49 Paul Ourselin (Fra) Totalenergies 0:03:34 50 Nicolas Edet (Fra) Team Arkea - Samsic 0:03:54 51 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 0:05:33 52 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 53 Kamil Malecki (Pol) Lotto Soudal 0:05:35 54 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 55 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 56 José Rojas (Esp) Movistar Team 57 Pierre Barbier (Fra) B&B Hotels - Ktm 58 Cedric Beullens (Bel) Lotto Soudal 59 Nicolas Debeaumarche (Fra) St Michel - Auber 93 60 Jérémy Leveau (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 61 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 62 Miguel Heidemann (Ger) B&B Hotels - Ktm 63 Tom Mainguenaud (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 64 Antoine Berlin (Mon) Nice Metropole Cote D'Azur 65 Raphael Parisella (Can) B&B Hotels - Ktm 66 Samuel Leroux (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 67 Rudy Barbier (Fra) Israel - Premier Tech 68 Jonathan Couanon (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 69 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj 70 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Ktm 71 Tristan Delacroix (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 72 Maxime Urruty (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 73 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 74 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Team Arkea - Samsic 75 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 76 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm 77 Anthony Roux (Fra) Groupama - Fdj 78 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers 79 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel - Premier Tech 80 Axel Zingle (Fra) Cofidis 81 Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team 82 Evaldas Šiškevičius (Ltu) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 83 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj 84 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 85 Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj 86 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 87 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 88 Victor Lafay (Fra) Cofidis 89 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 0:08:42 90 Valentin Tabellion (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 91 Jean Goubert (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 92 Emiel Vermeulen (Bel) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 93 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - Ktm 94 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 95 Tim Naberman (Ned) Team Dsm 0:09:37 96 Gleb Brussenskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:11:30 97 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Soudal 98 Jakob Egholm (Den) Trek - Segafredo 99 Xandres Vervloesem (Bel) Lotto Soudal 100 Jason Tesson (Fra) St Michel - Auber 93 0:11:39 101 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:14:11 102 Norman Vahtra (Est) Go Sport - Roubaix Lille Meropole DNS Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers Генеральная классификация после 3 этапа 1 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 7:45:43 2 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:02 3 Pierre Latour (Fra) Totalenergies 0:00:14 4 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:00:16 5 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 0:00:25 6 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 7 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 0:00:27 8 Ilan Van Wilder (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 9 Damien Touze (Fra) Ag2R Citroen Team 0:00:30 10 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 0:00:32 11 Aurélien Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team 0:00:38 12 Louis Vervaeke (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:42 13 Maciej Bodnar (Pol) Totalenergies 0:00:58 14 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 0:01:06 15 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 0:01:21 16 Sep Vanmarcke (Bel) Israel - Premier Tech 0:01:23 17 Stéphane Rossetto (Fra) St Michel - Auber 93 0:03:06 18 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers 0:06:11 19 Cedric Beullens (Bel) Lotto Soudal 20 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm 0:06:14 21 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 0:06:19 22 Tristan Delacroix (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 0:06:50 23 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 0:06:59 24 Tom Mainguenaud (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 0:09:01 25 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj 0:10:00 26 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:10:01 27 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 28 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo 29 Dario Cataldo (Ita) Trek - Segafredo 0:10:07 30 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies 0:10:08 31 Florian Stork (Ger) Team Dsm 0:10:09 32 Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies 0:10:16 33 Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:10:18 34 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies 0:10:24 35 Omer Goldstein (Isr) Israel - Premier Tech 36 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo 0:10:27 37 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:10:28 38 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Ktm 0:10:31 39 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 0:10:34 40 Mark Donovan (Gbr) Team Dsm 0:10:37 41 Joris Delbove (Fra) St Michel - Auber 93 0:10:38 42 Andréa Mifsud (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 0:10:41 43 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 0:10:58 44 Alexis Gougeard (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:11:34 45 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies 0:11:55 46 Andrea Vendrame (Ita) Ag2R Citroen Team 0:11:59 47 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2R Citroen Team 0:12:01 48 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:12:05 49 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:12:06 50 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo 0:12:20 51 Dayer Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 0:12:24 52 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team 0:12:27 53 Jean Goubert (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 0:12:40 54 Michael Storer (Aus) Groupama - Fdj 0:12:47 55 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 0:13:02 56 Paul Ourselin (Fra) Totalenergies 0:13:36 57 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team 0:13:37 58 Kévin Besson (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 0:13:57 59 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj 0:15:23 60 Miguel Heidemann (Ger) B&B Hotels - Ktm 0:15:28 61 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 0:15:29 62 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:15:34 63 Raphael Parisella (Can) B&B Hotels - Ktm 64 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj 0:15:36 65 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 66 Anthony Roux (Fra) Groupama - Fdj 0:15:38 67 Samuel Leroux (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 68 Rudy Barbier (Fra) Israel - Premier Tech 0:15:43 69 Evaldas Šiškevičius (Ltu) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 0:15:49 70 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 0:15:50 71 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 72 Victor Lafay (Fra) Cofidis 73 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 0:15:51 74 Jérémy Leveau (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 0:15:55 75 Nicolas Edet (Fra) Team Arkea - Samsic 0:15:57 76 José Rojas (Esp) Movistar Team 0:15:58 77 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Team Arkea - Samsic 0:16:03 78 Nicolas Debeaumarche (Fra) St Michel - Auber 93 0:16:05 79 Kamil Malecki (Pol) Lotto Soudal 0:16:12 80 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 0:17:13 81 Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj 0:17:28 82 Axel Zingle (Fra) Cofidis 0:17:33 83 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel - Premier Tech 0:17:44 84 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:17:45 85 Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:17:49 86 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:17:54 87 Jonathan Couanon (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 0:17:56 88 Maxime Urruty (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 0:18:09 89 Pierre Barbier (Fra) B&B Hotels - Ktm 90 Antoine Berlin (Mon) Nice Metropole Cote D'Azur 0:18:29 91 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 0:18:58 92 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 0:19:03 93 Valentin Tabellion (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 0:19:08 94 Emiel Vermeulen (Bel) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 0:21:12 95 Tim Naberman (Ned) Team Dsm 0:21:48 96 Jakob Egholm (Den) Trek - Segafredo 0:21:54 97 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Soudal 0:22:04 98 Jason Tesson (Fra) St Michel - Auber 93 0:22:25 99 Gleb Brussenskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:23:28 100 Xandres Vervloesem (Bel) Lotto Soudal 0:24:02 101 Norman Vahtra (Est) Go Sport - Roubaix Lille Meropole 0:24:40 102 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:26:38 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Прованса Tour de la Provence велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка Бриан Кокар



