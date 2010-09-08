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Маттео Собреро одерживает победу в «разделке» на чемпионате Италии

Маттео Собреро одерживает победу в «разделке» на чемпионате Италии

 

  Маттео Собреро стал новым чемпионом Италии в индивидуальной гонке, которая прошла сегодня в городе Фаэнца. Гонщик Astana – Premier Tech великолепно провел вторую половину 45-километровой дистанции, которая и стала определяющей для итогового результата. Выигрывая всего секунду у действующего чемпиона мира Филиппо Ганны на второй промежуточной отсечке, на заключительном отрезке Собреро сумел серьезно добавить, в итоге выиграв у Ганны 52 секунды, а у ближайшего соперника, Эдоардо Аффини – 25 секунд. Третье место у Маттиа Каттанео, который проиграл новому чемпиону Италии 41 секунду.

 

Маттео Собреро одерживает победу в «разделке» на чемпионате Италии

 

Photo credit: federciclismo.it

 

«Прямо сейчас я испытываю невероятные эмоции, потому что это очень большая победа для меня. Выиграть майку чемпиона Италии это мечта для всех итальянских гонщиков, и сегодня я добился этой цели! Это особенный момент для меня, и я очень счастлив! Да, я приехал очень мотивированным на чемпионат после моего выступления на последнем этапе «Джиро» и недавно завершившегося «Тура Словении». Так что, я хотел показать все, на что я способен в этой гонке. Возможно, жаркая погода помогла мне сегодня, потому что я хорошо себя чувствовал в таких условиях и сумел выложиться по-максимуму. Невероятный день и невероятная победа», - сказал Маттео Собреро.

 

Собреро вышел на старт индивидуальной гонки в качестве одного из фаворитов после своего четвертого места в финальной «разделке» «Джиро д’Италия» и подиума на «Туре Словении». Победа Маттео продолжила доминирование гонщиков Astana – Premier Tech в индивидуальных гонках национальных чемпионатов после того, как Александр Власов стал чемпионом России, а Йон Исагирре завоевал титул в Испании.

 

Другой гонщик казахстанско-канадской команды Фабио Феллине в сегодняшней гонке занял 5-е место.

 

Чемпионат Италии, индивидуальная гонка, 45.7 км. Фаэнца. Топ-3: 1. Маттео Собреро; 2. Эдоардо Аффини (Team Jumbo-Visma); 3. Маттиа Каттанео(Deceuninck - Quick Step).

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

 

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Теги к статье: Маттео Собреро Matteo Sobrero Astana – Premier Tech

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В тему:

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  1. SportSpirit

    Вчера, 23:59 | Регистрация: 4.05.2019

    Ганна не попал на подиум ЧИ? Ой-ё)

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:10 | Регистрация: 30.06.2017

    Очень перспективный малый этот Собреро оказывается. И в горах он прет как танк и в разделке он дока.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 00:34 | Регистрация: 8.07.2013

    1 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 0:58:40
    2 Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma 0:00:25
    3 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:00:41
    4 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 0:00:52
    5 Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech 0:02:20

     

    Собреро просто супер, радует начиная с разделки на Джиро.Третий на Словении, теперь чемпион Италии.

    И кто сказал что в Астане все так плохо?

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:28 | Регистрация: 4.07.2013

    Этот парень едва не победил на финальной разделке Джиро.
    Как? Откуда он взялся? Что это вообще за Чудо?!

    Ну а теперь он Чемпион! Обалдеть! Видимо, мы что-то пропустили )

    Браво, Маттео!

    Винокурову очередной Зачет! 

  5. Имя: Юрий

    Starch27

    Сегодня, 01:52 | Регистрация: 8.09.2010

    Кто-то видел альтиметрию? Есть ощущение, что там приличный крутяк был на каком-то отрезке дистанции

  6. Бакеша

    Сегодня, 03:40 | Регистрация: 1.02.2018

    Будущий генеральщик появился в Астане ? ))

    Одни нацчемпионы в Астане: Власов- российский, Луценко- казахстанский, Собреро- итальянский, Йон Исагирре испанский)))

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • Бакеша
    Жуан Алмейда – чемпион Португа ... (1)
    Бакеша-Фото
    В Астану его! Там одни нацчемпионы)
  • Бакеша
    Маттео Собреро одерживает побе ... (6)
    Бакеша-Фото
    Будущий генеральщик появился в Астане ? ))

    Одни нацчемпионы в Астане: Власов- российский, Луценко- казахстанский, Собреро- итальянский, Йон Исагирре испанский)))
  • Starch27
    Маттео Собреро одерживает побе ... (6)
    Starch27-Фото

    Кто-то видел альтиметрию? Есть ощущение, что там приличный крутяк был на каком-то отрезке дистанции

  • VeloVelo
    Маттео Собреро одерживает побе ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Этот парень едва не победил на финальной разделке Джиро.
    Как? Откуда он взялся? Что это вообще за Чудо?!

    Ну а теперь он Чемпион! Обалдеть! Видимо, мы что-то пропустили )

    Браво, Маттео!

    Винокурову очередной Зачет! 

  • старт-шоссе 82
    Йон Исагирре – чемпион Испании ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Форма Изагирре радует, хочется надеется на его хрошее выступление на туре.

     

    1 IZAGIRRE Ion Astana - Premier Tech 50 15 0:40:19 47.772
    2 DE LA CRUZ David UAE-Team Emirates 30 7 0:01 47.752
    3 RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 20 2 0:48 46.842
    4 GARCÍA PIERNA Raúl Equipo Kern Pharma 15 0:53 46.748
    5 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 10 0:54 46.729
    6 MAS Lluís Movistar Team 5 0:55 46.710
    7 FRAILE Omar Astana - Premier Tech 3 1:01 46.597
    8 CASTRILLO Jaime Equipo Kern Pharma 3 1:08 46.466
    9 ADRIÀ Roger Equipo Kern Pharma 1 1:24 46.169
    10 AZPARREN Xabier Mikel Euskaltel - Euskadi 1 ,, 46.169

  • старт-шоссе 82
    Состав велокоманды Bahrain-Vic ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Джейк Хейг ? незнаю незнаю. Боюсь что им ничего не =светит=, еще и двое после Джиро. Может надеются на Сонни? я самневаюсь, на туре сильных спринтеров хватает...

  • Arciv
    Состав велокоманды Bahrain-Vic ... (5)
    Arciv-Фото
    Собаки!!!!!! Падуна не взяли!
  • старт-шоссе 82
    Маттео Собреро одерживает побе ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    1 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 0:58:40
    2 Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma 0:00:25
    3 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:00:41
    4 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 0:00:52
    5 Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech 0:02:20

     

    Собреро просто супер, радует начиная с разделки на Джиро.Третий на Словении, теперь чемпион Италии.

    И кто сказал что в Астане все так плохо?

  • старт-шоссе 82
    Состав команды Ineos Grenadier ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото

    Команда капитанов ... им придеться бороться за звание лучшего грегори (шутка) ...

    конечно лучшие Квятковский и Кастровьехо ... но Квято я думаю на долго не хватит, а Кастро после Джиро ... Q.  Роу и Барли будут пахать за десятерых.

  • Astanaforever
    Маттео Собреро одерживает побе ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Очень перспективный малый этот Собреро оказывается. И в горах он прет как танк и в разделке он дока.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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