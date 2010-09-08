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- Дата:
- Вчера, 23:23
Маттео Собреро одерживает победу в «разделке» на чемпионате Италии
Маттео Собреро стал новым чемпионом Италии в индивидуальной гонке, которая прошла сегодня в городе Фаэнца. Гонщик Astana – Premier Tech великолепно провел вторую половину 45-километровой дистанции, которая и стала определяющей для итогового результата. Выигрывая всего секунду у действующего чемпиона мира Филиппо Ганны на второй промежуточной отсечке, на заключительном отрезке Собреро сумел серьезно добавить, в итоге выиграв у Ганны 52 секунды, а у ближайшего соперника, Эдоардо Аффини – 25 секунд. Третье место у Маттиа Каттанео, который проиграл новому чемпиону Италии 41 секунду.
Photo credit: federciclismo.it
«Прямо сейчас я испытываю невероятные эмоции, потому что это очень большая победа для меня. Выиграть майку чемпиона Италии это мечта для всех итальянских гонщиков, и сегодня я добился этой цели! Это особенный момент для меня, и я очень счастлив! Да, я приехал очень мотивированным на чемпионат после моего выступления на последнем этапе «Джиро» и недавно завершившегося «Тура Словении». Так что, я хотел показать все, на что я способен в этой гонке. Возможно, жаркая погода помогла мне сегодня, потому что я хорошо себя чувствовал в таких условиях и сумел выложиться по-максимуму. Невероятный день и невероятная победа», - сказал Маттео Собреро.
Собреро вышел на старт индивидуальной гонки в качестве одного из фаворитов после своего четвертого места в финальной «разделке» «Джиро д’Италия» и подиума на «Туре Словении». Победа Маттео продолжила доминирование гонщиков Astana – Premier Tech в индивидуальных гонках национальных чемпионатов после того, как Александр Власов стал чемпионом России, а Йон Исагирре завоевал титул в Испании.
Другой гонщик казахстанско-канадской команды Фабио Феллине в сегодняшней гонке занял 5-е место.
Чемпионат Италии, индивидуальная гонка, 45.7 км. Фаэнца. Топ-3: 1. Маттео Собреро; 2. Эдоардо Аффини (Team Jumbo-Visma); 3. Маттиа Каттанео(Deceuninck - Quick Step).
Пресс-служба команды Astana – Premier Tech
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