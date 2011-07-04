VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Александр Власов становится чемпионом России в индивидуальной гонке

Александр Власов становится чемпионом России в индивидуальной гонке

 

 

  Гонщик команды Astana – Premier Tech Александр Власов стал новым чемпионом России, выиграв индивидуальную гонку в городе Пенза. Власов преодолел дистанцию в 47 километров за 57 минут и 48 секунд. После того, как в 2019 году Александр выиграл чемпионат России в групповой гонке, сегодня он впервые завоевал национальный титул в «разделке».

 

Александр Власов становится чемпионом России в индивидуальной гонке

 

Александр Власов становится чемпионом России в индивидуальной гонке

 

Photo: Astana – Premier Tech /@FVSR.RU

 

  «На самом деле, мне понравилась дистанция гонки, которая получилась длинной и сложной. Было два круга с несколькими изматывающими подъемами. Кроме того, было несколько открытых участков на дистанции и небольшой боковой ветер, так что трасса была требовательной и стартовать нужно было имея хороший план на гонку, чтобы сохранить силы на второй круг.

 

Несмотря на большой перерыв после «Джиро д’Италия», сегодня я чувствовал себя неплохо и достаточно свежим. Прямо сейчас я чувствую усталость и немного болят ноги, но это нормально. Я только возвращаюсь в тренировочный ритм после отдыха, и мне нужно немного времени, чтобы вернуться в форму. Но, в целом, думаю, что я провел хороший день. Я очень рад и горжусь моей победой и званием чемпиона России. Это что-то особенное», - сказал Александр Власов.

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Александр Власов Astana – Premier Tech

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 20:27 | Регистрация: 4.07.2011

    Талант, семь футов под килем, возьми то, чего не смог взять Ильнур.

    А у нас тарамяе вообще стыд потерял, что он ел на завтрак?

    Просто не верится. 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Александра
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (27)
    Александра-Фото

    Похоже, Фрум очень хочет кататься в гонках. Если команда это желание реализует - то в чем вопрос? Это же хорошо!

  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (19)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Страхов, Шалунов, Ныч и многие другие считались же талантами, но как-то ничего не получилось. Я про то, что не тепличные условия в команде, гонщики во многом сами себе предоставлены. 

    Ой. Я вот весной хотела посмотреть молодых российских биатлонистов, которых считают талантами. Прежде всего Серохвостова, вокруг которого столько шума. Мол затирают бедняжечку, не берут в основу сборной. Один раз на чемпионате Европы увидела. Бегать он еще как-то может, хоть и похуже молодых норвежцев и немцев. Но стрельба кошмарная. Пять промахов из десяти выстрелов многовато будет.

    Ну, думаю, надо его на чемпионате России посмотреть. Может там всех порвет. Серохвостова там не было. Сказали что болеет. Но другие молодые, которые считаются талантами - это же рукалицо... В итоге только Мотя Елисеев, которого ругали все кому не лень, и Максим Цветков, списанный из сборной за бесперспективность - только они и показали что-то внятное. 

    Так что считаться талантом и быть талантом - это далеко не одно и тоже.

  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (19)
    velodoctor-Фото

    Страхов, Шалунов, Ныч и многие другие считались же талантами, но как-то ничего не получилось. Я про то, что не тепличные условия в команде, гонщики во многом сами себе предоставлены. 

     

  • motte
    Александр Власов становится че ... (1)
    motte-Фото

    Талант, семь футов под килем, возьми то, чего не смог взять Ильнур.

    А у нас тарамяе вообще стыд потерял, что он ел на завтрак?

    Просто не верится. 

  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (19)
    Earl57-Фото
    Для примера. После победы на Джиро в прошлом году Геогенан Харт взял на себя обязательство платить зарплату чернокожему гонщику в команде Hagens Berman Axeon, где он сам был в андеровские годы. Дескать чтобы способствовать расовому разнообразию в велоспорте.
    Недавно журналисты спросили у Акселя Меркса, как обстоят дела с этим обещанием.
    Меркс сказал, что пока гонщика не отобрали на эту стипендию. Заявки есть. Немного, но есть. Но это же не юниорская команда, база должна быть. А ее у кандидатов нет. База!!! Заложенная в юниорском возрасте, в 14-16 лет. И только тогда гонщик будет развиваться.
    А как дела с юниорами в России? Этим же не Газпром заниматься должен, а другие люди. Вы российских юниоров и андеров на ЧМ видели?
  • Camel
    Предварительные составы команд ... (45)
    Camel-Фото

    Цитата: Coffe
    Цель то есть,но позволит ли его форма.

    Цели ставятся в соответствии с формой. Фрум либо интриган, либо накручивает форму на Тур следующего года.

  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (19)
    velodoctor-Фото
    Написал целую тираду с телефона, а она что-то не отправилась, может оно и к лучшему.
  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (19)
    Earl57-Фото
    Закарин 4-й.
    Если никто больше не дотягивает до уровня Власова и Сивакова, то это больше к Екимову вопросы. Где молодые таланты?
  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (19)
    velodoctor-Фото

    То что нет ГПРВ в 3ке показывает реальное положение дел в команде, по мне это как бревно в глазу, дураку понятно там что-то не так, но видимо кому они отчитываются всёравно. 

  • Astanaforever
    Национальные чемпионаты по шос ... (19)
    Astanaforever-Фото
    Власов чемпион России в разделке. Поздравляю!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 июня

Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

Aime De Gendt (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Mattia Bevilacqua (Vini Zabu - Brado)

18 июня

Dimitri Claeys (Team Qhubeka - Assos)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2021 (113)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)