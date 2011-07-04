Александр Власов становится чемпионом России в индивидуальной гонке

Цитата: velodoctor

Страхов, Шалунов, Ныч и многие другие считались же талантами, но как-то ничего не получилось. Я про то, что не тепличные условия в команде, гонщики во многом сами себе предоставлены.



Ой. Я вот весной хотела посмотреть молодых российских биатлонистов, которых считают талантами. Прежде всего Серохвостова, вокруг которого столько шума. Мол затирают бедняжечку, не берут в основу сборной. Один раз на чемпионате Европы увидела. Бегать он еще как-то может, хоть и похуже молодых норвежцев и немцев. Но стрельба кошмарная. Пять промахов из десяти выстрелов многовато будет.

Ну, думаю, надо его на чемпионате России посмотреть. Может там всех порвет. Серохвостова там не было. Сказали что болеет. Но другие молодые, которые считаются талантами - это же рукалицо... В итоге только Мотя Елисеев, которого ругали все кому не лень, и Максим Цветков, списанный из сборной за бесперспективность - только они и показали что-то внятное.

Так что считаться талантом и быть талантом - это далеко не одно и тоже.