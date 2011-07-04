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- Сегодня, 18:14
Александр Власов становится чемпионом России в индивидуальной гонке
Гонщик команды Astana – Premier Tech Александр Власов стал новым чемпионом России, выиграв индивидуальную гонку в городе Пенза. Власов преодолел дистанцию в 47 километров за 57 минут и 48 секунд. После того, как в 2019 году Александр выиграл чемпионат России в групповой гонке, сегодня он впервые завоевал национальный титул в «разделке».
Photo: Astana – Premier Tech /@FVSR.RU
«На самом деле, мне понравилась дистанция гонки, которая получилась длинной и сложной. Было два круга с несколькими изматывающими подъемами. Кроме того, было несколько открытых участков на дистанции и небольшой боковой ветер, так что трасса была требовательной и стартовать нужно было имея хороший план на гонку, чтобы сохранить силы на второй круг.
Несмотря на большой перерыв после «Джиро д’Италия», сегодня я чувствовал себя неплохо и достаточно свежим. Прямо сейчас я чувствую усталость и немного болят ноги, но это нормально. Я только возвращаюсь в тренировочный ритм после отдыха, и мне нужно немного времени, чтобы вернуться в форму. Но, в целом, думаю, что я провел хороший день. Я очень рад и горжусь моей победой и званием чемпиона России. Это что-то особенное», - сказал Александр Власов.
Пресс-служба команды Astana – Premier Tech
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