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Александр Кристофф и Свен Эрик Бистрём переходят в команду Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Александр Кристофф и Свен Эрик Бистрём подписали контракт с командой Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

 

 

  Норвежские велогонщики Александр Кристофф (Alexander Kristoff) и Свен Эрик Бистрём (Sven Erik Bystrøm) с 2022 года будут выступать в бельгийской велокоманде Мирового тура Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, куда переходят после четырёх лет выступления в команде UAE Team Emirates.

 

Александр Кристофф и Свен Эрик Бистрём переходят в команду Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Photo (c) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

 

 

  34-летний Александр Кристофф, победитель двух Монументов - Тура Фландрии, Милан-Сан-Ремо, четырёх этапов Тур де Франс, Тура Норвегии, чемпион Европы-2017, за свою карьеру одержал в общей сложности 79 побед. Он нацелен добавить в свой список достижений победы на Париж-Рубэ и чемпионате мира.

 

  Его соотечественник, 29-летний Свен Эрик Бистрём, бывший чемпион мира в андерах, возвращается в соревнования после травмы позвоночника, полученной в июне во время падения на чемпионате Норвегии, где он защищал свой титул чемпиона в групповой гонке 2020 года. Свен Эрик Бистрём подписал с командой Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux двухлетний контракт.

 

  Александр Кристофф: «Встреча с новыми товарищами по команде, новым персоналом, тестирование нового оборудования… этой зимой буду чувствовать себя как в первый день в школе. Всё это очень увлекательно и вдохновляет. Я всегда оставался верным своим командам, но сейчас чувствую, что готов к новому вызову.

 

Бельгийская команда меня покорила! Я войду в состав на классики в команде, где эти гонки являются приоритетными. Огромную уверенность придаёт, что, как и для меня, для моих будущих товарищей по команде классики дороги сердцу. Я также очень удивлён новаторским подходом, особенно в смысле оборудования. С нетерпением жду, когда внесу вклад в развитие материалов наших технических партнёров. Тестирование и оптимизация техники – один из аспектов велоспорта, который люблю! Также не могу дождаться, когда проеду первые километры на новом CUBE Litening C:68X! Новый велосипед увеличивает мотивацию!

 

Этот сезон проходил не так, как ожидалось. Например, ограничения из-за ковида сократили возможности поехать в тренировочные лагеря, а хуже всего, что я заболел во время классик. Сейчас ситуация меняется, надеюсь в конце сезона проявить себя. Хочу вернуться к победам в борьбе с лучшими гонщиками мира, выступать на классиках как раньше. Я всегда хорошо чувствовал себя в командах, в которых выступал, поэтому с нетерпением жду яркого будущего с командой Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux!»

 

  Свен Эрик Бистрём: «Очень мотивирован блистать в майке Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux!  Самая важная причина моего перехода  - возможность реализовать собственные цели. Я люблю брусчатые классики, мечтаю о победе на этапе Гранд-тура. Именно эти цели хочет достичь со мной бельгийская команда, наши интересы совпадают. Я следил за прогрессом команды, особенно когда в ней начал выступать Одд Эйкинг.

 

Во время встречи с командой стало предельно ясно, что мы друг друга понимаем. Их большая уверенность в моих способностях полностью меня убедила! Надеюсь реализовать возможности этого шага вперёд. Для меня честь выступать за бельгийскую команду, из страны, где велоспорт настолько популярен, где гонщики, персонал, руководство и спонсоры горят страстью!»

 

  Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды: «Нелегко найти отличного лидера на классики и в спринты, потому что многие команды их хотят подписать. Поэтому мы с удовольствием приветствуем в нашей структуре Александра Кристоффа! Я ценю его способности, настрой бороться, чтобы достичь вершины. Александр – один из сильнейших гонщиков мира, на классиках он сыграет важную роль. И у нас именно та атмосфера, которую он искал. Я очень рад видеть, как решительно он настроен. Мы много говорили, особенно о его программе и оборудовании. Я убеждён, что его опыт и известность поднимет также и уровень наших молодых гонщиков.

 

  Свен Эрик Бистрём – его друг, у которого также хороший список достижений. Нас привлекло, что он – универсал. На хорошем уровне проходит горы, обладает скоростью, может выступать в классиках. Из 270 гоночных дней сезона, по меньшей мере, 200 ему подходят как лидеру или как помощнику. Мы  предоставим ему возможность взять на себя ответственность на гонках, которые ему нравятся. В нашей структуре бывший чемпион мира в андерах получит возможности, которые у него не всегда будут в крупных командах. Убеждён, что этот 29-летний добьётся успехов в наших цветах!»

 

  Айке Висбеек (Aike Visbeek), спортивный директор, отвечающий за выступление команды: «Мы приветствуем Свена Эрика Бистрёма и Александра Кристоффа. Их подписание – синоним новой фазы развития команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Гонщики такого уровня со списком побед проявили интерес к нашей команде, а это значит, что мы продолжаем прогрессировать.

 

Когда разговаривали с Александром, стало ясно, что он прекрасно информирован о нашем оборудовании и прогрессе в плане выступления. Норвежского гонщика впечатлило наше выступление на классиках. Александр искал команду, которая сможет помогать ему, предоставит программу и технику, особенно для классик. Мы сразу поняли, что наши желания совпадают, потому что его цели показали, что теперь у нас будет лидер, которого мы давно искали. Победитель Тура Фландрии и Милан-Сан-Ремо – великолепный капитан с сильным характером и желанием побеждать. Наши амбиции совпадают, мы счастливы начать работать с таким чемпионом.

 

Мы вне зависимости от Александра были очень заинтересованы в его соотечественнике Свене Эрике. Бывший чемпион мира среди андеров, с хорошим списком результатов. Но кроме титула чемпиона своей страны у него пока нет большой победы. Он часто проявлял себя, показал, что способен играть роль на гонках Мирового тура, что у него большие амбиции бороться за результаты. В нашей команде он получит возможность реализовать свои цели. С его способностями и возрастом он гонщик, которого мы искали. Он хочет доказать, на что способен, а мы хотим поддержать его в борьбе за высокие результаты. Мы многого ждём от этого дуэта, у нас большие планы!»

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Теги к статье: Александр Кристофф Alexander Kristoff Свен Эрик Бистрём Sven Erik Bystrom Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:58 | Регистрация: 30.06.2017

    Кристофф: Бельгийская команда меня покорила! @@@@@@@@@ Ржунимагу! И чем же она его покорила? Только если гонораром. А так достижений НОЛЬ. Команда на последнем месте проворлдтуровских команд. По победам и по очкам UCI. Кристофф просто хитрый льстец которому деваться и некуда было в плане выбора команд. Вот и поет дешевые дифирамбы.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Адриен
    Крис Фрум не примет участие в ... (3)
    Адриен-Фото

    Если в 2022 Фрум сумеет навязать Рогличу, Погачару и пр. серьёзную конкуренцию - это можно будет считать спортивным подвигом. А если победит на том же ТДФ - будет достоин званий сэра, пэра, мэра, эрла - вместе взятых. Просто... Как-то не верится, что великолепное мастерство может улетучится, как пар...

  • Astanaforever
    Александр Кристофф и Свен Эрик ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Кристофф: Бельгийская команда меня покорила! @@@@@@@@@ Ржунимагу! И чем же она его покорила? Только если гонораром. А так достижений НОЛЬ. Команда на последнем месте проворлдтуровских команд. По победам и по очкам UCI. Кристофф просто хитрый льстец которому деваться и некуда было в плане выбора команд. Вот и поет дешевые дифирамбы.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Цифры и ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    Минус Вуэльты,что она как бы замыкающая! Люди или уже заканчивают сезон по тихоньку,или хотят взять реванш за прежние не удачи в сезоне!Хотя Заруба должна быть интересная,главное чтоб без палений и сходов генеральщиков

    После Вуэльты еще достаточно крупных гонок. Помимо чемпионата мира в октябре будут Рубе и Ломбардия.

  • sqrudgmcduck
    Петер Саган переходит в велоко ... (16)
    sqrudgmcduck-Фото
    Вы объясняете людям, которые вообще слова логика не знают и не понимают его значения. Не напрягайтесь. Пускай и дальше балдеют от кэвушки. Если из квиков не прогонят, он ещё удивит не раз. Ломбардию должен взять.
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021. Цифры и ... (9)
    Arciv-Фото
    Минус Вуэльты,что она как бы замыкающая! Люди или уже заканчивают сезон по тихоньку,или хотят взять реванш за прежние не удачи в сезоне! Хотя Заруба должна быть интересная,главное чтоб без палений и сходов генеральщиков
  • Arciv
    Хиндли, Игита и Халлер переход ... (6)
    Arciv-Фото
    Бора пошла в атаку! Крепко усиливаются
  • Astanaforever
    Крис Фрум не примет участие в ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Или ты тролль или просто безумец. Я думаю наверное второе.
  • reforg34
    Крис Фрум не примет участие в ... (3)
    reforg34-Фото

    Видимо не хочет размениваться на Вуэльту или Джиро, а собирается в следующем году  стать 5 кратным победителем ТДФ. Если не будет падений или попадать в завал, то без проблем должен брать ТДФ 2022. Все мы будем рады его тримфальному возвращению.

  • Kay82
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