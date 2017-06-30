Александр Кристофф и Свен Эрик Бистрём переходят в команду Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Александр Кристофф и Свен Эрик Бистрём подписали контракт с командой Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Норвежские велогонщики Александр Кристофф (Alexander Kristoff) и Свен Эрик Бистрём (Sven Erik Bystrøm) с 2022 года будут выступать в бельгийской велокоманде Мирового тура Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, куда переходят после четырёх лет выступления в команде UAE Team Emirates.

Photo (c) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

34-летний Александр Кристофф, победитель двух Монументов - Тура Фландрии, Милан-Сан-Ремо, четырёх этапов Тур де Франс, Тура Норвегии, чемпион Европы-2017, за свою карьеру одержал в общей сложности 79 побед. Он нацелен добавить в свой список достижений победы на Париж-Рубэ и чемпионате мира.

Его соотечественник, 29-летний Свен Эрик Бистрём, бывший чемпион мира в андерах, возвращается в соревнования после травмы позвоночника, полученной в июне во время падения на чемпионате Норвегии, где он защищал свой титул чемпиона в групповой гонке 2020 года. Свен Эрик Бистрём подписал с командой Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux двухлетний контракт.

Александр Кристофф: «Встреча с новыми товарищами по команде, новым персоналом, тестирование нового оборудования… этой зимой буду чувствовать себя как в первый день в школе. Всё это очень увлекательно и вдохновляет. Я всегда оставался верным своим командам, но сейчас чувствую, что готов к новому вызову.

Бельгийская команда меня покорила! Я войду в состав на классики в команде, где эти гонки являются приоритетными. Огромную уверенность придаёт, что, как и для меня, для моих будущих товарищей по команде классики дороги сердцу. Я также очень удивлён новаторским подходом, особенно в смысле оборудования. С нетерпением жду, когда внесу вклад в развитие материалов наших технических партнёров. Тестирование и оптимизация техники – один из аспектов велоспорта, который люблю! Также не могу дождаться, когда проеду первые километры на новом CUBE Litening C:68X! Новый велосипед увеличивает мотивацию!

Этот сезон проходил не так, как ожидалось. Например, ограничения из-за ковида сократили возможности поехать в тренировочные лагеря, а хуже всего, что я заболел во время классик. Сейчас ситуация меняется, надеюсь в конце сезона проявить себя. Хочу вернуться к победам в борьбе с лучшими гонщиками мира, выступать на классиках как раньше. Я всегда хорошо чувствовал себя в командах, в которых выступал, поэтому с нетерпением жду яркого будущего с командой Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux!»

Свен Эрик Бистрём: «Очень мотивирован блистать в майке Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux! Самая важная причина моего перехода - возможность реализовать собственные цели. Я люблю брусчатые классики, мечтаю о победе на этапе Гранд-тура. Именно эти цели хочет достичь со мной бельгийская команда, наши интересы совпадают. Я следил за прогрессом команды, особенно когда в ней начал выступать Одд Эйкинг.

Во время встречи с командой стало предельно ясно, что мы друг друга понимаем. Их большая уверенность в моих способностях полностью меня убедила! Надеюсь реализовать возможности этого шага вперёд. Для меня честь выступать за бельгийскую команду, из страны, где велоспорт настолько популярен, где гонщики, персонал, руководство и спонсоры горят страстью!»

Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды: «Нелегко найти отличного лидера на классики и в спринты, потому что многие команды их хотят подписать. Поэтому мы с удовольствием приветствуем в нашей структуре Александра Кристоффа! Я ценю его способности, настрой бороться, чтобы достичь вершины. Александр – один из сильнейших гонщиков мира, на классиках он сыграет важную роль. И у нас именно та атмосфера, которую он искал. Я очень рад видеть, как решительно он настроен. Мы много говорили, особенно о его программе и оборудовании. Я убеждён, что его опыт и известность поднимет также и уровень наших молодых гонщиков.

Свен Эрик Бистрём – его друг, у которого также хороший список достижений. Нас привлекло, что он – универсал. На хорошем уровне проходит горы, обладает скоростью, может выступать в классиках. Из 270 гоночных дней сезона, по меньшей мере, 200 ему подходят как лидеру или как помощнику. Мы предоставим ему возможность взять на себя ответственность на гонках, которые ему нравятся. В нашей структуре бывший чемпион мира в андерах получит возможности, которые у него не всегда будут в крупных командах. Убеждён, что этот 29-летний добьётся успехов в наших цветах!»

Айке Висбеек (Aike Visbeek), спортивный директор, отвечающий за выступление команды: «Мы приветствуем Свена Эрика Бистрёма и Александра Кристоффа. Их подписание – синоним новой фазы развития команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Гонщики такого уровня со списком побед проявили интерес к нашей команде, а это значит, что мы продолжаем прогрессировать.

Когда разговаривали с Александром, стало ясно, что он прекрасно информирован о нашем оборудовании и прогрессе в плане выступления. Норвежского гонщика впечатлило наше выступление на классиках. Александр искал команду, которая сможет помогать ему, предоставит программу и технику, особенно для классик. Мы сразу поняли, что наши желания совпадают, потому что его цели показали, что теперь у нас будет лидер, которого мы давно искали. Победитель Тура Фландрии и Милан-Сан-Ремо – великолепный капитан с сильным характером и желанием побеждать. Наши амбиции совпадают, мы счастливы начать работать с таким чемпионом.

Мы вне зависимости от Александра были очень заинтересованы в его соотечественнике Свене Эрике. Бывший чемпион мира среди андеров, с хорошим списком результатов. Но кроме титула чемпиона своей страны у него пока нет большой победы. Он часто проявлял себя, показал, что способен играть роль на гонках Мирового тура, что у него большие амбиции бороться за результаты. В нашей команде он получит возможность реализовать свои цели. С его способностями и возрастом он гонщик, которого мы искали. Он хочет доказать, на что способен, а мы хотим поддержать его в борьбе за высокие результаты. Мы многого ждём от этого дуэта, у нас большие планы!»