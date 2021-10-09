Пути команды Bora-hansgrohe и спортивного директора Энрико Пойчке расходятся

Энрико Пойчке уходит из велокоманды Bora-hansgrohe, Рольф Альдаг – новый спортивный директор

После десяти лет сотрудничества дороги велокоманды Bora-hansgrohe и спортивного директора Энрико Пойчке (Enrico Poitschke) расходятся. Новым спортивным директором команды станет 53-летний Рольф Альдаг (Rolf Aldag).

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Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Наверное, это решение было самым трудным за последние 10 лет, потому что я очень благодарен Энрико. Мы вместе прошли путь от третьего дивизиона до команды Мирового тура через все взлёты и падения, какие только можно представить. Навсегда сохраню прекрасные воспоминания об этих моментах.

Однако несколько месяцев назад я стал всё больше думать о том, что если мы хотим и дальше развивать команду, то нужны перемены и в спортивном руководстве. И мне не слишком нравится вывод, к которому я пришёл. Мы вместе отлично работали последние годы, но велоспорт изменился, и нам нужно приспосабливаться, чтобы двигаться дальше. За то долгое время, что мы работали вместе, в процессе руководства появилось много рутины, которую невероятно трудно изменить. Поэтому мне пришлось изменить базу. В наших рядах появилось много молодых гонщиков, которых мы хотим систематически развивать, выстраивать стратегию. За последние недели мы определили чёткие цели и распределили задачи внутри команды. Финальный этап планирования – определиться со спортивным руководством команды.

Рольф принёс в нашу команду огромный опыт. Я очень рад, что смог вдохновить его нашим проектом. Я уже отмечал, что мы хотели бы продолжать изменения, начаты в этом году, чтобы развиваться в разных областях.

После ухода Энрике Пойчке ключевой с точки зрения стратегии стала сфера спортивного руководства. Думаю, мы нашли оптимальное решение. Рольф внёс вклад в успех команды HTC-Highroad, был техническим директором команды Omega Pharma-Quickstep, работал в женском велоспорте, помог команде Dimension Data вырасти до уровня Мирового тура, что сделало велоспорт популярным в Африке.

Думаю, все видят, что велоспорт – его страсть, которая нас связывает. Уже после первой встречи мы поняли, что совпадаем в том, каким видим будущее команды Bora-hansgrohe. Кроме того, нам было важно, что в прошлом Рольф тесно сотрудничал с компанией Specialized. Он примет на себя руководство команды в спортивном плане, а также сможет помогать нам благодаря опыту в развитии материалов. Считаю, что огромный опыт, технические ноу-хау и преданность делу делают Рольфа очень ценным сотрудником команды Bora-hansgrohe».

Энрико Пойчке: «Конечно, я расстроен, это решение стало для меня неожиданностью. Мы с Ральфом Денком последние десять лет вместе строили команду. Я считал, что мы отлично сработались. Однако Ральф хотел придать команде новый импульс, приходится принять его решение. Тем не менее, я сохраню последние годы в памяти, потому что, без сомнения, мы делили прекрасные моменты – наше первое участие в Тур де Франс с Леопольдом Кёнигом, победы на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, успех на Туре с Петером, Леннардом, Нильсом, Патриком и Эму. Конечно, выдающейся была наша победа на Париж-Рубэ в 2018. Я горжусь, что на всех этих успехах есть и моя подпись. Велоспорт – моя страсть. Пока не знаю, каким образом буду с ним связан».

Рольф Альдаг: «С большим нетерпением жду начала работы в новой роли в команде Bora-hansgrohe. Приятно, что Ральф Денк мне доверяет. Команда более десяти лет назад вошла на международную сцену велоспорта и постоянно растёт. Надёжность наших партнёров и долгосрочные планы руководства команды заставили меня решиться стать частью команды Bora-hansgrohe.

На сезон 2022 года Ральф собрал группу очень талантливых ребят. Теперь сформировать из этих спортсменов и тренеров успешную команду, которая бы вдохновляла болельщиков атакующим стилем. Я бы хотел воспользоваться этим шансом, чтобы поблагодарить Энрико, потому что благодаря его отличной работе в прошлом сейчас мы можем ставить новые цели на уровне мирового класса».