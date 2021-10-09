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Пути команды Bora-hansgrohe и спортивного директора Энрико Пойчке расходятся

Энрико Пойчке уходит из велокоманды Bora-hansgrohe, Рольф Альдаг – новый спортивный директор

 

 

 

  После десяти лет сотрудничества дороги велокоманды Bora-hansgrohe и спортивного директора Энрико Пойчке (Enrico Poitschke) расходятся. Новым спортивным директором команды станет 53-летний Рольф Альдаг (Rolf Aldag).

 

Пути команды Bora-hansgrohe и спортивного директора Энрико Пойчке расходятся

 

Photo © BORA - hansgrohe / Christof Kreutzer

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Наверное, это решение было самым трудным за последние 10 лет, потому что я очень благодарен Энрико. Мы вместе прошли путь от третьего дивизиона до команды Мирового тура через все взлёты и падения, какие только можно представить. Навсегда сохраню прекрасные воспоминания об этих моментах.

 

  Однако несколько месяцев назад я стал всё больше думать о том, что если мы хотим и дальше развивать команду, то нужны перемены и в спортивном руководстве. И мне не слишком нравится вывод, к которому я пришёл. Мы вместе отлично работали последние годы, но велоспорт изменился, и нам нужно приспосабливаться, чтобы двигаться дальше. За то долгое время, что мы работали вместе, в процессе руководства появилось много рутины, которую невероятно трудно изменить. Поэтому мне пришлось изменить базу. В наших рядах появилось много молодых гонщиков, которых мы хотим систематически развивать, выстраивать стратегию. За последние недели мы определили чёткие цели и распределили задачи внутри команды. Финальный этап  планирования – определиться со спортивным руководством команды.

 

  Рольф принёс в нашу команду огромный опыт. Я очень рад, что смог вдохновить его нашим проектом. Я уже отмечал, что мы хотели бы продолжать изменения, начаты в этом году, чтобы развиваться в разных областях.

 

  После ухода Энрике Пойчке ключевой  с точки зрения стратегии стала сфера спортивного руководства. Думаю, мы нашли оптимальное решение. Рольф внёс вклад в успех команды HTC-Highroad,  был техническим директором команды Omega Pharma-Quickstep, работал в женском велоспорте, помог команде Dimension Data вырасти до уровня Мирового тура, что сделало велоспорт популярным в Африке.

 

  Думаю, все видят, что велоспорт – его страсть, которая нас связывает. Уже после первой встречи мы поняли, что совпадаем в том, каким видим будущее команды Bora-hansgrohe. Кроме того, нам было важно, что в прошлом Рольф тесно сотрудничал с компанией Specialized. Он примет на себя руководство команды в спортивном плане, а также сможет помогать нам благодаря опыту в развитии материалов. Считаю, что огромный опыт, технические ноу-хау и преданность делу делают Рольфа очень ценным сотрудником команды Bora-hansgrohe».

 

  Энрико Пойчке: «Конечно, я расстроен, это решение стало для меня неожиданностью. Мы с Ральфом Денком последние десять лет вместе строили команду. Я считал, что мы отлично сработались. Однако Ральф хотел придать команде новый импульс, приходится принять его решение. Тем не менее, я сохраню последние годы в памяти, потому что, без сомнения, мы делили прекрасные моменты – наше первое участие в Тур де Франс с  Леопольдом Кёнигом, победы на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, успех на Туре с Петером, Леннардом, Нильсом, Патриком и Эму. Конечно, выдающейся была наша победа на Париж-Рубэ в 2018. Я горжусь, что на всех этих успехах есть и моя подпись. Велоспорт – моя страсть. Пока не знаю, каким образом буду с ним связан».

 

  Рольф Альдаг: «С большим нетерпением жду начала работы в новой роли в команде Bora-hansgrohe. Приятно, что Ральф Денк мне доверяет. Команда более десяти лет назад вошла на международную сцену велоспорта и постоянно растёт. Надёжность наших партнёров и долгосрочные планы руководства команды заставили меня решиться стать частью команды Bora-hansgrohe.

 

  На сезон 2022 года Ральф собрал группу очень талантливых ребят. Теперь сформировать из этих спортсменов и тренеров успешную команду, которая бы вдохновляла болельщиков атакующим стилем. Я бы хотел воспользоваться этим шансом, чтобы поблагодарить Энрико, потому что благодаря его отличной работе в прошлом сейчас мы можем ставить новые цели на уровне мирового класса».

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Теги к статье: Bora-hansgrohe Энрико Пойчке Enrico Poitschke Рольф Альдаг Rolf Aldag

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Комментарии

  • Ice
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    Ice-Фото

    Я вчера пытался запомнить, как Кондрашов Груневегена назвал, но такое не запомнить, там даже для него было очень жестоко)

  • RVL
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    RVL-Фото
    Ренат тогда от нечего делать похоже комментил, + вроде Катю надо было раскручивать, а он как инсайдер и из проф тусовки очень кстати был.
    Во сейчас отар по моему с Никитой жгут на треке. Чел в треке очень крут, я такого давно не слышал. Да вообще никогда. Так читает гонку. Подтянуть мат часть по шоссе зимой. Сезонов 5 назад просмотреть гонок..и будет мэтр. Язык подвешен. В треке - Никита гуру...ТК сам гонялся чувствуется..
    Включите прямо сейчас- получите удовольствие!
  • EL-Fenomeno
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    EL-Fenomeno-Фото
    Рогла очень сильно настроен на Ломбардию, - взял Эмилию, теперь МТ. Думаю самым главным его соперником там, в субботу, будет Погачар, который тоже весьма неплохо сейчас поколесил октябрьские итальянские однодневки.
    Цитата: RVL
    СК сказал, что до весны его на вело не ждите.
    сейчас готовится к зимним ОИ



    Думаю Отар будет на Ломбардии. Тем более он ее уже комментил
    еще бы в пару ему кого толкового
    У Сергея как всегда большая нагрузка по вело-сезону комментирования, считайте все 3 ГТ, где на ТдФ все этапы в полном объёме от и до, так сказать + важные и классики + ЧМ. В пару Отару на Ломбардии я бы непрочь услышать с ним Хабидулина Рената...когда то давно с Курдюковым у них получался клёвый тандем.
  • BlAr
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    BlAr-Фото
    Погги вчера ехал, а остальные отдыхали. Хотя форма его далека от идеала.
  • BlAr
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    BlAr-Фото

    Хорошо, если будет Отар. Только он трек комментирует...

  • BlAr
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    BlAr-Фото

    Я мужественно до конца слушал. Комментарий на уровне Никиты... Вансевенант и ему задал задачу своей фамилией... Ну и как же без Яца!
    Понял окончательно, что самый не раздражающий меня комментатор - без вариантов Отар. Без выпендриваний, с грамотной речью, без излишнего флуда, не теряет нить гонки.

  • RVL
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    RVL-Фото

    прям сейчас Отар на треке с кем то так тараторят задорно! супер

  • RVL
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    RVL-Фото

    СК сказал, что до весны его на вело не ждите.

    сейчас готовится к зимним ОИ



    Думаю Отар будет на Ломбардии. Тем более он ее уже комментил

    еще бы в пару ему кого толкового

  • Shega
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    Shega-Фото
    Будем справедливы - паузы в комментировании у Отара есть, но отнюдь он не "большую часть времени молчит". А вот то, что если говорит, то по делу - да. Кондрашова выдерживать сложно, конечно, комментирование у него весьма спецефическое, как по содержанию, так и по произношению фамилий и названий команд. Иногда приходится секунд десять думать, кого именно он имеет ввиду. Но у них ведь и нет никого толкового.
    К сожалению, Отара почему-то очень мало стало в эфире(( Очень надеялась, что остаток сезона комментировать будет он, но...
  • GTX
    Милан - Турин-2021. Результаты (22)
    GTX-Фото
    Гонка по составу дасть фору многим гонкам ворлдтура, а коментатора нормального поставить не могут... Йейтс был хорош, на малек подумал, что уедет от всех, но Роглич до останнего пас Погачара, только убедившись, что он сегодня ему не конкурент, поехал за Адамом Фаворит #1 на Ломбардию всем известен, но в 2019 все было по этому же сценарию: 2 подготовительные гонку в одну калитку, но на монументе все намного сложнее

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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