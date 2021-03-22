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Крис Фрум продолжает подготовку к Тур де Франс-2021

Крис Фрум: «Вуэльта Каталонии – этап подготовки»

 

  Крис Фрум (Chris Froome) продолжает работать над своей формой на пути к главной цели сезона – Тур де Франс-2021. 35-летний британский велогонщик команды Israel Start-Up Nation не борется за генеральную классификацию на Вуэльте Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya)- 2021, второй в его календаре велогонке года. На данный момент в ногах Криса Фрума 7 этапов Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021 и четыре этапа Вуэльты Каталонии. Между этими велогонками он работал на высоте, в тренировочном лагере команды на Тенерифе.

 

Крис Фрум продолжает подготовку к Тур де Франс-2021

 

  Особое внимание Крис Фрум продолжает уделять работе по восстановлению травмированной ноги. Он уже рассказывал в прошлых интервью, что намного больше времени проводил в финтес-центрах, таких, в которых предлагает работать над физической формой https://www.sportlife.ua/ru, где «работал над слабыми местами, корректировал физическую форму, двигаясь постепенно, неделя за неделей».

 

  Крис Фрум в интервью после 2 этапа рассказал журналистам, как чувствует себя во время Вуэльты Каталонии-2021: «Я просто хотел немного расшевелить ноги. Эту велогонку в основном использую как элемент подготовки и продвижения вперёд, к лучшей форме. Каждый раз, когда выезжаю в тренировочный лагерь и провожу блок тренировок на высоте, каждый раз, когда стартую в велогонке, продолжаю процесс восстановления. Надеюсь, достигну финального пункта назначения. Это долгий и давно идущий процесс, но я не теряю присутствия духа, стараюсь продолжать работать с хорошим настроем».

 

  Однако на вопрос, когда, по мнению Фрума, он достигнет цели и выйдет на пик своей формы, британский велогонщик команды Israel Start-Up Nation честно ответил:

 

  «Невозможно сказать. Сейчас у меня просто идёт процесс работы, я не могу назначать время. У меня был перерыв после падения, когда тело не работало. Потом я оказался в локдауне, процесс возвращения на высший гоночный уровень затянулся.

 

  Это долгое и давнее путешествие назад. Но команда Israel Start-Up Nation оказывает мне фантастическую поддержку и одновременно лучше узнаю товарищей по команде, вливаюсь в работу. Это великолепная команда».

 

  Крис Фрум выступает на Вуэльте Каталонии с 2010 года и часто использовал подъёмы в Пиренеях как проверку в процессе подготовки.

 

  Крис Фрум: «В маршруте появилась пара новых подъёмов, но я всегда привык использовать эти гонки, чтобы найти новые точки измерения, но в то же время продолжать прогрессировать».

 

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Комментарии

  • close2you
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 4 (2)
    close2you-Фото
    Ахаха)) тут же было 12 комментариев))
  • AzaKonta
    Oxyclean Classic Brugge-De Pan ... (1)
    AzaKonta-Фото
    Женская Астана существует?
  • kwwk
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 4 (2)
    kwwk-Фото

    Чавито взял свой этап, правда с благославения трехголового дракона Инеос, с чем его можно и поздравить. Инеос видать уже точно замахивается на полный генерал. Думаю что ближайшие этапы они отдадут отрыву.

  • Ice
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    Ice-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    А кто то недавно говорил здесь, что ИНЭОС готовится и выкладывается/валит только на ТдФ, однако неправда) А Карапаз да, бойко начинал, а потом каг бэ иссяк, но там у них просто моща: Йейтс, Тосмас, Порт, и, собственно, Карапаз.
    Что касается Вальверде, то приятно удивило (и доказало в который раз его величие), что ветеран первым начинал на горе, держался (хоть и выпадал), но в итоге заехал в "призы".
    Отдельный реверанс Ванхоуке Чавесу, Кинтане и Куссу, зачем только колумбиец (тот что Наиро) и американец сбавили (?) могли бы с Адамом и поБодаться до конца.
    Цитата: Walther
    Ну что, есть шанс увидеть финальный подиум из представителей только одной команды...

    Баба-Яга BikeExchange против)
    Цитата: Николай Н.
    Да Вальвера заслуживает уважения. В таком возрасте и так хорош. Кинтано попытался с Вальверо поработать, но потом пропал куда-то. Закарина совсем не было видно. Этот этап всех поставил по местам.

    Завтра ещё один горный этап с финишем в крутую.
    Николай вы опять за свое...ну, с "Кинтано" то понятно, а с чего ваш когда то "Вальвердо" стал в этом сезоне "Вальверо" ! У вас клавиши на клавиатуре западают или может залипают? Кстати, Ильнур обиделся на вас, что вы его "Закарино" не написали mail1

    Там вначале был Вальвера, я с ходу даже как-то и не понял, что за Валера на гонке так божил)))

  • floyd
    Классики Париж-Рубэ-2021, E3 S ... (7)
    floyd-Фото

    жалко, уже совсем почти перестал смотреть вело, но рубэ не пропускаю никогда.

  • rude_rider
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    rude_rider-Фото
    Смотреть пока что на фрума просто мука. Надеюсь раскатится к туру. Чемпионы так не сдуваются.
  • ANDREW_STROGINO
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    Те кто давно смотрят гонки, узнают гонщиков по общему абрису... Так вот ТОМАСА я не узнал... Что за гонец, думаю, на Томаса очень похож лицом, а тело и ноги - как бамбуковые палки... Но это оказался Томас! Как он так тренировался, просто интересно...

    А вот про пять пулеметов - это точно. Где-то были закопаны....Скаем...

     

  • DIM
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    DIM-Фото
    Все приехали на охоту с одним ружьём, а ИНЕОС привёз с собой пять пулемётов :)
  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    velodoctor-Фото

    Что это за состав у инеоса, я честно иногда офигеваю. 5 гонщиков могут быть капитанами и бороться за подиум или победу. 

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    RVL-Фото

    Николай, не обращайте внимания! 

    Ваши комментарии интересно читать, несмотря на нюансы

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