Крис Фрум продолжает подготовку к Тур де Франс-2021

Крис Фрум: «Вуэльта Каталонии – этап подготовки»

Крис Фрум (Chris Froome) продолжает работать над своей формой на пути к главной цели сезона – Тур де Франс-2021. 35-летний британский велогонщик команды Israel Start-Up Nation не борется за генеральную классификацию на Вуэльте Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya)- 2021, второй в его календаре велогонке года. На данный момент в ногах Криса Фрума 7 этапов Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021 и четыре этапа Вуэльты Каталонии. Между этими велогонками он работал на высоте, в тренировочном лагере команды на Тенерифе.

Особое внимание Крис Фрум продолжает уделять работе по восстановлению травмированной ноги. Он уже рассказывал в прошлых интервью, что намного больше времени проводил в финтес-центрах, таких, в которых предлагает работать над физической формой https://www.sportlife.ua/ru, где «работал над слабыми местами, корректировал физическую форму, двигаясь постепенно, неделя за неделей».

Крис Фрум в интервью после 2 этапа рассказал журналистам, как чувствует себя во время Вуэльты Каталонии-2021: «Я просто хотел немного расшевелить ноги. Эту велогонку в основном использую как элемент подготовки и продвижения вперёд, к лучшей форме. Каждый раз, когда выезжаю в тренировочный лагерь и провожу блок тренировок на высоте, каждый раз, когда стартую в велогонке, продолжаю процесс восстановления. Надеюсь, достигну финального пункта назначения. Это долгий и давно идущий процесс, но я не теряю присутствия духа, стараюсь продолжать работать с хорошим настроем».

Однако на вопрос, когда, по мнению Фрума, он достигнет цели и выйдет на пик своей формы, британский велогонщик команды Israel Start-Up Nation честно ответил:

«Невозможно сказать. Сейчас у меня просто идёт процесс работы, я не могу назначать время. У меня был перерыв после падения, когда тело не работало. Потом я оказался в локдауне, процесс возвращения на высший гоночный уровень затянулся.

Это долгое и давнее путешествие назад. Но команда Israel Start-Up Nation оказывает мне фантастическую поддержку и одновременно лучше узнаю товарищей по команде, вливаюсь в работу. Это великолепная команда».

Крис Фрум выступает на Вуэльте Каталонии с 2010 года и часто использовал подъёмы в Пиренеях как проверку в процессе подготовки.

Крис Фрум: «В маршруте появилась пара новых подъёмов, но я всегда привык использовать эти гонки, чтобы найти новые точки измерения, но в то же время продолжать прогрессировать».