Фолифоров и Порсев – лидеры Gazprom – RusVelo на «Туре Словении»



С 15-го по 18-е июня российская команда Gazprom – RusVelo примет участие в многодневной гонке «Тур Словении», имеющей UCI категорию 2.1. Крупнейшая велосипедная гонка Словении впервые состоялась в 1993 году, но категория 2.1 была ей присвоена только 12 лет назад. На этой неделе соревнования пройдут в 23-й раз.

За четыре дня гонщики преодолеют 657 километров. Самым серьезным испытанием станет третий этап, который финиширует в альпийском горнолыжном курорте Рогла (Rogla). Этот этап подойдет ярко выраженным специалистам горного рельефа. Три остальных этапа не будут абсолютно равнинными, но на ситуацию в общем зачете они вряд ли повлияют, с большой долей вероятности, все они закончатся групповым спринтом. Победитель третьего этапа получит хороший шанс выиграть общий зачет.

Gazprom – RusVelo регулярно выступает на «Туре Словении» с 2013-го года. В 2014-м призером общего зачета стал Ильнур Закарин, а в 2015-м Артем Овечкин был победителем стартовой «разделки» и лидировал в общем зачете. В этом году команда также имеет серьезные амбиции. Сбалансированный состав позволяет рассчитывать на успешное выступление на всех этапах гонки. Александр Фолифоров – основной «генеральщик», а на спринтерских этапах показать себя должен Александр Порсев, побеждавший на словенской гонке в прошлом сезоне.

«Я прекрасно понимаю, что меня ждет. В прошлом году у меня был схожий календарь, и после “Джиро” я приехал на “Тур Словении”. Жаль, что на сей раз в маршрут гонки не включили тяжелую “разделку”, на которой я в прошлом году занял четвертое место. Тем не менее, третий этап мне полностью подходит, он заканчивается на вершине очень сложного подъема. Состав участников приличный, в гонке примут участие пять команд мирового тура, я постараюсь подняться в общем зачете как можно выше» - заявил перед гонкой Александр Фолифоров.

Состав: Павел Брутт, Сергей Лагутин, Александр Фолифоров, Артем Овечкин, Евгений Шалунов, Иван Ровный, Александр Порсев, Антон Воробьев.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo