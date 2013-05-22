VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Фолифоров и Порсев – лидеры Gazprom – RusVelo на «Туре Словении»

Фолифоров и Порсев – лидеры Gazprom – RusVelo на «Туре Словении»


  С 15-го по 18-е июня российская команда Gazprom – RusVelo примет участие в многодневной гонке «Тур Словении», имеющей UCI категорию 2.1. Крупнейшая велосипедная гонка Словении впервые состоялась в 1993 году, но категория 2.1 была ей присвоена только 12 лет назад. На этой неделе соревнования пройдут в 23-й раз.

 

  За четыре дня гонщики преодолеют 657 километров. Самым серьезным испытанием станет третий этап, который финиширует в альпийском горнолыжном курорте Рогла (Rogla). Этот этап подойдет ярко выраженным специалистам горного рельефа. Три остальных этапа не будут абсолютно равнинными, но на ситуацию в общем зачете они вряд ли повлияют, с большой долей вероятности, все они закончатся групповым спринтом. Победитель третьего этапа получит хороший шанс выиграть общий зачет.

 

 

  Gazprom – RusVelo регулярно выступает на «Туре Словении» с 2013-го года. В 2014-м призером общего зачета стал Ильнур Закарин, а в 2015-м Артем Овечкин был победителем стартовой «разделки» и лидировал в общем зачете. В этом году команда также имеет серьезные амбиции. Сбалансированный состав позволяет рассчитывать на успешное выступление на всех этапах гонки. Александр Фолифоров – основной «генеральщик», а на спринтерских этапах показать себя должен Александр Порсев, побеждавший на словенской гонке в прошлом сезоне.

 

«Я прекрасно понимаю, что меня ждет. В прошлом году у меня был схожий календарь, и после “Джиро” я приехал на “Тур Словении”. Жаль, что на сей раз в маршрут гонки не включили тяжелую “разделку”, на которой я в прошлом году занял четвертое место. Тем не менее, третий этап мне полностью подходит, он заканчивается на вершине очень сложного подъема. Состав участников приличный, в гонке примут участие пять команд мирового тура, я постараюсь подняться в общем зачете как можно выше» - заявил перед гонкой Александр Фолифоров.

 

Состав: Павел Брутт, Сергей Лагутин, Александр Фолифоров, Артем Овечкин, Евгений Шалунов, Иван Ровный, Александр Порсев, Антон Воробьев.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Александр Фолифоров Тур Словении Gazprom - RusVelo

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Евгений

    evgeny1330

    Сегодня, 17:37 | Регистрация: 23.09.2015

    Опять ничего не выиграют.

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 17:41 | Регистрация: 22.05.2013

    Наконец Порсева посмотрим biggrin

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2017?

Комментарии

  • GTX
    Тур Швейцарии-2017. Этап 4 (3)
    GTX-Фото
    Цитата: pac1ent
    AG2R атаковали по очереди, а толку 0... Генерал заберет или Карузо или Шпилак, они сегодня сильнее других выглядели.
    FDJ тоже устроили раскат и слились первыми с капитаном. Кройсвик тоже ничем не хуже выступил, несмотря на Джиро в ногах, в отличие от Дюмулана. Решиться все в разделке. У Шпилака она немного получше. Кто провалился, так это Изагирре.
  • RS
    Тур Швейцарии-2017. Этап 4 (3)
    RS-Фото
    Интересно, поедет ли Шпилак тур?
  • pac1ent
    Тур Швейцарии-2017. Этап 4 (3)
    pac1ent-Фото

    AG2R атаковали по очереди, а толку 0... Генерал заберет или Карузо или Шпилак, они сегодня сильнее других выглядели.

  • motte
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (28)
    motte-Фото

    И снова +1

    Но, к сожалению, 2014 год уже не вернуть, именно тогда он мог бы взять свой 4й ТдФ ( не ругайте меня сильно) , но...а теперь...теперь ....сомнения гложат, но верим и этим живем!

  • Meilleur
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (28)
    Meilleur-Фото

    Он выиграл все. Втрое больше, чем Фрум в ГТ, и в четверо по совокупности. И он бы ушел. Но одно "но", он хочет доказать всем, что он лучший здесь и сейчас в Туре 2017, и что он всегда оставался лучшим по крайней мере на уровне своего физического пика, но досадные обстоятельства не давали это показать в период 2012-2016. Это его главная мотивация.

  • velodoctor
    Фолифоров и Порсев – лидеры Ga ... (2)
    velodoctor-Фото

    Наконец Порсева посмотрим biggrin

  • evgeny1330
    Фолифоров и Порсев – лидеры Ga ... (2)
    evgeny1330-Фото

    Опять ничего не выиграют.

  • motte
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (28)
    motte-Фото
    +1
    Истинно и точно!
    Даже если не будет в призах, то отработает деньги своих малых и основных спонсоров на все сто ибо ТдФ это отдельная часть велоспорта, стоящая своей стороной и имеющая иную атмосферу и совсем иные деньги.
    ЗЫ посмотрел список претендентов после Дофине, который обновился, так АК идет 4м, а был 3м, но Порт вышел на 1е, затем Фрум и третьм Кинтана о как!
  • RVL
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (28)
    RVL-Фото
    давайте Веру Брежневу с ее регалиями посадим в эфир))) вы о чем вообще?
    мне не нужен бред эфире, не зависимо от того, кто его несет.
  • odekolon
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (22)
    odekolon-Фото

    Хороша Лиза, по своему, конечно, но хороша...

    И этот манерно-заумный стиль - намного лучше иных эмоций !

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 июня

Eros Capecchi (Quick-Step Floors)

Albert Timmer (Team Sunweb)

Eduardo Sepulveda (Fortuneo - Vital Concept)

Maximilian Walscheid (Team Sunweb)

Diego Rubio (Caja Rural - Seguros RGA)

James Shaw (Lotto Soudal)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 1213

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (71)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)