Тадей Погачар о своих слабых местах и тактике в гонках

Тадей Погачар: «Я не думаю о пяти победах на Тур де Франс»

Двукратный победитель Тур де Франс, победитель двух классик-Монументов велоспорта Тадей Погачар в недавнем подкасте британского велогонщика команды Ineos Grenadiers Геранта Томаса “Geraint Thomas Cycling Club” перечислил все свои слабые места, которыми могут воспользоваться соперники. А победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас в свою очередь признал, что в борьбе с таким соперником, как 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates, команде Ineos Grenadiers необходимо менять тактику.

Тадей Погачар: «Победы на Тур де Франс даже для меня казались невероятными. Не думаю, что я кажусь более спокойным, чем Джи. Например, участвуя в этом подкасте, я волнуюсь».

На вопрос, есть ли разница в ощущениях после первой победы на Тур де Франс и второй, Тадей Погачар ответил:

«Да, в первый раз мы нацеливались на топ-5. Мы не были фаворитами. Не было давления, как в этом году, когда все ожидали, что я защищу жёлтую майку. Мы с командой в этом году отлично сработались, в этом тоже разница с тем, когда одержал первую победу. Я наслаждался гонкой, даже когда было тяжело. Мне нравится быть в игре, я стараюсь бороться в каждой гонке».

На вопрос о том, меняет ли в гонках свою тактику, Тадей Погачар ответил: «Конечно, зависит от формы. Иногда мне тоже нравится контролировать гонку, ехать тихо, но когда форма отличная, то можно безумно вести гонку с самого старта. Естественно, когда гонка под контролем, физически ехать легче».

На вопрос о том, насколько запланированы его атаки, Тадей Погачар ответил: «Не всегда атаки запланированы, я действую инстинктивно, как на Туре в этом году. Когда вижу ситуацию в гонке и со мной только один товарищ по команде, или когда несколько, тогда атакую, чтобы посмотреть, что получится.

Без сомнений, меня нечего опасаться. Во-первых, потому что, вообще-то, я могу очень быстро «сломаться». Я показываю хорошую мощность на не слишком длинных подъёмах, но иногда слишком протяжённые подъёмы для меня хуже, так же, как и высота. Думаю, они уже это вычислили.

Конечно, если так случится, что со мной будет не очень сильная команда, то атаки задолго до финала осложнят нам гонку. А если атаковать заранее начнут несколько гонщиков, как, например, Ineos, у которых много лидеров, то они могут пробовать разные варианты. Многие команды могут менять сбросить. Думаю, меня можно выбить многими действиями. Это не так сложно.

Я не думаю о том, чтобы войти в историю, не думаю о том, чтобы выиграть пять Тур де Франс. Не ставлю такие далёкие цели. Я всё ещё новичок в велоспорте, и когда я смотрю на вас, ребят, которых видел по телевизору, конечно, испытываю огромное уважение ко всем».

На вопрос о том, как изменился пелотон, как повлияли на пелотон победы Тадея Погачара, Герант Томас ответил: «Когда встречаешь кого-то настолько сильного как Тадей, а он силён не только физически, но и психологически, многие команды начинают задумываться, как им победить этого парня.

Все гонки изменились, в них стало больше атак и меньше контроля. Команды стали укрепляться, используя научный подход, появилось много сильных гонщиков. За последнюю пару лет укрепилась Jumbo-Visma. Думаю, теперь команды в целом, а не единичные гонщики лучше тренируются.

Многие команды обдумывают, как победить Тадея, но в этом спорте ничего не гарантировано. Есть падения. Для меня и моей команды главное – удерживать боевой настрой, верить, что ещё можешь выиграть, а иначе, зачем выступать? Конечно, это вызов всем нам. Мы очень его уважаем. Теперь, правда, смотришь на гонку по-другому. Теперь нам нет никакого смысла задавать темп впереди, потому что ему это просто выгодно».