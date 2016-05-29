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Тадей Погачар о своих слабых местах и тактике в гонках

Тадей Погачар: «Я не думаю о пяти победах на Тур де Франс»

 

 

  Двукратный победитель Тур де Франс, победитель двух классик-Монументов велоспорта Тадей Погачар в недавнем подкасте британского велогонщика команды Ineos Grenadiers Геранта Томаса “Geraint Thomas Cycling Club” перечислил все свои слабые места, которыми могут воспользоваться соперники. А победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас в свою очередь признал, что в борьбе с таким соперником, как 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates, команде Ineos Grenadiers необходимо менять тактику.

 

Тадей Погачар о своих слабых местах и тактике в гонках

 

  Тадей Погачар: «Победы на Тур де Франс даже для меня казались невероятными. Не думаю, что я кажусь более спокойным, чем Джи. Например, участвуя в этом подкасте, я волнуюсь».

  На вопрос, есть ли разница в ощущениях после первой победы на Тур де Франс и второй, Тадей Погачар ответил:

  «Да, в первый раз мы нацеливались на топ-5. Мы не были фаворитами. Не было давления, как в этом году, когда все ожидали, что я защищу жёлтую майку. Мы с командой в этом году отлично сработались, в этом тоже разница с тем, когда одержал первую победу. Я наслаждался гонкой, даже когда было тяжело. Мне нравится быть в игре, я стараюсь бороться в каждой гонке».

 

  На вопрос о том, меняет ли в гонках свою тактику, Тадей Погачар ответил: «Конечно, зависит от формы. Иногда мне тоже нравится контролировать гонку, ехать тихо, но когда форма отличная, то можно безумно вести гонку с самого старта. Естественно, когда гонка под контролем, физически ехать легче».

 

  На вопрос о том, насколько запланированы его атаки, Тадей Погачар ответил: «Не всегда атаки запланированы, я действую инстинктивно, как на Туре в этом году. Когда вижу ситуацию в гонке и со мной только один товарищ по команде, или когда несколько, тогда атакую, чтобы посмотреть, что получится.

  Без сомнений, меня нечего опасаться. Во-первых, потому что, вообще-то,  я могу очень быстро «сломаться». Я показываю хорошую мощность на не слишком длинных подъёмах, но иногда слишком протяжённые подъёмы для меня хуже, так же, как и высота. Думаю, они уже это вычислили.

  Конечно, если так случится, что со мной будет не очень сильная команда, то атаки задолго до финала осложнят нам гонку. А если атаковать заранее начнут несколько гонщиков, как, например, Ineos, у которых много лидеров, то они могут пробовать разные варианты. Многие команды могут менять сбросить. Думаю, меня можно выбить многими действиями. Это не так сложно.

  Я не думаю о том, чтобы войти в историю, не думаю о том, чтобы выиграть пять Тур де Франс. Не ставлю такие далёкие цели. Я всё ещё новичок в велоспорте, и когда я смотрю на вас, ребят, которых видел по телевизору, конечно, испытываю огромное уважение ко всем».

 

  На вопрос о том, как изменился пелотон, как повлияли на пелотон победы Тадея Погачара, Герант Томас ответил:  «Когда встречаешь кого-то настолько сильного как Тадей, а он силён не только физически, но и психологически, многие команды начинают задумываться, как им победить этого парня. 

  Все гонки изменились, в них стало больше атак и меньше контроля. Команды стали укрепляться, используя научный подход, появилось много сильных гонщиков. За последнюю пару лет укрепилась Jumbo-Visma. Думаю, теперь команды в целом, а не единичные гонщики лучше тренируются.

  Многие команды обдумывают, как победить Тадея, но в этом спорте ничего не гарантировано. Есть падения. Для меня и моей команды главное – удерживать боевой настрой, верить, что ещё можешь выиграть, а иначе, зачем выступать? Конечно, это вызов всем нам. Мы очень его уважаем. Теперь, правда, смотришь на гонку по-другому. Теперь нам нет никакого смысла задавать темп впереди, потому что ему это просто выгодно».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс

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  1. close2you

    Сегодня, 00:05 | Регистрация: 22.07.2017

    Да и не для кого вам темп задавать теперь)) фруми вы нового не найдёте под свои поезда.

  2. Такие дела

    Сегодня, 00:28 | Регистрация: 29.05.2016

    Тадей как-будто издевается над всеми: вот мои слабые стороны, но даже они сильнее вас… позиция и мышление великого (в будущем) чемпиона! Этот пацан пришел надолго

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Комментарии

  • Такие дела
    Тадей Погачар о своих слабых м ... (2)
    Такие дела-Фото
    Тадей как-будто издевается над всеми: вот мои слабые стороны, но даже они сильнее вас… позиция и мышление великого (в будущем) чемпиона! Этот пацан пришел надолго
  • close2you
    Тадей Погачар о своих слабых м ... (2)
    close2you-Фото
    Да и не для кого вам темп задавать теперь)) фруми вы нового не найдёте под свои поезда.
  • Krakk
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (9)
    Krakk-Фото

    Ну шняга же! Только последний из горных этапов выглядит внушительно, но и его испортит последующая разделка, которая, наверняка, еще и длинной будет. И с чего такой восторг в комментариях? Никого не смущает, что на 1-й неделе горных финишей больше, чем на 3-й. От Вуэльты, что ли, заразились?

    Поневоле начнешь верить в самые дикие теории, что в оргкомитетах грантуров засели люди, ненавидящие велоспорт и велогонщиков, и делающие все, чтобы погубить его. Рейтинги скоро пробьют дно, гонщики четвертый год не получают достойных маршрутов – Вуэльта, не сомневаюсь, тоже окажется убожеством; (только профиль Тура-19 на бумаге выглядел более-менее годным, но испортила погода.) Четвертый год, Карл!! Несчастным велопрофи приходится постоянно выбирать между клизмой  и дерьмом (South Park). Печальный прогноз: велоспорт-шоссе умрет в ближайшее десятилетие, если тенденция сохранится.

  • uran
    Серхио Игита и команда EF Educ ... (4)
    uran-Фото

    Наверняка в командах большинство такого персонала. Энтузиасты, фанаты, профессионалы своего дела. С радостью помогут и гонщикам и любителям.

  • Костя К
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (27)
    Костя К-Фото
    Ему на раме велосипеда специально сделали изгиб, чтобы удобнее было носить велосипед на плече.

    В свое время кусок трубки в угол рамы приматывали, что бы на плече таскать.
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (9)
    Astanaforever-Фото
    [quote=reforg34]Если и Кинтана поедет Джиро, то это будет эпичная гонка в борьбе за генерал. Потная борьба между Томасом и Кинтаной, но за счет разделки Томас вероятно будет впереди. Также, не забываем про Ланду. Может запросто взять несколько королевских этапов и недалеко расположиться на 3 месте в генерал.../////*Да...уж. борьба будет потная...)))))
  • atacama
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (9)
    atacama-Фото

    ТО ЖЕ ПОДУМАЛ

     

  • dafik
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (9)
    dafik-Фото
    Цитата: reforg34
    Если и Кинтана поедет Джиро, то это будет эпичная гонка в борьбе за генерал. Потная борьба между Томасом и Кинтаной, но за счет разделки Томас вероятно будет впереди. Также, не забываем про Ланду. Может запросто взять несколько королевских этапов и недалеко расположиться на 3 месте в генерале.
    такое ощущение, что попал на 5 лет назад в прошлое)
  • sixpack
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (27)
    sixpack-Фото
    люто плюсую
  • Александра
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (27)
    Александра-Фото

    И не говорите!! Дотащишься до финиша в конце трети третей трети, и счастлива так, как будто луну с неба достала.)))

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Oscar Cabedo (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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