Перелом руки у Джейка Стюарта после столкновения с Насэром Буанни

Джейк Стюарт получил перелом пястной кости после инцидента с Насэром Буанни

Photo (c) Groupama-FDJ Team

Столкновение с Насэром Буанни (Arkea-Samsic) на классике Cholet-Pays de la Loire для Джейка Стюарта (Jake Stewart) закончилось переломом второй пястной кости левой руки. 21-летний британский гонщик велокоманды Groupama-FDJ, которого Буанни оттолкнул в ограждения во время спринта, узнал о переломе после рентгена, проведённого утром 30 марта.

О том, что перелом является следствием инцидента на классике, велокоманда Groupama-FDJ сообщила в твиттере: «Джейк Стюарт не сможет принять участие в своём втором в карьере Туре Фландрии в воскресенье, потому что в результатом столкновение во время спринта на Cholet-Pays de la Loire у него перелом левой руки».

Джейк Стюарт написал: «Мы думали и надеялись, что у меня просто поверхностное повреждение, но рентген этим утром показал, что после воскресной гонки Cholet Pays de la Loire у меня перелом второй пястной кости. Расстроен, по меньшей мере, придётся пропустить Тур Фландрии на этой неделе. Но теперь всё внимание на восстановлении и как можно более скором возвращении на велосипед».